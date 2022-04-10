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Новости Война
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"Если бы мы были в НАТО, этой войны не было бы", - Зеленский

зеленський

Нынешней войны России против Украины могло бы не быть или она развертывалась бы иначе, будь Украина членом НАТО.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью APNews, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если бы мы были в НАТО, этой войны не было бы или она по-другому развертывалась бы. У нас было бы плечо близких соседей, мощных соседей, мы бы вместе могли воевать. Уверен, в принципе, что войны не было бы все-таки, если бы мы были в НАТО", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что вооружение, которое Украина получает от других стран, все еще недостаточно, а для некоторых видов оборудования и оружия уже слишком поздно.

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В частности, если говорить о Мариуполе, где Украина потеряла уже тысячи человек.

"Этого все еще недостаточно", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, от некоторых стран он видит стопроцентную поддержку, а некоторые европейские лидеры изменили свои позиции.

"Но вы видите цену этих изменений... Почему нельзя было раньше?" – сказал он.

Смотрите также: Украинцы хотят, чтобы война окончилась. Но мир на любых условиях их не удовлетворит, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) НАТО (9975) членство в НАТО (1509)


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Топ комментарии
+95
Тоді до чого звинувачення проти Порошенка?
Хіба не твої мавпи арестович та арахамія, скимлять що війни не було б, якби не було прописано у Конституції кур на членство в НАТО?
Може хоч прибереш цих недоумків та єрмака зі сцени, щоб вони людей не дратували?
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10.04.2022 14:20
+65
Асфальту треба більше. Для Бені...
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10.04.2022 14:21
+60
Зеля, чому ми досі не в НАТО?
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10.04.2022 14:22
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Моя версия как всё было:
За времён Порошенко беню, который был самым большим кровосисей сильно прижали и ему некуда было уже бежать, обложили везде.
Один из вариантов для бени - получить власть в Украине и продолжить грабеж бюджета и украинцев.
Для реализации плана был задействован Зеленский, бизнес которого частично пострадал, и в моральном плане тоже. Допускаю, что этот план готовился давно, но в силу молодости главного актера был нереализуем.
Теперь главное. Есть вероятность что "партнёры" заручились поддержкой кремля за какие то политические и экономические уступки. Именно это объясняет нелогичное поведение и риторику зеленского.
После победы на выборах договоренности решили закрепить или конкретизировать в Омане. Сбитый украинский самолет как доказательство серьезных намерений кремля или реакция на попытку пропетлять зеленского. Короче говоря, секретные договоренности есть. Ничем необъяснимое, с первого взгляда, желание Зе встретится с ******, это по сути желание обговорить секретные договоренности с глазу на глаз и возможно кинуть предьяву за их нарушение. Ведь мы знаем *****.
Я думаю что Зе пообещал откат назад - нейтральный статус, язык и прочее. Это все можно описать его же фразой - какая разница. Только этим можно объяснить полное игнорирование обороноспособности и движение в НАТО, безудержная трата денег на асфальт.
Серьезной проблемой для реализации такого плана является Порошенко. Вот почему Зе не унимался в попытке посадить. Возможно посадка была часть договоренностей.
Возможно, зная о таких планах, порох закрепил в конституции курс на НАТО, чтобы усложнить откат назад.
Короче говоря, впереди нас ждут громкие разоблачения.
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10.04.2022 15:08 Ответить
Тут ще пропущенно про те зе пробував в кінці 20 року замінити суддів КСУ на своїх і не важко зрозуміти для чого
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10.04.2022 17:30 Ответить
Одним слово воно ДУРНЕ
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10.04.2022 18:12 Ответить
Капітан очевидність...
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10.04.2022 15:08 Ответить
Для цього, Вова, потрібно було працювати, починаючи з вересня 2019. А не відосіки шпилить та Порохом воювати.
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10.04.2022 15:10 Ответить
Не з Порохом ,а з корупцію,тому що без законів і дій ми нафіг не потрібні ні кому,а в НАТО ми подавали заяви в 2008 и ще раз не помню коли і у нас просили прийняти закони проти корупції і роспилу,ні хто не буде давати гроші на роспил
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10.04.2022 15:20 Ответить
Если бы у бабушки были яйца она была бы дедушкой как говорил пукин.
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10.04.2022 15:12 Ответить
Бути одночасно в NATO та з Ігором Валєрійовичем - це оксюморон.
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10.04.2022 15:14 Ответить
Для НАТО щоб вступити треба було декілька не тільки законів ,треба і діїї,в 2008 році коли була заява до вступу в НАТО,требо було прийняти закон про корупцію,закон про олігархів,закон про оподаткування,зрозуміло що такі закони не були прийняті чи приняли дуже піздно(читав так "піздно"),тому самі і відказались,тому що неможливо було робити роспил,так на кого ми нарікаем? На самих себе?
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10.04.2022 15:18 Ответить
Че то я не понимаю. офис Президента Украины - это офис Президента Зеленского В.А.? А то, что-то много разногласий в речах Президента и представителей его офиса
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10.04.2022 15:33 Ответить
"Якщо б ми були в НАТО, цієї б війни не було", - Зеленський
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Зеленский, а что ты сделал, чтобы Украина была в НАТО? По пунктам: 1,2 и т.д.
Зато пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить, что ты сделал или не сделал, чтобы Украина не была в НАТО.
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10.04.2022 15:57 Ответить
Пізно, вова!!!! Пізно всрав...! Посади свого Бєню, може тоді в тебе з'явиться шанс хоч якось виправдатися!
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10.04.2022 15:57 Ответить
Зеленський, чому Україна не в НАТО?
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10.04.2022 16:01 Ответить
Якщо бути справедливим, то з Макаровича потрібно починати питати. І особливо - з Даниловича.
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10.04.2022 16:47 Ответить
Цих двох комуністів потрібно не питати, а вішати. Потрібно питати "патріота" ющенка, чому він воскресив яника, після подій 2004р, і за скільки продав булаву.
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10.04.2022 17:23 Ответить
Когда был 2004 год и первый Майдан, в Москве требовали признания Яныка президентом. Я этим москалям сказал: Если вы хотите, чтобы Янык был президентом, то для этого надо, чтобы сначала президентом стал Ющенко. Он и себя дискредитирует, и всё проевропейское движение, и на следующих выборах народ проголовует за Яныка аж бегом. Но Янык будет настолько херовым президентом, что до конца срока не досидит.
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10.04.2022 18:18 Ответить
так ПОЧЕМУ же ты, зеленский, три года! ничего для вступления в НАТО не сделал?
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10.04.2022 16:04 Ответить
Упродовж всього періоду блазнювання "квартал_95" висміював недолугу політику України в питанні невступу до НАТО. В кожному виступі висміювалися ті, хто був проти вступу до НАТО. Чи всі вже забули?
Брешеш, блаЗЄнський. Найбільшим ворогом вашої квартальної гидоти був Віктор Ющенко, прихильник вступу до НАТО, і якого ви з лайном змішували в усіх ваших совкових номерах.
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10.04.2022 16:16 Ответить
Вірно мислить, але не до кінця. Повна логічна цепочка наступна.

Через корупцію та відсутність верховенства права в Україну майже не заходили західні гроші. Коли в Польщу західними корпораціями вкладались десятки мільярдів доларів на рік, то в Україні ця цифра іноді не досягала й одного мільярда. Та й то, переважно це були гроші не західних корпорацій, а офшорних компаній, які належать нашим же олігархам.

А якщо у західних корпорацій тут немає майна і грошей, то що Заходу тут захищати? Невже заводи Ахметова і Коломойського? От через це нас не приймали в НАТО.

По суті за війну і кров ми маємо дякувати десяткам тисяч корупційних пик, до якої б партії вони не належали та в оточенні якого президента не перебували. Винна не конкретна влада, а вся українська продажна ілітка.
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10.04.2022 16:32 Ответить
то що Заходу тут захищати?

Та хоча б світовий устрій та правопорядок, щоб іншим неповадно було. Мало?
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10.04.2022 16:46 Ответить
Так вони й захищають. Зброю нам дали, хоч і обмежено. Грошей дали багато. Біженців приймають мільйонами.

Але, якби Україна дійсно інтегрувалась в Захід, та тут були великі інвестиції, то вони б і небо закрили, і миротворців своїх ввели, а може й в НАТО прийняли.

Наприклад Фінляндію і Швецію вони беруть в НАТО без розмов і плювати їм на гнів Росії. А нам сказали, що не можна, бо Путін почне ядерну війну. Це звісно голіма відмазка. Просто в них немає достатніх підстав впрягатись за нас по повній. Дякуючи жадібності наших корупціонерів та тупості пересічних, яким на ті інвестиції було насрати.
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10.04.2022 16:56 Ответить
звичайно ! до шашлика встигли б приготуватися
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10.04.2022 16:33 Ответить
Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс 12 січня відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

На тлі https://www.dw.com/uk/minoborony-povidomylo-pro-90-tysiach-rosiiskykh-viisk-poblyzu-ukrainskykh-kordoniv/a-59703189 стягнення російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує "висока ймовірність" спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю Financial Times. У США, за даними видання, є розвідувальні дані, які свідчать про те, що РФ готується до можливого вторгнення в Україну. 15.11.2021р.

Видання відзначає, що британська та американська розвідки "все більше переконані", що Володимир Путін розглядає можливість військових дій для захоплення більшої частини України, або ж для дестабілізації ситуації в Україні, що на його переконання може сприяти зміні влади у Києві на більш проросійську. 20.11.2021р.

За даними розвідок низки держав-членів НАТО, в Україні за останні тижні збільшилася кількість російських найманців, які підпорядковані спецслужбам держави-агресорки. З їх допомогою Росія може спробувати створити провокації для отримання формальної причини початку широкомасштабного вторгнення в Україну, повідомляє агентство https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-russian-mercenaries-with-spy-links-increasing-presence-ukraine-western-2022-02-14/?taid=620a85e300a90b0001361b75&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters з посиланням на три анонімні джерела у спецслужбах.....14.02.2022 року.

КИЇВ 20 січня 2022р.
Зеленський попросив українців не панікувати, а готуватися смажити шашлик. https://kpp.news/news/politics/zelenskyi-poprosyv-ukraintsiv-ne-panikuvaty-a-hotuvatsia-smazhyty-shashlyk.html
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10.04.2022 16:40 Ответить
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10.04.2022 17:23 Ответить
а кто филонил в с 2019 го
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10.04.2022 16:52 Ответить
Трохи не так. Якби не Зеленський ми були б в НАТО і цієї війни не було б...
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10.04.2022 16:56 Ответить
это не совсем так , война была бы будь президентом хоть Зеленский, хоть Порошенко, это не аргумент. Аргументом является что при Президенте Порошенко мы были бы готовы к войне, он ведь уже прошёл путь заглядования в глаза Путлера и понимал что "нужно просто прекратить стрелять" приведёт к капитуляции. Но случилось то что случилось.
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10.04.2022 17:40 Ответить
Заглядання в очі *****, відвід війск, тіки не стриляти це ноухау популіста Зеленського і нехер опять мазать Порошенко прокинтесь вже зеленобобіки
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10.04.2022 18:10 Ответить
От вылупок.
На саммит НАТО не поехал, представителя не назначил, обороноспособность подрывал, бюджет грабил, ракетные программы свернул, операцию по вагнерам слил, кротами парашными себя окружил и т.д., а теперь претензию НАТО выставляет. Срал на предупреждения о полномасштабном вторжении и т.д. Ну не падла ли?
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10.04.2022 17:22 Ответить
Перепрошую, не вилупок, а байструк бенін.
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10.04.2022 17:27 Ответить
А яка різниця якщо це одне й теж?
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10.04.2022 17:31 Ответить
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10.04.2022 17:35 Ответить
3 роки цей мудак нічого не робив для вступу в НАТО. 3 роки ЗЄ поливав НАТО, США та ВБ брудом.

І тут знов заспівав...

А якби ЗЄ готувався б до війни, а не до травневих шашликов, то не було б різанини в Бучі, Ворзелі, Ірпені, Гостомелі.
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10.04.2022 17:52 Ответить
"Якщо б Порошенко обрали президентом, цієї б війни не було"
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10.04.2022 18:06 Ответить
Таке відчуття, що він увійшов в смак. Втирає якесь лай.о і поза камерою рахує скільки ще зможе зп..з..ти в Україні.
Беня аплодує.
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10.04.2022 18:20 Ответить
Чтобы быть в НАТО, надо было к войне с парашкой готовиться, и готовиться в этой войне победить, вот тогда и были бы вы в НАТО. А если готовиться к проекту "малороссия - какая-разница", то и результатом закономерно будет и война, и позор.
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10.04.2022 18:23 Ответить
В тому що ми не в НАТО винні не ми, а Захід. Болгарів взяли у НАТО з набагато слабшою армією, ніж у нас і з не меншою корупцією, ніж у нас... Був би Захід більш рішучішим, то відразу після нападу рахи на Грузію у 2008 році, Захід мав би негайно розпочати процедуру прийняття на у НАТО. і навіть якщо на той час наш нарід мало підтримував рух України до НАТО, у нас на той час презом був Ющенко, який точно був прихильником вступу України в НАТО. Русня би точно не полізла після цього війною в Україну так само як не лізла війною в країни Балтії.. Вже ж було очевидно, що після Грузії русня не зупиниться. Арестович ще у 2008 році пророкував, що у нас Крим під загрозою вторгнення.
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10.04.2022 20:11 Ответить
Вже набридло це ниття. Сам просрав все, що тільки можна, розповідаючи про шашлики й розпилюючи бюджет, а тепер скиглить. І надалі мріє кудись там пуйлу зазирнути.
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10.04.2022 22:08 Ответить
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