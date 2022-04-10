В Новой Каховке оккупанты не смогли устроить митинг в поддержку РФ, - депутат облсовета Хлань. ФОТО
Россияне объявили о проведении в оккупированной Новой Каховке митинга в поддержку РФ. Но на него пришли всего несколько мужчин.
Об этом пишет в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россияне в Новой Каховке пробуют сделать картинку, но опять провал. Несколько десятков ряженых мужчин с трехцветными тряпками? А чего оккупанты стоят так далеко друг от друга? Даже не знают, как это делается, потому что на подсознании боятся собираться на митинги?" – написал он.
Для сравнения он опубликовал фото с митинга в поддержку Украины в оккупированном Херсоне.
"Это все, что нужно знать о вероятности ХНР на Херсонщине. Этого не будет, потому что здесь – Украина!" – подытожил Хлань.
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+34 morbius2014
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+25 Анатолий Воробей #479779
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1. Убивать оккупантов
2. Убивать оккупантов
3. Убивать оккупантов
Украинцам на заметку. Изъятие внутренних органов у пленных и заложников в Чечне.
Этот материал-исследование был составлен Умаром Ханбиевым в 2003 году, тогда еще министром здравоохранения ЧРИ, специально для публикации на сайте https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2003/03/13/4691/izyatie-vnutrennikh-organov-u-zalozhnikov-v-chechne.shtml Кавказ-Центр . Материал важен в свете агрессии России против Украины и поступающих сообщениях о зверствах русских в отношении мирных украинцев. Поэтому редакция КЦ решила вновь опубликовать этот документ.
Чечня пережила чудовищный террор и по сегодняшний день находится под сильнейшим прессом террора и насилия. В Чечне дислоцировано по разным оценкам от 100 до 150 тысяч российских войск.
Несмотря на тяжелое положение русских агрессоров в Украине и провал их плана блицкрига, Москва не решается перебросить свои войска из Чечни в Украину, опасаясь неожиданностей от чеченского народа.
Лишь несколько батальонов оккупантов были отправлены из Чечни на войну против украинцев. Вместо русских Москва задействовала марионеточные формирования - кадыровцев, в то время как свои регулярные войска в Чечне российское командование предпочитает сохранить.
Уже этим одним фактом Чечня оказывает Украине серьезную поддержку, оттягивая на себя не менее 50% от численности российской группировки, воюющей сегодня в Украине.
Данный материал должен обратить внимание властей Украины и спецслужб на угрозу массового изъятия русскими оккупантами органов у украинских пленных и заложников, как это происходило в Чечне. Возможно это уже происходит с украинцами, которые попали в руки оккупантов, многие из которых вывезены в Россию и об их судьбе нет проверенных данных.
***
Изъятие внутренних органов у заложников в Чечне
С первых же «находок» в Чечне тел молодых людей с изъятыми органами, которые были задержаны на блок постах и в ходе так называемых «зачисток», и с появлением слухов о кровавом бизнесе российского командования - торговлей органами заложников для трансплантации, - я внимательно слежу за каждым случаем подобного характера.
Признаться по началу, как врач, имеющий представление о технологии обеспечения и осуществления процесса трансплантации, я относился к таким сообщениям с большим недоверием.
Не от того, конечно, что я сомневался в этической адекватности подобного варварства морально-нравственным качествам российского руководства. Я считал, учитывая технические сложности процесса забора и трансплантации органов, что в условиях Чечни это невозможно.
Но неопровержимые факты - тела с изъятыми органами, - указывали на то, что молодые люди, захваченные в заложники российскими оккупантами, без всяких сомнений, еще при жизни подвергаются к медицинскому изъятию органов, возможно, для продажи и трансплантации. И я все чаще стал задаваться вопросами.
«Путь» органа от донора до реципиента довольно сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя тщательное обследование донора с проведением тестов на совместимость тканей, забор органа, консервация, транспортировка и трансплантация.
Поэтому, для осуществления процесса забора и транспортировки органов, должны иметь, как минимум, медицинское учреждение со стационаром, медперсоналом и лабораторией, не говоря уж о других вспомогательных службах.
Скрыть такое учреждение в подвалах разрушенных домов Джохара, где ночью хозяйничают чеченские бойцы, неимоверно трудно. В таком случае, где это учреждение и каким образом удается сохранить в тайне его деятельность?
К тому же известно, что российские группировки, орудующие в Чечне, устраивают кровавые разборки между собой и из-за менее прибыльного «бизнеса». Когда, например, в споре за контроль над нефтяными ямами или при дележке домашнего скарба, награбленного в домах мирных жителей, устраивают кровавые разборки между собой, перебивая друг друга сотнями.
Благодаря их алчности, нам становятся известны секретные поощрительные приказы российского командования, узаконивающие преступления против мирного населения.
Если реальность существования этого кровавого «бизнеса» не миф, то каким образом сохраняется секретность вокруг него? Почему работающие в чрезвычайно секретных условиях учреждения, оставляют следы своей деятельности в виде подбрасываемых у населенных пунктов и дорог трупов с изъятыми органами?
Может, кто-то из русских, хочет, таким образом, сообщить чеченцам о страшном преступлении, предоставляя факты? Ведь, как ни странно, попадаются среди этого отродья лица, еще не до конца потерявший человеческий облик.
Если это не изъятие органов для трансплантации, то для чего так тщательно вырезаются органы, в основном - почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, сердце и легкие? Вряд ли все это можно объяснить только действиями больных российских «военных» с садистскими наклонностями, хотя, как известно, и их немало в рядах русских банд в Чечне.
Не является ли все это - откровенно демонстрируемые факты садизма в виде смертельных инъекций ядами, обезображенных и «потрошеных» трупов, отсечение голов от тел, подрывы живых людей и трупов - отвлекающим маневром от более гнусного преступления?
И вообще, какая необходимость в том, чтобы эти учреждения работали в Чечне, когда массовые захваты и вывоз чеченцев за пределы Чечни, исчезающие затем бесследно - обычная, ежедневная практика оккупантов? Не следует ли из этого, что следы изъятия, продажи и трансплантации органов заложников-чеченцев, необходимо искать не только в Чечне, но и в клиниках России, контролируемых спецслужбами?
В поисках ответов на эти вопросы мне приходилось обращаться ко многим коллегам, как в Чечне, так и в России, а также к коллаборационистам, учитывая, что у них нет причин скрывать эту информацию.
Что я заметил при беседах с коллегами? Это страшная боязнь быть услышанным кем-то «посторонним». Откровенные просьбы не указывать их фамилии и имена. Сильно изменились люди в Чечне и в России. Страх сталинских времен вернулся к ним. Но, люди, также как и в те недалекие времена, пытаются оставаться людьми, преодолевая свой страх, кто как может.
Даже сотрудники, так называемого «министерства здравоохранения» марионеточной администрации Чечни не скрывают реальность изъятия органов у заложников для трансплантации. То, что меня удивило и удовлетворило, так это то, что ими собрано немало доказательств, свидетельствующих об обоснованности таких обвинений, хотя и не хватает смелости для их огласки. На это есть причины.
Оказывается, что чеченские врачи получили неопровержимые доказательства изъятия органов у заложников еще в начале 2000 года, когда осмотрели выброшенные у дорог оккупантами относительно целые трупы со следами хирургического вмешательства, то есть, вскрытых в целях изъятие внутренних органов.
Врачи, осмотревшие трупы, утверждают, что раны на трупах - не результат патологоанатомического вскрытия трупов, как безответственно поспешили заявить российские оккупанты, а являются хирургическим вскрытием полостей у живого человека.
Приведу выдержки из заключения одного из акта осмотра трупа, где врачи свидетельствуют:
«…По участкам ожогов на тканях раны, характерных ожогам от электроножа, которым пользуется хирурги на операциях, для остановки кровотечения из сосудов в ране, видно, что рана на трупе в области живота является результатом хирургической операции лапаротомия, проведенной еще при жизни, возможно, непосредственно перед смертью. … Кроме того, на париетальной брюшине, в областях лапаротомной раны и проекции печени, имеются, характерные для операции на живых тканях - участки кровоизлияний (гематомы). …
Отрезок нижней полой вены, в проекции воротной вены печени, резецирован, дистальный и проксимальный концы нижней полой вены, на месте резецированного участка, зашиты сшивающим аппаратом, … в то время как остальные органы брюшной полости и грудной клетки, вырезаны грубо и, возможно, после умерщвления донора, удалены общим блоком.
Сосуды нигде больше не перевязаны. …В области ключицы, справа имеется точечная рана с кровоизлиянием под кожу, (гематома), что указывает на катетеризацию подключичной вены для анестезиологического пособия при хирургическом вмешательстве…».
Это позволило врачам сделать заключение: «…На трупе имеются следы прижизненного удаления печени врачами-хирургами, возможно для трансплантации». (Заметьте, это запись врача поверхностно осмотревшего трупа, а при судебно-медицинской экспертизе, нашли бы массу других доказательств прижизненного удаления печени, и подтвердить на эксгумации трупа достоверность данного и других заключений врачей не составит труда).
Врачи известили родственников погибших и так называемое «министерство здравоохранения» о результатах осмотра. «Министр здравоохранения» марионеточной администрации побоялся поднять вопрос по этим фактам считают врачи. Почему умалчивают эти факты, конечно, понятно и трудно в этом кого-либо обвинить. Есть реальная опасность бесследного исчезновения свидетелей. Но, не смотря на это, считают врачи, умалчивание этих фактов - равносильно соучастию в этом тяжком преступлении против своего народа.
«Массовое обезображивание трупов людей, убитых после захвата на блокпостах и «зачистках», нельзя объяснить только действиями солдат-одиночек с садистскими наклонностями. Садизм носит заказной, установочный характер», - считают чеченские врачи.
Цели могут быть разные, но основная цель, по их мнению, это устр
(але Ваша правда - суті то не міняє - за Україну сотні, за оте - три каліки в два ряди))
Для порівняння він опубікував фото з мітингу на підтримку України в окупованому Херсоні. Джерело:
На фот- біля адміністрації , в березні, в окупованій Новій Каховці.