Дуда в годовщину Смоленской авиакатастрофы: "Как тогда мы видели разрушенный самолет, так сегодня видим уничтоженую Украину"
В Польше в воскресенье проходят мероприятия по почтению памяти жертв Смоленской катастрофы в 12-ю годовщину трагедии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, президент Польши Анджей Дуда посетил крипту в Королевском замке на Вавеле в Кракове, где похоронен президент и его супруга Лех и Мария Качиньские.
Ровно в 08:41, в момент авиакатастрофы 10 апреля 2010 года под Смоленском, во многих местах Польши, в частности Варшаве, прозвучали сирены в память о жертвах трагедии. В некоторых городах власти решили не включать сирены, чтобы не травмировать миллионы украинок и украинцев, которые сбежали от войны в Украине, где ежедневно слышали звуки сирен.
Дуда после заупокойной мессы и возложения цветов в крипте президентских супругов Качиньских в Кракове заявил журналистам, что нынешняя годовщина Смоленской катастрофы - особая, поскольку она происходит на фоне войны России против Украины.
"Так, как тогда мы видели разрушенный самолет, сегодня видим уничтоженную Украину. Как тогда мы видели тела погибших, так и сегодня мы видим тела убитых", - отметил он.
Он также обратил внимание на слова экс-президента Качиньского, которые он сказал во время российского вторжения в Грузию в августе 2008 года: "Сегодня это Грузия, затем Украина, а затем Балтийские страны, а позже, возможно, и моя страна - Польша".
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Повторю чиюсь фразу, що ми наче бджоли мирно збираємо мед з квітки на квітку, але лишень хтось брутально загляне до нашого вулика ми миттєво перетворюємося на ос
Все новости теперь - одни плохие.
Хорошие - и прежде были редко.
Такая жизнь... Бессмыслица... Россия -
Не золотая даже, - просто клетка.
Один ли путин - главная проблема?
Уйди в отставку он - придет такой же.
Какой народ - такая и система.
Сбить самолет со всей элитой Польши???
Для русских это подвиг, а не преступленье!
И если честно им сказать с экрана,
Что лично Путин принимал решенье -
Лишь возрастет их преданность тирану...
.2012 г. Борис Стомахин
ВАРШАВА має право "віддячити" цим кацапомордим мразям на чолі з верблюдом лавровим....!!!