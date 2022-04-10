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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия использует заявления американского ученого для обвинения мира в русофобии, - Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

цпд

Доктор Патрик Бешем, известный своей приверженностью Дональду Трампу, в англоязычном информационном сегменте распространяет тезис о "лицемерной русофобии Запада". Все из-за введенных против России санкций.

Об этом сообщают в ЦПД при СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Ученый П.Бешем поддерживает риторику страны-агрессора не первый год. Так, в разные периоды с 2007 по 2022 год П.Бешем утверждал: "Запад не должен осуждать Россию из-за недемократических выборов" (2007 год, после парламентских выборов РФ), "Россия и дальше должна быть стратегическим партнером США и Канады" (после вторжения россии в Украину в 2014 году) и "Политизация спорта - это извращение" (о всемирном бойкоте России на фоне полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля)

Напомним, что Россия прибегает к манипулятивным нарративам о "русофобии мира", пытаясь оправдать совершенные преступления против человечества в Украине.

Читайте: Россия готовит манипуляции на тему "голода" в Украине и мире, - Центр противодействия дезинформации

кремль (725) США (26542) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+19
Патрика бешема посадить на бутылку. Ведь он так проникся "рюським духом".
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10.04.2022 15:45
+17
Слышите "руссофобия", сразу посылаете на йух, делов то
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10.04.2022 15:46
+16
Мифическая западная русофобия, о которой так долго кукарекали кацапские пропагандоны, становится суровой реальностью.
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10.04.2022 15:46
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10.04.2022 15:44 Ответить
The Wall Street Journal пише, що Зеленський "викликав презирство Путіна на їхній першій і поки що єдиній зустрічі - саміті в Парижі в грудні 2019 року, де Макрон і Меркель намагалися вийти з глухого кута з виконанням Мінських угод"
Мовляв, Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію угод і «росіяни були розлючені»
То в ці очі хоче заглянути Зеленський? Це його арахамія з подоляком закликають зробити гарантом безпеки України? Це ж було вже, в Будапештскому меморандумі записано, що московія гарант нашої безпеки, допомогло?

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10.04.2022 15:45 Ответить
Патрика бешема посадить на бутылку. Ведь он так проникся "рюським духом".
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10.04.2022 15:45 Ответить
Слышите "руссофобия", сразу посылаете на йух, делов то
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10.04.2022 15:46 Ответить
и открываш огонь на звук.......
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10.04.2022 15:49 Ответить
Якщо вже бути точним - оте слово "русафобія" має значення страх чи то пак переляк перед рюзьгими... То може на заході хтось і боїться кацападлів, але ж таки не в Україні : єдині відчуття що мають українці до рашистських свинособак - це тотальна відраза( як до смердючого біосміття) і люта ненависть до кінченої мерзоти
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10.04.2022 16:43 Ответить
Мифическая западная русофобия, о которой так долго кукарекали кацапские пропагандоны, становится суровой реальностью.
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10.04.2022 15:46 Ответить
Вона ще недостатня
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10.04.2022 16:29 Ответить
Так и процесс еще в самом начале.
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10.04.2022 16:46 Ответить
Ну и что этот говноученый может сделать. Своим вонючим ртом противостоять всему миру.
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10.04.2022 15:47 Ответить
Поправлю (не)шановного науковця - не русофобія, а АНТИРАШИЗМ
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10.04.2022 15:48 Ответить
Послухайте про що несе ще один такий в штатах як Такер Карлсон. Й те й інше - звичайна маніпуляція думкою й перекручування фактажу.
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10.04.2022 15:48 Ответить
А чого ми взагалі соромимся цього терміну. Саме так РУСОФОБІЯ з великої літери повинна стати трендом найближчі роки. Бо росіянин це нелюдь. Вони ще повинні стати людьми та довести, що мають право бути рівними в цівілізованному суспільстві. Вони себе зганьбили на десятирічча якщо не більше.
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10.04.2022 15:50 Ответить
Мені не подобається термін "русофобія". Тому що "фобія" означає "страх". Страху перед цими нелюдами не має бути! Ніяких фобій! Цей термін "розкручують і пропагують кацапи які мріють щоб їх боялись. Так от ідуть вони на ...! Презирство, зневага та ненависть.
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10.04.2022 16:00 Ответить
АНТИКАЦАПІЗМ
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10.04.2022 16:19 Ответить
Обезьяна с ядерной гранатой вполне заслуживает некоторого опасения. Другое дело, что кацапы страх с уважением почему-то путают, но это их личные неприятности.
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10.04.2022 16:50 Ответить
Не льстите им, ни кто их не боится, презирают это да...
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10.04.2022 16:01 Ответить
русофобія - цікавий пропагандистський термін московії, і вона дійсно є у Заходу, вони бояться цю мерзоту. Едина Нація в світі, яка ії не боїться їх - це Українці, і саме за це вони ненавидять нас всім своїм нутром, тому що ми знаємо які вони нікчеми
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10.04.2022 15:51 Ответить
Навіщо нам ця інформація? Дебілів з дипломами і у нас вистачає.
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10.04.2022 15:55 Ответить
хтось відпрацьовує соросівське замовлення проти Трампа як завжди притягнуте за вуха
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10.04.2022 16:33 Ответить
русофобія = можливість відпочити без русотурьісто+шансон+дитину мудохати з матюками на очах людей посеред ТРЦ.
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10.04.2022 15:57 Ответить
а про "сечовізацію" спорту цей виродок хоч словом прохопився?
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10.04.2022 16:00 Ответить
Дуже неправильне формулювання само по собі. "Фобія" - це коли чого-небудь бояться, кацапомутанти ж швидше викликають огиду чи ненависть.
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10.04.2022 16:02 Ответить
russoodium bylo by verno. Odium na latyni nenavistj.
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10.04.2022 19:09 Ответить
З якого дива воно науковець?
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10.04.2022 16:04 Ответить
Не розумію, як у республіканця можуть так кардинально розходитися погляди із поглядами такого стовпа Республіканської партії США, як у Рональда Рейгана. Адже, на скільки я розумію, роZZія сама назвала себе правонаступницею СРСР. Отже й вся політична спадщина - теж її.
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10.04.2022 16:05 Ответить
Там теперь новый столп - трамп, фанат путлера.
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10.04.2022 18:04 Ответить
Таких багато кругом.
Це так само як і з короною.
100 кажуть що інфекція небезпечна, 1-2-3 навпаки ..
Але такі ж собі підорашки кажуть що 50:50
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10.04.2022 16:09 Ответить
Бред! Нечего звынувачуваты. Русофобия - нормальное состояние цивилизованого мира и цивилизованого человека.
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10.04.2022 16:16 Ответить
Та давно в нас немає ніякої «русафобії». Є аґалтєлий АНТИКАЦАПІЗМ !
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10.04.2022 16:21 Ответить
сегодня дного ученого каДыровцы уже представили:

Кадыровцы сняли кино, где "пленного украинского солдата" играет слабоумный бездомный Источник:
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10.04.2022 16:22 Ответить
"русофобія"-це є рашистська фобія, котру на протязі розвалу совка навязувала куйлова пропоганда жителям рабсії і всього світу, про якусь особливість рашистського племені ,у вирішенні питань благоустрою і життя чеченців .грузин,абхазів ,українців,молдаван ,сірійців,лівійців,казахів,бульбашів,і т .д в їхньому власному домі за допомогою війни .зброї ,розрухи, крові,смерті , і т.д
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10.04.2022 16:32 Ответить
Нехай перевірять рахунки цього науковця та його близьких. Бабло ж не смердить.
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10.04.2022 16:45 Ответить
Сенсация! Среди трети миллиарда американцев нашёлся продажный полезный идиот с бирочкой доктора политологии!
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10.04.2022 16:57 Ответить
Це ніякий не доктор! Це шарлатан: він заявляє, що має PhD з Кембріджу, хоча він НЕ ЗАКІНЧИВ НАВЧАННЯ, він кинув аспірантуру!!
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10.04.2022 20:47 Ответить
И почему я не удивлён. Впрочем, я же и не сказал "диплом", я сказал "бирка".
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11.04.2022 00:00 Ответить
Один куплений )(уйлом амерський підор,на всі штати😏
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10.04.2022 17:18 Ответить
Не один. Тэкер Карлсон, Митч Макконнелл и прочие.
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10.04.2022 18:05 Ответить
Sowsim prosto- na palju.
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10.04.2022 19:24 Ответить
 
 