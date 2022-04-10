Оккупанты в очередной раз разогнали мирный митинг в Херсоне, - заместитель председателя облсовета Соболевский
Оккупанты в очередной раз разогнали мирный митинг в Херсоне. Сейчас многие херсонцы запуганы, многие были вынуждены покинуть область.
Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Херсоне возле ККЗ "Юбилейный" прошел мирный митинг, посвященный памяти жертв российской агрессии. Ожидаемо, оккупанты его разогнали. Угрозы насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа. Это то, что они принесли в Херсонскую область", - отметил он. .
По его словам, сейчас многие херсонцы запуганы, а многие покинули область.
"Каждый новый митинг – это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят. Несмотря на ни на что. Херсонщина – это Украина", – резюмирует Соболевский.
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Якби усі українці робили так, як кукарікаєш ти, то й України би вже не було.
Я тебе ніколи не чіпаю, і не лізу до тебе з коментами.
Чого в тебе так на мене "стоїть"?
Те, що ти дурненька, вважаеш баном, лише закривае комент для конкретної людини. Але якщо тобі так хочеться вірити, що ти когось можеш забанити - то будь лазка, я не мушу перешкоджати твоїй манії.
Обіцяю надати тобі повного спокою, якщо ти перестанеш мене коментувати, а також писати усім, с ким я спілкуюсь, що я кацапський жидобєндєровєц і існую лише для того, щоб злити особисто тебе.
Моє статеве життя теж не має тебе цікавити.
Саме тому нас не здолати!