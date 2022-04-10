Статус кандидата на вступление в ЕС предоставит Украине мощную мотивацию в войне с РФ, - Маасикас

По мнению посла Евросоюза в Украине Матти Маасикаса, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет очень важным мотивационным толчком для Украины в российско-украинской войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Postimees.

Маасикас отметил, что и в руководящих органах Евросоюза, и в Киеве сейчас стремятся двигаться по процедуре как можно быстрее, и обратил внимание, что в Еврокомиссии намекнули на готовность помогать с заполнением опросника о вступлении в ЕС - что довольно исключительная ситуация.

По его словам, Украине следует заполнить его как можно скорее, и в Киеве есть большая политическая воля для этого.

Маасикас рассказал, что уже в понедельник встретится с премьером Денисом Шмыгалем и обсудит касающиеся вопросы.

"Очевидно, что именно предоставление статуса кандидата даст Украине такую ​​мощную мотивацию в этой войне, что помощь оружием больше не будет необходима", - сказал он.

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Маасикас предостерег, что процесс движения к членству все равно не будет простым, потому что расширение никогда не было в ЕС популярной идеей, а кроме того, речь идет о сугубо практических требованиях.

"Внутренний рынок и его требования – это львиная доля законодательства ЕС. Нельзя просто взять и принять кого-то. Если соответствия критериям нет, то у всего рынка будут определенные проблемы. Даже я не могу представить, что стране предоставляют статус кандидата и она через год получает членство. Но вы правы, это будет большая мотивация, а также придает четкое понимание, что Украине нужно сделать", - отметил посол.

На вопрос журналистов о том, будет ли мешать движению Украины к членству война с Россией и временно оккупированные территории, он сказал, что не может давать четкие прогнозы в этом вопросе. Маасикас привел пример Кипра, который стал членом ЕС, несмотря на замороженный конфликт и оккупированные территории.

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