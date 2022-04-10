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Новости Война
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Украина получила от Запада еще недостаточно оружия. Некоторое вооружение было предоставлено поздно, - Зеленский

nlaw

Запад опоздал с предоставлением Украине некоторых видов вооружения, которое можно было передать еще до гибели большого количества украинцев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Все оборудование, все, что они уже посылают, для некоторых видов вооружения - это сделано поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100-процентную поддержку, это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию, но вы видите цену этих изменений", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, что достаточно оружия получила Украина, чтобы сделать разницу в войне, президент ответил: "Еще нет, еще нет".

Читайте: "Если бы мы были в НАТО, этой войны не было бы", - Зеленский

Президент также сказал, что, если бы Украина была членом НАТО, этой войны бы не было, или она выглядела бы по-другому.

"Она бы по-другому разворачивалась, у нас было бы плечо близких соседей, мы вместе могли бы воевать. Но уверен, что войны все-таки не было бы", - добавил он.

Зеленский Владимир (20301) оружие (10208) помощь (7789)


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Топ комментарии
+74
28 раз було сказано про війну,зброю запізно чи війну зарано для зе почали. Дивно слухати від чиновника, який сам палець о палець не вдарив. Ти з кадрами розберись
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10.04.2022 14:38
+46
Запізно??? Що ти, падло, зробило щоб було вчасно???
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10.04.2022 14:40
+46
Захід підтримує країну, яка бореться. Зєлєнскій тут ні до чого. Захід підтримав би Україну і навіть тоді, як Зєлєнскій припустимо виїхав би в екзиль. Потрібно зрозуміти, що саме надихає Захід на цю підтримку. І це точно не Зєлєнскій, не Єрмак, не Подоляк, не Татаров, не новоспечений підполковник Арєстовіч зрештою.
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10.04.2022 14:56
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28 раз було сказано про війну,зброю запізно чи війну зарано для зе почали. Дивно слухати від чиновника, який сам палець о палець не вдарив. Ти з кадрами розберись
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10.04.2022 14:38 Ответить
так і тільки так.
я взагалі дивуюсь світові, котрий підтримує країну, котра просрала усі приготування для війни!
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10.04.2022 14:46 Ответить
а тепер замість дякувати, попрікає
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10.04.2022 14:49 Ответить
Зрозуміло, що це Вас засмучує.
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10.04.2022 14:55 Ответить
Захід підтримує країну, яка бореться. Зєлєнскій тут ні до чого. Захід підтримав би Україну і навіть тоді, як Зєлєнскій припустимо виїхав би в екзиль. Потрібно зрозуміти, що саме надихає Захід на цю підтримку. І це точно не Зєлєнскій, не Єрмак, не Подоляк, не Татаров, не новоспечений підполковник Арєстовіч зрештою.
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10.04.2022 14:56 Ответить
100%
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10.04.2022 15:06 Ответить
100%
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10.04.2022 15:16 Ответить
А з яких джерел Ви знаєте, що "просрали"?
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10.04.2022 15:00 Ответить
Відкрий державні закупівлі
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10.04.2022 15:29 Ответить
Відкрив, що там? Давай детальніше.
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10.04.2022 17:36 Ответить
Наша нова зброя пройшла випробування і треба було починати масовий випуск. А Квартал-95 сказав, що їм нінада.
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10.04.2022 15:33 Ответить
Ти питання побачило? Давай повторю: З ЯКИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЯ?
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10.04.2022 17:38 Ответить
це абсолютно так але в них немає вибору
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10.04.2022 15:05 Ответить
А для чого зброя на шашликах?
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10.04.2022 14:47 Ответить
Слід визнати, що іноді метушня президента мала позитивні наслідки (напевно він сам того і не передбачав). До таких кроків слід віднести заміну міністра оборони та начальника генерального штабу. На жаль, з призначенням Залужного трохи запізнилися. Якби хоча б на рік раніше.
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10.04.2022 15:13 Ответить
Залужного звільнення ганяють,а міністр оборони і його замісник з бізнесу єрмака. Бачила в штабі Муженко, так про які ви кадри
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10.04.2022 15:17 Ответить
Вибачте, початок фрази трохи не зрозумілий. Взагалі, я про те, що іноді Зеля призначав людей, які на диво ставали корисними Україні.
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10.04.2022 15:50 Ответить
якщо довго ******* по дурній макітрі, після того, як загинуть десятки тисяч людей, чекаючи рік ""шарової" вакцини від країн Заходу, помираючи від відсутності концентраторів та кисню у лікарнях, після того як загиуть ще сотня тисяч від кацапської навали, поки країну готують до травневих шашликів, то тоді до цього "автопілота" тільки починає щось доходити.
В НАТО не запрошують, як на весілля. Ти сам подаєш заявку, отримуєш план дій - стандарти. Коли їх виконаєш, приймають. До осені 2019 року наша заявка діяла, Рада приймала закони, ми рухалися по плану. Восени був Саміт НАТО, треба було їхати й отримувати подальші пункти плану.
А ми, точніше зеленський, проігнорували Саміт і не поїхали, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Заявку хоча б знов подайте! Процедури заради нас змінювати не будуть.
А зараз виборець оце все і вигрібає.
Дуже влучно сказав один знайомий: "На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився."
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10.04.2022 15:24 Ответить
А за последних 3 года сколько вооружения переданно в войска или только от всех вокруг ультимативно будем требовать всё подряд? Со своим оружием как делишки обстоят?... ...
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10.04.2022 14:39 Ответить
Запізно??? Що ти, падло, зробило щоб було вчасно???
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10.04.2022 14:40 Ответить
А свого куміра так назвати слабО?
Скажи - Путін ***** !!!
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10.04.2022 14:42 Ответить
путін-***** (і це не обов'язково писати з великої літери) і це не змінює того, що зе - тупий клоун-малорос!
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10.04.2022 14:44 Ответить
Наразі Зеленський головокомандувач армії, що трощить загарбників твого сцаря.
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10.04.2022 15:25 Ответить
Сам придурок.
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10.04.2022 17:39 Ответить
Щось неправда?
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10.04.2022 14:57 Ответить
Все зробив, що можна було. Чи вважаєте, що щось не виконав? То може напишете конкретно? Ну так, щоб не виглядати голословною.
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10.04.2022 15:02 Ответить
Ну тут ще є такі ,хто саботував закупки зброї так,що виробники переходили на трьохднівку.
Зате не запізнився дороги для танків построїть.
Визволив вагнерівців та за 3 роки не вибрав прокурора САП.
А так да ,захід винен ,все по кацапським методичкам.
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10.04.2022 14:41 Ответить
Озброєння треба було купувати останні три роки так як воно купувалось і виготовлялось до виборів презедента 2019 року. Нама чого ставити претензії до інших якщо із своїми ж посіпаками зарізав ракетну програму!
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10.04.2022 14:41 Ответить
А за попередні 5 років багато накупили? Так, для порівняння.
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10.04.2022 15:03 Ответить
а воні мабуть теж до шашликів готувалися. на 9 травня. і до Пасхі.
або не бажали щоб була паніка.
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10.04.2022 14:41 Ответить
А шо таке? Він мав на увазі шашлик з москаля )))
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10.04.2022 14:43 Ответить
да? смішно? Буча, Гостомель, Бородянка, Мариуполь, Херсон, Харків
в моєї області з ночи вже сьома повітряна тревога
ще смішно? Розмінований Чонгар. "не нагнетайте". "у нас разведка лучше чем у западных партнеров", "если мы будем вкладывать деньги в армию мы не сможем строить дороги а это нас не устраивает". "русский народ не будет воевать с Украиной".
Буковель, Оман, дачі, відпустки та отгули раз на місяц. "маю право". "я родину не бачив довго".
ще смішно?
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10.04.2022 14:51 Ответить
не треба розповідати казок. він чітко казав про травегь, а перші смажені москалі пішли у лютому
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10.04.2022 14:52 Ответить
Навпаки. Вони його попереджали, але воно було глухе
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10.04.2022 14:43 Ответить
Запізно ти отямився, йолоп...
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10.04.2022 14:42 Ответить
А хтось взагалі народ до шашличків готував і розказував що буданівська розвідка краще все знає ніж західна, нє?
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10.04.2022 14:43 Ответить
Какая там разведка. Корешам своим московским фсбшным позвонили и спросили: "Пиндосы пугают, что вы нападать будете! Это правда?" Им и ответили: "Зачем нам нападать на браццкий нарот, это фсё англосаксы хотят стравить два братских народа!" Ну, Зеленскому и доложили: "У нас более точные данные, россия нападать не будет, это все англосаксы нагнетают, чтобы от нас инвестиции ушли!"

Как и Трамп в свое время: "Я верю путину, а не американским разведкам!"
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10.04.2022 18:31 Ответить
ну за то 3 года занимались великим крадивныцтвом .. за защиту даже и не думали .. но виноват кто то другой ..
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10.04.2022 14:43 Ответить
А розробку та виготовлення деякого на сьогодні критично важливого озброєння Зеля за 3 роки похерів.
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10.04.2022 14:43 Ответить
В краткосрочной перспективе - да, в долгосрочной либо будет переход на стандарты и озброение НАТО на основе постоянного сотрудничества с перспективой вступлениея в это самое НАТО, либо развитие своего оригинального ВПК.
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10.04.2022 18:32 Ответить
ТАК ТИ Ж КАЗАВ "НЄ НАДО НАГНЄТАТЬ"!
ТО ХТО ВСРАВСЯ?
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10.04.2022 14:44 Ответить
А де всi iншi политики? Это зробив хоть щось?
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10.04.2022 17:49 Ответить
Нептуни та Вільхи взагалі ніяк,а фінансування армії ні, бо дороги не має за що будувати.
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10.04.2022 14:45 Ответить
А на дороги не запізно було?
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10.04.2022 14:47 Ответить
Нужно быть за ВСЕ и ВСЕГЛА благодарным ..Когда началась война у Украины и этого сильного оружия не было..,а сейчас оно есть..
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10.04.2022 14:53 Ответить
Спасибо большое, что даете нам гавно не нужное, и не даете то что НУЖНО. Спасибо от меня, и от всех убитых людей, и которые еще будут убиты. СПАСИБО с*ка. Вы там главное у себя бункер личный купите, а то прилететь может от таких поставок и благодарности...
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10.04.2022 15:08 Ответить
Після війни доведеться 15 років розбиратися хто і чим займався з 2019 року.
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10.04.2022 14:55 Ответить
Захід запізнився з наданням Україні деяких видів озброєння, яке можна було передати Україні, але ж "зе влада " зробила все, щоб це озброєння не надавалося Україні ,повторюючи рашистські мантри "Не сійте паніку" "Недостатньо ударних рашистських груп" "Потрібно рашистам час для підготовки наступу" .Все це і мало на меті призупинити постачання Україні зброї,як і для скорого захоплення України рашистом,.Чого кивати на когось,що спізнився надавати Україні зброю ,коли не українські "слуги" самі три роки взагалі робили все,щоб Україна була без зброї?
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10.04.2022 14:56 Ответить
Це каже людина, котра згорнула ракетні програми? Котра не звертала уваги на прямі попередження про напад? Як тільки язик ще повертається щось ляпати, гівно невдячне???
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10.04.2022 14:57 Ответить
Він ляпає своє гівно на ті голови, де сірої речовини немає. А їх ой як до біса, розумово недорозвинених!
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10.04.2022 16:34 Ответить
Як було миршавим підорасом, таким і зосталося. Навіть оточення своє не поміняв, д'єрьмаки знову голови підіймають.
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10.04.2022 15:01 Ответить
ВсеЗеленское брехло.
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10.04.2022 15:02 Ответить
"Не розгоняйте паніку, це шкодить економіка" (с) Зеленський
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10.04.2022 15:09 Ответить
‼️‼️‼️
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/9d6e95a9d5326f675d9b7.jpg ​​ 🏛️Все повторяется… Источники поведали нам, откуда у https://t.me/pecherhill/736 немалой части Офиса президента возник неслыханный оптимизм по поводу исхода войны . То есть, почему часть окружения президента Зеленского уверена, что Россия обязательно пойдет на условия озвученные Мишей Подоляком и Алексеем Арестовичем, и даже уступит по ряду вопросов, чем «Слуга народа» удовлетворит ту большую часть населения, которая желает прекращения войны путем взаимных компромиссов.

🤗Естественно, эту часть команды ЗЕ в успешном исходе переговоров убедил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Ермака он через свои связи в Москве уже все решил. В Кремле мол, сами понимают, что Украину им не завоевать, и настроены договориться в официальным Киевом так, чтобы обе стороны смогли максимально сохранить лицо.

🗓️В связи с этим напомним несколько событий случившихся в недалеком прошлом.

🔷в середине января текущего года https://t.me/pecherhill/667 Ермак убеждал Офис президента, что войны с Россией не будет , потому что он все порешал, а все угрозы это, мол, ссора России с Европой из-за газопровода «Северный поток - 2»;

🔷в конце января тот же https://t.me/pecherhill/682 Ермак заговорил о необходимости садиться за стол преговоров с лидерами непризнанных «ДНР» и «ЛНР», потому что Запад, мол, сильно обострил ситуацию, и Москве нужно дать сохранить лицо. Переговоры с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» по факту означают их признание, информация просочилась в прессу, разразился скандал. Предложение Ермака принято не было.

🔷22 февраля, когда https://t.me/pecherhill/709 Путин признал «ДНР» и «ЛНР» Зеленский набросился на Ермака, но получил отлуп , мол, Ермак предлагал пойти с перизнанными «ДНР» и «ЛНР» всего лишь не переговоры, а все прочие испугались крика оппозиции и скандала. Мол, разбирайтесь теперь.

🔷24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И Ермак до сих пор на своем месте.

🤷🏻‍♂️И вот теперь он опять говорит, что с Москвой все прекрасно, потому что он - порешал. Ждем следующего акта этого спектакля.



Ссылка https://t.me/pecherhill/737?fbclid=***************************-Iyf2OgdKUOu07LP_nKGziYHrhWGuUmY6M
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10.04.2022 15:13 Ответить
Ермака убери , Зеленский . Це тупое ЧМО подставляет тебя везде
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10.04.2022 15:14 Ответить
Зараз міняти Зелю не на часі. Розбрат в середині воюючої країні не до чого. Але після перемоги... Разом із його улюбленим дЕрмаком - валізу на поріг і геть.
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10.04.2022 15:45 Ответить
Кто продвигает идею "россии надо дать сохранить лицо" - тот агент ***** и предатель. На международном уровне у россии нет никакого лица. На внутрироссийском уровне расия фсегда права, и ее лицо всегда в лучшем состоянии. Это константы, которые никак не меняются от того, сделает Украина уступри россии или нет. Единственное, чего может добиться Украина, пойдя на уступки - потерять свое лицо (в очередной раз). Поэтому тот, кто обосновывает "необходимость" уступок в пользу россии аргументами о "лице", российский агент, пытающийся спасти россию, опустить Украину и не дать Украине окончательно порвать с Россией.
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10.04.2022 18:39 Ответить
Хтось чув обом ото подякувало за допомогу? Курво, саме нич не зробило, тай ще рота роззявае на тих хто допомогае.
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10.04.2022 15:13 Ответить
Ці зелени мавпи переховують зброю від захисників !
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10.04.2022 15:19 Ответить
Падаль зелёная, иди жарь шашлыки.
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10.04.2022 15:20 Ответить
...говорить людина яка саботувала КБ "Луч". ПКР "Нептун", - це та зброя, яка би зупинила россію від агресії... Але "найвеличніший" пів-року не виділяв кошти на її виробництво, а закопував гроші в асфальт, який вже знищили россійськи танки.
Англійці і американці, бачачи не неподобство, яке твопили зебіли з протитанковою зброєю України (КБ "Луч" мав контракти на ПТРК з арабами, але не з ЗСУ), завалили ВСУ Джавелінами і NLAW.
Можна згадати "Вільху", "Сапсан"/"Гром", "Кільчень"...
Вова, чия би корова мичала, а твоя би мовчала.
Спараву "вагнерівців" ніхто забувати не збирається, як і роль агента Єрмака у цій справі.
Трохи пафос прикрути, чучело!
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10.04.2022 15:20 Ответить
Хочеш миру - готуйся до війни!
Хто цю прописну істину, перевірену віками, ігнорує, той отримує "винагороду" та "подарунок" долі... на порозі життя та смерті.
=============
Після цих слів Зеленського (дивитися внизу у посиланні) одразу згадалися слова з відомого вірша. Подаю мовою оригіналу:
"Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза."
(Іван Крилов, "Стрекоза и Муравей", 1808)
===============
Що тут коментувати, коли три роки ні про небо, ні про армію навіть не хотіли думати...
Лише - про мир в очах, "нада проста пєрєстать стрєлять" і дороги, по яких московські окупанти "с вєтєрком" за два дні були під Києвом та захопили Херсон... і, практично, увесь "юґо-васток Украіни".
Тут, з врахуванням того, що Захід попереджав мало що не за місяць, а зелена влада відмахувалася і переконувала свій народ у зайвому нагнітанні... ще низько кланятися потрібно країнам, учасникам військово-політичного альянсу і дякувати за довір'я.
На мою думку, нам українцям тепер, після героїчних успіхів наших ЗСУ та суттєвої підтримки НАТО ще задовго до війни (згадайте лише сотні тон авіавантажів з Британії та США напередодні війни!) слід трохи тверезіше оцінювати ситуацію в Україні - без перебільшення ролі найвищих посадовців української влади.
=============
Слава Україні та ЗСУ!
Смерть московській федерації!
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10.04.2022 15:21 Ответить
стрєкоза всьо пєл, пєл, оглянуцца нє успєл, как зіма прішла на нос...(с) (так в оригіналі)
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10.04.2022 16:09 Ответить
і ще зелені скунси здали Херсонщину
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10.04.2022 15:22 Ответить
Политического руководителя с октября прошлого года предупреждали - будет война. Амеры и бриты сами начали поставки вооружения. Как же оно, это политическое руководство достало своими лозунгами - выборы закончились почти три года назад, в стране война, а тут одни видосы,лозунги - всё пропало, ничего нет, мы одни - работать когда начнёте.
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10.04.2022 15:25 Ответить
Да-а-а ! З Володимиром Ссаничом не засумуєш! Як тільки рота розкриє - зразу шедевр! Як його ще не послали? Але з такими замашками, мабуть уже не довго залишилось! Все робить щоб посварити нас із заходом ! Мабуть ночі не спить, а думає як би їм ще в душу насрати.
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10.04.2022 15:32 Ответить
Ах ти курва кацапська, ( так колись моя свекруха казала" курва німецька) ти зараз ще мавлю одкриваєш, та наші хлопці гинуть, ні за що по твоєму, та курва твою мать запізно! Курва!
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10.04.2022 15:42 Ответить
Деяке озброєння надали запізно, - Зеленський
----------------------------------------------

А о чем ты думал до 24 февраля, когда миллиарды закапывал в дороги и гнал "волну" на страны НАТО и США?
Вот это "запізно"и есть результат твоей работы и твоего Ермака.
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10.04.2022 15:51 Ответить
Можна сказати - запіздилося воно.
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10.04.2022 17:24 Ответить
А сам навіть після 28 попереджень про напад попросити те озброєння не здогадався?
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10.04.2022 15:59 Ответить
от же ш чмо брехливе.Знову усі навкруги крім нього винні!
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10.04.2022 16:02 Ответить
Я так зрозумів, що шампури так і не надали? тобто у травні не буде на що нанизувати шашлики?
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10.04.2022 16:07 Ответить
Читаю коментарі і переконуюсь, що нічого не змінилось: довбойобів як було ***** і більше, так і залишилось. Лише деяким розвиднілось від останніх подій.
"Нє нада крітікавать зєлєнскава, у нас вайна", "Послє пабєди разбєрьомся, сєйчас нада аб'єдіняцца", "Зілєнскій дєлаєт всьо вазможнає і нєвазможнає", "Зе - гєрой, патріот, лапусєчка"...
Хотілося б запитати "А коли у нас почалася війна?" 24-лютого 2022-го року, чи все ж таки 8 років тому? Чому ж ви, *****, допомогали кацапам руйнувати країну зсередини? Чому з 2015-го разом з кацапськими і прокацапськими пропагандонами допомогали розповсюджувати кремлівські вкиди щодо Пороха? І не просто розповсюджували, а й вірили в цю срань... І вірите у неї досі. Те, що вже давно було спростовано і розвіяно, для вас і досі залишається приводом пообсирати єдиного гідного президента за весь час нашої незалежності. Ліпєцк, ко-ко-ко! (хоча фабрика тоді давно перестала функціонувати). 8000 патріотів у тюрмах СБУ, ко-ко-ко! (а чому не всі 100.000? Їх вже звільнили чи вони й досі у тюрмах?). Офшори, ко-ко-ко! (хоча Порох все декларував і з документами можна було ознайомитись онлайн). Вибухи на складах, ко-ко-ко! (хоча і дебілам має бути зрозуміло, хто цим займався). Мальдіви, ко-ко-ко! (один раз за 3, ****, роки!). Брудна штанина, ко-ко-ко! (це взагалі без коментарів!). Пом'ятий піджак, ко-ко-ко, збита шапка, ко-ко-ко! Алкоголік, ко-ко-ко! (хоча у людини діабет і він на інсуліні!). Всі фейки давно спростовані навіть українськими судами, які ********** не змогли знайти на Пороха за весь час його президенства. Причому, зауважте, судами... під руководством Казбека (усі ці портновські дружбани - вовки-*******). Навіть не перевіряючи отриману дезинформацію з сумнівних джерел, ви з радістю споживали все те лайно, та ще й просили добавку. З вашою допомогою Мордор зміг позбутись проукраїнського президента і насадити українцям маріонетку коломойського, після чого його обліпили кремлівською агентурою з ніг до голови, а без дЄрьмака воно, мабуть, і до вбиральні не ходить.
То чому ж ви, *****, ще з 2015-го роз'єднували народ, критикуючи Пороха за те, що йому приписувала кацапська пропаганда, замість того, аби піддати все критичному аналізу і зрозуміти, що це гівновкиди!? Чому ви критикували президента 24/7!? Чи тоді в Україні війни не було!? Чи ви не вважали те війною, бо вам, ****м, рашистські снаряди і бомби не прилітали на голови!? Ви допомогли скинути проукраїнського президента і в тому, що зараз коїться в Україні, є й ваша вина! Проте коли за реальні пройоби і диверсійну антидержавну діяльність утюжать вашого сцяного клована, вам це чомусь не подобається і ви кричете про те, що "нініда раскачівать лотку, нада аб'єдіняцца, нільзя крітікавать зілєнцкава!" То якого *** ви розхитували човен з 2015-го, коли ЗСУ при Пороху почали їбашити орків на сході країни і в хвіст, і в гриву!? Коли звільнили ⅔ окупованого Донбасу! Коли після підписання "Мінську" Порох кинувся з нуля розбудовувати українську армію, вкладаючи власні кошти. Де ваша їбана логіка!? Як людина може "наживацца на вайнє" і при цьому з міліардера перетворитись на мільйонера!?
Але найбільше мене шокують ідіоти, які волають про те, що вони голосували за Пороха, але якби він був зараз президентом, зараз був би взагалі піздєц. Панове, ви дійсно їбануті на всю голову? Якби Олексійович був зараз президентом, ми б ще на початку 2022-го були вже у НАТО/ЄС і плішиве ***** зі своїми мокшанськими уйобками сюди уже не полізло б. Завдяки титанічним зусиллям Пороха Україна отримала Томос, і членство в ЄС/НАТО було питання найближчого часу. Було... якби не "мудрий" нарід, який вирішив "пасмєяцца", якому "какая разніца", якому "хуже нє будєт", якому "ліш би нє Порошенко"... І саме після вашого вибору розпочалось круте піке у прірву.
Навіть якби при Пороху ми ще не потрапили б у НАТО, Україна була б підготовлена до повномасштабного вторгнення, всі спроможні тримати зброю були б озброєні, кацапи не змогли б ось так просто зайти з Криму та інших напрямків. Не було б розмінованого Чонгару. Не було б розбитих Харкова, Чернігова, Маріуполя. Бо Україна мала б власну повноцінну ППО, яку не довелося б виклянчювати у західних партнерів, втрачаючи дорогоцінний час, що коштує людських життів. Не було б скривавлених Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Макарова, Ірпеня, Бородянки... Не було б стількох жертв, не було б закатованих і зґвалтованих жінок, малолітніх діток... бо орків розйобували б іще на підходах. Наобирали - отримали. То ж не треба тепер ******* про те, що зєлєнцкава не можна критикувати. Можна. Бо після перемоги, ви - гупі, почнете восхваляти найвєлічнішого лідєра ********** і писати йому оди. А він разом зі своєю шоблою (єрмаки, татарови, подоляки, арахамії, гетьманцеви, баканови...) мусить відповідати за скоєне, бо і на їхніх руках кров українців.
Хоча навіть не знаю, якою ціною Україна переможе, доки при владі п'ята колона кремля. Бо, доки ЗСУ невпинно знищують ворога, наш внутрішній ворог шматками зливає країну і національні інтереси зовнішньому ворогу. Гадаєте, хтось в ОПі планує звільняти Маріуполь? Перед ними стояла і досі стоїть ціль - злити південь оркам. Прослідкуйте за риторикою свого Нєлоха. Якщо навіть самі "азовці" повідомляли про те, що для деблокади вистачить 1500 воїнів.
Чекаєте, що "ЗЕ & Co" ведуть і вестимуть вас до перемоги? Чекайте-чекайте...
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10.04.2022 16:19 Ответить
Мене також. Але вже просто накипіло. Я вже просто не можу спокійно розмовляти з цими довбоклюями. Особисто мені терпець урвався ще перед виборами, коли я доводив сусідам хто є хто і ЩО, власне, відбувається в медіапросторі - що це інформаційна війна. Як виявилось, все було марно. Бо віри мені не було: я ж - не телевізор.
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10.04.2022 16:51 Ответить
Саме так. Ковідний фонд **********, потім заявили: "А єво і нє било". Мільярди в асфальт закатали, похеривши армію, а тепер скиглять "НАТО плохоє, нам нє помогаєт". Злили південь України, лишивши людей без зброї, та ще й заздалегідь надали мразоті з опзж доступ до списків волонтерів/ветеранів/військових... Кацапи по тих списках відпрацювали по-повній.
Я просто хєр його маму знає яким треба бути довбойобом, щоб не бачити очевидних речей. І хтось ще й досі чекає від цих покидьків, що вони вестимуть Україну до перемоги. Угу, хіба-що в мокшанське стійло. Україною керують ляльководи Нєлоха і агент Козир, а Зе - така собі говоряча лялька, яку надягають на руку і використовують для патріотичних промов... та й то не завжди достатньо патріотичних. Бо Гундосий потрох-потроху та й пропихне кацапські хотєлкі.
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10.04.2022 17:30 Ответить
А де та зброя, яка виготовлена при тобі, ще до "загибелі великої кількості українців"?
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10.04.2022 16:20 Ответить
Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс 12 січня відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

На тлі https://www.dw.com/uk/minoborony-povidomylo-pro-90-tysiach-rosiiskykh-viisk-poblyzu-ukrainskykh-kordoniv/a-59703189 стягнення російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує "висока ймовірність" спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю Financial Times. У США, за даними видання, є розвідувальні дані, які свідчать про те, що РФ готується до можливого вторгнення в Україну. 15.11.2021р.

Видання відзначає, що британська та американська розвідки "все більше переконані", що Володимир Путін розглядає можливість військових дій для захоплення більшої частини України, або ж для дестабілізації ситуації в Україні, що на його переконання може сприяти зміні влади у Києві на більш проросійську. 20.11.2021р.

За даними розвідок низки держав-членів НАТО, в Україні за останні тижні збільшилася кількість російських найманців, які підпорядковані спецслужбам держави-агресорки. З їх допомогою Росія може спробувати створити провокації для отримання формальної причини початку широкомасштабного вторгнення в Україну, повідомляє агентство https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-russian-mercenaries-with-spy-links-increasing-presence-ukraine-western-2022-02-14/?taid=620a85e300a90b0001361b75&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters з посиланням на три анонімні джерела у спецслужбах.....14.02.2022 року.

КИЇВ
Зеленський попросив українців не панікувати, а готуватися смажити шашлик. https://kpp.news/news/politics/zelenskyi-poprosyv-ukraintsiv-ne-panikuvaty-a-hotuvatsia-smazhyty-shashlyk.html
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10.04.2022 16:27 Ответить
То ще рано, то вже пізно... Л.Дурко.
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10.04.2022 16:49 Ответить
Що означає слово "запізно"? У нас що війна вже закінчилась і ця зброя не потрібна? Ніколи не було так соромно за керівництво країни, навіть за часів тупого бандюка Януковича. Тоді хоч була тверда певність, що до кінця строку це одоробло не досидить. А зараз ці слизькі жевжики дуже гарно вміють маніпулювати свідомістю громадян, краще за наперсточників. Піддамося- наші діти і внуки житимуть у затхлому болоті, або знову будуть гинути в боротьбі за волю, котру ми прогавили.
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10.04.2022 17:01 Ответить
 
 