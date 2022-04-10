На дороги возвращают знаки и таблички с названиями населенных пунктов, - Нацполиция
По всей Украине и на освобожденных от оккупантов территориях постепенно начали устанавливать дорожные и указательные знаки, таблички с названиями населенных пунктов, которые были демонтированы в начале войны.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, территории и города, в которых проходили боевые действия, после деоккупации возвращаются к более упорядоченной жизни. Это касается и безопасности дорожного движения. На автодороги возвращают дорожные знаки, разметки, указательные знаки.
Касательно демонтажа дорожных знаков и указателей населенных пунктов в тех местах, где не было угрозы боевых действий, в частности на западе страны, Белошицкий пояснил, что это было сделано в рамках мероприятий по подготовке к обороне.
"Военное положение было объявлено по всей Украине. Все регионы, даже те, где не велись активные боевые действия, готовились к обороне, и для этого принимались определенные меры", - сказал Белошицкий.
Также он отметил, что необходимые в определенное время блокпосты и укрепления там, где сейчас они не нужны, снимаются, но с учетом готовности развернуть их в любой момент.
Первый заместитель руководителя патрульной полиции рассказал о возвращении стандартных дорожных знаков
Как сообщалось, в начале войны по всей Украине были демонтированы дорожные знаки. В первую очередь, демонтировали указательные знаки и названия населенных пунктов, чтобы враг не мог сориентироваться на местности.
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Це моя особиста думка, тому, що поплатився.
Якось возив гуманітарку в Чернівецьку обл. (з Франківська). На зворотньому шляху мав заїхати до тещі на Городенківщину. Вирішив зрізати дорогу (основна довше і занадто загружена) і поїхати "дрібними" дорогами між райцентрами - останній раз їхав там десь років 25 назад. Навігаторами не користуюсь (та й нема в їхніх картах цих доріг).
Так от через зняті знаки на двох роздоріжжях поїхав не туди. Плювався, матюкався, вертався (людей практично нема на дорозі, щлб спитати). 1,5-годинну дорогу їхав 2,5 години.
А який зміст це робити в глибокому тилу? Щоб вимушені переселенці на авто теж блукали, або перевантажували головні магістралі?
Якщо закинутий диверсант, то він і без вказників знайде, що йому потрібно.
Звичайно - інша ситуація в зоні бойових дій і до неї прилеглих. Там це дає ефект.
"населений пункт - забудована територія, в'їзди на яку і виїзди з якої позначаються дорожніми знаками 5.49 , 5.50 , 5.51 , 5.52"
А знаки зняли...