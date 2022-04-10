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В Днепре спасают спикера ГСЧС, которая работала на месте "прилета" вражеской ракеты и получила тяжелое ранение. ФОТО

Сегодня, во время вражеских ракетных обстрелов, которым подвергся город Днепр, были ранены пять спасателей. Среди них наиболее пострадала начальница Отдела по связям со СМИ и работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка. Она нуждается в нашей помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

В Днепре спасают спикера ГСЧС, которая работала на месте прилета вражеской ракеты и получила тяжелое ранение 01

"Эти отбросы пытаются уничтожить лучших из нас... Женя уехала на место обстрелов, чтобы делать свою ежедневную работу - фиксацию последствий прилета в город смертоносного "русского мира" и преодоления разрушительных последствий "любви старшего брата" спасателями ГСЧС.
Там ее и догнал смертоносный осколок…", - говорится в сообщении спасателей

Все работники ГСЧС и родные Евгении просят всех небезразличных помочь в ее борьбе за жизнь. Для тех, кто может помочь финансово добавляем номер карты: 5168757396356463 Гетало Виктория. (мама Игоря Гетало, мужа Жени)

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Днепр (4408) обстрел (27043) помощь (7789) ГСЧС (4960)


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Топ комментарии
+16
Боже, поможи
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10.04.2022 19:12
+5
Хай Господь допоможе цим людям, які героїчно виконують свій обов'язок.
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10.04.2022 19:32
+5
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10.04.2022 20:32
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Боже, поможи
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10.04.2022 19:12 Ответить
5168757396356463 Допоможи!
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10.04.2022 20:20 Ответить
там же і в той же час зазнав поранень і її чоловік - Ігор Гетало (в нього перебиті обидві ноги)
в неї - важке поранення черевної порожнини...
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10.04.2022 19:27 Ответить
Хай Господь допоможе цим людям, які героїчно виконують свій обов'язок.
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10.04.2022 19:32 Ответить
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10.04.2022 19:40 Ответить
Усі працівники ДСНС та рідні Євгенії просять усіх небайдужих допомогти в її боротьбі за життя. Для тих, хто може допомогти фінансово додаємо номер картки: 5168757396356463 Гетало Вікторія. (мама Ігоря Гетало, чоловіка Жені)

Я вот не могу понять, во время войны еще кто то из врачей просит на лапу? Она выполняла свои должностные обязанности, получила ранение, попала в больницу....ПОЧЕМУ НУЖНО ОКАЗЫВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ???????????????????????????
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10.04.2022 20:08 Ответить
На ліки.
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10.04.2022 21:25 Ответить
На які ліки? Хочешь сказать, что медикаментов нету и их нужно везти за нал? Камим членом лечат гражданских?

Я завтра пойду и узнаю как там дела обстоят!
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10.04.2022 21:31 Ответить
Я полностью согласна с вами. Живу в Ирландии. Отправляем и медикаменты и оборудование для госпиталей, гуманитарку, деньги. Каждый день идут конвои на Украину. И это только маленькая Ирландия. А есть ещё США, ЕС, Англия, Австралия и тд. И все отправляют мед препараты и оборудование для госпиталей. А они все продолжают по миру побираться на лечение. Пожалуйста, отпишите завтра, если будете в госпитале.
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10.04.2022 22:05 Ответить
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10.04.2022 20:32 Ответить
Тарас выдает наредкость стройные мысли последнее время
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10.04.2022 22:01 Ответить
 
 