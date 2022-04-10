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США ежедневно передают оружие Украине, в том числе и сегодня, - советник Байдена Салливан

джавелін

Правительство Соединенных Штатов Америки поможет Украине усилить ее позиции на поле боя и за столом переговоров с россиянами.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша политика однозначна - сделаем все возможное, чтобы Украина добилась успеха. Нам нужно предоставлять им оружие, что они могли продвигаться на поле боя, и необходимо продолжать оказывать им военную поддержку и вводить мощные экономические санкции, чтобы улучшить их (Украины. - Ред.) положение за столом переговоров", - отметил Салливан.

По словам советника Байдена, оружие передается Украине каждый день, в том числе и сегодня, 10 апреля.

"У президента Байдена сейчас нет планов посетить Киев. Он каждый день работает в Белом доме для координации действий со странами мира по передаче оружия (Украине. - Ред.). Как сказал глава МИД Украины: никто не дает больше оружия, чем США", – подытожил Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение генерала Дворникова не может стереть тот факт, что Россия уже столкнулась со стратегическим провалом в Украине, - советник Байдена Салливан

оружие (10208) помощь (7789) США (26542) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+30
Щодня Україна віддячує срюзникам дохлими москалями.
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10.04.2022 18:45
+19
а яку зброю то кацапам не тре знати
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10.04.2022 18:46
+19
Украине сейчас всякого тяжёлого фронтового накидают! -- это без вопросов.
Только смотрите, когда пойдёт настоящая фронтовая рубка и кацапы поплывут в лайно -- шо б ваш Верховный не дал приказ: Не стрелять! Будем договариваться.
То есть -- такой приказ он даст, безусловно -- но исполнять его, будет преступно.
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10.04.2022 18:50
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Тут ключеве питання яку зброю? Зброю для партизанщини? Так такою зброєю війну не виграти. Україна не Афганістан з його горами, а тим більше Донбас і Південь, де самі степи. 😔
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10.04.2022 18:44 Ответить
Та й на Афган у срср не було територіальних претензій. А ***** може сказати Херсонська і Запорізька області мої, і робіть що хочете без наступальної зброї.
Уже в думі якесь чмо виступало і закликало захоплені області включити до складу расєї.
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10.04.2022 18:53 Ответить
Щодня Україна віддячує срюзникам дохлими москалями.
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10.04.2022 18:45 Ответить
важно. нато рассматривает передачу Украине не старого совкового хлама, хотя он тоже карман не жмет, а свременного оружия и приглашают наших на стажировку.
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10.04.2022 18:45 Ответить
Стажувати потрібно було ще місяць тому.
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10.04.2022 18:50 Ответить
Стажувати потрібно було ще в 2014 році
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10.04.2022 18:54 Ответить
В 14 році Абама присилав подушки та ковдри. І на тому спасибі.
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10.04.2022 19:06 Ответить
"Стажувати потрібно було ще місяць тому."

Це ви скажіть преzеденту зеленському, який стимулював допомогу Україні, з усіх трибун кричучи яке сцикло і продажні США і НАТО.

"Стажувати потрібно було ще в 2014 році"

Ви напевно не зауважили ефективність дій ЗСУ по зрівнянню з 2014.
І не в останню чергу завдяки стажуванню і співпраці останні 7 років з партнерами США і НАТО.
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10.04.2022 19:16 Ответить
Знаєш в чому різниця між ботом і реальним юзером?
Бот не знає подробиць. В нього завдання є з дискредитації.

Тепер по темі.
Українських військових-операторів на дрони-камікадзе switchblade готували в США ще з осені.
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10.04.2022 19:24 Ответить
а яку зброю то кацапам не тре знати
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10.04.2022 18:46 Ответить
нам потрібна зброя летальна і наступальна,йде мова про тисячі людських життів
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10.04.2022 18:47 Ответить
Украине сейчас всякого тяжёлого фронтового накидают! -- это без вопросов.
Только смотрите, когда пойдёт настоящая фронтовая рубка и кацапы поплывут в лайно -- шо б ваш Верховный не дал приказ: Не стрелять! Будем договариваться.
То есть -- такой приказ он даст, безусловно -- но исполнять его, будет преступно.
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10.04.2022 18:50 Ответить
Чтобы касапа выбить из Украины нужно очень серьёзное оружие больше и быстрее. За Украинцами не заржавеет, ненависть растет с каждым днём.
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10.04.2022 18:53 Ответить
Зброя - це ще як стримуючий фактор, чим більше зброї,тим менше у ворога бажання воювати.
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10.04.2022 18:58 Ответить
Дякуємо.
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10.04.2022 18:59 Ответить
🙏👩‍🚀👨‍🚀🤞
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10.04.2022 19:04 Ответить
залутали думали бк и прочее а тут такое
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10.04.2022 19:04 Ответить
Ну це хіба на розпал вогнища 😁😁😁
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10.04.2022 19:06 Ответить
Курва, это ж казенный тугамент! И то эти дикари 3 слова без ошибок накалякать не смогли....
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10.04.2022 19:15 Ответить
вот так мурза это 2я армия мира -мля они одичалые а да аналоГавнет бла русни https://twitter.com/i/status/1513188891746000902 https://twitter.com/i/status/1513188891746000902
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10.04.2022 19:22 Ответить
Мляаааа, у них даже "Орлан" на бутылку посажен. Духовная скрэпа
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10.04.2022 19:36 Ответить
Чо, защитники русского языка и литературы
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10.04.2022 19:29 Ответить
Оружие дают такое которое могут. Украина может требовать если если у нас нет никаких договоров на случай войны -это все дается с понимания Украины. А Украине нужны гаранты безопасности чтобы на случай войны безоговорочно давать оружие
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10.04.2022 19:08 Ответить
Ти про вступ в НАТО?
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10.04.2022 19:38 Ответить
Естественно вступление в НАТО. Украине уже ничего терять и так война идет.
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10.04.2022 19:44 Ответить
Вибач. помилився. Вступ в НАТО, - це коли за нас воюватиме все НАТО.
"Гаранти безопасности", - єто подлякозелені мантри.
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10.04.2022 19:45 Ответить
Я не думаю что Украина сможет вступить в НАТО потому что само НАТО этого не хочет знают что нужно будет воевать с Россией а им война не нужна. Вот поэтому предлагают (гарантии безопасности) которые не совсем дают безопасность- хотя бы оружие давали.
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10.04.2022 20:03 Ответить
Думаю що в Пентагоні краще за Верховного і Арестовича знають що нам потрібно першочергово головне щоб він не наполягав на своєму баченні і нехай ВР України скоріше прийме закон що дозволяє ЗСУ залучати іноземних спеціалістів у розвідці.
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10.04.2022 19:14 Ответить
Даже Украина не говорит Они.....Конченые жопозадые
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10.04.2022 19:29 Ответить
даешь пуйловским нацистско-фашистским ZVерькам- большой ZVиздец !
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10.04.2022 19:39 Ответить
даешь пуйловским нацистско-фашистским ZVерькам -большой ZVиздец !
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10.04.2022 19:41 Ответить
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10.04.2022 20:14 Ответить
 
 