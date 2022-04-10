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Новости Война
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Оккупанты в очередной раз разогнали мирный митинг в Херсоне, - заместитель председателя облсовета Соболевский

херсон

Оккупанты в очередной раз разогнали мирный митинг в Херсоне. Сейчас многие херсонцы запуганы, многие были вынуждены покинуть область.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Херсоне возле ККЗ "Юбилейный" прошел мирный митинг, посвященный памяти жертв российской агрессии. Ожидаемо, оккупанты его разогнали. Угрозы насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа. Это то, что они принесли в Херсонскую область", - отметил он. .

По его словам, сейчас многие херсонцы запуганы, а многие покинули область.

"Каждый новый митинг – это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят. Несмотря на ни на что. Херсонщина – это Украина", – резюмирует Соболевский.

Читайте: Зеленых коридоров из Херсона нет, люди едут на свой страх и риск, - мэр Колыхаев

армия РФ (19154) митинг (2556) оккупация (10132) Херсон (2804)


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Топ комментарии
+13
Дай Бог людям сил пережить кацапскую оккупацию.
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10.04.2022 14:39
+9
Люди, які не бояться виходити на проукраїнські мітинги в окупованих містах - це справжні Герої!
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10.04.2022 15:17
+6
Героїчність українців дійсно вражає.

Саме тому нас не здолати!
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10.04.2022 15:20
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Дай Бог людям сил пережить кацапскую оккупацию.
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10.04.2022 14:39 Ответить
Не треба мітингів, вони нічого не змінять, лише активістів посадять нападвал
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10.04.2022 14:52 Ответить
Тупий півень!

Якби усі українці робили так, як кукарікаєш ти, то й України би вже не було.
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10.04.2022 15:18 Ответить
Шуруй у Херсон на мітинг, балаболка, доведи, що твій піздож хоч чогось вартий
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10.04.2022 16:17 Ответить
Тварина зайвохромосомна, коли тебе вже деактивують навіки?
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10.04.2022 16:35 Ответить
Тільки от одне питання.
Я тебе ніколи не чіпаю, і не лізу до тебе з коментами.
Чого в тебе так на мене "стоїть"?
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10.04.2022 17:30 Ответить
Шо, маніяк несексуальний, вже забув, як ти під кожним моїм коментарем випорожнявся цеглами? Тебе у бан за це відправляли регулярно. А зараз ти вже боїшся, сцикло кремлівське. Кому треба, ті знають, яке ти чмо блювотне, та як ти мені спокою не давав. Якого біса у тебе так мене стоїть? Може тобі треба одружитися з кобилою чи тьолкою?
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10.04.2022 19:15 Ответить
Після нашої першої "бесіди", я зрозумів з ким маю справу, і завжди обходив тебе стороною, бо не вважаю за потрібне витрачати час на ідіотів.
Те, що ти дурненька, вважаеш баном, лише закривае комент для конкретної людини. Але якщо тобі так хочеться вірити, що ти когось можеш забанити - то будь лазка, я не мушу перешкоджати твоїй манії.
Обіцяю надати тобі повного спокою, якщо ти перестанеш мене коментувати, а також писати усім, с ким я спілкуюсь, що я кацапський жидобєндєровєц і існую лише для того, щоб злити особисто тебе.
Моє статеве життя теж не має тебе цікавити.
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10.04.2022 20:49 Ответить
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10.04.2022 21:02 Ответить
Добре, пішов у бан
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10.04.2022 22:12 Ответить
Я здичавіло вибачаюся... А якщо і справді той... добродій до Вас нерівно дихає?..
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10.04.2022 22:35 Ответить
Этот ублюдок на всех ветках цензора срет . В спам его и потом блокировка
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10.04.2022 16:42 Ответить
Блокірують тут зазвичай кацапорилих, отже звали за пєрєбрік свиноморде
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10.04.2022 17:30 Ответить
Так, це підступна кацапсько-кремлівська затичка, яка багато разів вже була деактивована. Сподіваюсь, що й цей його акаунт деактивують.
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10.04.2022 21:06 Ответить
Люди, які не бояться виходити на проукраїнські мітинги в окупованих містах - це справжні Герої!
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10.04.2022 15:17 Ответить
Героїчність українців дійсно вражає.

Саме тому нас не здолати!
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10.04.2022 15:20 Ответить
Щось давно Чорнобаївка не повторювалася ... Херсонці повинні чути гуркіт канонади нашої зброї, це їх підтримає !!!
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10.04.2022 17:32 Ответить
На видео был митинг в центре, перед белым домом,а не юбилейным
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10.04.2022 18:54 Ответить
На видео от сегодня площадь ушакова, а не юбилейный
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10.04.2022 18:56 Ответить
 
 