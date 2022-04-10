Путин и Лукашенко встретятся на Дальнем Востоке РФ, чтобы обсудить Украину, - росСМИ

Президент России Владимир Путин и захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко собираются встретиться на Дальнем Востоке РФ.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Встреча запланирована на 12 апреля – в этот день в России отмечают День космонатики. Путин и Лукашенко отправятся на космодром "Восточный", расположенный в Амурской области РФ.

По данным российских СМИ, два диктатора будут обговаривать "ситуацию в Украине".

"Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", – сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин".

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