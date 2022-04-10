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Новости Война
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"Каждый может погибнуть в любое время и в любом районе Николаева", – мэр Сенкевич

миколаїв

В Николаеве сейчас очень опасно из-за обстрелов российскими оккупантами.

Об этом в интервью LIGA.net заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Я объясняю всем жителям, что в Николаеве сегодня опасно. У нас есть ежедневные обстрелы. Каждый может погибнуть в любое время и в любом районе Николаева", - отметил он.

По словам Сенкевича, оккупанты накапливают войска.

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"Есть много информации в соцсетях, что большое количество военной техники передвигается из Крыма в Херсонскую область. А оттуда можно уйти только в Николаев. Поэтому мы ожидаем увеличения контингента и готовимся к этому", - добавил он.

Автор: 

Николаев (2145) Сенкевич Александр (188)


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Сенкевич ,хватит панику разводить и кошмарить людей ,каждый из нас может умереть в любую секунду и в любом месте по любой причине !
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10.04.2022 18:26 Ответить
Ты бы лучше лифты включил и тарифы на проезд не повышал ..
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10.04.2022 18:28 Ответить
Техніку та і дороги можна знищити. Дивно, що Кім не відінтернетився з бравадою і позитивом після обстрілів. Міста калічать, а мери пости пишуть
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10.04.2022 18:28 Ответить
Так,начебто, Арестович на півдні всіх пабєділ!
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10.04.2022 18:39 Ответить
Да пабедун тот ещё. Их тут на юге как саранчи. Как их впустили в область, я не понимаю.
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10.04.2022 18:52 Ответить
где вы такое слышали? Он просто сказали, что орки запланировали в том числе и отход с Херсона (а не со всего Юга) и заминировали там всё, включая мост. Но держаться они будут изо всех сил, потому, что понимают, что если наши освободят Херсон это будет страшный удар по ним. Это и говорил уже неделю Арестович. Слушать надо до конца. А не выдергивать кусок из текста.
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10.04.2022 19:23 Ответить
Я вам даже больше скажу: мы ВСЕ умрём!Но хочется как можно позже и своей смертью!
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10.04.2022 18:41 Ответить
Сенька гуманитаркой торгует через своих прокладок и не забывает пугать горожан.
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10.04.2022 19:18 Ответить
прищепку на губу повесь...
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10.04.2022 20:31 Ответить
 
 