На дороги возвращают знаки и таблички с названиями населенных пунктов, - Нацполиция

По всей Украине и на освобожденных от оккупантов территориях постепенно начали устанавливать дорожные и указательные знаки, таблички с названиями населенных пунктов, которые были демонтированы в начале войны.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, территории и города, в которых проходили боевые действия, после деоккупации возвращаются к более упорядоченной жизни. Это касается и безопасности дорожного движения. На автодороги возвращают дорожные знаки, разметки, указательные знаки.

Касательно демонтажа дорожных знаков и указателей населенных пунктов в тех местах, где не было угрозы боевых действий, в частности на западе страны, Белошицкий пояснил, что это было сделано в рамках мероприятий по подготовке к обороне.

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"Военное положение было объявлено по всей Украине. Все регионы, даже те, где не велись активные боевые действия, готовились к обороне, и для этого принимались определенные меры", - сказал Белошицкий.

Также он отметил, что необходимые в определенное время блокпосты и укрепления там, где сейчас они не нужны, снимаются, но с учетом готовности развернуть их в любой момент.

Первый заместитель руководителя патрульной полиции рассказал о возвращении стандартных дорожных знаков

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Как сообщалось, в начале войны по всей Украине были демонтированы дорожные знаки. В первую очередь, демонтировали указательные знаки и названия населенных пунктов, чтобы враг не мог сориентироваться на местности.