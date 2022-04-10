Российские оккупанты пытались прорваться в Северодонецк, но их отбросили назад, - Гайдай

Войска РФ в Луганской области сегодня пытались прорваться в Северодонецк, но украинские защитники отбили их. Оккупанты отходят назад и несут потери.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Были попытки прорыва около Северодонецка, но отбили их. Авиаудары наносились возле Рубежного и Новотошкивского. Попасную пытались обойти. На линии фронта пока тяжело, но все остается так как есть. Враг не может дальше продвинуться, несет потери, в личном составе, да и технике. И отходит постоянно назад. Уже у них заканчиваются свежемобилизированные орки, они очень ищут новых, но уже нет, некоторые прячутся", - рассказал он.

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