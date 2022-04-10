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Новости Санкции против России
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Страны ЕС могут обходить транспортные санкции в отношении России и Беларуси, – Мининфраструктуры

санкции

Введенный недавно запрет Еврокомиссии на пребывание грузового транспорта из России и Беларуси на территории ЕС, содержит ряд исключений, из-за которых каждая страна ЕС может обходить санкции по собственному усмотрению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, весь грузовой транспорт РФ и Беларуси должен покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля. Однако решение Еврокомиссии оставляет право каждой стране отдельно решать, какую категорию грузов страна-агрессор и его сателлит будут продолжать ввозить.

"В решении Еврокомиссии указано, что страны-члены ЕС могут по своему усмотрению разрешить предприятиями России и Беларуси транспортировку отдельных категорий грузов, в частности: 1) природный газ и нефть, включая продукты нефтепереработки, а также титан, алюминий, медь, никель, палладий и железную руду; 2) фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу и удобрения; 3) гуманитарные грузы; 4) отдельно предусмотрена возможность производить исключения для российских компаний в вывозе и передаче культурных ценностей, предоставленных во временное пользование", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры акцентируют на том, что подобные правила будут способствовать дальнейшей зависимости Европы от товаров оккупанта и создают эффект несоответствия санкций тем потерям, которые терпит Украина ежедневно.

"Несмотря на полное право стран-членов ЕС делать исключения, Украина рассчитывает на осознание последствий непоследовательности санкций. Цивилизованная Европа должна наконец-то избавиться от зависимости от российских и белорусских товаров. И, наконец, прекратить финансирование войны в Украине", – подчеркивают в министерстве.

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Кроме того, указанные исключения могут быстро восстановить привычный процесс торговли с агрессором, а первыми этим воспользуются страны, публично не осудившие россиян за войну против Украины.

"Причиной пятого пакета санкций Еврокомиссии стало осуждение военных преступлений России, в частности массовых убийств гражданских украинцев в Буче и других населенных пунктах. Учитывая это, непонятна целесообразность таких полумер, оставляющих огромное пространство для обхода санкций. Такая позиция партнеров не выглядит последовательной и логичной", – подытожили в Мининфраструктуры.

Как ранее отмечала первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, Украина потеряла более 500 миллиардов долларов с начала вторжения российских оккупантов.

Автор: 

Кабмин (14026) россия (95454) санкции (11279) Евросоюз (17107)


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Топ комментарии
+8
ну схем обхода санкций, таких вот полусанкций, много. выход - только полное эмбарго на всё.
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10.04.2022 15:45
+6
дуже буде важно вгадати хто це буде - мадяри, жабоїди, срби на врби, ганси
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10.04.2022 15:39
+5
прибалты Англия Польша и мы вот это похлеще НАТО
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10.04.2022 16:10
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дуже буде важно вгадати хто це буде - мадяри, жабоїди, срби на врби, ганси
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10.04.2022 15:39 Ответить
ну схем обхода санкций, таких вот полусанкций, много. выход - только полное эмбарго на всё.
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10.04.2022 15:45 Ответить
Название санкций громкое, а на деле пшик. МЗС есть ещё над чем работат
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10.04.2022 15:47 Ответить
Тоді потрібно продовжувати блокування
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10.04.2022 15:49 Ответить
"перебування вантажного транспорту із Росії та Білорусі" - та москалі просто створять транспортну компанію в країні ЄС і почнуть гнати все ще більше як раніше, просто купивши або взятвши в аренду вантадівки з ЄС. Це взагалі нікуя не санкції
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10.04.2022 15:54 Ответить
Это полусанкции. Взять в аренду европейцев - это оставить десятки тысяч своих дальнобойщиков без работы. Уже хлеб. Плюс усложнение и удорожание логистики. Но этого конечно мало
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10.04.2022 16:58 Ответить
Эти санкции для россии , как мёртвому примочки.
Германия будет поставлять то , что запросят, а Франция по прежнему,
согласно ранее договоров оборудование электроники для военно-промышленного комплекса. Модернизация танков, самолётов,
вертолётов и др. Россия имеет в день- 1млрд. долл. за энергоносители
и до конца года будет их использовать. Что Макрон, что Шольц- всё
пустата , пример те 100 танков, что обещала Германия, или дело об самолётах и систем ПВО.
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10.04.2022 16:00 Ответить
Самые действие санкции - эмбарго на углеводороды. Остальное мелочь по карманам.
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10.04.2022 16:10 Ответить
прибалты Англия Польша и мы вот это похлеще НАТО
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10.04.2022 16:10 Ответить
а если вдруг случится что по дороге 2-3 кацапо-фашисткие фуры случайно взлетят на воздух?
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10.04.2022 16:12 Ответить
Треба мати домовленість з Польщею і відслідковувати, що і хто возить. Якщо поза списком - Польща має првао конфіскувати товар і фури. Україна та Польща щодватижні повинні перегядати списки товарів і наполягати на зменшенні товарообігу. ЄС має шукати постачальників для себе в інших країнах світу.
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10.04.2022 16:30 Ответить
як що в законі чи постанові містяться якісь пункти чи поправки.
то цей закон, годівничка для корупціонерів
приклад, наш карний кодекс України.
вбивство, від 5 до 12 +-
вбивця без грошей отримує 12
блатний 5 а через СІЗО виходить через 2,5 роки.
майже те ж саме з цими обмеженнями.
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10.04.2022 17:30 Ответить
 
 