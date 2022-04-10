Россия начала выдавать паспорта гражданам Украины, которых насильно депортировали в РФ, - Денисова

РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые были насильственно вывезены в разные регионы страны-агрессора.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов".

Такие действия страны-оккупанта направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", - говорится в сообщении

Омбудсмен подчеркнула, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - подытожила Денисова.

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