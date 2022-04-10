В Курской области РФ вводят "желтый" уровень опасности из-за "возможных провокаций украинских националистов"

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе вводится "желтый" уровень опасности из-за "возможных провокаций украинских националистов".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности", - говорится в сообщении.

По его словам, это второй уровень по установленной шкале. Всего их 3: повышенный – синий, высокий – желтый и последний, критический – красный.

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На территории Курской области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.