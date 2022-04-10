В оккупированном Крыму принудительно "мобилизуют" местных: Пропаганда пугает тем, что "будет как в Буче и Краматорске"

Мужчины призывного возраста пытаются покинуть оккупированный полуостров, но им запрещен выезд, а вместо выдачи повесток военные принудительно доставляют призывников в пункты сбора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Для борьбы с этим фактором роспропаганда запугивает людей возможными обстрелами многоэтажек и гражданской инфраструктуры, мол, "идите воевать, потому что будет как в Буче и Краматорске!" 6.04.2022 в севастопольском парке появились надписи на скамейках: "Мариуполь" "Харьков", "Буча", "Что потом?". Это очень возмутило и испугало местных", - говорится в сообщении.

Также для поднятия морального духа депутат Госдумы от оккупированного Крыма предложил восстановить "историческую границу" - Таврическую губернию, существовавшую с 1802 по 1921 годы.

"Хоть какое-то интересное для крымчан объяснение, для чего им погибать за сухопутный коридор в Крым, а не только непонятное им лишение Украины выхода к морю", - подытожили в ЦПИ.

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