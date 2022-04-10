Денисова о новых фактах военных преступлений рашистов: в Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки, в Ирпене изнасиловали беременную

После освобождения населенных пунктов от рашистских оккупантов остаются десятки и сотни искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам.

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Омбудсмен привела несколько ужасающих примеров бесчеловечного обращения российских военных с мирным населением:

в поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери. От полученных ран он скончался.

в Ирпене двадцатилетнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка.

на Херсонщине 60-летнего мужчину избивали в присутствии дочери – прикладами, палками.

во время оккупации сел Ягиде и Лукашевка Черниговской области российские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. В ней нашли тела людей, вероятно, местных жителей, расстрелянных русскими военными.

Террор, жестокое обращение и убийство мирных жителей на оккупированных территориях это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия ведет переговоры с Украиной о поставке 155-мм гаубиц Zuzana, - СМИ

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.