Украина получила от Запада еще недостаточно оружия. Некоторое вооружение было предоставлено поздно, - Зеленский

Запад опоздал с предоставлением Украине некоторых видов вооружения, которое можно было передать еще до гибели большого количества украинцев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Все оборудование, все, что они уже посылают, для некоторых видов вооружения - это сделано поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100-процентную поддержку, это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию, но вы видите цену этих изменений", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, что достаточно оружия получила Украина, чтобы сделать разницу в войне, президент ответил: "Еще нет, еще нет".

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Президент также сказал, что, если бы Украина была членом НАТО, этой войны бы не было, или она выглядела бы по-другому.

"Она бы по-другому разворачивалась, у нас было бы плечо близких соседей, мы вместе могли бы воевать. Но уверен, что войны все-таки не было бы", - добавил он.