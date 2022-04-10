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Новости Война
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С начала войны 2,2 тыс. военнообязанных мужчин пытались бежать из Украины за границу, – ГПСУ. ФОТО

С начала нападения России на Украину на границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

С начала войны 2,2 тыс. военнообязанных мужчин пытались бежать из Украины за границу, – ГПСУ 01

Большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных". На днях правоохранители задержали перевозчика – гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их пограничники тоже задержали.

Есть и те, кто пытается подкупить пограничников. Еще другая часть нарушителей использует поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей.

Часть беглецов с надеждой обойти ограничения на выезд за границу стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут средства и исчезают.

С начала войны 2,2 тыс. военнообязанных мужчин пытались бежать из Украины за границу, – ГПСУ 02

Смотрите: На границе с Молдовой в бэбибоксе обнаружили взрослого мужчину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В последнее время случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Так же нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах.

Так недавно, пограничники Мукачевского отряда с сотрудниками ГСЧС Украины освободили из снежного плена семь человек, двое из которых из-за обморожения уже не могли самостоятельно передвигаться. Шестеро из спасенных хотели нелегально попасть в Румынию – их оштрафовали. Седьмой оказался их несовершеннолетним проводником. Возбуждено уголовное производство.

С начала войны 2,2 тыс. военнообязанных мужчин пытались бежать из Украины за границу, – ГПСУ 03

Отмечается, что румынские пограничники также проинформировали об обнаружении в этом районе жертв непогоды, в том числе с обморожениями и сообщений о возможной гибели сорвавшихся в обрыв людей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отец и сын пытались притвориться многодетными папами для выезда за границу, - Госпогранслужба. ФОТО

Госпогранслужба (6404) граница (5263) мобилизация (2753)


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Топ комментарии
+20
Та ви шо!
Воно вже в Київ повернулося, скоро буде розповідати, як з вірастюком на пару, захищали Україну, закріпившись в Карпатах!
Можете повірити, як закінчиться війна, буде як індіанський півень ходить!
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10.04.2022 15:49
+19
Тю. Колектив ;Квартал-95; он в Польщу цілком спокійно поїхав.
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10.04.2022 15:50
+12
коля-котлета в их числе?
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10.04.2022 15:46
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коля-котлета в их числе?
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10.04.2022 15:46 Ответить
Та ви шо!
Воно вже в Київ повернулося, скоро буде розповідати, як з вірастюком на пару, захищали Україну, закріпившись в Карпатах!
Можете повірити, як закінчиться війна, буде як індіанський півень ходить!
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10.04.2022 15:49 Ответить
В ТрО Буковеля були... Складна ділянка!
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10.04.2022 16:32 Ответить
І "95 квартал", у повному складі.
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10.04.2022 15:57 Ответить
"Квартал 95" зараз в Польщі.
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10.04.2022 17:43 Ответить
Тю. Колектив ;Квартал-95; он в Польщу цілком спокійно поїхав.
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10.04.2022 15:50 Ответить
творчЄская камандіровка... Утім, менше в Україні буде квартального лайна.
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10.04.2022 15:59 Ответить
портнова і медведчука щось на фото не видно
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10.04.2022 15:55 Ответить
2,2 тис з 300 тис першої черги це дрібниця, менше відсотка.
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10.04.2022 15:55 Ответить
Так це ті що " зажалися" сплатити прикордонникам по " зеленому тарифу " від 5000 до 20000 (( Кількість таких прикордонна служба замовчує (( Ну воно і не дивно , тут багато не потриндиш коли не бачиш як через пункт пропуску валізи з 30 млн євро тягнуть ((
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10.04.2022 16:15 Ответить
Кому-кому а прикордонникам і митникам, війна, як мама рідна: Платили туди, тепер платитимуть назад.
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10.04.2022 16:22 Ответить
2.2 тис. - окрема легка бригада винахідників)
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10.04.2022 15:58 Ответить
ті целофани для чого? тепловізор бере без проблем
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10.04.2022 16:00 Ответить
В 2015 году лежал в госпитале с десантником с 95-й бригады. Он рассказывал , что неподготовленных добровольцев , которые никогда не служили, не желательно призывать. Они больше вреда из-за неподготовленности приносят, чем пользы. Иногда из-за этих энтузиастов гибли профессиональные Воины, пытаясь их прикрыть.
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10.04.2022 16:07 Ответить
Ну це не всі розуміють на жаль.
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10.04.2022 16:12 Ответить
2015 и 2022 - две большие разницы
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10.04.2022 16:20 Ответить
Це правда про різницю ! І сьогодні непідготовленому буде іще складніше аніж у 2014
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10.04.2022 16:25 Ответить
А хто пропонує непідготовленого на фронт відправляти ? В тилу роботи вистачає вище даху , і це теж почесна служба .
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10.04.2022 16:21 Ответить
Згоден на 100%.
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10.04.2022 18:04 Ответить
Не уточнили, что "более 2,2тис питались БЕСПЛАТНО пересечь границу"
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10.04.2022 16:15 Ответить
як військовий я за то, щоб відпускали за гроші.
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10.04.2022 16:15 Ответить
А шо там по медведчуку и суркисам? Их не вдалось затримати? ***** бл показухой занимаются а за бабло челиков пропускают через границу
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10.04.2022 16:32 Ответить
І 5 мільйонів бездітних жінок законно, які ніколи не будуть мати 3х дітей, що является мінімумов для відтворення нації, і половина з них зовсім не повернеться... народ, а може якщо в нас ну немає рівності статей як такої то чоловікам щось дамо навзамін права рятувати своє життя? наприклад що тільки чоловіки можуть балатуватись в місцеву і верховну раду наприклад, або генеральним прокурором тіки чоловіки, або право голосу? Нє? Хай голосують, оберають і обераються ті (більшість електорату - жінки), хто якщо що звалить в іншу країну? Чому це ніхто не критикує, чи у нас таке рівноправ"я дивне, коли у жінок купа привілеїв і ні ОДНОЇ повиннсоті, а у чоловіків нема прав людини, але купа повинностей, оце ваші рівні права в конституції???
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10.04.2022 16:44 Ответить
Я вважаю шо тих хто з якихось морально-психологічних(як то серливість чи ше який пОцифізм) причин не хочуть воювати зі зброєю в руках проти ворога що нищить нашу країну не потрібно змушувати до того.. Це слабкі духом істоти, які принесуть на передовій саму лише шкоду. Їх треба ПРИМУСОВО - НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ(за харчі) залучати до відновлювальних, ремонтних та інших видів роботи по спорудженню захисних інженерних споруд та комунікацій(рити окопи, ями, розбирати завали і тому подібне). Тим самим від них буде хоч якась користь
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10.04.2022 16:54 Ответить
А ось якби ці порушники звернулися до татарова, то змогли б без першкод потрапити у ЄС. Як мертведчук, суркіси, портнов, тупіцкий і ще сотні інших любителів рассеї.
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10.04.2022 16:59 Ответить
Тупицкий смотрит на них как на дилетантов. ну и Медвечук тоже вряд ли на лыжах свалил.
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10.04.2022 17:07 Ответить
на войне всегда есть место тому кто не ссыт или не может воевать. копать, таскать. помогать.
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10.04.2022 17:27 Ответить
 
 