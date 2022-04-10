Словакия ведет переговоры с Украиной о поставке 155-мм гаубиц Zuzana, - СМИ

По данным словацкого издания Niezalezna.pl, правительство Словакии ведет переговоры с Украиной о поставке самоходных артиллерийских установок Zuzana.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж гаубицы состоит из 4 солдат. Zuzana может поразить цель на расстоянии до 39,6 км.

Кроме того, эти САУ имеют автоматическую перезарядку, позволяющую добиться скорострельности до 5 выстрелов в минуту. Запас хода гаубицы составляет 750 км, максимальная скорость - до 80 км/ч.

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"Введение этих комплектов на вооружение для украинцев не станет большой проблемой, так как несколько лет назад Украина закупила у Чехии 26 152-мм самоходных гаубиц DANA M2. Сами комплекты Zuzana представляют собой просто модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную, в том числе, по стандартам НАТО. Другими пользователями систем Zuzana и DANA являются, в частности, Грузия, Польша и Чехия", - подытожили журналисты словацкого издания.

Ряд словацких СМИ со ссылкой на министра обороны Ярослава Надя также сообщают о продолжающемся обсуждении возможности поставки Киеву истребителей МиГ-29, находящиеся на вооружении словацких ВВС.