Боррель получил от власти Украины список необходимого вооружения для противостояния военному вторжению РФ
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что получил от властей Украины список необходимого вооружения для противостояния военному вторжению России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью изданию Corriere Dellf Sera.
Боррель сообщил, что созывает Военный комитет ЕС, чтобы обсудить поставки оружия.
"Я возвращаюсь со списком оружия, которое нужно украинцам. И мы будем следовать ему. Но у Европейского Союза нет оружия. Мы должны постучаться в двери стран-членов и сказать, что необходимо. Я созываю (как вернусь в из Киева. – Ред.). ) Военный комитет ЕС для поставок", - сказал он.
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+21 Максім ХОЙ #398010
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+2 оззи
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присвятило велику статтю Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Хоча він намагається уникати зіркового статусу, успіхи у знищенні загарбників неминуче перетворюють Залужного на історичну постать. Про Залізного. Незламного. Залужного.
"Из Европы всё чаще слышны голоса, что победа будет одержана на поле боя.
Боррель что-то такого плана зарядил)
Наши аж ******)))"