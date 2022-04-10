Россия использует заявления американского ученого для обвинения мира в русофобии, - Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины
Доктор Патрик Бешем, известный своей приверженностью Дональду Трампу, в англоязычном информационном сегменте распространяет тезис о "лицемерной русофобии Запада". Все из-за введенных против России санкций.
Об этом сообщают в ЦПД при СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Ученый П.Бешем поддерживает риторику страны-агрессора не первый год. Так, в разные периоды с 2007 по 2022 год П.Бешем утверждал: "Запад не должен осуждать Россию из-за недемократических выборов" (2007 год, после парламентских выборов РФ), "Россия и дальше должна быть стратегическим партнером США и Канады" (после вторжения россии в Украину в 2014 году) и "Политизация спорта - это извращение" (о всемирном бойкоте России на фоне полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля)
Напомним, что Россия прибегает к манипулятивным нарративам о "русофобии мира", пытаясь оправдать совершенные преступления против человечества в Украине.
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Мовляв, Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію угод і «росіяни були розлючені»
То в ці очі хоче заглянути Зеленський? Це його арахамія з подоляком закликають зробити гарантом безпеки України? Це ж було вже, в Будапештскому меморандумі записано, що московія гарант нашої безпеки, допомогло?
Це так само як і з короною.
100 кажуть що інфекція небезпечна, 1-2-3 навпаки ..
Але такі ж собі підорашки кажуть що 50:50
Кадыровцы сняли кино, где "пленного украинского солдата" играет слабоумный бездомный Источник: