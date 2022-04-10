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Новости Агрессия России против Украины Война
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Битва за Донбасс: где-то в 3-4 утра начнется массированный артобстрел, потом они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты, - Гайдай

гайдай,сергій

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, какого развития событий ожидает во время битвы за Донбасс.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что в ближайшее время будет наступление. Огромное сражение будет за Донбасс. Видим, что происходит накопление сил, средств. Огромное количество техники. Ну, готовимся", - сказал он.

Гайдай отметил, что захватчикам нужна "хоть какая-то победа". Поэтому они попытаются выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей.

"Я думаю, что будет примерно следующее: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Все, что у них есть, они используют. Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", - рассказал Гайдай.

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Глава ОВА отметил, что россияне не смогут наступать с севера, юга и востока одновременно – не хватит сил и средств.

"Думаю, несколько дней и они пойдут в наступление. От того, как будет развиваться это наступление, будет зависеть переговорный процесс", - добавил он.

Автор: 

битва (27) Донбасс (26955) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+106
Боже бережи наших захисників.
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10.04.2022 15:07
+104
А как они соберутся в группу , можно их накрыть точкой У ? До наступ?
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10.04.2022 15:07
+92
Вони знають на що чекати,готові і духом і силою. Страшно читати,що люди знають, що ідуть на великій бій і велику смерть,на велику Перемогу. Донбас це Україна . Тримайтесь і бережіть себе
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10.04.2022 15:08
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Правила форума Совет форумчан
Смерть московсько-рашистським загарбникам!
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10.04.2022 15:35 Ответить
.."где-то в 3-4 утра начнется массированный артобстрел", а почему бы не нанести по ним массированный двухчасовой упреждающий удар этак в 1-2 ночи, чтобы у них полностью пропало желание даже думать о наступлении, что мешает, чего ждать?
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10.04.2022 16:31 Ответить
если они так сделают (в смысле как написал голова администрации) то их накроют, но сценарий скорей всего будет другой, они учатся и приспосабливаются и будут импровизировать. навряд ли им это поможет, но они это пока не знают.
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10.04.2022 17:16 Ответить
А как они соберутся в группу , можно их накрыть точкой У ? До наступ?
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10.04.2022 15:07 Ответить
Думаю , навіть треба.
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10.04.2022 15:16 Ответить
Наші не сплять...
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10.04.2022 15:17 Ответить
Можно их накрыть Точкой У? В принципе можно если зе даст добро .А он может и не даст. В последнее время его голову вскружили какие то "идеи"-договориться с палачом-оккупантом...
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10.04.2022 15:35 Ответить
Почему последнее время? Он нисится с ними с 2019 года.
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10.04.2022 15:39 Ответить
І бажано по цим https://www.kp.ru/daily/27377.5/4570481/, щоб не поганили наші пол
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10.04.2022 16:51 Ответить
Боже бережи наших захисників.
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10.04.2022 15:07 Ответить
Молитва за Украiну 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/watch?v=9ICZ_LCkKDY
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10.04.2022 17:04 Ответить
Вони знають на що чекати,готові і духом і силою. Страшно читати,що люди знають, що ідуть на великій бій і велику смерть,на велику Перемогу. Донбас це Україна . Тримайтесь і бережіть себе
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10.04.2022 15:08 Ответить
Переклинило їх на цьому "переговорному процесі". Чи це з темників від ОП?
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10.04.2022 15:09 Ответить
Задовбали вже цим переговорним процесом. Упирі, зрадники.
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10.04.2022 15:27 Ответить
Ви не можете переконувати тигра, коли ваша голова в його пащі! Черчилль
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10.04.2022 17:07 Ответить
Надеемся, ВСУ сделают свое дело, рашисты дали достаточно времени на подготовку. Слава Украине!
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10.04.2022 15:10 Ответить
Не надеемся, а уверены
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10.04.2022 23:50 Ответить
Чем массирование наступление, тем масштабные потери орков. 1000 упырей одним залпом это норма для ВСУ
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10.04.2022 15:11 Ответить
я тоак понимаю это последнее что у них есть.
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10.04.2022 15:13 Ответить
Зарин, ЯО, шаманьі...
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10.04.2022 15:23 Ответить
та шаманы вон из якутии идут пешком чтоб проклясть путина. ЯО ваще не вариант. путину свои руки отрубят.
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10.04.2022 15:26 Ответить
У них есть зарин?
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10.04.2022 15:56 Ответить
В Сирии єти военньіе преступники его применяли, наряду с хлором.
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10.04.2022 18:14 Ответить
последний пук недоимперии перед развалом
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10.04.2022 15:30 Ответить
Цікаво, а в це вірить Зеленський чи це "нагнітання і істерика"...
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10.04.2022 15:13 Ответить
вірить, а ти вже виліз із-під жінчиного подолу,чи так і воюєш там?
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10.04.2022 15:30 Ответить
Цікаво, а під чиїм подолом воює Зеленський, що так заклинило на мирних переговорах?
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10.04.2022 16:07 Ответить
"Прийміть, можливо, найважливіше в житті рішення", - голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вкотре закликає мешканців області евакуюватися, "доки ще не пізно".
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10.04.2022 15:14 Ответить
вони, напевно, хочуть щоб їх Верещучка за ручку виводила....
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10.04.2022 17:45 Ответить
а заранее по скоплению отого всего ударить нечем... да?
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10.04.2022 15:15 Ответить
Сьогодні вже вдарили по накопиченню в Купянську і в Мелітополі, розбили склад *********** на Донеччині. Але це точечні удари. Так вдарити щоб там нічого не лишилось нічим.
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10.04.2022 15:21 Ответить
ну так и ядерная ***** не в силах вдарить так,шоб по всем сразу .
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10.04.2022 15:29 Ответить
За даунбац(донецький басейн) НЕМА "битви". БИТВА за Донецьку й Луганську область у складі України! А ВІЙНА в Україні й воюємо за Україну, а не совкову якусь херню й не за паРашний язік з його дебільною "логікою" та формулюваннями для "кирпичика в стенке". За 30 років Незалежності України мали б вилікуватись від сифілісу розуму, який занесла в розуми України паРаша!

Бис мо жили, Слава Україні!
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10.04.2022 15:15 Ответить
Панові Гайдайові після таких страхів пора давати дьору...як його саратнік з Херсона. Того до сих пір шукають.
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10.04.2022 15:16 Ответить
"Ехали на поминки уроды"
https://www.youtube.com/watch?v=HWKzwMtlO7U&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
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10.04.2022 15:16 Ответить
У кацапни ничего не меняется со времён мясника Жукова. Все в атаку-а там как повезёт. Бабы ещё нарожают.
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10.04.2022 15:17 Ответить
Губернаторы Айовы и Небраски объявили на прошлой неделе, что они пожертвуют Украине защитное снаряжение полиции, в том числе военное оборудование, такое как каски и жилеты, чтобы помочь гражданскому населению защитить себя от вторжения России.
Губернатор Небраски Пит Рикеттс заявил, что его штат отправит 550 единиц защитного снаряжения, а губернатор Айовы Ким Рейнольдс заявила, что Департамент общественной безопасности ее штата и 18 правоохранительных органов предоставят Украине 860 единиц снаряжения.
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10.04.2022 15:18 Ответить
Очень сильное фото оккупантов на обломках их вертолета под Макаровым
снял с дрона Ефрем Лукацкий (Associated Press):

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10.04.2022 15:18 Ответить
А шо эта он, кадриль сплясать решил перед старухой с косой ?
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10.04.2022 15:27 Ответить
На морячка похож крымнашского.

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10.04.2022 16:47 Ответить
Я б назвав фото "Веселий кацап".
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10.04.2022 15:27 Ответить
Товарищ, а вы не правы. Там два кацапа пляшут кадриль.
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10.04.2022 15:36 Ответить
два...ну два весельчака
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10.04.2022 15:38 Ответить
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10.04.2022 19:58 Ответить
Похоже на скелеты питекантропов(это такие полумакаки-полулюди древние) на какой-то археологической раскопке.
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10.04.2022 15:40 Ответить
данс макабр рф, бггг
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10.04.2022 19:15 Ответить
твари убили двух детей, которые видели как орки грабили магазин.
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10.04.2022 15:21 Ответить
Ми готові до такого перебігу подій з самого початку війни.
Боже, бережи наших воїнів і мирних, які лишилися на своїй землі, ми у боргу не залишимося
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10.04.2022 15:24 Ответить
От що реально вже бісить, так це те, що кожен діяч лізе не в свою справу.
Здається, ти голова ОВА Луганської області, на тобі всі адміністративні клопоти... Ну так займайся комуналкою, постачанням, евакуацією...
А він тут картини армагеддону малює.
Які, мля, "тисячі танків", сотні великокаліберної артилерії, бла, бла, бла?
Врешті-решт ГШ ЗСУ мабуть знає краще.
А цей мислить кадрами хроніки Другої світової війни, тисячі гармат в ряд, сотні "Катюш"...
А займався б своєю справою, на дурниці не було б часу.
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10.04.2022 15:24 Ответить
дурень, він голова ОВА. Військової адміністрації. Вони безпосередньо задіяні у військовому спротиві. А Гайдай зараз на найбільш складній ділянці. Чаус, Синєгубов, Живицький, Гайдай - зробили дуже багато саме для військової перемоги
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10.04.2022 15:43 Ответить
укріплення, спецтехніка, волонтери, госпіталі, медики, зв'язок, рятувальники, евакуація, постачання військовим - у всьому цьому беруть участь ОВА
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10.04.2022 15:49 Ответить
Бомбануть бы по кораблям РФ
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10.04.2022 15:25 Ответить
Допоможіть з українською пропагандою проти рашистів. Викладайте фото війни з супутнім текстом на алі експрес у відгуках. З дохлими окупантами, з нашими розбомбленими будинками. Звичайно з нових акаунтів
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10.04.2022 15:25 Ответить
А я вам сейчас покажу, где на Донбасс готовится наступление, я карту принёс, и если за 6 часов до нападения не накрыть ракетами по скопления танков...
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10.04.2022 15:34 Ответить
1 Вчера утром, колона в составе танки и БМП3, была сосредоточена в Еленовке на выезд в сторону Славного-Новомихайловки.Не успели выехать за переезд, были накрыты артиллерией, понесли не большие потери.

2 К обеду, очухавшись, колона выдвинулась в место своего базирования Любовку, зная что наша арта не достает до их лагеря. Но что то пошло не так и здесь их хорошо накрыли. Сильно поредевшие остатки убегали по полям в сторону Александриновки.

Хроники орковских атак.
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10.04.2022 15:37 Ответить
А как насчет контрудара артой, минометами, РСЗО и т.д. за час до начала ихнего обстрела.
Как было перед началом битвы на Курской дуге?
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10.04.2022 15:44 Ответить
Ну, та "котрартподготовка" была пустой тратой снарядов без разведанных целей, по площадям.
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10.04.2022 15:59 Ответить
Швидше за все так і буде. Бо тільки дурним кацапським лампасникам більше місяця було не зрозуміло, що бліцкріг танковими клинами в стилі Гейнца Гудеріана, як з Францією в 1940, не проходить. Сракоголові просто зобов*язані щось втнути в стилі м*ясника Жукова при берлінській операції 1945 року. Може навіть десь по складах ще й зенітних прожекторів нашкребуть.
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10.04.2022 15:54 Ответить
Жаль, що українські чоловіки-труси, що записалися жо тер.оборони Львова та Ужгорода, будуть їста сало та пити самогонку в період цієї битви.
Труси попряталися в склад тер.оборони Львова та Ужгорода.
Але вони отримають всі воїнські пільги та виплати від бюджету України, хоч й ховаються від справжньої війни у мирному Львові та тихому Ужгороді.
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10.04.2022 15:59 Ответить
Кацарилий, палишься )) Що воно таке "попряталися", га ?

Та і "труси", це те, що ти зранку забуваєшь вдіти, свинорил...
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10.04.2022 16:06 Ответить
Ти трохи хворий. Відпочинь!
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10.04.2022 16:07 Ответить
Шо це за мува така и не кацапська егеж бо
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10.04.2022 16:36 Ответить
Що за "Точка-В"?
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10.04.2022 16:01 Ответить
Точка-У - Урюпинск, Точка-В - Воронеж
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11.04.2022 00:14 Ответить
Рідненькі наші, хай допомагають вам і бережуть вас Господь та Матінка Божа.
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10.04.2022 16:05 Ответить
Не розумію,чому Україна не практикує привентивні удари по скупченню?Минулі помилки не навчили?Чи знову "ато путін нападьот"?
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10.04.2022 16:07 Ответить
Не розумію, звідки стільки дибілів на цензорі. Для тих, хто в танку, пояснюю. Зеленський в силу переговорів вірить так само, як ми всі в перемогу россії. Тобто ніяк. Переговорний процес потрібен для того, щоб виграти час. Україна чекає на важке озброєння. Україна має перегрупувати війська, і підтянути резерви, які проходять вишкіл зараз. Навчити слюсаря стріляти, потрібен час. І останнє, переговори потрібні для обміну полоненними. Якшо фашистам на своїх начхати, то Українці своїх ніколи не кидають, і Зеленський то довів неодноразово. Будь ласка, якщо не знаєтесь на війні, військовій справі і дипломатії, то не давайте ніяких оцінок і порад. Бо ви гірші за ворога. Перемога буде за нами! Слава воїнам! Слава Україні!
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10.04.2022 16:11 Ответить
Ух ти ! Де ж ти раніше був, експерД в війні, військовій справі і дипломатії ?! Та скажи одне - ЯК нам ті перемовини дають ВИГРАТИ ЧАС ?! На час перемовин зупиняються бойові дії ?! Не. І це ВСЕ, що потрібно знати про твої дебільні промови слюсаря- дебільного дипломата. Стули пельку і перевір диван Гена.
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10.04.2022 16:32 Ответить
ну вони з 3 до 4 а ми з 1 до 2 =і їм пиз..ець
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10.04.2022 16:23 Ответить
Ось коли настає та сама мить - коли дивишся на асфальт, а думаєш про "Вільха-М"... І така злість бере!!!🤬🤬🤬
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10.04.2022 17:11 Ответить
Воображение Гадая рисует штурм Зееловский высот в 1945 когда деды сотнями тысяч пошли в атаку... Вот только у нынешней русни моральный дух ниже плинтуса и подобного штурма скорее всего не будет, максимум их ждет Изюмо-Барвенковское наступление когда силами 200 тыс человек и двух танковых дивизий они потерпели поражение.
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10.04.2022 17:13 Ответить
В Киеве с начала войны уже раз пятнадцать сарафанное радио говорило, что фсе, сейчас этой ночью нанесут удар всеми силами, в убежища идти бесполезно, лучше сразу идти копать себе могилу
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11.04.2022 00:05 Ответить
якщо знають де збирається техніка, чому не хлопнути по них для профілактики?
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10.04.2022 18:00 Ответить
Возьмут Донбасс также, как взяли Киев за 3 дня. Рашисты намерены эффективно утилизировать всю свою живую силу и технику на «Донбасской дуге».
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10.04.2022 18:00 Ответить
Цікаво, а в це вірить Зеленський чи це "нагнітання і істерика"...
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10.04.2022 18:01 Ответить
опять дали им накопиться?
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10.04.2022 18:27 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний біля зеленої опи:

- Фффу! Від найпідступніших ворогів ніби відбився, капітуляції не допустив. Тепер можна йти спокійно лупашити мoZZk@лів.










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6 Comments

63 Shares
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10.04.2022 20:01 Ответить
Борис не зря приезжал
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11.04.2022 00:10 Ответить
 
 