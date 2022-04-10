Решение о следующих этапах на пути Украины в ЕС будет принято на саммите Евросоюза 25-26 июня, - Жовква

На саммите ЕС 25-26 июня будет принято решение о следующих этапах на пути Украины в Европейский союз.

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"Ориентиры – следующий очередной саммит ЕС, то есть заседание Европейского совета, где будут приняты решения относительно следующих этапов. Это 25-26 июня, если я не ошибаюсь. Мы на этот саммит точно должны выйти с соответствующим решением Европейского совета, а дальше – начало переговоров о вступлении, и там мы тоже будем пытаться проводить их побыстрее", - сказал Жовква.

Он отметил, что вступление Украины в ЕС возможно в ближайшие несколько лет.

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"Я не хочу говорить конкретный месяц, день и год. Но точно это будет в ближайшие годы", - добавил Жовква.

Зам.главы ОП говорит, что Украина не получала от Венгрии сигналов о сдерживании вступления Украины в ЕС.

"Я бы не говорил, что Венгрия сейчас собирается что-то блокировать на европейском треке для Украины. По крайней мере, мы не наблюдаем таких признаков, и мы надеемся, что такого не будет. Относительно НАТО была совсем другая история. Но по поводу ЕС будем надеяться, что хватит совести, мудрости для того, чтобы это движение Украины не сдерживать", – сказал Жовква.

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