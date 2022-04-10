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Новости Война
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В Курской области РФ вводят "желтый" уровень опасности из-за "возможных провокаций украинских националистов"

курськ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе вводится "желтый" уровень опасности из-за "возможных провокаций украинских националистов".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности", - говорится в сообщении.

По его словам, это второй уровень по установленной шкале. Всего их 3: повышенный – синий, высокий – желтый и последний, критический – красный.

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На территории Курской области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.

Автор: 

россия (95454)


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Топ комментарии
+16
Они тоже смотрят канал Стерненка!
(кто в теме, тот знает что он про Курск говорил)
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10.04.2022 17:50
+16
Воронеж напрягся
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10.04.2022 17:55
+15
А що скаже Вороніж???
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10.04.2022 17:51
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Они тоже смотрят канал Стерненка!
(кто в теме, тот знает что он про Курск говорил)
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10.04.2022 17:50 Ответить
КУРЯНЕ, ГОТОВТЕСЬ!
КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЯ НЕ СПАСАЕТ ОТ "ГРАДА"...
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10.04.2022 19:02 Ответить
А що скаже Вороніж???
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10.04.2022 17:51 Ответить
Воронеж напрягся
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10.04.2022 17:55 Ответить
сказал ...... мацква достойней чем он внимания....
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10.04.2022 18:02 Ответить
Это называется: Киев за два дня.
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10.04.2022 17:52 Ответить
Понятно, что эта бредятина нужна для прикрытия чего-то. Интересно чего?
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10.04.2022 17:52 Ответить
Рванут пяток высоток - и все прикрытие.
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10.04.2022 17:55 Ответить
Пояснення просте - "атчізна в апаснасті. родіна-мать завьот".
Нагнітання істерики для сприяння виконанню доведеного згори плану по найму дабравольцев засчіщать родіну ат подлих натавцев-фашистав-націаналістав.
Ісорично у мокшандії патріотизм завжди мотивувався страхом і залякуванням плебсу.
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10.04.2022 18:12 Ответить
Это нам с вам понятно,что это так. А биоособи уже не соображают ничего. Разговаривая с ними прежде (еще до войны) я заметила что у некоторых из них уже есть навязчивые идеи и галлюцинации, что они были в Украине когда-то в детстве и их там называли ватниками (40лет назад), оскорбляли хотели убить, но к моему разочарованию так и не убили . Говорят одно и то же разные люди с маленькими варациями. Не знаю сколько адекватных осталось в этой кацапии. Очень мало. Это уже психитрическая клиника. вылечить невозможно. Кодирование.
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11.04.2022 03:16 Ответить
Сегодня начала появляться инфа, что якобы куйло готовит теракты, как обычно с домами, в Белгороде и Крыму. Обвинить естественно хотят националистов. Буча будет мотивом. Может поэтому трагедию и совершили по приказу. Хз короче, но нужно следить за руками этого наперсточника.
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10.04.2022 18:12 Ответить
Национальный состав населения

Год переписи
1926https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-14 [14]
1989https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-15 [15]
2002https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-16 [16]
2010https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-17 [17]

Лица, указавшие национальность
2.905.563 (100%)
1335428 (100 %)
↘ 1232476 (100 %)
↘ 1074359 (100 %)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Русские
2.336.510 (80,42%)
1293663 (96,9 %)
↘ 1184049 (96,1 %)
↘ 1036561 (96,5 %)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B Украинцы
554.654 (19,09%)
22728 (1,7 %)
↘ 20920 (1,7 %)
↘ 13643 (1,3 %)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 Армяне
171
1149 (0,0 %)
↗ 5899 (0,5 %)
↘ 5726 (0,5 %)

Другие национальности
14.228
17888 (1,3 %)
↗ 21608 (1,8 %)
↘ 18429 (1,7 %)
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10.04.2022 17:53 Ответить
Так Курськ це Україна . Який жовтий рівень ? чемадан вакзал ********
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10.04.2022 17:53 Ответить
24 февраля возьмём Киев за 2 часа. 4 апреля роем окопы в Белгороде, Куске и по всей границе
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10.04.2022 17:53 Ответить
правильно делают ведь Курск был частью Украины и его неплохо было бы вернуть домой!
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10.04.2022 17:57 Ответить
......м щастя нема.
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10.04.2022 17:53 Ответить
Ну що, пані та панове, знову цукор буде вибухати чи цукерки від Рошен?
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10.04.2022 17:53 Ответить
Та *****, хай взривають там у себе побільше,або навіть все взірвуть і на нас скажуть Гарматне кацапське мясо яке хотіло - вже давно пішло на войну. Я думаю після взривів може добавится якась зграйка додатково "жєлающіх ваєвать" , а так то не той народєц, щоб як Українці всі разом стали на захист Батьківщини.
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10.04.2022 18:41 Ответить
Кремлівський окурок вирішив довбанути по Курську , щоби веселіше йшли воювати проти України !
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10.04.2022 17:53 Ответить
"Ну а чего они не записываются добровольцами на эту войну?Чеслово,абидна,да?"-подумало бункерное *****.
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10.04.2022 18:00 Ответить
Вах,валодя,извини.Ты таки ***** с большой буквы.
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10.04.2022 18:02 Ответить
Видать ху.ло взрывать будет.
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10.04.2022 17:55 Ответить
Да чаво уж там, давай сразу красный! Всё равно туда гиркины "сахар" привезут и к ****** взорвут пару домов.
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10.04.2022 18:02 Ответить
Ну все. Кацапам приготовиться к "рязанским учениям"...
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10.04.2022 18:02 Ответить
Провокации? Да что вы. Это спец.операция. По дешовинизации и приведении в адекватное состояние!
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10.04.2022 18:05 Ответить
Готовятся к бавовнам®...
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10.04.2022 18:05 Ответить
Усцыкайтесь, хоть залейтесь.
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10.04.2022 18:06 Ответить
Когда хотел Киев за три дня, а через месяц роешь окопы под мацквой))
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10.04.2022 18:07 Ответить
До цієї новини мені похєр був де той Курськ...
Тепер лізу до карт, щоб подивитись, шо ж воно таке и як я хочу на нього напасти...
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10.04.2022 18:15 Ответить
Жовтий - це щоб сцяк на штанцях не помітно було?
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10.04.2022 18:19 Ответить
Жовтий рівень - це коли штани жовті стають.
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10.04.2022 18:20 Ответить
Анна Каренина. Episode II

После просмотра первой серии Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он уехал на Кавказ. На Кавказе ему тоже стало скучно и он поехал штурмовать Мариуполь. После того, как Кадыров подавился щщами, Вронский возглавил его батальон и переименовал его в "Сало - сила, спорт - могила". После тринадцати лет штурма Мариуполя Вронскому стало скучно, он запил, но не сильно.

В то же время происходили следующие события. То, что осталось от Анны осмотрел доктор Комаровский и сказал, что помочь ей могут только в Карпатах. Остатки несчастной привезли на Говерлу, и мольфары восстановили ее тело. Правда, голову удалось пришить только с разворотом на 180 градусов от первоначального положения. Спасенная счастливая Анна сразу же отправила селфи любимому голубем, так как e-mail Вронского под санкциями.

Вронский получил фото любимой и сильно запил. Потом ему стало скучно и он решил отправить ответ. Однако почтовый голубь поклевал просроченный сухпаек и умер.

Вронский был в бешенстве. Он был готов вылететь первым же рейсом в Киев к любимой, но ему не дали визу. Вронский опять запил, но не сильно, потом пришел в себя и посадив свой батальон на рыбацкие лодки, отправился на штурм Севастополя, ибо Мариуполь ему штурмовать уже надоело.

Анна, так не получив ответ от Вронского, сильно запила, но мольфары попросили ее уменьшить дозы на время реабилитационного периода. После прохождения курса реабилитации Анна переговорила с Комаровским о выписке по причине полного выздоровления и на телевизоре, работающим сзади на фоне событий увидела на Прямом Арестовича. "Кто это?" Дрожащим голосом спросила Анна. "Это, это мой истинный герой, этот пижон не на связи, я хочу встречи, я желаю, я……." Речь Анны была бессвязна, очень эмоциональна и не совсем понятна окружающим.

В этот момент в кабинет Комаровского вошел Гордон. "Ты еще Кима не видела", таковы быле его первые слова. Он успокоил Анну, шепнув ей на ушко, почему с Арестовичем встретиться ей никак нельзя.

После этого Анна сильно запила. Потом ей стало скучно и она включила телевизор. Прямой не работал, а на 1+1 показали Гостомель и поврежденную Мрию. Анна тут же поехала ремонтировать самолет. Но там уже мужичок, приговаривая что-то, работал над железом.

Флотилия Вронского была на подступах к Севастополю. Победа была практически в руках, но черноморцы, верные традициям, затопили весь флот, все ракетные крейсеры и даже подводные лодки, на входе в бухту. Войти в Севастополь было невозможно. Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он отправился с боевыми товарищами в Констанцу

Анна хотела запить, но в связи с военным положением алкоголь в магазинах не продают. И она пошла в Белоруссию бороться с железнодорожными составами с военной техникой.
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10.04.2022 18:22 Ответить
А як то зомбо-быдло пояснювати будуть?, "спецапэрація ідет за планом" , "дємілітаризацєя і дєнаціфікацея" ніби сказали пройшла успішно. А тут на тобі: "Белгород взрівают" Курську приготуватися, окопи біля Воронежа
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10.04.2022 18:32 Ответить
Там просто ущемление украиноязычных, надо срочно защитить.
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10.04.2022 18:38 Ответить
Уточнення:не жовтий рівень небезпеки, а кольору дитячої неочікуваності.
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10.04.2022 19:08 Ответить
за жовтим буде
жовто-блакитний
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10.04.2022 19:15 Ответить
Каждый по своему сходи с ума
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10.04.2022 19:40 Ответить
Спецоперация по дерусификации. Может и Брянск с Тамбовом взять? Надо он нам ?
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10.04.2022 20:58 Ответить
 
 