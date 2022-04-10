Россия начала выдавать паспорта гражданам Украины, которых насильно депортировали в РФ, - Денисова
РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые были насильственно вывезены в разные регионы страны-агрессора.
Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов".
Такие действия страны-оккупанта направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", - говорится в сообщении
Омбудсмен подчеркнула, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - подытожила Денисова.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных территориях, - Денисова
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Я СПИСОК КОРАБЛЕЙ ПРОЧЁЛ ДО СЕРЕДИНЫ...
Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.
Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.
Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый -
«Граф Лев Николаевич Толстой»,
А за ним кильватерной полоской -
Три эсминца, всем внушая страх -
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.
Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».
В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.
В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.
- Как же мы без вас?!! - им вслед рыдали.
- Родненькие, вас-то, вас за что?
- Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…
Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.
Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».
Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.
Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».
Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом
На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!
Проблема что они насильно забирают украинские.
Знаю от тех, кого насильно вывезли из Мариуполя.