Если переговоры с РФ смогут предотвратить такие события, как были в Буче и Краматорске, то нужно этим воспользоваться, - Кулеба

После ракетного удара по Краматорску и зверств, совершенных в городе Буча, было бы "чрезвычайно тяжело" даже думать о переговорах с Россией.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Чрезвычайно трудно даже подумать о том, чтобы сесть с людьми, которые совершают или находят оправдание всем этим зверствам и военным преступлениям, причинившим такой ужасный ущерб Украине", - подчеркнул он.

"Но я понимаю одно - если встреча с россиянами поможет мне предотвратить хотя бы одну бойню, как в Буче, или по крайней мере очередную атаку в Краматорске, я должен воспользоваться этой возможностью", - добавил министр.

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