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Новости Война
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Россия начала выдавать паспорта гражданам Украины, которых насильно депортировали в РФ, - Денисова

паспорт,рф

РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые были насильственно вывезены в разные регионы страны-агрессора.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов".

Такие действия страны-оккупанта  направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", - говорится в сообщении

Омбудсмен подчеркнула, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - подытожила Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных территориях, - Денисова

Денисова Людмила (996) депортация (679) паспорт (1179) россия (95454)


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Топ комментарии
+20
Денисова -совковая балаболка . Толку от неё нуль
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10.04.2022 17:22
+13
Той паспорт нікому не потрібне сміття...
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10.04.2022 17:21
+10
Смотрите и на другую сторону медали - а русским, любителям путина начали выдавать украинские паспорта и отправлять в Украину для дестабилизации ситуации в Украине путем референдума и прочих диверсий. Нужно принимать закон о негражданах Украины как в Литве.
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10.04.2022 17:31
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Той паспорт нікому не потрібне сміття...
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10.04.2022 17:21 Ответить
Денисова -совковая балаболка . Толку от неё нуль
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10.04.2022 17:22 Ответить
С кацапским паспортом в сортир только ходить и там использовать по назначению.
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10.04.2022 17:24 Ответить
Кацапы дохнут, как тараканы от дихлофоса, а их самки не рожают, потому что их "производители" лакают все что горит с 10 лет, а к 25 становятся импотентами. Вот и стараются раздать аусвайсы с дохлой курицей на обложке. Зря только стараются, после жизни в Украине кацапия для этих людей - выгребная яма с одичавшей от постоянных пьянок дикой ордой.
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10.04.2022 17:26 Ответить
страшне те що вони відбирають українські паспорти і примушуть підписати документи, що забороняють виїзд з регіону куди їх депортували на 2 роки...
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10.04.2022 17:28 Ответить
А регион, какой-нибудь Сахалин, или Якутия. Откуда только на дорогу обратно нужно тысячи полторы баксов.
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10.04.2022 17:46 Ответить
Необходимо во всем мире сделать так, чтоб любая бумажка и особенно фашистский аусвайс, был не признан всем миром.
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10.04.2022 17:27 Ответить
выдача паспортов свидетельствует о геноциде украинцев насильственной депортации населения Украины ушлебки кацапы пошли во все тяжкие даже не думают о том- что своими руками создают против себя доказательную базу для ТРИБУНАЛА..
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10.04.2022 17:30 Ответить
Яку ж їм прописку ставлять, якщо вони депортовані насильно?
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10.04.2022 17:30 Ответить
Смотрите и на другую сторону медали - а русским, любителям путина начали выдавать украинские паспорта и отправлять в Украину для дестабилизации ситуации в Украине путем референдума и прочих диверсий. Нужно принимать закон о негражданах Украины как в Литве.
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10.04.2022 17:31 Ответить
Меньше будут за ОПЗЖ голосовать. Радуйтесь. Знаю я, кто в Крым с Херсонщины бежит - скатертью дорога!
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10.04.2022 17:31 Ответить
некоторые едут через крым, потом в Грузию и на самолет куда хочешь.
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10.04.2022 17:41 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2022 17:35 Ответить
Получить касапский паспорт тоже самое что и северокорейский.
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10.04.2022 17:42 Ответить
©️Андрей Орлов.

Я СПИСОК КОРАБЛЕЙ ПРОЧЁЛ ДО СЕРЕДИНЫ...

Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.

Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.

Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый -
«Граф Лев Николаевич Толстой»,

А за ним кильватерной полоской -
Три эсминца, всем внушая страх -
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.

Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».

В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.

В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.

- Как же мы без вас?!! - им вслед рыдали.
- Родненькие, вас-то, вас за что?
- Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…

Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.

Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».

Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.

Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».

Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом

На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!
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10.04.2022 17:44 Ответить
4 млн біженців з України виїхало в Европу, і лише 400 тис на русню, причому в русню багато їхали під примусом. Кого русня тут звільняти збиралась, коли від них тікають 90% населення? І це на російськомовному Сході?
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10.04.2022 17:47 Ответить
Насильно нельзя дать паспорт. Возможно, они сознательно выехали в рашу.
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10.04.2022 17:48 Ответить
Так в чем дело, жопу вытер кацапским паспортом и убежал назад в Украину
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10.04.2022 17:54 Ответить
Далеко не усе там насильно, на окупованих територіях багато вати, яка з радістю візьме кацапське громадянство
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10.04.2022 18:15 Ответить
а то что до 2022 года сколько паспортов выдали и не только по принуждению.
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10.04.2022 18:54 Ответить
Вопрос совсем не в том, что они выдают россиянские паспорта.
Проблема что они насильно забирают украинские.
Знаю от тех, кого насильно вывезли из Мариуполя.
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10.04.2022 19:25 Ответить
И там такую фильтрацию-допросы устраивают, что если тебя кто-то сразу на границе не перехватит из родни-друзей (которых тоже запишут и на карандаш), избежать насильственного обмена нельзя.
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10.04.2022 19:27 Ответить
 
 