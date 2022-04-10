Назначение генерала Дворникова не может стереть тот факт, что Россия столкнулась со стратегическим провалом в Украине, - советник Байдена Салливан

Новоназначенный российский генерал Александр Дворников, который будет теперь руководить российскими войсками в Украине, будет совершать дальнейшие жестокие нападения на мирных жителей.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает жестокость против мирных жителей в других войнах, как в Сирии, и мы можем ожидать еще худших его шагов. Этот генерал станет еще одним автором преступлений и жестокости против мирного населения Украины", — сказал Салливан в эфире CNN.

При этом он подчеркнул, что назначение Дворникова руководителем не сильно увеличивает шансы России на успех в целом, ведь она уже потерпела "стратегическую неудачу".

"Никакое переназначение любого генерала не может стереть тот факт, что Россия уже столкнулась со стратегическим провалом в Украине, - сказал Салливан. - И то, что мы узнали в течение первых нескольких недель этой войны, это то, что Украина никогда не будет подчинена России. Неважно, какого генерала назначит Путин", - добавил он.

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Накануне президент России Владимир Путин назначил командующего Южным военным округом России генерала армии Александра Дворникова командующим войсками в Украине.

60-летний Дворников был первым командующим военными операциями России в Сирии после того, как Путин отправил туда войска в сентябре 2015 года, чтобы поддержать правительство президента Сирии Башара Асада.

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