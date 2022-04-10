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Новости Война
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Словакия ведет переговоры с Украиной о поставке 155-мм гаубиц Zuzana, - СМИ

сау,zuzana

По данным словацкого издания Niezalezna.pl, правительство Словакии ведет переговоры с Украиной о поставке самоходных артиллерийских установок Zuzana.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж гаубицы состоит из 4 солдат. Zuzana может поразить цель на расстоянии до 39,6 км.

Кроме того, эти САУ имеют автоматическую перезарядку, позволяющую добиться скорострельности до 5 выстрелов в минуту. Запас хода гаубицы составляет 750 км, максимальная скорость - до 80 км/ч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300: "Украинский народ смело защищает свою страну! Наш долг – помогать"

"Введение этих комплектов на вооружение для украинцев не станет большой проблемой, так как несколько лет назад Украина закупила у Чехии 26 152-мм самоходных гаубиц DANA M2. Сами комплекты Zuzana представляют собой просто модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную, в том числе, по стандартам НАТО. Другими пользователями систем Zuzana и DANA являются, в частности, Грузия, Польша и Чехия", - подытожили журналисты словацкого издания.

Ряд словацких СМИ со ссылкой на министра обороны Ярослава Надя также сообщают о продолжающемся обсуждении возможности поставки Киеву истребителей МиГ-29, находящиеся на вооружении словацких ВВС.

Автор: 

оружие (10208) Словакия (979) артиллерия (631)


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Топ комментарии
+33
Zuzana буде їбашити по Z-оркам!
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10.04.2022 16:13
+30
еще один су-34. 50 млн долл минус буквально 10 мин назад. и два орка минус. это вроде 14-й
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10.04.2022 16:19
+18
Если еще и снарядов этого калибра в достатке будет...то это просто суппер...
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10.04.2022 16:13
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Zuzana буде їбашити по Z-оркам!
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10.04.2022 16:13 Ответить
Если еще и снарядов этого калибра в достатке будет...то это просто суппер...
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10.04.2022 16:13 Ответить
Хватит на всех русских в Украине. Европа позаботится об этом... поверьте мне.
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10.04.2022 16:37 Ответить
Не руських, а росіян, як можна бурятів, мордву і кадирівців звати руськими.
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10.04.2022 17:10 Ответить
все правильно - руський мокша, руський бурят, руський мордвин та т.д.
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10.04.2022 17:49 Ответить
Вистачить, набої до 155 калібру є мінімум у 20 країн світу
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10.04.2022 16:48 Ответить
еще один су-34. 50 млн долл минус буквально 10 мин назад. и два орка минус. это вроде 14-й
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10.04.2022 16:19 Ответить
Не возле Николаева?
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10.04.2022 16:21 Ответить
не знаю. не сказали где.
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10.04.2022 16:30 Ответить
Тихо
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10.04.2022 16:30 Ответить
Tam
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10.04.2022 17:33 Ответить
Там пілота любого не посадиш, їх роками готують.
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10.04.2022 17:02 Ответить
Тим більше ))). Всі ці розповіді про війну місяцями (активна фаза) це перебільшення. А ось обстріли міст та сіл, це реально може бути довго.
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10.04.2022 17:32 Ответить
Да, если бк будет-будут шашлыки из свинособак. А есть инфо по нашим Данам? Как себя проявили? А то некоторые перед войной все зраду розганяли, д30 тягать за газонами хотели)
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10.04.2022 16:20 Ответить
Дана-М2 у квітні 21-го року пройшла успішні випробування на полігоні та була схвалена військовими. Ну знову ж таки у 2018році було зроблено замовлення на 66 одиниць, потім до влади прийшли "какіє разніци, хуже нє будєт" і скоротили замовлення до 26, тобто 40 одиниць закатали в асфальт.
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10.04.2022 16:29 Ответить
не плутайте з 152мм "Богданою".
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10.04.2022 16:49 Ответить
"Богдана" 155мм, с чем не путать?
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10.04.2022 16:53 Ответить
Вибачаюсь, так 155мм. Це чеська "Дана" 152мм, і випробування ніякі їй не треба, бо була розроблена ще у 70-ті роки, а на озброєння в армію Чехословаччини була прийнята у 1981 році, і їх встигли нахєрачить більше 700 штук. А вже потім чехи адаптували "Дану" до натівських стандартів, і вона стала вже "Жужаною".
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10.04.2022 17:06 Ответить
мы покупали вариант 152мм Zечмо собиралось в ОДКБ, бо у НАТУ непущають, а там рулит 152калибр
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10.04.2022 17:21 Ответить
гундосому тоді влітку-восени 20-го взагалі армія була *****, бо дєрібан, пандемія, боротьба з Порохом ... Головними факторами у виборі саме цієї системи стали - вартість, ефективність, можливість імпорту та фінансові можливості України. PzH 2000, ATMOS 2000, Nora B52 та Caesar, нам би не продали точно з політичних міркувань, дивлячись на країни-виробники, шведи може і продали би Archer, але дуже дорога зараза - ту ціну можно купити дві з половиною Дани. Ну, і ще слабенький, але недешевий американський Brutus. Тому і зупинилися на Дані. Вибір також був обумовлений максимальним наближенням до вітчизняної системи логістичного забезпечення Збройних сил, можливістю запозичення технологій для вітчизняних підприємств та подальшого переходу зі 152-го на 155-й калібр стандарту НАТО за рахунок заміни ствола, і тоді ж восени 20-го словаки запевнилили, що готові прийняти участьу цій модернізації, бо таким чином вони і зробили свою 155мм "Жужану". Так що гундосий тут Хі ба при тому, що гроши *******, а ДОЗ зривали і саботували поки він відосікі монтував та годував шашликами шустрих гандонів.
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10.04.2022 19:13 Ответить
Чехия снимает с вооружения 152-мм САУ ShKH vz. 77 Dana и заменяет их на французские 155-мм CAESAR от Nexter, и тут появляется Украина и скупает у Чехии ненужный ей хлам под видом новых САУ и собирается их модернизировать до стандартов НАТО а глупым чехам эта мысль в голову не пришла! слава великому Zе! а дальше больше вместо того чтобы делать ракеты к "Нептунам" мы меняем шаси с "Краза" на "Татру" гениально! Zе понравилось сотрудничество с чехами... и в итоге ни САУ ни ракет у нас нет! зато у нас есть великий стратег Zе ...
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10.04.2022 20:18 Ответить
Чехія може купляти собі що завгодно. А у нас для цієї угоди були свої резони. У кожній механізованій бригаді Збройних Сил України є власна бригадна артилерійська група, яка за штатом має бути озброєння 36 одиницями САУ 2С1 "Гвоздика" у калібрі 122-мм, або 2С3 "Акація" у калібрі 152-мм.
Проте це за штатом, у реальності кількість машин не завжди відповідає вимогам, а замість самохідних артсистем на озброєнні стоять причіпні гармати Д-20 та Д-30. Саме для заміни причіпних гармат у Міноборони і збиралися купити чеські колісні САУ Dana-M2.
У порівнянні із Д-20 та Д-30 чеська Dana-M2 "вище" на дві голови. Бо це вже повноцінна самохідна артилерійська система, з автоматом заряджання, ******** цифровою системою управління вогнем та значно більшою дальністю стрільби.
Зокрема, гармата Д-30 веде вогонь звичайним снарядом на 15,3 км, Д-20 - 17,4 км. А Dana-M2 тим же пострілом, що і Д-20 на 18,2 км, а далекобійним HE ER-HB на 20,2 км. При використанні активно-реактивних снарядів Dana-M2 стріляє на 25,5 км проти 22 км у Д-30 та 24 км у Д-20.
Звісно, що за параметрами дальності і швидкострільності стрільби Dana-M2 випереджає і САУ 2С1 та 2С3, які є самохідними версіями цих артилерійських систем. З урахуванням малого ізнсу стволів високого остатнього ресурсу це була би гарна угода, як би гроші не закатали в асфальт.
Доречі чехи купили тільки чотири Цезаря безпосередньо у Франції, всі інші 48 вони збираються складати в Чехії впродовж 2024-2026 років!!
Якби ми мали інше політичне керівнитво, то ми би мали не тільки "Дани", а ще й домовилися з чеською оборонною компанією EXCALIBUR ARMY про локалізцію виробництва в Україні щодо модернізації "Дани" до стандартів НАТО. Чехи її показували минулого року. Називається "Діта".
Так що зараз ми просто залишилися із старими Д-2- і Д-30 з виробленим ресурсом стволів.
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10.04.2022 21:14 Ответить
А хіба Дана наша? Наша була Богдана, і її похерила теперишня влада.
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10.04.2022 16:34 Ответить
отлично проявили! а че им станется, снарядов практически нет, для особо одаренных, которые Д30 не хотят тягать по газонам, напомню что в 152калибре еще существуют САУ Мста-С ,Акация, Геацинт-С и теперь еще Дана в место которой можно было купить ту же Сюзану 155 калибра, но небыло бы отката!
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10.04.2022 16:50 Ответить
Так тому і брали , бо були бк до неї. Тепер напевно без різниці. Нам Сузани та інші тільки з бк купляти
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10.04.2022 20:19 Ответить
кстати д30 122мм д20 152мм
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10.04.2022 17:00 Ответить
Сюзана))
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10.04.2022 16:23 Ответить
Susanna, Susanna, Susanna, Susanna mon amour.
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10.04.2022 16:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TN6-oHPI968 https://www.youtube.com/watch?v=TN6-oHPI968

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10.04.2022 16:48 Ответить
тут тамагавки нужны, они сау
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10.04.2022 16:24 Ответить
А дохлі орки, то і є гівно.
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10.04.2022 16:25 Ответить
Дай Бог чтобы получилось. Хорошая штуковина.
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10.04.2022 16:25 Ответить
відмінна зброя та припасів до них всі виробляють.
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10.04.2022 16:28 Ответить


Украинцам на заметку. Изъятие внутренних органов у пленных и заложников в Чечне.

Этот материал-исследование был составлен Умаром Ханбиевым в 2003 году, тогда еще министром здравоохранения ЧРИ, специально для публикации на сайте https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2003/03/13/4691/izyatie-vnutrennikh-organov-u-zalozhnikov-v-chechne.shtml Кавказ-Центр . Материал важен в свете агрессии России против Украины и поступающих сообщениях о зверствах русских в отношении мирных украинцев. Поэтому редакция КЦ решила вновь опубликовать этот документ.

Чечня пережила чудовищный террор и по сегодняшний день находится под сильнейшим прессом террора и насилия. В Чечне дислоцировано по разным оценкам от 100 до 150 тысяч российских войск.

Несмотря на тяжелое положение русских агрессоров в Украине и провал их плана блицкрига, Москва не решается перебросить свои войска из Чечни в Украину, опасаясь неожиданностей от чеченского народа.

Лишь несколько батальонов оккупантов были отправлены из Чечни на войну против украинцев. Вместо русских Москва задействовала марионеточные формирования - кадыровцев, в то время как свои регулярные войска в Чечне российское командование предпочитает сохранить.

Уже этим одним фактом Чечня оказывает Украине серьезную поддержку, оттягивая на себя не менее 50% от численности российской группировки, воюющей сегодня в Украине.

Данный материал должен обратить внимание властей Украины и спецслужб на угрозу массового изъятия русскими оккупантами органов у украинских пленных и заложников, как это происходило в Чечне. Возможно это уже происходит с украинцами, которые попали в руки оккупантов, многие из которых вывезены в Россию и об их судьбе нет проверенных данных.

***

Изъятие внутренних органов у заложников в Чечне

С первых же «находок» в Чечне тел молодых людей с изъятыми органами, которые были задержаны на блок постах и в ходе так называемых «зачисток», и с появлением слухов о кровавом бизнесе российского командования - торговлей органами заложников для трансплантации, - я внимательно слежу за каждым случаем подобного характера.

Признаться по началу, как врач, имеющий представление о технологии обеспечения и осуществления процесса трансплантации, я относился к таким сообщениям с большим недоверием.

Не от того, конечно, что я сомневался в этической адекватности подобного варварства морально-нравственным качествам российского руководства. Я считал, учитывая технические сложности процесса забора и трансплантации органов, что в условиях Чечни это невозможно.

Но неопровержимые факты - тела с изъятыми органами, - указывали на то, что молодые люди, захваченные в заложники российскими оккупантами, без всяких сомнений, еще при жизни подвергаются к медицинскому изъятию органов, возможно, для продажи и трансплантации. И я все чаще стал задаваться вопросами.

«Путь» органа от донора до реципиента довольно сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя тщательное обследование донора с проведением тестов на совместимость тканей, забор органа, консервация, транспортировка и трансплантация.

Поэтому, для осуществления процесса забора и транспортировки органов, должны иметь, как минимум, медицинское учреждение со стационаром, медперсоналом и лабораторией, не говоря уж о других вспомогательных службах.

Скрыть такое учреждение в подвалах разрушенных домов Джохара, где ночью хозяйничают чеченские бойцы, неимоверно трудно. В таком случае, где это учреждение и каким образом удается сохранить в тайне его деятельность?

К тому же известно, что российские группировки, орудующие в Чечне, устраивают кровавые разборки между собой и из-за менее прибыльного «бизнеса». Когда, например, в споре за контроль над нефтяными ямами или при дележке домашнего скарба, награбленного в домах мирных жителей, устраивают кровавые разборки между собой, перебивая друг друга сотнями.

Благодаря их алчности, нам становятся известны секретные поощрительные приказы российского командования, узаконивающие преступления против мирного населения.

Если реальность существования этого кровавого «бизнеса» не миф, то каким образом сохраняется секретность вокруг него? Почему работающие в чрезвычайно секретных условиях учреждения, оставляют следы своей деятельности в виде подбрасываемых у населенных пунктов и дорог трупов с изъятыми органами?

Может, кто-то из русских, хочет, таким образом, сообщить чеченцам о страшном преступлении, предоставляя факты? Ведь, как ни странно, попадаются среди этого отродья лица, еще не до конца потерявший человеческий облик.

Если это не изъятие органов для трансплантации, то для чего так тщательно вырезаются органы, в основном - почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, сердце и легкие? Вряд ли все это можно объяснить только действиями больных российских «военных» с садистскими наклонностями, хотя, как известно, и их немало в рядах русских банд в Чечне.

Не является ли все это - откровенно демонстрируемые факты садизма в виде смертельных инъекций ядами, обезображенных и «потрошеных» трупов, отсечение голов от тел, подрывы живых людей и трупов - отвлекающим маневром от более гнусного преступления?

И вообще, какая необходимость в том, чтобы эти учреждения работали в Чечне, когда массовые захваты и вывоз чеченцев за пределы Чечни, исчезающие затем бесследно - обычная, ежедневная практика оккупантов? Не следует ли из этого, что следы изъятия, продажи и трансплантации органов заложников-чеченцев, необходимо искать не только в Чечне, но и в клиниках России, контролируемых спецслужбами?

В поисках ответов на эти вопросы мне приходилось обращаться ко многим коллегам, как в Чечне, так и в России, а также к коллаборационистам, учитывая, что у них нет причин скрывать эту информацию.

Что я заметил при беседах с коллегами? Это страшная боязнь быть услышанным кем-то «посторонним». Откровенные просьбы не указывать их фамилии и имена. Сильно изменились люди в Чечне и в России. Страх сталинских времен вернулся к ним. Но, люди, также как и в те недалекие времена, пытаются оставаться людьми, преодолевая свой страх, кто как может.

Даже сотрудники, так называемого «министерства здравоохранения» марионеточной администрации Чечни не скрывают реальность изъятия органов у заложников для трансплантации. То, что меня удивило и удовлетворило, так это то, что ими собрано немало доказательств, свидетельствующих об обоснованности таких обвинений, хотя и не хватает смелости для их огласки. На это есть причины.

Оказывается, что чеченские врачи получили неопровержимые доказательства изъятия органов у заложников еще в начале 2000 года, когда осмотрели выброшенные у дорог оккупантами относительно целые трупы со следами хирургического вмешательства, то есть, вскрытых в целях изъятие внутренних органов.

Врачи, осмотревшие трупы, утверждают, что раны на трупах - не результат патологоанатомического вскрытия трупов, как безответственно поспешили заявить российские оккупанты, а являются хирургическим вскрытием полостей у живого человека.

Приведу выдержки из заключения одного из акта осмотра трупа, где врачи свидетельствуют:

«…По участкам ожогов на тканях раны, характерных ожогам от электроножа, которым пользуется хирурги на операциях, для остановки кровотечения из сосудов в ране, видно, что рана на трупе в области живота является результатом хирургической операции лапаротомия, проведенной еще при жизни, возможно, непосредственно перед смертью. … Кроме того, на париетальной брюшине, в областях лапаротомной раны и проекции печени, имеются, характерные для операции на живых тканях - участки кровоизлияний (гематомы). …

Отрезок нижней полой вены, в проекции воротной вены печени, резецирован, дистальный и проксимальный концы нижней полой вены, на месте резецированного участка, зашиты сшивающим аппаратом, … в то время как остальные органы брюшной полости и грудной клетки, вырезаны грубо и, возможно, после умерщвления донора, удалены общим блоком.

Сосуды нигде больше не перевязаны. …В области ключицы, справа имеется точечная рана с кровоизлиянием под кожу, (гематома), что указывает на катетеризацию подключичной вены для анестезиологического пособия при хирургическом вмешательстве…».

Это позволило врачам сделать заключение: «…На трупе имеются следы прижизненного удаления печени врачами-хирургами, возможно для трансплантации». (Заметьте, это запись врача поверхностно осмотревшего трупа, а при судебно-медицинской экспертизе, нашли бы массу других доказательств прижизненного удаления печени, и подтвердить на эксгумации трупа достоверность данного и других заключений врачей не составит труда).

Врачи известили родственников погибших и так называемое «министерство здравоохранения» о результатах осмотра. «Министр здравоохранения» марионеточной администрации побоялся поднять вопрос по этим фактам считают врачи. Почему умалчивают эти факты, конечно, понятно и трудно в этом кого-либо обвинить. Есть реальная опасность бесследного исчезновения свидетелей. Но, не смотря на это, считают врачи, умалчивание этих фактов - равносильно соучастию в этом тяжком преступлении против своего народа.

«Массовое обезображивание трупов людей, убитых после захвата на блокпостах и «зачистках», нельзя объяснить только действиями солдат-одиночек с садистскими наклонностями. Садизм носит заказной, установочный характер», - считают чеченские врачи.

Цели могут быть разные, но основная цель, по их мнению, это
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10.04.2022 16:33 Ответить
Очень хорошо. Только это польское издание
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10.04.2022 16:34 Ответить
Швидше братці. Швидше.
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10.04.2022 16:36 Ответить
Де наші дани?
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10.04.2022 16:36 Ответить
Даны не наши. Даны чешские.
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10.04.2022 16:53 Ответить
еще новость. проложен новый логистический маршрут. по которому уже идет оружие. немецкие сау ждут на погрузку. дальность стрельбы до 40 км.
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10.04.2022 16:42 Ответить
хлапці, падми ріхлейшє.... нам вони вже зараз потрібні в Барвєнково і Гуляй Полі ...
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10.04.2022 16:46 Ответить
Шольц молчит

Компания Krauss-Maffei Wegmann из ФРГ предложила Украине 100 гаубиц
Немецкий оборонный производитель Krauss-Maffei Wegmann намерен поставить Киеву 100 самоходных гаубиц, сообщает Die Welt. Сама компания и Минобороны ФРГ пока это не прокомментировали.



https://www.dw.com/ru/smi-kompanija-krauss-maffei-wegmann-iz-frg-predlozhila-ukraine-100-******/a-61423023
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10.04.2022 16:47 Ответить
кресты можно не закрашивать
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10.04.2022 16:57 Ответить
Словацькі самохідні гаубиці нам вкрай потрібні... залишилось відрегулювати два аспекти - ціна і відповідність заявленим характеристикам.
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10.04.2022 16:58 Ответить
https://youtu.be/mRTzKDm7Vb4
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10.04.2022 16:58 Ответить
Импортная САУ Zuzana это хороша, но где же своя, отечественная "Богдана" 155 мм на бази отечественного КРАЗа? ОТЕЧЕСТВЕННАЯ и готовая была для запуска в серию в 2019 году. Арестович, Люся, ты нам про это ни чего сказать не хочешь?
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10.04.2022 17:12 Ответить
спросишь после войны.
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10.04.2022 17:24 Ответить
Так и будет. Главное, что бы доблестная когорта 73% про это не забыли.
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10.04.2022 17:29 Ответить
Після війни...угу.... а зараз мені в кацапів кізяками кидатись?!!! В нашому тер.баті, командири, раптом виявили що....снайпер - то сила! і вирішили створити снайперське відділення в десять рил бійців, але раптом виявилось, що зброї, хочаб вбитих СВД, немає від слова зовсім. І залишився я знову один, так як свій Рем купив задовго до війни, як і тактичну оптику, та й набоїв у них не прошу. До чого я це все? До того, що дорога Крашанка до Великдня!
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10.04.2022 18:13 Ответить
Маєш "крашанки"... з ними і Великдень наступить... зараз будемо всі згуртовані, тільки наша згуртованість перетворить в "кізяки" кацапів... будимо гризтись, все буде наоборот. Всі розборки залишим на після... після..., вони будуть ефективніші.
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10.04.2022 22:44 Ответить
Ти десь на Закарпатті, якщо так впевнений, що "потім" для тебе настане.
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11.04.2022 08:49 Ответить
я теробороні, з твоїм небезпечним світоглядом, "потім" для тебе, в кращому випадку, може настати в полоні... або поміж гусок кацапських танків. Дивись вперед, пильнуй ворога, а не соплі жуй і не забивай макітру, ніби все погано...
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11.04.2022 12:56 Ответить
В тер.обороні ....чого? "Небезпечний світогляд" зветься Бусідо, з ним я пережив 14-15 роки, окупацію та звільнення Київщини. Я розумію, думати - не твоє, а от в моїй, що цивільній, що військовій спеціальності, думати - то головне. Тож не переймайся, а й надалі їж в свою макітру.
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11.04.2022 18:57 Ответить
14-15-ті ми всі пережили, бахвалитись ними в теперішній час - признак дешевизни....то історія... нам потрібно пережить 22-й... твої погляди не сприяють цьому... попусти претензії, злобу зосередь на кацапах, зроби макітру світліше, є досвід, передавай його, використовуй сам і шансів добавиться у нас всих.(і не став глупських запитань)
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11.04.2022 19:26 Ответить
Я констатую факт. Ти так і не відповів, "недішовка", тер.оборона чого? Я живу тут і зараз, і тому тут і зараз хочу знати - хто відповідає за весь безлад, що я бачу. Конкретно. Імя та прізвище, і на якому горісі його повісили. Неможливо перемогти ворога зі зрадниками та какаяразніцистами в тилу.
Тобі повторю - краще в свою макітру їж, мислити ти нездатен.
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11.04.2022 19:34 Ответить
Z-zabijak
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10.04.2022 17:20 Ответить
От набуя триндіть наперед?
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10.04.2022 17:29 Ответить
вони вже неділю ці переговори ведуть ,ще неділю другу порешають і вони вже ненужні будуть https://espreso.tv/slovachchina-mozhe-prodati-ukraini-********-zuzana-ministr-oboroni
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10.04.2022 17:51 Ответить
Тихо надо всё делать, а не трезвонить на весь свет.
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10.04.2022 19:19 Ответить
 
 