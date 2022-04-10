"Если бы мы были в НАТО, этой войны не было бы", - Зеленский

Нынешней войны России против Украины могло бы не быть или она развертывалась бы иначе, будь Украина членом НАТО.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью APNews, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если бы мы были в НАТО, этой войны не было бы или она по-другому развертывалась бы. У нас было бы плечо близких соседей, мощных соседей, мы бы вместе могли воевать. Уверен, в принципе, что войны не было бы все-таки, если бы мы были в НАТО", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что вооружение, которое Украина получает от других стран, все еще недостаточно, а для некоторых видов оборудования и оружия уже слишком поздно.

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В частности, если говорить о Мариуполе, где Украина потеряла уже тысячи человек.

"Этого все еще недостаточно", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, от некоторых стран он видит стопроцентную поддержку, а некоторые европейские лидеры изменили свои позиции.

"Но вы видите цену этих изменений... Почему нельзя было раньше?" – сказал он.

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