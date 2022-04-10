Оккупанты в очередной раз разогнали мирный митинг в Херсоне, - заместитель председателя облсовета Соболевский

Оккупанты в очередной раз разогнали мирный митинг в Херсоне. Сейчас многие херсонцы запуганы, многие были вынуждены покинуть область.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Херсоне возле ККЗ "Юбилейный" прошел мирный митинг, посвященный памяти жертв российской агрессии. Ожидаемо, оккупанты его разогнали. Угрозы насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа. Это то, что они принесли в Херсонскую область", - отметил он. .

По его словам, сейчас многие херсонцы запуганы, а многие покинули область.

"Каждый новый митинг – это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят. Несмотря на ни на что. Херсонщина – это Украина", – резюмирует Соболевский.

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