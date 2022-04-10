США ежедневно передают оружие Украине, в том числе и сегодня, - советник Байдена Салливан
Правительство Соединенных Штатов Америки поможет Украине усилить ее позиции на поле боя и за столом переговоров с россиянами.
Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша политика однозначна - сделаем все возможное, чтобы Украина добилась успеха. Нам нужно предоставлять им оружие, что они могли продвигаться на поле боя, и необходимо продолжать оказывать им военную поддержку и вводить мощные экономические санкции, чтобы улучшить их (Украины. - Ред.) положение за столом переговоров", - отметил Салливан.
По словам советника Байдена, оружие передается Украине каждый день, в том числе и сегодня, 10 апреля.
"У президента Байдена сейчас нет планов посетить Киев. Он каждый день работает в Белом доме для координации действий со странами мира по передаче оружия (Украине. - Ред.). Как сказал глава МИД Украины: никто не дает больше оружия, чем США", – подытожил Салливан.
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Уже в думі якесь чмо виступало і закликало захоплені області включити до складу расєї.
Це ви скажіть преzеденту зеленському, який стимулював допомогу Україні, з усіх трибун кричучи яке сцикло і продажні США і НАТО.
"Стажувати потрібно було ще в 2014 році"
Ви напевно не зауважили ефективність дій ЗСУ по зрівнянню з 2014.
І не в останню чергу завдяки стажуванню і співпраці останні 7 років з партнерами США і НАТО.
Бот не знає подробиць. В нього завдання є з дискредитації.
Тепер по темі.
Українських військових-операторів на дрони-камікадзе switchblade готували в США ще з осені.
Только смотрите, когда пойдёт настоящая фронтовая рубка и кацапы поплывут в лайно -- шо б ваш Верховный не дал приказ: Не стрелять! Будем договариваться.
То есть -- такой приказ он даст, безусловно -- но исполнять его, будет преступно.
"Гаранти безопасности", - єто подлякозелені мантри.