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Новости Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 10.04.2022

генштаб

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 10.04.2022

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 46 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Враг пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанті продолжают частично блокировать город Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны - около 19,3 тыс. человек, 152 самолета, 137 вертолетов, 722 танка и 1 911 бронированных машин

Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

В целях усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты совершили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" в район города Таганрог Ростовской области.

Для восстановления потерь вооруженных сил Российской Федерации осуществляется перемещение на территорию Украины дополнительного вооружения и военной техники из Южного военного округа.

Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.

На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение – занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма и установить контроль над Мариуполем, - Генштаб ВСУ

На временно занятых территориях оккупационные войска продолжают меры по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают грабежи и убийства гражданских жителей.

Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и освобождать от захватчика украинские земли.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Генштаб ВС (6245)


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Топ комментарии
+10
Даремно дороги робили, мабуть спецом для танків. Зараз би у вибоїни можна було б мін закласти.
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10.04.2022 18:55
+8
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10.04.2022 18:53
+6
Загальні слова - пустушка !
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10.04.2022 18:58
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10.04.2022 18:53 Ответить
Даремно дороги робили, мабуть спецом для танків. Зараз би у вибоїни можна було б мін закласти.
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10.04.2022 18:55 Ответить
Загальні слова - пустушка !
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10.04.2022 18:58 Ответить
https://t.me/military_az/17019 Бойцы Азова продемонстрировали съёмки с квадрокоптера на одном из участков боев в городе Мариуполь.
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10.04.2022 19:04 Ответить
А шо там с Мариком , это правда , что с защитниками , уже две недели никто из руководства не общается
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10.04.2022 19:06 Ответить
и где эту правду пишут? в «Едио́т ахроно́т» ?
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10.04.2022 19:39 Ответить
точно. Ссылка только где-то затерялась.
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11.04.2022 00:03 Ответить
это не похоже на командира полка "Азов". Это какие-то заблудившиеся овцеёбы.
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11.04.2022 01:57 Ответить
за твоїм посиланняи на тому кацапському телеграмі відкрваються тільки якісь кадирівці. Припиняй збирати усіляке телеграмне поразницьке гівно та тягнути його сюди.
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11.04.2022 12:26 Ответить
Вот который раз говорят шо "ворог здійснює переміщення, перегрупування, підготовку до атаки на сході". Я понимаю, что военная тайна и все такое, но можно что-нибудь мявкнуть типа что и "ЗСУ здійснюють перегрупування, переміщення". У меня и не только у меня складывается мнение, что войска под Киевом и Черниговом остались сторожить соответственно киевские и черниговские леса. И никто под Изюм не поехал. Люди должны хоть немного понимать, что происходит.
Щас придут настоящие патриоты, нахамят и расскажут почем рубероид в Одессе. Комон...
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10.04.2022 19:08 Ответить
Все пiд контролем
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10.04.2022 19:22 Ответить
У кого?
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10.04.2022 19:24 Ответить
1) Бутусов у позавчорашньому стрімі казав що і у зону ООС, і під Барвінкове вже є підкріплення і техніка.
2) сюжети 1+1 за 8ме і 9те з Запорізької області показували:
-звільнену Новоселівку (на південний схід від Гуляйполя)
-Що ворога відтіснили на схід "майже на кордон з Донеччиною"-невідомо як далеко на південь.
-Сьогодні зранку лінію фронту описали як "фактично середина області"
(усе є в ютюбі, дивіться архів каналу ТСН)

3) liveuamap дає локацію розбитої колони рашистів між Ізюмом і Боровою. Якщо так, то наші працюють в тилах ударної групи, вже далеко за Чугуєвим. Що є гуд.

Панікувати не треба. Динаміка позитивна, але повільна. Тому й дусять на захід аби дали тяжку зброю прискорювати процесс.
Генштаб не буде малювати скору перемогу, бо союзники можуть подумати "ну той без нас справляться".

Так що, keep calm і віримо у ЗСУ.
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10.04.2022 19:33 Ответить
хочешь хитростью прямо на форуме Цензора выпытать о перемещениях ВСУ ?
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10.04.2022 19:42 Ответить
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10.04.2022 20:34 Ответить
Свидоми , а слышали последнюю фишку : жидо-массоны из США договорились с украинскими и русскими жидами устроить мясорубку на Украине, чтобы истребить побольше славян ....
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10.04.2022 22:44 Ответить
Антисемиты ВЕЧНЫ! ВСУ направит их Лизать горячие сковородки прямо в Ад!!
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11.04.2022 00:57 Ответить
​Передайте главному командуючому,що йому дзвонять захисники з Маріуполя,що зморився,знову? Де підтримка Маріуполю?
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10.04.2022 23:36 Ответить
 
 