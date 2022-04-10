С начала войны 2,2 тыс. военнообязанных мужчин пытались бежать из Украины за границу, – ГПСУ. ФОТО

С начала нападения России на Украину на границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных". На днях правоохранители задержали перевозчика – гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их пограничники тоже задержали.

Есть и те, кто пытается подкупить пограничников. Еще другая часть нарушителей использует поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей.

Часть беглецов с надеждой обойти ограничения на выезд за границу стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут средства и исчезают.

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В последнее время случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Так же нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах.

Так недавно, пограничники Мукачевского отряда с сотрудниками ГСЧС Украины освободили из снежного плена семь человек, двое из которых из-за обморожения уже не могли самостоятельно передвигаться. Шестеро из спасенных хотели нелегально попасть в Румынию – их оштрафовали. Седьмой оказался их несовершеннолетним проводником. Возбуждено уголовное производство.

Отмечается, что румынские пограничники также проинформировали об обнаружении в этом районе жертв непогоды, в том числе с обморожениями и сообщений о возможной гибели сорвавшихся в обрыв людей.

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