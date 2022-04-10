Битва за Донбасс: где-то в 3-4 утра начнется массированный артобстрел, потом они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты, - Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, какого развития событий ожидает во время битвы за Донбасс.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что в ближайшее время будет наступление. Огромное сражение будет за Донбасс. Видим, что происходит накопление сил, средств. Огромное количество техники. Ну, готовимся", - сказал он.
Гайдай отметил, что захватчикам нужна "хоть какая-то победа". Поэтому они попытаются выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей.
"Я думаю, что будет примерно следующее: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Все, что у них есть, они используют. Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", - рассказал Гайдай.
Глава ОВА отметил, что россияне не смогут наступать с севера, юга и востока одновременно – не хватит сил и средств.
"Думаю, несколько дней и они пойдут в наступление. От того, как будет развиваться это наступление, будет зависеть переговорный процесс", - добавил он.
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Бис мо жили, Слава Україні!
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Губернатор Небраски Пит Рикеттс заявил, что его штат отправит 550 единиц защитного снаряжения, а губернатор Айовы Ким Рейнольдс заявила, что Департамент общественной безопасности ее штата и 18 правоохранительных органов предоставят Украине 860 единиц снаряжения.
снял с дрона Ефрем Лукацкий (Associated Press):
Боже, бережи наших воїнів і мирних, які лишилися на своїй землі, ми у боргу не залишимося
Здається, ти голова ОВА Луганської області, на тобі всі адміністративні клопоти... Ну так займайся комуналкою, постачанням, евакуацією...
А він тут картини армагеддону малює.
Які, мля, "тисячі танків", сотні великокаліберної артилерії, бла, бла, бла?
Врешті-решт ГШ ЗСУ мабуть знає краще.
А цей мислить кадрами хроніки Другої світової війни, тисячі гармат в ряд, сотні "Катюш"...
А займався б своєю справою, на дурниці не було б часу.
2 К обеду, очухавшись, колона выдвинулась в место своего базирования Любовку, зная что наша арта не достает до их лагеря. Но что то пошло не так и здесь их хорошо накрыли. Сильно поредевшие остатки убегали по полям в сторону Александриновки.
Хроники орковских атак.
Как было перед началом битвы на Курской дуге?
Труси попряталися в склад тер.оборони Львова та Ужгорода.
Але вони отримають всі воїнські пільги та виплати від бюджету України, хоч й ховаються від справжньої війни у мирному Львові та тихому Ужгороді.
Та і "труси", це те, що ти зранку забуваєшь вдіти, свинорил...
- Фффу! Від найпідступніших ворогів ніби відбився, капітуляції не допустив. Тепер можна йти спокійно лупашити мoZZk@лів.
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