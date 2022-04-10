В оккупированном Крыму принудительно "мобилизуют" местных: Пропаганда пугает тем, что "будет как в Буче и Краматорске"
Мужчины призывного возраста пытаются покинуть оккупированный полуостров, но им запрещен выезд, а вместо выдачи повесток военные принудительно доставляют призывников в пункты сбора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Для борьбы с этим фактором роспропаганда запугивает людей возможными обстрелами многоэтажек и гражданской инфраструктуры, мол, "идите воевать, потому что будет как в Буче и Краматорске!" 6.04.2022 в севастопольском парке появились надписи на скамейках: "Мариуполь" "Харьков", "Буча", "Что потом?". Это очень возмутило и испугало местных", - говорится в сообщении.
Также для поднятия морального духа депутат Госдумы от оккупированного Крыма предложил восстановить "историческую границу" - Таврическую губернию, существовавшую с 1802 по 1921 годы.
"Хоть какое-то интересное для крымчан объяснение, для чего им погибать за сухопутный коридор в Крым, а не только непонятное им лишение Украины выхода к морю", - подытожили в ЦПИ.
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Тобто щоб повернути Крим, потрібно вбивати мирне населення, гвалтувати жінок і дітей, знищувати міста вщент?
Ви такою бачите українську армію?
Може інший варіант знайдете?
а якщо ні? можна іншу хєрню тоді не читати?
До речі! Погіршилась сітуація під Миколаївом,коли зезидент взяв його оборону під особистий контроль.
Следующий президент - Залужный!
швидше вислуховує радиться і затвержує
а що там єрмак, то я теж не в захваті.
і чому не виходять на з,язок з азовцями в Маріуполі не зрозуміло.
Если еще Харон не выгнал.
У морячка его "сбережений" на него не хватит. Что у него за душой так только то, что "всё пропьём, но флот не опозорим".
Но кое-что из греческой мифологии помню.
Просто у меня лет в 9-10-ь книга "Мифы древней Греции" была настольной. ))
Просто прекрасно, какой тактичный ход пропагандонов! ))
Крымчанам так ненавязчиво и недвусмысленно дали понять, во что может превратится Крым, если они не пойдут "асвадаждать" Украину.
Вот и дождались "путенприди". Это уже даже не "камни с неба", это серьёзнее.