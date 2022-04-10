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Если переговоры с РФ смогут предотвратить такие события, как были в Буче и Краматорске, то нужно этим воспользоваться, - Кулеба
После ракетного удара по Краматорску и зверств, совершенных в городе Буча, было бы "чрезвычайно тяжело" даже думать о переговорах с Россией.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Чрезвычайно трудно даже подумать о том, чтобы сесть с людьми, которые совершают или находят оправдание всем этим зверствам и военным преступлениям, причинившим такой ужасный ущерб Украине", - подчеркнул он.
"Но я понимаю одно - если встреча с россиянами поможет мне предотвратить хотя бы одну бойню, как в Буче, или по крайней мере очередную атаку в Краматорске, я должен воспользоваться этой возможностью", - добавил министр.
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плюндрувала. Читай спогади Аденауера за 1955рік.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии-
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать". (Голда Меір).
Вельмишановний пане Д.Кулеба! Разом з членами ОП України, раджу Вам добре вчити історію. Корисна річ!
Наприклад, виконання зобов"язань гарантами Будапештськиого меморандуму 1994 року, щодо територіальної цілосності та недоторканності кордонів України. Це нічому Вас не навчило? А була б в Україні ядерна зброя, т.з. рф не наважилась би на агресію проти нас!
Борони Боже Україну та усіх її патріотів та захисників!!!
Кулебо - ****** шукати узкій ваєнний карабль, як найдеш, починай з ним пєрєгавори.
Нарешті покладіть на свій стіл статтю "Что Россия должна сделать с Украиной" і кожен свій робочий день починайте з читання цієї статті.
Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.
Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.
Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.
Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUo-49BcooKw7YSiJjHd8dVUXizu3N3rmT12NQdCUexI7H_v5Acys3tnVjR0NJOTE6i5P2nDiFI2JLb9jqSj4Ppn7Id5VahE0cAkIajiHwGNMVLexpuaGk6auYM3nnZQaE&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл
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Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278086803_1850764271788567_5935141746458733720_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2hDR7_hrjaUAX-rIUAD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT99ONIzvEWG8BH5dukwuXjqobDA5dDu5apBPwQFVAwlFg&oe=62571F16
Є представники чогось,які НЕ ВПОРАЛИСЬ з вирішеням гуманітарних питань!
Вопрос оркам. Зачем вы убиваете людей в Буче и других городах?
Ответ палачей, а это не мы, а вы.
Поговорили.
Да , Кулеба, хочется встретится с маньяками???
А мог Кулеба так сказать, мы будем вас орков убивать везде, за Бучу, Ирпень, Гостомель, Макаров и другие места Украины.
Только окончательное решение сруцькага вопроса!