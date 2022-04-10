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Новости Война
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Назначение генерала Дворникова не может стереть тот факт, что Россия столкнулась со стратегическим провалом в Украине, - советник Байдена Салливан

дворніков

Новоназначенный российский генерал Александр Дворников, который будет теперь руководить российскими войсками в Украине, будет совершать дальнейшие жестокие нападения на мирных жителей.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает жестокость против мирных жителей в других войнах, как в Сирии, и мы можем ожидать еще худших его шагов. Этот генерал станет еще одним автором преступлений и жестокости против мирного населения Украины", — сказал Салливан в эфире CNN.

При этом он подчеркнул, что назначение Дворникова руководителем не сильно увеличивает шансы России на успех в целом, ведь она уже потерпела "стратегическую неудачу".

"Никакое переназначение любого генерала не может стереть тот факт, что Россия уже столкнулась со стратегическим провалом в Украине, - сказал Салливан.  - И то, что мы узнали в течение первых нескольких недель этой войны, это то, что Украина никогда не будет подчинена России. Неважно, какого генерала назначит Путин", - добавил он.

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Накануне президент России Владимир Путин назначил командующего Южным военным округом России генерала армии Александра Дворникова командующим войсками в Украине.

60-летний Дворников был первым командующим военными операциями России в Сирии после того, как Путин отправил туда войска в сентябре 2015 года, чтобы поддержать правительство президента Сирии Башара Асада.

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армия РФ (19154) США (26542) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+13
Потрібен генерал Шаріков.
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10.04.2022 18:13
+13
Бажаю йому хорошого снайпера в допомогу, щоб рука не здригнулася і міткого ока!
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10.04.2022 18:41
+12
Ще один військовий нелюдь.. нічого, цого теж чекає могилізація.
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10.04.2022 18:18
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Потрібен генерал Шаріков.
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10.04.2022 18:13 Ответить
Ще один військовий нелюдь.. нічого, цого теж чекає могилізація.
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10.04.2022 18:18 Ответить
"Олександр Дворніков" - он украинец, чтобы его по-украински писать?
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10.04.2022 18:38 Ответить
Я так розумію, генерал-лейтенанти Мордвічев і Рязанцев були його підлеглими
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10.04.2022 18:38 Ответить
Почти,как лейтенант Козлов
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10.04.2022 19:03 Ответить
Плац в военном гордке в РФии .Новый командир части знакомится с личным составом. Иванов-Я! Петров-Я! Сидоров-Я!****** в глаз-Я! Нихуя себе-Я! А еп твою мать-Я
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10.04.2022 19:59 Ответить
Бажаю йому хорошого снайпера в допомогу, щоб рука не здригнулася і міткого ока!
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10.04.2022 18:41 Ответить
Назначение другого генерала ничего не означает. Зверства будут продлжены с новой силой. Это сущность рашизма.
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10.04.2022 18:44 Ответить
Герасимов, Дворников...
Следуя ассоциативному ряду, следующим назначенцем должен быть генерал Мумуев.
Герасим - дворник - Му-Му.
Плешивый видимо из ихней классики в школе только тургеневскую "Му-Му" успел прочитать.
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10.04.2022 18:47 Ответить
генерал двірник хай замітае хоча напевно що заметуть таки його з посіпаками
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10.04.2022 18:52 Ответить
Дворникову нужны заместители Метлов, Веников, Совков и Мусорников.
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10.04.2022 19:02 Ответить
Люба нелюдь кацапії прагне знищити Україну, не важливо що вони там міняють. Важливо що у нас є багато союзників.Важливо що нам постачають зброю в режимі нон-стоп. Важливо що ЗСУ працюють і відправляють кацапів в пело без перестанку.
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10.04.2022 19:06 Ответить
Украина -это не Сирия…и он это очень скоро поймёт ..
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10.04.2022 19:22 Ответить
Человек лукавый, человек нечестивыйходит со лживыми устами,13 мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими;14 коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.15 Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит - без исцеления.16
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10.04.2022 19:44 Ответить
У него нет релевантного опыта. Он командовал в Сирии 5 БТРг. А здесь ему дают 100.
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10.04.2022 22:41 Ответить
Дегенерал дворников.
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11.04.2022 02:56 Ответить
 
 