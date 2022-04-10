С начала войны 2,2 тыс. военнообязанных мужчин пытались бежать из Украины за границу, – ГПСУ. ФОТО
С начала нападения России на Украину на границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных". На днях правоохранители задержали перевозчика – гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их пограничники тоже задержали.
Есть и те, кто пытается подкупить пограничников. Еще другая часть нарушителей использует поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей.
Часть беглецов с надеждой обойти ограничения на выезд за границу стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут средства и исчезают.
В последнее время случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Так же нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах.
Так недавно, пограничники Мукачевского отряда с сотрудниками ГСЧС Украины освободили из снежного плена семь человек, двое из которых из-за обморожения уже не могли самостоятельно передвигаться. Шестеро из спасенных хотели нелегально попасть в Румынию – их оштрафовали. Седьмой оказался их несовершеннолетним проводником. Возбуждено уголовное производство.
Отмечается, что румынские пограничники также проинформировали об обнаружении в этом районе жертв непогоды, в том числе с обморожениями и сообщений о возможной гибели сорвавшихся в обрыв людей.
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Воно вже в Київ повернулося, скоро буде розповідати, як з вірастюком на пару, захищали Україну, закріпившись в Карпатах!
Можете повірити, як закінчиться війна, буде як індіанський півень ходить!