Украина получила от Запада еще недостаточно оружия. Некоторое вооружение было предоставлено поздно, - Зеленский
Запад опоздал с предоставлением Украине некоторых видов вооружения, которое можно было передать еще до гибели большого количества украинцев.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Все оборудование, все, что они уже посылают, для некоторых видов вооружения - это сделано поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100-процентную поддержку, это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию, но вы видите цену этих изменений", - сказал Зеленский.
На вопрос о том, что достаточно оружия получила Украина, чтобы сделать разницу в войне, президент ответил: "Еще нет, еще нет".
Президент также сказал, что, если бы Украина была членом НАТО, этой войны бы не было, или она выглядела бы по-другому.
"Она бы по-другому разворачивалась, у нас было бы плечо близких соседей, мы вместе могли бы воевать. Но уверен, что войны все-таки не было бы", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
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я взагалі дивуюсь світові, котрий підтримує країну, котра просрала усі приготування для війни!
В НАТО не запрошують, як на весілля. Ти сам подаєш заявку, отримуєш план дій - стандарти. Коли їх виконаєш, приймають. До осені 2019 року наша заявка діяла, Рада приймала закони, ми рухалися по плану. Восени був Саміт НАТО, треба було їхати й отримувати подальші пункти плану.
А ми, точніше зеленський, проігнорували Саміт і не поїхали, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Заявку хоча б знов подайте! Процедури заради нас змінювати не будуть.
А зараз виборець оце все і вигрібає.
Дуже влучно сказав один знайомий: "На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився."
Скажи - Путін ***** !!!
Зате не запізнився дороги для танків построїть.
Визволив вагнерівців та за 3 роки не вибрав прокурора САП.
А так да ,захід винен ,все по кацапським методичкам.
або не бажали щоб була паніка.
в моєї області з ночи вже сьома повітряна тревога
ще смішно? Розмінований Чонгар. "не нагнетайте". "у нас разведка лучше чем у западных партнеров", "если мы будем вкладывать деньги в армию мы не сможем строить дороги а это нас не устраивает". "русский народ не будет воевать с Украиной".
Буковель, Оман, дачі, відпустки та отгули раз на місяц. "маю право". "я родину не бачив довго".
ще смішно?
Как и Трамп в свое время: "Я верю путину, а не американским разведкам!"
ТО ХТО ВСРАВСЯ?
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/9d6e95a9d5326f675d9b7.jpg 🏛️Все повторяется… Источники поведали нам, откуда у https://t.me/pecherhill/736 немалой части Офиса президента возник неслыханный оптимизм по поводу исхода войны . То есть, почему часть окружения президента Зеленского уверена, что Россия обязательно пойдет на условия озвученные Мишей Подоляком и Алексеем Арестовичем, и даже уступит по ряду вопросов, чем «Слуга народа» удовлетворит ту большую часть населения, которая желает прекращения войны путем взаимных компромиссов.
🤗Естественно, эту часть команды ЗЕ в успешном исходе переговоров убедил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Ермака он через свои связи в Москве уже все решил. В Кремле мол, сами понимают, что Украину им не завоевать, и настроены договориться в официальным Киевом так, чтобы обе стороны смогли максимально сохранить лицо.
🗓️В связи с этим напомним несколько событий случившихся в недалеком прошлом.
🔷в середине января текущего года https://t.me/pecherhill/667 Ермак убеждал Офис президента, что войны с Россией не будет , потому что он все порешал, а все угрозы это, мол, ссора России с Европой из-за газопровода «Северный поток - 2»;
🔷в конце января тот же https://t.me/pecherhill/682 Ермак заговорил о необходимости садиться за стол преговоров с лидерами непризнанных «ДНР» и «ЛНР», потому что Запад, мол, сильно обострил ситуацию, и Москве нужно дать сохранить лицо. Переговоры с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» по факту означают их признание, информация просочилась в прессу, разразился скандал. Предложение Ермака принято не было.
🔷22 февраля, когда https://t.me/pecherhill/709 Путин признал «ДНР» и «ЛНР» Зеленский набросился на Ермака, но получил отлуп , мол, Ермак предлагал пойти с перизнанными «ДНР» и «ЛНР» всего лишь не переговоры, а все прочие испугались крика оппозиции и скандала. Мол, разбирайтесь теперь.
🔷24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И Ермак до сих пор на своем месте.
🤷🏻♂️И вот теперь он опять говорит, что с Москвой все прекрасно, потому что он - порешал. Ждем следующего акта этого спектакля.
Ссылка https://t.me/pecherhill/737?fbclid=***************************-Iyf2OgdKUOu07LP_nKGziYHrhWGuUmY6M
Англійці і американці, бачачи не неподобство, яке твопили зебіли з протитанковою зброєю України (КБ "Луч" мав контракти на ПТРК з арабами, але не з ЗСУ), завалили ВСУ Джавелінами і NLAW.
Можна згадати "Вільху", "Сапсан"/"Гром", "Кільчень"...
Вова, чия би корова мичала, а твоя би мовчала.
Спараву "вагнерівців" ніхто забувати не збирається, як і роль агента Єрмака у цій справі.
Трохи пафос прикрути, чучело!
Хто цю прописну істину, перевірену віками, ігнорує, той отримує "винагороду" та "подарунок" долі... на порозі життя та смерті.
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Після цих слів Зеленського (дивитися внизу у посиланні) одразу згадалися слова з відомого вірша. Подаю мовою оригіналу:
"Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза."
(Іван Крилов, "Стрекоза и Муравей", 1808)
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Що тут коментувати, коли три роки ні про небо, ні про армію навіть не хотіли думати...
Лише - про мир в очах, "нада проста пєрєстать стрєлять" і дороги, по яких московські окупанти "с вєтєрком" за два дні були під Києвом та захопили Херсон... і, практично, увесь "юґо-васток Украіни".
Тут, з врахуванням того, що Захід попереджав мало що не за місяць, а зелена влада відмахувалася і переконувала свій народ у зайвому нагнітанні... ще низько кланятися потрібно країнам, учасникам військово-політичного альянсу і дякувати за довір'я.
На мою думку, нам українцям тепер, після героїчних успіхів наших ЗСУ та суттєвої підтримки НАТО ще задовго до війни (згадайте лише сотні тон авіавантажів з Британії та США напередодні війни!) слід трохи тверезіше оцінювати ситуацію в Україні - без перебільшення ролі найвищих посадовців української влади.
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Слава Україні та ЗСУ!
Смерть московській федерації!
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А о чем ты думал до 24 февраля, когда миллиарды закапывал в дороги и гнал "волну" на страны НАТО и США?
Вот это "запізно"и есть результат твоей работы и твоего Ермака.
"Нє нада крітікавать зєлєнскава, у нас вайна", "Послє пабєди разбєрьомся, сєйчас нада аб'єдіняцца", "Зілєнскій дєлаєт всьо вазможнає і нєвазможнає", "Зе - гєрой, патріот, лапусєчка"...
Хотілося б запитати "А коли у нас почалася війна?" 24-лютого 2022-го року, чи все ж таки 8 років тому? Чому ж ви, *****, допомогали кацапам руйнувати країну зсередини? Чому з 2015-го разом з кацапськими і прокацапськими пропагандонами допомогали розповсюджувати кремлівські вкиди щодо Пороха? І не просто розповсюджували, а й вірили в цю срань... І вірите у неї досі. Те, що вже давно було спростовано і розвіяно, для вас і досі залишається приводом пообсирати єдиного гідного президента за весь час нашої незалежності. Ліпєцк, ко-ко-ко! (хоча фабрика тоді давно перестала функціонувати). 8000 патріотів у тюрмах СБУ, ко-ко-ко! (а чому не всі 100.000? Їх вже звільнили чи вони й досі у тюрмах?). Офшори, ко-ко-ко! (хоча Порох все декларував і з документами можна було ознайомитись онлайн). Вибухи на складах, ко-ко-ко! (хоча і дебілам має бути зрозуміло, хто цим займався). Мальдіви, ко-ко-ко! (один раз за 3, ****, роки!). Брудна штанина, ко-ко-ко! (це взагалі без коментарів!). Пом'ятий піджак, ко-ко-ко, збита шапка, ко-ко-ко! Алкоголік, ко-ко-ко! (хоча у людини діабет і він на інсуліні!). Всі фейки давно спростовані навіть українськими судами, які ********** не змогли знайти на Пороха за весь час його президенства. Причому, зауважте, судами... під руководством Казбека (усі ці портновські дружбани - вовки-*******). Навіть не перевіряючи отриману дезинформацію з сумнівних джерел, ви з радістю споживали все те лайно, та ще й просили добавку. З вашою допомогою Мордор зміг позбутись проукраїнського президента і насадити українцям маріонетку коломойського, після чого його обліпили кремлівською агентурою з ніг до голови, а без дЄрьмака воно, мабуть, і до вбиральні не ходить.
То чому ж ви, *****, ще з 2015-го роз'єднували народ, критикуючи Пороха за те, що йому приписувала кацапська пропаганда, замість того, аби піддати все критичному аналізу і зрозуміти, що це гівновкиди!? Чому ви критикували президента 24/7!? Чи тоді в Україні війни не було!? Чи ви не вважали те війною, бо вам, ****м, рашистські снаряди і бомби не прилітали на голови!? Ви допомогли скинути проукраїнського президента і в тому, що зараз коїться в Україні, є й ваша вина! Проте коли за реальні пройоби і диверсійну антидержавну діяльність утюжать вашого сцяного клована, вам це чомусь не подобається і ви кричете про те, що "нініда раскачівать лотку, нада аб'єдіняцца, нільзя крітікавать зілєнцкава!" То якого *** ви розхитували човен з 2015-го, коли ЗСУ при Пороху почали їбашити орків на сході країни і в хвіст, і в гриву!? Коли звільнили ⅔ окупованого Донбасу! Коли після підписання "Мінську" Порох кинувся з нуля розбудовувати українську армію, вкладаючи власні кошти. Де ваша їбана логіка!? Як людина може "наживацца на вайнє" і при цьому з міліардера перетворитись на мільйонера!?
Але найбільше мене шокують ідіоти, які волають про те, що вони голосували за Пороха, але якби він був зараз президентом, зараз був би взагалі піздєц. Панове, ви дійсно їбануті на всю голову? Якби Олексійович був зараз президентом, ми б ще на початку 2022-го були вже у НАТО/ЄС і плішиве ***** зі своїми мокшанськими уйобками сюди уже не полізло б. Завдяки титанічним зусиллям Пороха Україна отримала Томос, і членство в ЄС/НАТО було питання найближчого часу. Було... якби не "мудрий" нарід, який вирішив "пасмєяцца", якому "какая разніца", якому "хуже нє будєт", якому "ліш би нє Порошенко"... І саме після вашого вибору розпочалось круте піке у прірву.
Навіть якби при Пороху ми ще не потрапили б у НАТО, Україна була б підготовлена до повномасштабного вторгнення, всі спроможні тримати зброю були б озброєні, кацапи не змогли б ось так просто зайти з Криму та інших напрямків. Не було б розмінованого Чонгару. Не було б розбитих Харкова, Чернігова, Маріуполя. Бо Україна мала б власну повноцінну ППО, яку не довелося б виклянчювати у західних партнерів, втрачаючи дорогоцінний час, що коштує людських життів. Не було б скривавлених Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Макарова, Ірпеня, Бородянки... Не було б стількох жертв, не було б закатованих і зґвалтованих жінок, малолітніх діток... бо орків розйобували б іще на підходах. Наобирали - отримали. То ж не треба тепер ******* про те, що зєлєнцкава не можна критикувати. Можна. Бо після перемоги, ви - гупі, почнете восхваляти найвєлічнішого лідєра ********** і писати йому оди. А він разом зі своєю шоблою (єрмаки, татарови, подоляки, арахамії, гетьманцеви, баканови...) мусить відповідати за скоєне, бо і на їхніх руках кров українців.
Хоча навіть не знаю, якою ціною Україна переможе, доки при владі п'ята колона кремля. Бо, доки ЗСУ невпинно знищують ворога, наш внутрішній ворог шматками зливає країну і національні інтереси зовнішньому ворогу. Гадаєте, хтось в ОПі планує звільняти Маріуполь? Перед ними стояла і досі стоїть ціль - злити південь оркам. Прослідкуйте за риторикою свого Нєлоха. Якщо навіть самі "азовці" повідомляли про те, що для деблокади вистачить 1500 воїнів.
Чекаєте, що "ЗЕ & Co" ведуть і вестимуть вас до перемоги? Чекайте-чекайте...
Я просто хєр його маму знає яким треба бути довбойобом, щоб не бачити очевидних речей. І хтось ще й досі чекає від цих покидьків, що вони вестимуть Україну до перемоги. Угу, хіба-що в мокшанське стійло. Україною керують ляльководи Нєлоха і агент Козир, а Зе - така собі говоряча лялька, яку надягають на руку і використовують для патріотичних промов... та й то не завжди достатньо патріотичних. Бо Гундосий потрох-потроху та й пропихне кацапські хотєлкі.
На тлі https://www.dw.com/uk/minoborony-povidomylo-pro-90-tysiach-rosiiskykh-viisk-poblyzu-ukrainskykh-kordoniv/a-59703189 стягнення російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує "висока ймовірність" спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю Financial Times. У США, за даними видання, є розвідувальні дані, які свідчать про те, що РФ готується до можливого вторгнення в Україну. 15.11.2021р.
Видання відзначає, що британська та американська розвідки "все більше переконані", що Володимир Путін розглядає можливість військових дій для захоплення більшої частини України, або ж для дестабілізації ситуації в Україні, що на його переконання може сприяти зміні влади у Києві на більш проросійську. 20.11.2021р.
За даними розвідок низки держав-членів НАТО, в Україні за останні тижні збільшилася кількість російських найманців, які підпорядковані спецслужбам держави-агресорки. З їх допомогою Росія може спробувати створити провокації для отримання формальної причини початку широкомасштабного вторгнення в Україну, повідомляє агентство https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-russian-mercenaries-with-spy-links-increasing-presence-ukraine-western-2022-02-14/?taid=620a85e300a90b0001361b75&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters з посиланням на три анонімні джерела у спецслужбах.....14.02.2022 року.
КИЇВ
Зеленський попросив українців не панікувати, а готуватися смажити шашлик. https://kpp.news/news/politics/zelenskyi-poprosyv-ukraintsiv-ne-panikuvaty-a-hotuvatsia-smazhyty-shashlyk.html