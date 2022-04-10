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Новости Агрессия России против Украины Война
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Боррель получил от власти Украины список необходимого вооружения для противостояния военному вторжению РФ

боррель

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что получил от властей Украины список необходимого вооружения для противостояния военному вторжению России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью изданию  Corriere Dellf Sera.

Боррель сообщил, что созывает Военный комитет ЕС, чтобы обсудить поставки оружия.

"Я возвращаюсь со списком оружия, которое нужно украинцам. И мы будем следовать ему. Но у Европейского Союза нет оружия. Мы должны постучаться в двери стран-членов и сказать, что необходимо. Я созываю (как вернусь в из Киева. – Ред.). ) Военный комитет ЕС для поставок", - сказал он.

Также читайте: Украина получила от Запада еще недостаточно оружия. Некоторое вооружение было предоставлено поздно, - Зеленский

Автор: 

оружие (10208) Евросоюз (17107) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+21
Видання
https://twitter.com/politico @politico
присвятило велику статтю Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Хоча він намагається уникати зіркового статусу, успіхи у знищенні загарбників неминуче перетворюють Залужного на історичну постать. Про Залізного. Незламного. Залужного.
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10.04.2022 14:39
+2
размер 42, 43, 45.
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10.04.2022 14:42
+1
Навіщо політикам цим займатися?
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10.04.2022 14:57
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Видання
https://twitter.com/politico @politico
присвятило велику статтю Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Хоча він намагається уникати зіркового статусу, успіхи у знищенні загарбників неминуче перетворюють Залужного на історичну постать. Про Залізного. Незламного. Залужного.
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10.04.2022 14:39 Ответить
Будущий Президент Украины В. Залужный.
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10.04.2022 17:27 Ответить
размер 42, 43, 45.
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10.04.2022 14:42 Ответить
Он таким стал после Бучи.
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10.04.2022 15:06 Ответить
Навіщо політикам цим займатися?
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10.04.2022 14:57 Ответить
Говорит Москва!

"Из Европы всё чаще слышны голоса, что победа будет одержана на поле боя.
Боррель что-то такого плана зарядил)
Наши аж ******)))"
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10.04.2022 14:58 Ответить
Нема в нас влади... інакше отримав би він елементарно піздюлєй, тварина .
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10.04.2022 15:11 Ответить
После Победы, В. Залужный - лучший Президент Украины. На две каденции.
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10.04.2022 17:26 Ответить
 
 