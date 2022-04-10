В Днепре спасают спикера ГСЧС, которая работала на месте "прилета" вражеской ракеты и получила тяжелое ранение. ФОТО

Сегодня, во время вражеских ракетных обстрелов, которым подвергся город Днепр, были ранены пять спасателей. Среди них наиболее пострадала начальница Отдела по связям со СМИ и работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка. Она нуждается в нашей помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Эти отбросы пытаются уничтожить лучших из нас... Женя уехала на место обстрелов, чтобы делать свою ежедневную работу - фиксацию последствий прилета в город смертоносного "русского мира" и преодоления разрушительных последствий "любви старшего брата" спасателями ГСЧС.

Там ее и догнал смертоносный осколок…", - говорится в сообщении спасателей

Все работники ГСЧС и родные Евгении просят всех небезразличных помочь в ее борьбе за жизнь. Для тех, кто может помочь финансово добавляем номер карты: 5168757396356463 Гетало Виктория. (мама Игоря Гетало, мужа Жени)

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