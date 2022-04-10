РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11019 посетителей онлайн
Новости Война
13 725 10

Российские оккупанты пытались прорваться в Северодонецк, но их отбросили назад, - Гайдай

луганщина

Войска РФ в Луганской области сегодня пытались прорваться в Северодонецк, но украинские защитники отбили их. Оккупанты отходят назад и несут потери.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Были попытки прорыва около Северодонецка, но отбили их. Авиаудары наносились возле Рубежного и Новотошкивского. Попасную пытались обойти. На линии фронта пока тяжело, но все остается так как есть. Враг не может дальше продвинуться, несет потери, в личном составе, да и технике. И отходит постоянно назад. Уже у них заканчиваются свежемобилизированные орки, они очень ищут новых, но уже нет, некоторые прячутся", - рассказал он.

Читайте также: На улицах ОРЛО не осталось мужчин, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
Бийте кацапів, рідненькі! Бог у поміч.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:04
+16
Вподобайка. І молитва за наших козаків.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:05
+12
Хрен з ними.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бийте кацапів, рідненькі! Бог у поміч.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:04 Ответить
Вподобайка. І молитва за наших козаків.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:05 Ответить
Почему то когда вокруг становится тихо, то становится не по себе. Чувствуется какая то неуверенность. То ли дело когда от наших прилетает по оркам...
показать весь комментарий
10.04.2022 19:07 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2022 19:11 Ответить
Их крошат, крошат, крошат... так всех и перекрошат, постепенно. Потому как - дебилы окрошечные.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:12 Ответить
https://t.me/military_az/17025 Шокирующие кадры из освобожденных районов Украины 18+ Отступая российская армия вместе с неисправной разбитой или просто брошенной техникой оставила и своих погибших солдат
показать весь комментарий
10.04.2022 19:12 Ответить
Хрен з ними.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:14 Ответить
Сьогодні мої друзі заїхали додому в село біля Макарова, де були орки і з боями наші їх звітам вигнали. Так там в окупації залишався хазяйський пес. Думали не виживе. А він не тільки вижив, а ще і розтовстів. Мабуть багато орків наші для місцевих собак натовкли. Це тільки зателефонували, розповіли.
показать весь комментарий
10.04.2022 21:22 Ответить
Лізуть як сарана щоб встигнути до дня пабєди.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:12 Ответить
донецк шото быстро переобулся. Зачем мы это сделали?
показать весь комментарий
10.04.2022 19:16 Ответить
 
 