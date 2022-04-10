РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5528 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 003 40

Статус кандидата на вступление в ЕС предоставит Украине мощную мотивацию в войне с РФ, - Маасикас

маасікас,матті

По мнению посла Евросоюза в Украине Матти Маасикаса, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет очень важным мотивационным толчком для Украины в российско-украинской войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Postimees.

Маасикас отметил, что и в руководящих органах Евросоюза, и в Киеве сейчас стремятся двигаться по процедуре как можно быстрее, и обратил внимание, что в Еврокомиссии намекнули на готовность помогать с заполнением опросника о вступлении в ЕС - что довольно исключительная ситуация.

По его словам, Украине следует заполнить его как можно скорее, и в Киеве есть большая политическая воля для этого.

Маасикас рассказал, что уже в понедельник встретится с премьером Денисом Шмыгалем и обсудит касающиеся вопросы.

"Очевидно, что именно предоставление статуса кандидата даст Украине такую ​​мощную мотивацию в этой войне, что помощь оружием больше не будет необходима", - сказал он.

Читайте также: Посольство ЕС возобновляет работу в Киеве

Маасикас предостерег, что процесс движения к членству все равно не будет простым, потому что расширение никогда не было в ЕС популярной идеей, а кроме того, речь идет о сугубо практических требованиях.

"Внутренний рынок и его требования – это львиная доля законодательства ЕС. Нельзя просто взять и принять кого-то. Если соответствия критериям нет, то у всего рынка будут определенные проблемы. Даже я не могу представить, что стране предоставляют статус кандидата и она через год получает членство. Но вы правы, это будет большая мотивация, а также придает четкое понимание, что Украине нужно сделать", - отметил посол.

На вопрос журналистов о том, будет ли мешать движению Украины к членству война с Россией и временно оккупированные территории, он сказал, что не может давать четкие прогнозы в этом вопросе. Маасикас привел пример Кипра, который стал членом ЕС, несмотря на замороженный конфликт и оккупированные территории.

Читайте также: Война объединила не только Украину, но и Евросоюз, - Зеленский

Автор: 

Украина (44934) Евросоюз (17107) Матти Маасикас (98)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
А можно просто венгрию вышвырнуть а Украину принять
показать весь комментарий
10.04.2022 13:24
+17
Гарпуны, Томагавки в данный момент важнее членства в ЕС
показать весь комментарий
10.04.2022 13:26
+15
Україна і без цього статусу мотивована нищити окупантів.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будет показательно, если мы раньше кремлевских подстилок сербов вступим.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:23 Ответить
" мы раньше кремлевских подстилок сербов вступим"

Якщо й надалі гратимуть з Ігорєм Валєрійовичем в "ладушкі-ладушкі", як то зараз, та матимуит "100% свого прокурора," то ніхто нікуди не вступить. Якщо нададуть статус кандидата до вступу в ЄС, то це буде лише пропозиція виконати цілу низку серйозних умов, за належним виконанням яких будуть дуже пильно стежити. Наразі немає впевеності, що українське суспільство виявиться готове ті умови виконати. Першим індікатором рівня якості суспільства мають стати наступні парламентські вибори.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:47 Ответить
А можно просто венгрию вышвырнуть а Украину принять
показать весь комментарий
10.04.2022 13:24 Ответить
к сожалению, это только воодушевляющий быстрый проект …но за него нужно всем «за» проголосовать. Венгрия??теперь Франция неизвестно…да и Германия под вопросом…в
показать весь комментарий
10.04.2022 14:02 Ответить
Иш.ь ты еще даже не кандидат, а амбиции огого, орбан не вечен
показать весь комментарий
10.04.2022 15:10 Ответить
От Латвии подписываюсь! Венгерские подстилки паРАШИ вообще непонятно как затесались в ЕС и за сколько сребреников продали тех, кто против советских танков выступал!
показать весь комментарий
10.04.2022 18:32 Ответить
Україна і без цього статусу мотивована нищити окупантів.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:24 Ответить
Одне іншому не заважає
показать весь комментарий
10.04.2022 13:35 Ответить
Это другое.(С)
показать весь комментарий
10.04.2022 13:51 Ответить
Гарпуны, Томагавки в данный момент важнее членства в ЕС
показать весь комментарий
10.04.2022 13:26 Ответить
а як кажуть під шумок, опитувальники і Молдові і Грузії, питання за шо? за непідтримання Санкцій? за небачення військової активности в пмр?
показать весь комментарий
10.04.2022 13:27 Ответить
Бути кандідатьм і бути прийнятим-між ціми поняттями ціла прірва з погляду на дії організацій Європи.Я ка нам різниця! ГОловне-перемогти,а ще головніше -ЗАРАЗ врятувати хлопців в Маріуполі.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:28 Ответить
Не правильно. Мотивація в України - не членство де небудь, а власні суверенітет, свобода, територіальна цілісність. А от те, про що говорить Мааскіс дає підтримку у досягненні цих цілей.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:28 Ответить
ЩО за дурня? будем у ворога папочками з питаннями кидати? ДЕ ТАНКИ? ЛІТАКИ? ДАЛЕКОБІЙНА АРТИЛЕРІЯ?
показать весь комментарий
10.04.2022 13:31 Ответить
Все есть у вас, не применяейте в польном обьеме
показать весь комментарий
10.04.2022 15:06 Ответить
А защищать свою страну , разве не высшая мотивация?
Мы сражаемся не за статус кандидата в ЕС. Детская логика у посла.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:31 Ответить
Просто удивительно читать подобные заявления! Прачечная грязных денег - Кипр член Евросоюза, и ничего! Но заявлять, что в случае вступления в Евросоюз уже отпадет необходимость в оружии - просто космическая глупость, особенно в устах финна. Зачем тогда Финляндии вступать в НАТО?Значит, членство в Евросоюзе само по себе от россии не защитит. А что до мотивации для украинцев, так это просто оскорбительные заявления. Как подобные люди недальнего ума достигают высоких постов, понять просто невозможно.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:31 Ответить
космічєская глупасть назьватьі естонця фінном.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:40 Ответить
Если такое говорит представитель микроскопической Эстонии (тоже прачечной грязных денег государств бывшего союза), то это еще хуже, чем если бы это был представитель Финляндии. Смешно надуваться чужим величием.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:44 Ответить
Кацапским вяличием смердит от вашего поста.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:45 Ответить
Посмотрим сегодня как там французы проголосуют. Потому что если мягкотелого Макрона пошлют подальше то там никакой статус нам не светит в ближайшие годы.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:34 Ответить
Пусть МААСКИС поживет в Буче Мозги проветрит
показать весь комментарий
10.04.2022 13:37 Ответить
Ще якесь чмо в калюжу перднуло.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:40 Ответить
Представитель Эстонии (даже не знаю, какую сотую процента составляет экономика Эстонии в ЕС, а население - около 1% или менее) берет на себя смелость вещать подобный бред.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:48 Ответить
Весь прикол всіх цих кандидатств полягає у тому, що вступ до членства у ЄС може бути виключно після реформування законодавства, судових і правоохоронних органів та ін. Без виконання цього домашнього завдання Євросоюзу не буде. А тепер питання: чи готовий моноскот позбутися кишенькових судів? Чи готовий зе-лох розпрощатися зі смотрящім за правоохоронними органами - рашистом татаровим? Чи готові зе-гниди відмовитися від лобіських законів по власному збагаченню і свого оточення? А як нарахунок незалежного САП або НАБУ? Ну і вишенка на торті - чи видадуть зе-скоти каломойського американцям?!! Отже, дорога у ЄС буде не такою простою як здається любителям пріколів. І я не вірю, що зелені гниди будуть собі шкодити аби плєбсу дати ЄС, якби красиво не співав абізянія.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:48 Ответить
Вы не правы, Словакия делала реформы вступив в ЕС , и Прибалтика делала реформы , вступив в ЕС
мантры про реформы до вступления придумали сторонники хутина, чтобы затормозить вступление стран Югославии , бо он надеялся созранить в тех странах своё влияние
ВЫВОД - МААСКИС работает на интересы хутина . Эстония , кстати, тоже вступала без реформ в ЕС - МААСКИС это подзабыл или скромно умалчивает
показать весь комментарий
10.04.2022 13:53 Ответить
Эстония свои реформы делала с 1991 года, и о вступлении в ЕС начала вести переговоры в 1997 году. У них было однозначное понимание своего курса, а не вечное украинское хитрожопое сидение на двух стульях и шатания то к Европе, то к рашке. И даже сейчас еще не понятно, не сольют ли Украину опять Ермак с товарищами.
Поэтому ваш "вывод" - ложный, не учитывающий реальные процессы.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:56 Ответить
Вы вообще не понимаете что такое реформы и с чем их едят
Реформы страны Балтии и восточной Европы делали вступив в ЕС . А вотстраны бывшей Югославии заставили делать кое-какие реформы до вступления в ЕС уже коррумпированные пропутинские политики
Реформы страны ДЕЛАЮТ ДО СИХ ПОР
показать весь комментарий
10.04.2022 19:51 Ответить
Прикинь, да! Даже Германия и Франция делают реформы! Каждый год! Будучи в ЕС! Поэтому для того, чтобы вступить в ЕС, реформы не нужны! Правда?

Вы отличаете, какие именно реформы делаются странами, которые уже находятся в ЕС, или теми странами, которые однозначно определились со вступлением в ЕС, но еще не полностью совместимы? И в каком состоянии находятся страны, которые не могут определиться, чего им надо - то ли конституции, то ли севрюжины с хреном, и какие реформы должны они проделать для того, чтобы иметь надежду, что их в таком неопределенном состоянии согласились в ЕС принять?
показать весь комментарий
10.04.2022 19:57 Ответить
Как быть с несоответствию Копенгагенским критериям, клептократической олигархией и тем, что украинской власти(не народу) невыгодно(доказано саботажем) вступление в ЕС? Дай Бог, чтоб приняли. НАЦИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ.
показать весь комментарий
10.04.2022 14:01 Ответить
В данной ситуации Украина нуждается мощном вооружении . Как могут думать люди заваленными под руинами, массовых захоронениях своих родных близких . А возьмут ли нас в ЕС ?
показать весь комментарий
10.04.2022 14:11 Ответить
У нас мотивація: 1) Незалежність України; 2) Нам не залишили вибору, оскільки вони хочуть фізично винищити всіх українців.
І точно не вступ до ЄС.
показать весь комментарий
10.04.2022 14:12 Ответить
...а після здобуття цього статусу наші добрі друзі з ЄС почнуть тупо вимагати, щоб українці наділи масочки і вкололи чергову бустерну дозу лайна. Дурникам обов'язково мати когось, хто б вказував, як їм жити, вони просто не спроможні самі навести лад у своєму домі.
показать весь комментарий
10.04.2022 14:50 Ответить
Это пряник для жителей востока, если не так то они могуть медленно отойдти рашке, в херсоне митингует от силы несколько тысяч, с 300 тысчсного города, я так ответил бы на месте ЕС.. А начет вооружения то они поставляются. Ес не виновато что вы чесали в одном месте 8 лет..
показать весь комментарий
10.04.2022 15:09 Ответить
Статус кандидата! Це як от от вам мають дати зарплату, але її все нема, і вас мотивують: - ну ще трошки потерпіть, ось ось буде.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:00 Ответить
А вы побольше всяких ермаков в качестве "царей" держите, вот тогда точно будет все по плану. И шашлычки на майские в том числе. Зачем вам это поганое ЕС?
показать весь комментарий
10.04.2022 18:59 Ответить
Наші дурні то наші дурні, з ними розберемося самі. Саме з плеча німців було відтягування процедури. Фрау фон меркель варто дякувати. Саме німці нам не "давали шансів" на перемогу і тупили з допомогою. Але ніби пороздуплялися на щастя. З рештою, лицемірства вистачає з обох сторін, на залежно від наявності єрмаків і йому подібних.
показать весь комментарий
10.04.2022 20:46 Ответить
Даже будучи в ЕС скажу, что ТУПОСТЬ считать, что украинцев мотивирует не защита своей земли, а вступление в ЕС!
показать весь комментарий
10.04.2022 18:31 Ответить
Проблемы с чтением, что ли? В тексте нигде не сказано, что украинцев мотивирует не защита своей земли. Это вы сами выдумали.
В тексте подразумевается, что защита земли - основная мотивация, а перспектива будущего с ЕС - это дополнительный мотивирующий ориентир.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:01 Ответить
 
 