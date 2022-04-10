Россия использует заявления американского ученого для обвинения мира в русофобии, - Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Доктор Патрик Бешем, известный своей приверженностью Дональду Трампу, в англоязычном информационном сегменте распространяет тезис о "лицемерной русофобии Запада". Все из-за введенных против России санкций.

Об этом сообщают в ЦПД при СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Ученый П.Бешем поддерживает риторику страны-агрессора не первый год. Так, в разные периоды с 2007 по 2022 год П.Бешем утверждал: "Запад не должен осуждать Россию из-за недемократических выборов" (2007 год, после парламентских выборов РФ), "Россия и дальше должна быть стратегическим партнером США и Канады" (после вторжения россии в Украину в 2014 году) и "Политизация спорта - это извращение" (о всемирном бойкоте России на фоне полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля)

Напомним, что Россия прибегает к манипулятивным нарративам о "русофобии мира", пытаясь оправдать совершенные преступления против человечества в Украине.

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