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На дороги возвращают знаки и таблички с названиями населенных пунктов, - Нацполиция

знак,чорнобаївка

По всей Украине и на освобожденных от оккупантов территориях постепенно начали устанавливать дорожные и указательные знаки, таблички с названиями населенных пунктов, которые были демонтированы в начале войны.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, территории и города, в которых проходили боевые действия, после деоккупации возвращаются к более упорядоченной жизни. Это касается и безопасности дорожного движения. На автодороги возвращают дорожные знаки, разметки, указательные знаки.

Касательно демонтажа дорожных знаков и указателей населенных пунктов в тех местах, где не было угрозы боевых действий, в частности на западе страны, Белошицкий пояснил, что это было сделано в рамках мероприятий по подготовке к обороне.

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"Военное положение было объявлено по всей Украине. Все регионы, даже те, где не велись активные боевые действия, готовились к обороне, и для этого принимались определенные меры", - сказал Белошицкий.

Также он отметил, что необходимые в определенное время блокпосты и укрепления там, где сейчас они не нужны, снимаются, но с учетом готовности развернуть их в любой момент.

Первый заместитель руководителя патрульной полиции рассказал о возвращении стандартных дорожных знаков

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Как сообщалось, в начале войны по всей Украине были демонтированы дорожные знаки. В первую очередь, демонтировали указательные знаки и названия населенных пунктов, чтобы враг не мог сориентироваться на местности.

Автор: 

дороги (2512) Нацполиция (16446)


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Топ комментарии
+10
Не зарано? Чи знову не слухаємо британську та американську розвідки?
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10.04.2022 13:20
+4
А не рано?
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10.04.2022 13:26
+3
Це ж мабуть щось коштує. Для когось додатньо, а для когось від'ємно (для платників податків). Треба буде -- ще десять разів знесуть і відновлять.
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10.04.2022 13:25
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это хорошо. но сначала надо выбить нечисть.
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10.04.2022 13:18 Ответить
Не зарано? Чи знову не слухаємо британську та американську розвідки?
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10.04.2022 13:20 Ответить
Це ж мабуть щось коштує. Для когось додатньо, а для когось від'ємно (для платників податків). Треба буде -- ще десять разів знесуть і відновлять.
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10.04.2022 13:25 Ответить
Потім знов буде велике асфальтівництво.
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10.04.2022 13:28 Ответить
Для глибокого тилу це взагалі було передчасно робити.
Це моя особиста думка, тому, що поплатився.
Якось возив гуманітарку в Чернівецьку обл. (з Франківська). На зворотньому шляху мав заїхати до тещі на Городенківщину. Вирішив зрізати дорогу (основна довше і занадто загружена) і поїхати "дрібними" дорогами між райцентрами - останній раз їхав там десь років 25 назад. Навігаторами не користуюсь (та й нема в їхніх картах цих доріг).
Так от через зняті знаки на двох роздоріжжях поїхав не туди. Плювався, матюкався, вертався (людей практично нема на дорозі, щлб спитати). 1,5-годинну дорогу їхав 2,5 години.

А який зміст це робити в глибокому тилу? Щоб вимушені переселенці на авто теж блукали, або перевантажували головні магістралі?

Якщо закинутий диверсант, то він і без вказників знайде, що йому потрібно.

Звичайно - інша ситуація в зоні бойових дій і до неї прилеглих. Там це дає ефект.
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10.04.2022 13:44 Ответить
А як же їм харчуватись? За перевищення швидкості у населеному оштрафувати не можуть, бо
"населений пункт - забудована територія, в'їзди на яку і виїзди з якої позначаються дорожніми знаками 5.49 , 5.50 , 5.51 , 5.52"
А знаки зняли...
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10.04.2022 17:37 Ответить
Як знову начнуть наступати, то знову і знімати будуть ?
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10.04.2022 13:26 Ответить
А не рано?
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10.04.2022 13:26 Ответить
Правильно, бо на Західній взагалі подуріли з тими вказівниками. Нахіба їх на Закарпатті чи Львівщині знімати
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10.04.2022 13:33 Ответить
От на Західній якраз і треба познімати, бо диверсантів багато, які не завжди орієнтуються добре на місцевості. Та й безпілотники читають такі написи.
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10.04.2022 13:41 Ответить
ага йде диверсант, думає дай гляну табличку, а не гугл карту.
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11.04.2022 13:44 Ответить
Достаточно одного: "На Москву"!
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10.04.2022 13:44 Ответить
Війна скінчилась? Чи ми щось пропустили, готуючись до травневих шашликів?
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10.04.2022 14:38 Ответить
кацапам від одноі назви Чорнобаївка пердаки рве
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10.04.2022 15:35 Ответить
 
 