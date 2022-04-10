Отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году был стратегической ошибкой, за которую платит Украина, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году "стратегической ошибкой".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Если бы мы были членом НАТО, этой войны не было бы", - подчеркнул он.
Кулеба отметил, что Германия и Франция допустили стратегическую ошибку.
"Цену за эту ошибку платят не Германия или Франция, а Украина", - добавил он.
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Він зараз справді працює на користь України. Відносини з німцями не стануть кращими, якщо на них не тиснути, зараз це навпаки працює. І на них тисне не тільки Україна, але теж США (і може Британія).
Коли пролунала команда "фас" на Західних партнерів України, він у неї включився як і решта.
Просто доносив ідею непотрібности Західних союзників для України більше витонченою дипломатичною мовою. Але абсурдність таких ідей мяка мова не зробила раціональними та логічними.
Хоча дійсно, на фоні нинішнього політичного обєзяніка, він виглядає ок.
Але Угорщина в НАТО.
Не треба обілювати німців та французів - в них були свої інтереси з пуйлом, іншим членам же ці числа не заважали...
Два агенти Кремля. Нічого дивного.
Там спростовується ваш вкид про Ющенка.
Це стосувалось і історії із Лікарнею майбутнього.
Якщо ви повторюєте фейки Кремля на цю тему, то ви або обдурена пропагандою особа, або її частина-гвинт.
https://likarnya.org/news/kateryna-iushchenko-u-proekti-likarni-**********-suspilstvo-maizhe-ne-dopomahalo-1919.html
2. Про що вам особисто говорять цифри 95%▶5% ?
3 . Хто привів до влади януковоща ?
2. Що за цифра 95% ?
3. Яник тоді не був тим, ким він став в 1914 році.
Та ж Тимошенко, за твердженням того ж члена команди Зеленського Лещенко, ствоювала "ширку" з Яником.
"ШиркаГейт". Як Тимошенко і Янукович збиралися правити разом до 2029 року.
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
Тому що він з тих, кого разом із Голодомором висміював "квартал", ще й підтримував Порошенка в часи його президенства. А це страшне злодіяння для нинішньої влади.
"За овоща так саме ... один звіздьож ."
Ви хочете сказати, що один із впливових членів команди Зеленського Лещенко звіздун?
Від "95%" підтримки Ющенка на виборах до причин падіння його рейтингу.
"Що за цифра 95% ?"
Вікіпедія:
Результати переголосування: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Ющенко - 51,99 % (15 115 712 голосів);
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Янукович - 44,20 % (12 848 528 голосів).
Генсек НАТО заявил только что, что Россия не отводит войска от Киева и Чернигова, а проводит перегруппировку. И ее агрессивные планы не изменились. Также Столтенберг сказал, что страны НАТО будут поставлять Украине оружия столько, сколько потребуется. Почему Генсек не говорит громко о том, что Украину ждут в НАТО? Так вот, Столтенберг только в этом году несколько раз очень громко заявлял (и в прошлом - сотню раз, минимум), что: двери НАТО для Украины открыты; что только Украина должна решать в какой военный союз ей входить; что Россия не имеет право ветировать никакие решения Украины по НАТО, ведь Украина - суверенное государство и тд. Буквально вчера в интервью французам Йенс снова сказал, что решение о нейтралитете - это решение Украины, а не НАТО, и, что он надеется, что это решение Украины еще не окончательное. Поэтому, друзья, я вам еще раз повторю - по поводу НАТО арестовичи съели многим мозг Украину ждут в НАТО и нужно было туда идти. Но для этого, в ОП Зеленского, до войны, ничего не сделали!!! Даже не приняли Закон об СБУ во втором чтении. И я уже молчу про цирк с главами НАБУ и САП и прочий театр абсурда.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/po-povodu-nato-arestovichi-seli-mnogim-mozg/
дуже багато повноважень у президента , а якщо він манкурт як легітімний ? В нато не дибіли сидять кулеба зрозумій це
Зараз при підтримці всього світу, ленд-лізу з США і проведеній мобілізації всім вже *****, інснуєте ви ушльопки, чи ні. У вас є вибір - капітулювати хоч і "частково" та стати трупами вже в перший тиждень, або зберегти свої посади, хатинки в Італії і т.д просто не відкриваючи своїх гнилих ротяк
Як НАТО мав приймати Україну в свої лави, якщо деякі її високопосадовці заявляли, що потрібно враховувати думку росії?
Кулеба не може цього не знати.
Юлія Тимошенко: геть від Альянсу!
СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО, УП - СЕРЕДА, 11 ЛЮТОГО 2009
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
Зараз народ україни можна спокійно брати в нато але ж олігархи де ? А вони всі є і ліпші друзі зелі , агенти зменшились але теж є і іде війна , після війни думпю будем в нато , а от скільки вона триватиме невідомо
Згадаймо трохи історію,як ми прогавили той шанс...
https://zn.ua/internal/kak_timoshenko_slila_nato_i_vlilas_v_potok.html
Те, що ми маємо - це наш вибір у минулому.