РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Война
5 187 13

Дуда в годовщину Смоленской авиакатастрофы: "Как тогда мы видели разрушенный самолет, так сегодня видим уничтоженую Украину"

польща

В Польше в воскресенье проходят мероприятия по почтению памяти жертв Смоленской катастрофы в 12-ю годовщину трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, президент Польши Анджей Дуда посетил крипту в Королевском замке на Вавеле в Кракове, где похоронен президент и его супруга Лех и Мария Качиньские.

Ровно в 08:41, в момент авиакатастрофы 10 апреля 2010 года под Смоленском, во многих местах Польши, в частности Варшаве, прозвучали сирены в память о жертвах трагедии. В некоторых городах власти решили не включать сирены, чтобы не травмировать миллионы украинок и украинцев, которые сбежали от войны в Украине, где ежедневно слышали звуки сирен.

Дуда после заупокойной мессы и возложения цветов в крипте президентских супругов Качиньских в Кракове заявил журналистам, что нынешняя годовщина Смоленской катастрофы - особая, поскольку она происходит на фоне войны России против Украины.

Читайте также: Дуда назвал действия армии РФ в Украине геноцидом: Диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия

"Так, как тогда мы видели разрушенный самолет, сегодня видим уничтоженную Украину. Как тогда мы видели тела погибших, так и сегодня мы видим тела убитых", - отметил он.

Он также обратил внимание на слова экс-президента Качиньского, которые он сказал во время российского вторжения в Грузию в августе 2008 года: "Сегодня это Грузия, затем Украина, а затем Балтийские страны, а позже, возможно, и моя страна - Польша".

Автор: 

авиакатастрофа (1722) память (1493) Польша (8407) Смоленск (130) Дуда Анджей (755)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ
показать весь комментарий
10.04.2022 17:13
+9
Співчуття польському народу з приводу Смоленської катастрофи. Ніколи більше.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:24
+8
кавказцентр ещё в том году писал о том что это дело рук фсб.но поляки тогда не стали заострять на этом внимание.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ
показать весь комментарий
10.04.2022 17:13 Ответить
Ні, не знищену, понівечену, проте не знищену. І держава буде відновлена. Але вкрай турбує той факт, що відновлювати зруйноване будуть зеленські, коломойскі, гетманцеви, котлети. Досвід їх керування доводить, що вони будуть відновлювати не тільки будинки, а і власні втрати.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:17 Ответить
ми мирний народ і нас терором не зламати.
Повторю чиюсь фразу, що ми наче бджоли мирно збираємо мед з квітки на квітку, але лишень хтось брутально загляне до нашого вулика ми миттєво перетворюємося на ос
показать весь комментарий
10.04.2022 17:21 Ответить
Співчуття польському народу з приводу Смоленської катастрофи. Ніколи більше.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:24 Ответить
**
Все новости теперь - одни плохие.
Хорошие - и прежде были редко.
Такая жизнь... Бессмыслица... Россия -
Не золотая даже, - просто клетка.

Один ли путин - главная проблема?
Уйди в отставку он - придет такой же.
Какой народ - такая и система.
Сбить самолет со всей элитой Польши???

Для русских это подвиг, а не преступленье!
И если честно им сказать с экрана,
Что лично Путин принимал решенье -
Лишь возрастет их преданность тирану...

.2012 г. Борис Стомахин
показать весь комментарий
10.04.2022 17:30 Ответить
кавказцентр ещё в том году писал о том что это дело рук фсб.но поляки тогда не стали заострять на этом внимание.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:31 Ответить
У них тоже были кроты и " путлерферштейны "‼️Вся Европа и не только ,закрывали глаза ,на все злодеяния ***** ,кровавого монстра☠️👹
показать весь комментарий
10.04.2022 17:42 Ответить
Глубокое соболезнование полякам. В нашей совместной истории было много много трагичного и много славных исторических побед и событий. Если бы совместное войско под руководством Сагайдачного добило московитов в Москве ( Кремле) и все вокруг уничтожили и сожгли до Урала и северных морей - сотни и сотни миллионов людей не было бы ,, съедено,, зверочеловеками- обезьянами. Это нужно сделать сейчас всем миром - глобальное уничтожение , стерилизация , комфортные условия содержание в клетках зоопарков. Никакой жалости к генетическим вырожденцам- мутантам. Руска курва , смерть врагам!!!!
показать весь комментарий
10.04.2022 17:49 Ответить
Усі перемовини України з кремлядськими мацкалями скрєпостана, треба НЕГАЙНО перенести з Турції до ВАРШАВИ....!!!
ВАРШАВА має право "віддячити" цим кацапомордим мразям на чолі з верблюдом лавровим....!!!
показать весь комментарий
10.04.2022 17:54 Ответить
ну от.. чому ж впав літак?? А малазійський боїнг? Чому на міждержавному рівні не можна визнати росію -- країною-терористом? на йух з ООН!
показать весь комментарий
10.04.2022 17:56 Ответить
Поляки змалодушнічаилі, побоялися признати. Абсолютно ВСЕ в цієї трагедії де загинув їх пезидетн та іньши, прямо говорило, що це звірство зробили московити! Сами позвали, сами збили, сами не давали доступу до розслідування на місці загибелі.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:33 Ответить
Хватит слов, истребители дайте! За счет страданий Украины Польша торгуется с Вашингтоном.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:37 Ответить
рускому варвару виправдань немає
показать весь комментарий
10.04.2022 19:49 Ответить
 
 