Путин и Лукашенко встретятся на Дальнем Востоке РФ, чтобы обсудить Украину, - росСМИ
Президент России Владимир Путин и захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко собираются встретиться на Дальнем Востоке РФ.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Встреча запланирована на 12 апреля – в этот день в России отмечают День космонатики. Путин и Лукашенко отправятся на космодром "Восточный", расположенный в Амурской области РФ.
По данным российских СМИ, два диктатора будут обговаривать "ситуацию в Украине".
"Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", – сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин".
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краще в потойбіччі в пеклі нехай про Україну поговорять.
Це вони для укрДРГ про космодром написали. На самому ділі десь на Таймирі перетруть).
Конкурс татуировок. Куча народу, именитое жюри.
Выходит американец, снимает рубашку, а под ней статуя Свободы, ну как
настоящая. Публика рукоплещет.
Следующим идет француз, сбрасывает халат, а там - Эйфелева башня в лучах
заката. Зрители в полном восторге.
Подходит очередь грузина, он выходит, достает член, на котором ма-а-аленькая
точечка и стоит неподвижно на подиуме.
Народ в шоке....Возмущенный член жюри заявляет:
- Уважаемый, здесь конкурс татуировок, а не стрип-бар!
Грузин:
- Э-э-э, дарагой! Падажди, сейчас он встанет и ты увидишь какой
красивый город Тбилиси!
За-перше, ми абсолютно не знаємо, як закінчиться війна, і чи будуть взагалі потрібні перемовини з РФ, я вже не кажу про РБ.
Але я точно знаю, що всі, абсолютно всі відносини з цими країнами потрібно рвати. Суцільний паркан, мінні поля, візовий режим. В зв'язку з відсутністю дипломатичних зносин, просити якусь із країн-партнерів України взяти на себе консульські функції.
За-друге.
Ні РФ ні Білорусь, в будь-якому розкладі, не можуть бути ніякими гарантами для України.
А Білорусь, взагалі е може бути учасником перемовин. Білорусь не суб'єкт, а просто сателіт Путіна.
Ці два нелегітимні виродки, можуть гарантувати Україні тільки одне - війну.
Це ми з вами, нормальні люди, це розуміємо.
А зелені підари на все згодні, аби пошвидше повернуть велике крадівництво і запустити волохаті жидівські пуцьки у міжнародний гаманець.
Одна надія на ЗСУ... бо на владу вже давно надії нема, переговорники *****, запроданці кляті.
Словно в году весна, словно в степи сосна.
З тэрыторыі Крыма заходзяць войскі, з "ЛДНР" таксама напэўна перасоўваюцца войскі, так што, атрымліваецца Крым і "ЛДНР" - агрэсары і паўнавартасныя ўдзельнікі вайны?
А хто окупував вас? Хто обрав 1994-го року дебіла-колгоспника "президентом", і потім ще кілька разів "дозволив" йому бути практично самодержцем?
А Борис Джонсон приїхав прямо в Київ!
Розмовляв з простими київлянами,роздивлявся наш Київ.
Таких "гарантов" неугодная власть может использовать для подавления протестов, как это было в ОДКБ. Да по сути такие гаранты и есть прямой путь в ОДКБ. Оно нам надо?
біжать бо всцялись
- Как вадічка, тьоплая? Я тут поплаваю...
луkашеску для путіна ВЖЕ використаний кондом....
більше вусатий придурок раSSії НЕ потрібний....
далі буде....
Надо сразу на Солнце. И не ночью, как корейские "астронавты", а днём. Чтобы их переплюнуть, и себя "увековечить".
А чего не сразу на Луне? Батуты рогозинские закончились?
Или ***** уже настолько сыкотно, что более отдалённого места он просто не нашёл?
В чём смысл перется на ДВ, чтобы именно там обговаривать "ситуацию в Украине"?
Какое отношение имеет их день космонавтики и космодром к "ситуации в Украине"?
Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.
Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.
Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.
Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.
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Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.
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