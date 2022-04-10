"Каждый может погибнуть в любое время и в любом районе Николаева", – мэр Сенкевич

В Николаеве сейчас очень опасно из-за обстрелов российскими оккупантами.

Об этом в интервью LIGA.net заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Я объясняю всем жителям, что в Николаеве сегодня опасно. У нас есть ежедневные обстрелы. Каждый может погибнуть в любое время и в любом районе Николаева", - отметил он.

По словам Сенкевича, оккупанты накапливают войска.

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"Есть много информации в соцсетях, что большое количество военной техники передвигается из Крыма в Херсонскую область. А оттуда можно уйти только в Николаев. Поэтому мы ожидаем увеличения контингента и готовимся к этому", - добавил он.