Битва за Донбасс: где-то в 3-4 утра начнется массированный артобстрел, потом они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты, - Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, какого развития событий ожидает во время битвы за Донбасс.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что в ближайшее время будет наступление. Огромное сражение будет за Донбасс. Видим, что происходит накопление сил, средств. Огромное количество техники. Ну, готовимся", - сказал он.

Гайдай отметил, что захватчикам нужна "хоть какая-то победа". Поэтому они попытаются выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей.

"Я думаю, что будет примерно следующее: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Все, что у них есть, они используют. Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", - рассказал Гайдай.

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Глава ОВА отметил, что россияне не смогут наступать с севера, юга и востока одновременно – не хватит сил и средств.

"Думаю, несколько дней и они пойдут в наступление. От того, как будет развиваться это наступление, будет зависеть переговорный процесс", - добавил он.