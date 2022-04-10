Принудительно депортированных вывезенных в РФ мариупольцев россияне держат в лагере в Пензенской области, - Денисова

В лагере находятся более 400 граждан Украины, в том числе 147 детей. Им не разрешают выходить за пределы лагеря. У них нет необходимых вещей, они не могут связаться с близкими в Украине.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

Денисова получила эту информацию от граждан РФ, поддерживающих Украину.

Лагерь Денисова описывает так: "Это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесенное забором и охраняемое, на въезде контрольно-пропускной пункт. Свобода передвижения наших граждан ограничена - выходить из лагеря запрещено. ... Люди живут в лагере уже несколько недель Они не имеют необходимой одежды, обуви, даже белья. Фактически их забрали из подвалов в чем были – в зимних вещах. Катастрофически не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят сами из того, что выдают".

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Омбудсман сообщила, что представители "Сбербанка" собирали личные данные жителей лагеря, обещая оформить карточки и выплатить по 10 тыс. рублей, этого так и не произошло.

По словам российских активистов, в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря. Туда еще в феврале до войны вывезли жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"По информации активистов, украинцев насильственно перемещают в разные регионы РФ, в том числе и в Хабаровск", - отметила Денисова.

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Она напомнила, что принудительная депортация и лишение граждан прав на достойные условия пребывания, свободу передвижения, информацию является грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь к Международному Комитету Красного Креста безотлагательно оказать гуманитарную помощь гражданам Украины, которые принудительно вывезены и помещены в концентрационные лагеря на территории РФ и способствовать скорейшему возвращению их в Украину", - добавила Денисова.