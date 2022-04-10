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Новости Война
5 369 80

Отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году был стратегической ошибкой, за которую платит Украина, - Кулеба

франція,німеччина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году "стратегической ошибкой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Если бы мы были членом НАТО, этой войны не было бы", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Германия и Франция допустили стратегическую ошибку.

"Цену за эту ошибку платят не Германия или Франция, а Украина", - добавил он.

Читайте также: "Если бы мы были в НАТО, этой войны не было бы", - Зеленский

Автор: 

Германия (6946) НАТО (9975) Франция (3501) членство в НАТО (1509) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+34
Покажіть Кулєбі веселі сценки про НАТО від 95 кварталу, за 2008 рік...
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10.04.2022 18:36
+17
Давайте не валить на других те простые факты, что в те «веселые» времена министром обороны, руководителем сбу, большинство в Раде и т.д. были граждане расии. НАТО было проще принять расию, чем нас. И совсем не факт, что и сейчас у нас не та же ситуация. Если покопаться в слугах и их ставленниках в разных органах, например, сколько из них имеют паспорт расии. Но виноваты немцы с французами. Нам смеяться над этим или плакать
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10.04.2022 18:41
+16
Ви майбутнє забезпечте Україні,а не чужі скелети розбираєте. Сьогодні всі за вас,ось тільки ви проти всіх. Хто ще повинен вам сказати,що переговори це дорога в нікуди
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10.04.2022 18:36
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Правила форума Совет форумчан
Встречный вопрос: а мы сами, положа лапу на сердце, готовы были вступить в НАТО в далёком 2008-м? Мы вообще каким-либо стандартам соответствовали или "принимайте меня сейчас же такой какая я есть"?...
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10.04.2022 18:36 Ответить
В 2010 більшість голоснула за фьодорича. Що зробив би фьодорич з ПДЧ якби його навіть дали в 2008. Питання риторичне...
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10.04.2022 18:39 Ответить
Та нє... Ми в 2014 цілком відповідали! Тільки не просилися. Томос здобували
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10.04.2022 21:11 Ответить
Покажіть Кулєбі веселі сценки про НАТО від 95 кварталу, за 2008 рік...
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10.04.2022 18:36 Ответить
Кулеба є, мабуть, найкращим призначенням ЗЕ.
Він зараз справді працює на користь України. Відносини з німцями не стануть кращими, якщо на них не тиснути, зараз це навпаки працює. І на них тисне не тільки Україна, але теж США (і може Британія).
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10.04.2022 18:44 Ответить
Сумніваюсь. З його дій очевидно що працює у межах, дозволених дєрьмаком.
Коли пролунала команда "фас" на Західних партнерів України, він у неї включився як і решта.
Просто доносив ідею непотрібности Західних союзників для України більше витонченою дипломатичною мовою. Але абсурдність таких ідей мяка мова не зробила раціональними та логічними.
Хоча дійсно, на фоні нинішнього політичного обєзяніка, він виглядає ок.
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10.04.2022 19:32 Ответить
Раніше - так. Мав на увазі воєнний період.
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10.04.2022 19:47 Ответить
а є?
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10.04.2022 19:21 Ответить
Так ось чого нас не прийняли в НАТО! І ху@ло напав через жарти Кварталу!
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10.04.2022 21:08 Ответить
Ви майбутнє забезпечте Україні,а не чужі скелети розбираєте. Сьогодні всі за вас,ось тільки ви проти всіх. Хто ще повинен вам сказати,що переговори це дорога в нікуди
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10.04.2022 18:36 Ответить
Корумпована, нестабильна, держава третього миру... -- нахіба таке щастє в НАТО треба?
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10.04.2022 18:37 Ответить
Угорщина - взірець для світу?
Але Угорщина в НАТО.
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10.04.2022 18:38 Ответить
Коли Угорщину брали в НАТО -- вона ще такою блатною не була.
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10.04.2022 18:43 Ответить
Так говорять лише росіяни.
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10.04.2022 18:42 Ответить
Все вірно каже Кулеба... от тільки навряд чи німці думали, що це помилка. Скоріше просто нехтували ризиками для України і рахували свої вигоди.
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10.04.2022 18:38 Ответить
У далекому 2008, згідно з тодішніми опитуваннями соціологів, за НАТО було близько 20% українців. На який ляд їм член населення, якого не розділяє їх світогляд. Чи Ви думаєте вони за нас мали все робити, а 73% активних дибілів будуть ще мордою крутити та розповідати куди те НАТО має піти зі своїми вимогами бо вони "от войны устали очень".
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10.04.2022 21:28 Ответить
Було біля 20% проти 40% при 40% невизначених. Така к-сть невизначених означала, що це не є вирішеним питанням. Слід було трохи попрацювати з просвітою..
Не треба обілювати німців та французів - в них були свої інтереси з пуйлом, іншим членам же ці числа не заважали...
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11.04.2022 01:40 Ответить
До будинку, де пенсіонерить фрау Штазі, треба постійно приносити дитячі іграшки і одежу покриті червоною фарбою. Але ця бездітна ххххх цього не зрозуміє.
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10.04.2022 18:38 Ответить


Два агенти Кремля. Нічого дивного.
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10.04.2022 18:39 Ответить
Давайте не валить на других те простые факты, что в те «веселые» времена министром обороны, руководителем сбу, большинство в Раде и т.д. были граждане расии. НАТО было проще принять расию, чем нас. И совсем не факт, что и сейчас у нас не та же ситуация. Если покопаться в слугах и их ставленниках в разных органах, например, сколько из них имеют паспорт расии. Но виноваты немцы с французами. Нам смеяться над этим или плакать
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10.04.2022 18:41 Ответить
А Янукович та Зєлєнскій так хотіли у НАТО...так хотіли...
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10.04.2022 18:41 Ответить
Чим ближче до Перемоги, тім тягще НАТО винувате...
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10.04.2022 18:41 Ответить
мова йде про дві країни які ініцюювали не вступ України до Альянсу . Чи вам тільки но ляпнути ?
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10.04.2022 18:47 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/ https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/

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10.04.2022 18:50 Ответить
у нас вирішує Народ , а не баба юля
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10.04.2022 19:01 Ответить
І скільки відсотків населення України підтримували вступ до НАТО в 2008?
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10.04.2022 19:11 Ответить
це питання до господаря вулика , який все зробив щоб Українців там не було .
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10.04.2022 19:15 Ответить
Прочитайте статтю члена команди Зеленського Сергія Лещенка, посилання на яку я вам дала.
Там спростовується ваш вкид про Ющенка.
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10.04.2022 19:17 Ответить
Він не буде цього читати, я тут багато людей помітив які байдужі до фактів, якщо у нього є якась думка то вона непохитна.
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10.04.2022 19:20 Ответить
факт є лише один , рівень довіри Народу в момент обрання його президентом і наприкінці його правління . І другий факт , це дваждинесудімий , якого він привів до влади .
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10.04.2022 19:39 Ответить
для мене Ющенко ще більше зло ніж дваждинесудімий . З таким рівнем довіри проsssрати всю країну , це треба було дуже постаратись . А за лікарню ≪майбутнього≫ від Катерини й годі говорити .
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10.04.2022 19:24 Ответить
Проти Ющенка, який підняв до міжнародного рівня тему одного з найбільших та антилюдських злочинів Кремля Голодомору, працювала потужна пропагандистька машина нацистської расєї та її посіпак в Україні. Наклепи, брехня були потужною зброєю проти нього.
Це стосувалось і історії із Лікарнею майбутнього.

Якщо ви повторюєте фейки Кремля на цю тему, то ви або обдурена пропагандою особа, або її частина-гвинт.

https://likarnya.org/news/kateryna-iushchenko-u-proekti-likarni-**********-suspilstvo-maizhe-ne-dopomahalo-1919.html
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10.04.2022 19:43 Ответить
Декілька запитань : 1. Де лікарня і яка доля тих коштів які на неї зібрали ?
2. Про що вам особисто говорять цифри 95%▶5% ?
3 . Хто привів до влади януковоща ?
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10.04.2022 20:01 Ответить
1. Для нової лікарні коштів зібрали недостатньо. Зібрані були передані дитячій лікарні Ахматдит.

2. Що за цифра 95% ?

3. Яник тоді не був тим, ким він став в 1914 році.
Та ж Тимошенко, за твердженням того ж члена команди Зеленського Лещенко, ствоювала "ширку" з Яником.

"ШиркаГейт". Як Тимошенко і Янукович збиралися правити разом до 2029 року.

https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
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10.04.2022 20:54 Ответить
А ви самі власно читали все інтерв'ю дружини президента(!!!) Ющенка де вона скаржиться хто і що їй завадило реалізувати проєкт ? Там вельме цікаво про будівельні норми і чиновників . Дружині президента (!!!) рівень підтримки якого на початку його каденції був 95% , а після 5% . Президента , який просто під час наради розігнав все ДАІ і не зміг дати ради чинушам які ≪заважали≫ його дружині . Вам самій не смішно від цього ≪дива≫ ? За овоща так саме ... один звіздьож .
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10.04.2022 21:12 Ответить
Якби гроші на лікарню були вкрадені, то Венедиктова вже тягала б і Ющенка по судах.
Тому що він з тих, кого разом із Голодомором висміював "квартал", ще й підтримував Порошенка в часи його президенства. А це страшне злодіяння для нинішньої влади.

"За овоща так саме ... один звіздьож ."
Ви хочете сказати, що один із впливових членів команди Зеленського Лещенко звіздун?
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10.04.2022 21:21 Ответить
більше питань нема
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10.04.2022 21:25 Ответить
пані сприймає все через емоції, а на факти
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10.04.2022 21:33 Ответить
Я якраз показую ФАКТИ в противагу пустим словам.
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10.04.2022 22:23 Ответить
факти - це повне розчарування в ющенку
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11.04.2022 08:10 Ответить
Це факт, який ви із своїм однодумцем намагаєтесь пояснити брехливими НЕ фактами.
Від "95%" підтримки Ющенка на виборах до причин падіння його рейтингу.
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11.04.2022 09:45 Ответить
А в мене є. Моє питання залишилось без відповіді.

"Що за цифра 95% ?"
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10.04.2022 22:25 Ответить
це відсоток людської довіри на його виборах
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11.04.2022 00:49 Ответить
Звідки ви це взяли?!

Вікіпедія:

Результати переголосування: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Ющенко - 51,99 % (15 115 712 голосів);
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Янукович - 44,20 % (12 848 528 голосів).
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11.04.2022 01:38 Ответить
Ви мене дивуєте, до кожного президента є купа запитань. Ви ігноруєте факти, нас там не хотіли. Параша чинила колосальний тиск на ЄС і це факт. А ви просто переводите стрілки. Я вас обрадую, ніяких гарантій не буде. Тобто ми далі матимемо курс на нато. Який сенс країнам з нато давати гарантії кращі ніж в нато , це все політика. На параша тв обурюються з факту, що треба говорити з арахамією. Вони кажуть хто це такі, якісь наркомани та піжони, у них немає реальних повноважень . Все вирішиться на полі бою.
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10.04.2022 21:00 Ответить
я вже відповідав так само як ви , але з доповненням .... що вирішить все битва і референдум , а не ті що на перемовинах .
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10.04.2022 21:16 Ответить
Все буде добре, ЄС та США немає куди діватися. Всім людям варто не слухати якихось сумнівних аналітиків, а наприклад подивитись канали США. В штатах ставлять дуже жорсткі запитання урядовцям.
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10.04.2022 21:26 Ответить
Юрій Швець канал на ютубі , розносить мордор і пояснює дії США
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10.04.2022 21:30 Ответить
Він теж нормальний, але я говорю напряму, також коменти самих американців почитати. Там всі питають де літаки, танки і все інше для України. Все буде добре, але треба за цими баранами дивитися (я про політиків).
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10.04.2022 23:55 Ответить
яника до влади привів нарід. нарід заходив у кабінки і навпроти яника ставив позначку "за" в бюлетені.. чи то я щось плутаю і насправді це Ющенко замість того наріда заходив у всі ці кабінки і голосував там за яника?
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10.04.2022 22:33 Ответить
звичайно не самі а їх політика ..... овощ виграв у Ющенка - винувато населення , Порошенко програв Зеленському , теж винувато населення , а вони так , ці колишні прийшли зробити добре але цей народ це чомусь не оцінив .
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11.04.2022 00:56 Ответить
Крім Ющенка тоді балотувалось ще чимало демократичних прозахідних кандидатів. Розчарувались у Ющенку, то голосуйте за інших демократичних кандидатів, не тільки за Жулю чи за Зека... Розчаруватись можна в політикові, але ніяк не можна зраджувати своїм цінностям.
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11.04.2022 01:20 Ответить
ви мені натякнули що у всьому винен народ , а президенти і їх дії нідочого . Зараз ви пишете знов , що хтось другий можливо міг бути як президент кращий . Так от , в момент голосування кожен з обраних і був тим другим в якого повірив його виборець . Але по вашому , як я зрозумів , чомусь в програшу на другий термін , знов якомусь другому кандидату , винен буде народ , а не сам діючий . І у нас Український народ , а нарід то у вас .
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11.04.2022 08:34 Ответить
ні, то не опечатка. саме так - нарід. Народ в 2010-му не проголосував би в більшості за зека. Президенти і інші політики завжди "до чого". тому на наступних виборах НАРОД і має давати таким політикам адекватну аналітичну оцінку. Був би у нас НАРОД, то у 2-му турі в 2010-му році не мало би бути зека. Так само як і популістки Жульки...
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11.04.2022 14:26 Ответить
Системе Коломойского, в НАТО нефиг делать.
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10.04.2022 18:59 Ответить
вас не запитали ...... йдіть до меркельші
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10.04.2022 19:02 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/po-povodu-nato-arestovichi-seli-mnogim-mozg/
Генсек НАТО заявил только что, что Россия не отводит войска от Киева и Чернигова, а проводит перегруппировку. И ее агрессивные планы не изменились. Также Столтенберг сказал, что страны НАТО будут поставлять Украине оружия столько, сколько потребуется. Почему Генсек не говорит громко о том, что Украину ждут в НАТО? Так вот, Столтенберг только в этом году несколько раз очень громко заявлял (и в прошлом - сотню раз, минимум), что: двери НАТО для Украины открыты; что только Украина должна решать в какой военный союз ей входить; что Россия не имеет право ветировать никакие решения Украины по НАТО, ведь Украина - суверенное государство и тд. Буквально вчера в интервью французам Йенс снова сказал, что решение о нейтралитете - это решение Украины, а не НАТО, и, что он надеется, что это решение Украины еще не окончательное. Поэтому, друзья, я вам еще раз повторю - по поводу НАТО арестовичи съели многим мозг Украину ждут в НАТО и нужно было туда идти. Но для этого, в ОП Зеленского, до войны, ничего не сделали!!! Даже не приняли Закон об СБУ во втором чтении. И я уже молчу про цирк с главами НАБУ и САП и прочий театр абсурда.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/po-povodu-nato-arestovichi-seli-mnogim-mozg/
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10.04.2022 18:44 Ответить
Проблема в тому, що наше законодавство побудоване на візантійських принципах!

дуже багато повноважень у президента , а якщо він манкурт як легітімний ? В нато не дибіли сидять кулеба зрозумій це
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10.04.2022 18:47 Ответить
Горбатова и могила не исправит.
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10.04.2022 18:47 Ответить
В НАТО нужно было еще в конце 90-х начинать вступать(как это делали поляки и прибалты),а не мыкатся между Западом и рашкой пытаясь уседеть на двух стульях.
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10.04.2022 18:47 Ответить
Якщо повернутися у 2008-й рік, то виявиться, що максимум 40% населення хотіло в НАТО. Тому не слід себе обманювати сьогодні. Нікому НАТО в ті роки не потрібно було. У нас 50% країни хотіли дружити з москалями - це результат того, що у нас війна з 2014. А не було б цих прорашистів, то ніяких війн не було б.
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10.04.2022 18:48 Ответить
Тригером, спусковим крючком цієї війни є голосування 2010 року
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10.04.2022 18:52 Ответить
точніше осінь 2004-го, коли зек втік в Сєверодонецьк і пробував там створити ПІСУАР (прототип говноросії з 9-и областей сходу і півдня України).
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10.04.2022 22:38 Ответить
У нас 50% країни хотіли дружити з москалями - аж до 24 февраля.
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10.04.2022 19:28 Ответить
Коротше, земразі. Україна вже пройшла найгірші дні війни, до якої КГБешний Офіс Персонажа Зеленського готувався як міг знищуючи армію, зупинивши всі потрібні закупки та не індексуючи зарплати військовим.

Зараз при підтримці всього світу, ленд-лізу з США і проведеній мобілізації всім вже *****, інснуєте ви ушльопки, чи ні. У вас є вибір - капітулювати хоч і "частково" та стати трупами вже в перший тиждень, або зберегти свої посади, хатинки в Італії і т.д просто не відкриваючи своїх гнилих ротяк
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10.04.2022 18:49 Ответить
Зелені не зупиняються в своєму гоні на Захід та НАТО.
Як НАТО мав приймати Україну в свої лави, якщо деякі її високопосадовці заявляли, що потрібно враховувати думку росії?
Кулеба не може цього не знати.

Юлія Тимошенко: геть від Альянсу!
СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО, УП - СЕРЕДА, 11 ЛЮТОГО 2009

https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
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10.04.2022 18:49 Ответить
Давайте бути відвертими - в 2000х, хоч і була помаранчевий майдан-революція, але Ющ виявився не всемогутнім, а слимаком, а сестуха пйла -Лю ля Лю ля... самі знаєте, та й спільнота була більш малоросією ніж Україною, такаж майже як бульборусь, тому Франція і Німеччина просто бачила, як брати малоросію до НАТО, олігарх на олігарху, так ще й проросійські вони хапуги... НЕРЕАЛЬНО...
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10.04.2022 18:52 Ответить
...тому у 2010 треба було голосувати за Януковича?
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10.04.2022 19:01 Ответить
Болгарія - член НАТО з 2004,член ЄС з 2007. По-моєму, Болгарія більш корумпована і має більше бардаку ще досі ніж Україна, крім того прихильників росії і пукіна там достатньо, вони навіть не ховаються як у нас, почувають себе безпечно. Є одна причина, чому останні роки нас не будуть в ЄС і НАТО - це страх перед росією. Все інше тупі відмовки.
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10.04.2022 19:05 Ответить
Не стільки страх перед ********** скільки проінформованість наскільки влада в Україні повна агентури яка може негативно вплинути на нато , в Болгарії вони теж є але в рази менше , у нас під час спецоперацій сидять агенти це про щось да говорить

Зараз народ україни можна спокійно брати в нато але ж олігархи де ? А вони всі є і ліпші друзі зелі , агенти зменшились але теж є і іде війна , після війни думпю будем в нато , а от скільки вона триватиме невідомо
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10.04.2022 19:11 Ответить
с 2008 года хоть какуюто реформу сделали?? в суде сбу, прокуратуре досих пор сидит ворье
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10.04.2022 19:15 Ответить
А хто тоді був прем'єр-міністр Ю.Тимошенко?
Згадаймо трохи історію,як ми прогавили той шанс...
https://zn.ua/internal/kak_timoshenko_slila_nato_i_vlilas_v_potok.html
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10.04.2022 19:31 Ответить
Корупція це причина всіх бід України. Ну ось "нахабарили" вже і війну собі. Що далі?
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10.04.2022 19:23 Ответить
Франції, після виборів, можливо буде доречним вступити в одкб!
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10.04.2022 19:28 Ответить
"Маленькі" українці лупають Голіафа, а "великі" зелені арахамії вмовляють ЗСУ на компроміси з рашистами.








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10.04.2022 20:26 Ответить
Це була не стратегічна помилка, а стратегічна мета мокшанців, яку втілили в життя жабоїди разом з бошами.До речі, зараз вони роблять те ж саме.
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10.04.2022 20:34 Ответить
Зараз МИ, Україна, сплачуємо по рахункам своєї тупості та байдужості "какаяразніца", скоєними у минулі роки.
Те, що ми маємо - це наш вибір у минулому.
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10.04.2022 21:15 Ответить
Европейцы не ошибаются, ещё со времён ренессанса. Так надо было. Надо было кремлю, и Европа за этот отказ получала от РФ скидки на нефть и газ. А теперь, когда насилуют наших женщин, убивают детей, европейцы дают нам оружие и деньги, чертовски много, но не для того, чтобы нам помочь, они презирают нас и брезгуют нами, а для того, чтобы помочь себе, чтобы начавшаяся Третья мировая не выплеснулась из украинского стакана на их страны. Между РФ и Европой - Украина оказалась двусторонним презервативом, и нас использовали с двух сторон. К сожалению, это реалии нашего дня. Есть пропаганда, есть политическая ложь, а это суровая реальность. Увы. Выживут не многие из нас, это высочайший вариант естественного отбора, спровоцированный мировыми элитами. Тот ужас, который захлестнёт нас уже к концу года не будет сравним ни с одним военным апокалипсисом в истории человечества.
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10.04.2022 21:29 Ответить
а ви б самі прийнали до себе караїну, яка співрацювала з людожером путлером, яка відмовилась робити демократичні зміни, яка зробила систему корупційних судів і правоохоронних органів, яка поставила інтереси олігархів вище інересів країни? Тому вони зробили все правильно. І сьогодні Україна ще не готова до вступу в НАТО бо навіть під час війни оточення презідента - це агенти ФСБ. Спочатку треба прибрати в своїй хаті, а потім робити зауваження сусідам.
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11.04.2022 02:57 Ответить
 
 