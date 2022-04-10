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Новости Война
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Принудительно депортированных вывезенных в РФ мариупольцев россияне держат в лагере в Пензенской области, - Денисова

окупація

В лагере находятся более 400 граждан Украины, в том числе 147 детей. Им не разрешают выходить за пределы лагеря. У них нет необходимых вещей, они не могут связаться с близкими в Украине.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

Денисова получила эту информацию от граждан РФ, поддерживающих Украину.

Лагерь Денисова описывает так: "Это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесенное забором и охраняемое, на въезде контрольно-пропускной пункт. Свобода передвижения наших граждан ограничена - выходить из лагеря запрещено. ... Люди живут в лагере уже несколько недель Они не имеют необходимой одежды, обуви, даже белья. Фактически их забрали из подвалов в чем были – в зимних вещах. Катастрофически не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят сами из того, что выдают".

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Омбудсман сообщила, что представители "Сбербанка" собирали личные данные жителей лагеря, обещая оформить карточки и выплатить по 10 тыс. рублей, этого так и не произошло.

По словам российских активистов, в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря. Туда еще в феврале до войны вывезли жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"По информации активистов, украинцев насильственно перемещают в разные регионы РФ, в том числе и в Хабаровск", - отметила Денисова.

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Она напомнила, что принудительная депортация и лишение граждан прав на достойные условия пребывания, свободу передвижения, информацию является грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь к Международному Комитету Красного Креста безотлагательно оказать гуманитарную помощь гражданам Украины, которые принудительно вывезены и помещены в концентрационные лагеря на территории РФ и способствовать скорейшему возвращению их в Украину", - добавила Денисова.

Автор: 

Денисова Людмила (996) депортация (679) Мариуполь (5708) россия (95454) военные преступления (1432)


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Топ комментарии
+14
-"...хуже не будет".
Зе!
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10.04.2022 18:28
+12
Цікаво,- Ред Крос задоволений? По суті вони співучасники депортації...
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10.04.2022 18:27
+12
Настоящие гетто, точнее-концлареря!И это всё расея-матушка?Твари!
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10.04.2022 18:35
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Цікаво,- Ред Крос задоволений? По суті вони співучасники депортації...
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10.04.2022 18:27 Ответить
Ні, кацапи їм не дозволили
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10.04.2022 18:43 Ответить
красный крест на сквозь прогнившая организация! для меня это было моральным шоком когда с 15года пришлось познакомится с их деятельностью, они чувствовали себя у нас как рыба в воде учитывая нашу корупцию
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10.04.2022 19:19 Ответить
-"...хуже не будет".
Зе!
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10.04.2022 18:28 Ответить
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10.04.2022 18:29 Ответить
И как на этот кошмар реагируют наши западные друзяки??Наблюдают-изучают-сочувствуют??
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10.04.2022 18:33 Ответить
обеспокоены
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11.04.2022 00:33 Ответить
Настоящие гетто, точнее-концлареря!И это всё расея-матушка?Твари!
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10.04.2022 18:35 Ответить
Концлагеря??Гетто??
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10.04.2022 18:36 Ответить
Моїх пра депортували, як куркулів, на цю кацапську помийку.
Братський нарід пообіцяв вирізати всю родину. Довелося перступити через страх і самовільно повернутися в Україну.
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10.04.2022 18:36 Ответить
пензенская область, для подавляющего большинства из них, абсолютно ни о чём не говорит.
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10.04.2022 18:38 Ответить
для многих это земля их предков, куда они постоянно хотели, но почему то вместе с территорией Украины. Пусть сидят там.
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10.04.2022 18:58 Ответить
Попереджаю зе-типілів:
Активна військова фаза може тривати не довше 1-6 місяців.
А "перемовини" якіх так бажає Зеленський могут тривати і 10 і і 20 РОКІВ!
І весь цей час наши громадяни будуть у Рашки у ЗАРУЧНИКАХ!
Чи ви гадаєте, що Рашка їх зразу відпустить та позбудеться такого "козирки" у перемовинах?
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10.04.2022 18:40 Ответить
Нацисти тримають українців в концтаборі? Нічого дивного.
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10.04.2022 19:14 Ответить
Окуеть , эти мрази ставят на поток рабство.
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10.04.2022 20:19 Ответить
Почему не держим опзж, комуняк в лагерях ????*
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10.04.2022 21:21 Ответить
 
 