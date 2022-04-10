Дуда в годовщину Смоленской авиакатастрофы: "Как тогда мы видели разрушенный самолет, так сегодня видим уничтоженую Украину"

В Польше в воскресенье проходят мероприятия по почтению памяти жертв Смоленской катастрофы в 12-ю годовщину трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, президент Польши Анджей Дуда посетил крипту в Королевском замке на Вавеле в Кракове, где похоронен президент и его супруга Лех и Мария Качиньские.

Ровно в 08:41, в момент авиакатастрофы 10 апреля 2010 года под Смоленском, во многих местах Польши, в частности Варшаве, прозвучали сирены в память о жертвах трагедии. В некоторых городах власти решили не включать сирены, чтобы не травмировать миллионы украинок и украинцев, которые сбежали от войны в Украине, где ежедневно слышали звуки сирен.

Дуда после заупокойной мессы и возложения цветов в крипте президентских супругов Качиньских в Кракове заявил журналистам, что нынешняя годовщина Смоленской катастрофы - особая, поскольку она происходит на фоне войны России против Украины.

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"Так, как тогда мы видели разрушенный самолет, сегодня видим уничтоженную Украину. Как тогда мы видели тела погибших, так и сегодня мы видим тела убитых", - отметил он.

Он также обратил внимание на слова экс-президента Качиньского, которые он сказал во время российского вторжения в Грузию в августе 2008 года: "Сегодня это Грузия, затем Украина, а затем Балтийские страны, а позже, возможно, и моя страна - Польша".