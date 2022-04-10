Турция запретила военным кораблям проходить через Босфор, чтобы не "втягивать" в войну Черное море, - глава Минобороны Акар

Турецкое правительство заявило, что не пропустит военные корабли через пролив Босфор, чтобы Черное море не было "втянуто" в войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают ряд СМИ Hurriet і TR Haber.

Известно, что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что найденные ранее в Босфоре мины – российского производства, однако, по его словам, наверняка не известно, какая страна их оставила. Сейчас другие черноморские страны, такие как Болгария и Румыния также проверяют водные пути на наличие мин. Акар не исключил, что мины были оставлены для тральщиков НАТО, которые могли бы войти в Черное море.

"Мы будем соблюдать правила Монтре. Мы не пустим боевые корабли в Черное море. Мы не допустим, чтобы Черное море было втянуто в войну", - подчеркнул Акар.

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