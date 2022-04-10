Статус кандидата на вступление в ЕС предоставит Украине мощную мотивацию в войне с РФ, - Маасикас
По мнению посла Евросоюза в Украине Матти Маасикаса, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет очень важным мотивационным толчком для Украины в российско-украинской войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Postimees.
Маасикас отметил, что и в руководящих органах Евросоюза, и в Киеве сейчас стремятся двигаться по процедуре как можно быстрее, и обратил внимание, что в Еврокомиссии намекнули на готовность помогать с заполнением опросника о вступлении в ЕС - что довольно исключительная ситуация.
По его словам, Украине следует заполнить его как можно скорее, и в Киеве есть большая политическая воля для этого.
Маасикас рассказал, что уже в понедельник встретится с премьером Денисом Шмыгалем и обсудит касающиеся вопросы.
"Очевидно, что именно предоставление статуса кандидата даст Украине такую мощную мотивацию в этой войне, что помощь оружием больше не будет необходима", - сказал он.
Маасикас предостерег, что процесс движения к членству все равно не будет простым, потому что расширение никогда не было в ЕС популярной идеей, а кроме того, речь идет о сугубо практических требованиях.
"Внутренний рынок и его требования – это львиная доля законодательства ЕС. Нельзя просто взять и принять кого-то. Если соответствия критериям нет, то у всего рынка будут определенные проблемы. Даже я не могу представить, что стране предоставляют статус кандидата и она через год получает членство. Но вы правы, это будет большая мотивация, а также придает четкое понимание, что Украине нужно сделать", - отметил посол.
На вопрос журналистов о том, будет ли мешать движению Украины к членству война с Россией и временно оккупированные территории, он сказал, что не может давать четкие прогнозы в этом вопросе. Маасикас привел пример Кипра, который стал членом ЕС, несмотря на замороженный конфликт и оккупированные территории.
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Якщо й надалі гратимуть з Ігорєм Валєрійовичем в "ладушкі-ладушкі", як то зараз, та матимуит "100% свого прокурора," то ніхто нікуди не вступить. Якщо нададуть статус кандидата до вступу в ЄС, то це буде лише пропозиція виконати цілу низку серйозних умов, за належним виконанням яких будуть дуже пильно стежити. Наразі немає впевеності, що українське суспільство виявиться готове ті умови виконати. Першим індікатором рівня якості суспільства мають стати наступні парламентські вибори.
Мы сражаемся не за статус кандидата в ЕС. Детская логика у посла.
мантры про реформы до вступления придумали сторонники хутина, чтобы затормозить вступление стран Югославии , бо он надеялся созранить в тех странах своё влияние
ВЫВОД - МААСКИС работает на интересы хутина . Эстония , кстати, тоже вступала без реформ в ЕС - МААСКИС это подзабыл или скромно умалчивает
Поэтому ваш "вывод" - ложный, не учитывающий реальные процессы.
Реформы страны Балтии и восточной Европы делали вступив в ЕС . А вотстраны бывшей Югославии заставили делать кое-какие реформы до вступления в ЕС уже коррумпированные пропутинские политики
Реформы страны ДЕЛАЮТ ДО СИХ ПОР
Вы отличаете, какие именно реформы делаются странами, которые уже находятся в ЕС, или теми странами, которые однозначно определились со вступлением в ЕС, но еще не полностью совместимы? И в каком состоянии находятся страны, которые не могут определиться, чего им надо - то ли конституции, то ли севрюжины с хреном, и какие реформы должны они проделать для того, чтобы иметь надежду, что их в таком неопределенном состоянии согласились в ЕС принять?
І точно не вступ до ЄС.
В тексте подразумевается, что защита земли - основная мотивация, а перспектива будущего с ЕС - это дополнительный мотивирующий ориентир.