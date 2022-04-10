США ежедневно передают оружие Украине, в том числе и сегодня, - советник Байдена Салливан

Правительство Соединенных Штатов Америки поможет Украине усилить ее позиции на поле боя и за столом переговоров с россиянами.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша политика однозначна - сделаем все возможное, чтобы Украина добилась успеха. Нам нужно предоставлять им оружие, что они могли продвигаться на поле боя, и необходимо продолжать оказывать им военную поддержку и вводить мощные экономические санкции, чтобы улучшить их (Украины. - Ред.) положение за столом переговоров", - отметил Салливан.

По словам советника Байдена, оружие передается Украине каждый день, в том числе и сегодня, 10 апреля.

"У президента Байдена сейчас нет планов посетить Киев. Он каждый день работает в Белом доме для координации действий со странами мира по передаче оружия (Украине. - Ред.). Как сказал глава МИД Украины: никто не дает больше оружия, чем США", – подытожил Салливан.

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