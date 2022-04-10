В Новой Каховке оккупанты не смогли устроить митинг в поддержку РФ, - депутат облсовета Хлань. ФОТО

Россияне объявили о проведении в оккупированной Новой Каховке митинга в поддержку РФ. Но на него пришли всего несколько мужчин.

Об этом пишет в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне в Новой Каховке пробуют сделать картинку, но опять провал. Несколько десятков ряженых мужчин с трехцветными тряпками? А чего оккупанты стоят так далеко друг от друга? Даже не знают, как это делается, потому что на подсознании боятся собираться на митинги?" – написал он.

Для сравнения он опубликовал фото с митинга в поддержку Украины в оккупированном Херсоне.

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"Это все, что нужно знать о вероятности ХНР на Херсонщине. Этого не будет, потому что здесь – Украина!" – подытожил Хлань.