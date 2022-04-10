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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В оккупированном Крыму принудительно "мобилизуют" местных: Пропаганда пугает тем, что "будет как в Буче и Краматорске"

крим,мобілізація

Мужчины призывного возраста пытаются покинуть оккупированный полуостров, но им запрещен выезд, а вместо выдачи повесток военные принудительно доставляют призывников в пункты сбора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Для борьбы с этим фактором роспропаганда запугивает людей возможными обстрелами многоэтажек и гражданской инфраструктуры, мол, "идите воевать, потому что будет как в Буче и Краматорске!" 6.04.2022 в севастопольском парке появились надписи на скамейках: "Мариуполь" "Харьков", "Буча", "Что потом?". Это очень возмутило и испугало местных", - говорится в сообщении.

Также для поднятия морального духа депутат Госдумы от оккупированного Крыма предложил восстановить "историческую границу" - Таврическую губернию, существовавшую с 1802 по 1921 годы.

"Хоть какое-то интересное для крымчан объяснение, для чего им погибать за сухопутный коридор в Крым, а не только непонятное им лишение Украины выхода к морю", - подытожили в ЦПИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия мобилизует в ОРДЛО лиц с инвалидностью с детства и сотрудников "стратегических предприятий", - разведка. ДОКУМЕНТ

Крым (26376)


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Топ комментарии
+55
"Другий день поспіль Зеленський проводить наради з силовиками. З питань оборони і військових операцій нашої Армії. Схоже сталось те, чого багато експертів боялись: президент почав "керувати" нашим військом. Ну, робить те, що нещодавно анонсував Арестович. На ці наради викликають Залужного. На цих нарадах - ті ж люди за присутності яких на іншій нараді була злита операція із затримання "вагнерівців". Важче на душі у мене було лише в перший день війни. От навіщо? Півтора місяці всі займались своїми справами: одні говорили, інші - командували Армією. Рейтингів злякались?"
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10.04.2022 19:34
+28
вони хочуть нас здати. підписати ганебну мирну угоду. путін же недаремно їх поставив, тепер вони виконують його план Б.
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10.04.2022 19:37
+28
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10.04.2022 19:38
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Мало м'яса небуває
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10.04.2022 19:30 Ответить
предателей будут эксплуатировать
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10.04.2022 19:31 Ответить
С роZZией навеки.
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10.04.2022 19:35 Ответить
Предательское мясо точно также подвергнется термообработке как и скрепное касапское.
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10.04.2022 19:31 Ответить
Ну тіпа так...
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10.04.2022 19:51 Ответить
Красиво. Но это уже не мясо а копчёные рёбрышки с головой.
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10.04.2022 20:00 Ответить
Орки що -- вже один одного їдять?
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10.04.2022 21:24 Ответить
Бродячі тваринки дуже вдячні...
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11.04.2022 21:21 Ответить
киньте это крысчанам
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11.04.2022 00:08 Ответить
Вже нема кому кидати
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11.04.2022 21:24 Ответить
Єдиний варіант?
Тобто щоб повернути Крим, потрібно вбивати мирне населення, гвалтувати жінок і дітей, знищувати міста вщент?

Ви такою бачите українську армію?

Може інший варіант знайдете?
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10.04.2022 20:38 Ответить
Коли говорять про місцеве населення яке може загинути, то згадуючи ці міста,бажаю пройти запроданців через ад. Україна не така,руські самі все зроблять,коли їм жаба цицьки дасть. До речі,я за силове повернення Донбасу, навіть,якщо Донецьк прийдеться трохи разрушить. Дипломатія не працює
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10.04.2022 20:45 Ответить
А если разбомбить мост и держать под контролем берегой артиллерии Керченский пролив? Сдадутся.
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10.04.2022 21:37 Ответить
за шо боролись на то и напоролись.
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10.04.2022 19:32 Ответить
давайте відверто, ми не розглядаємо ніякий інший варіант крім перемоги - а значит нам така утилізація *малоросів* дуже підіграє
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10.04.2022 19:34 Ответить
"Другий день поспіль Зеленський проводить наради з силовиками. З питань оборони і військових операцій нашої Армії. Схоже сталось те, чого багато експертів боялись: президент почав "керувати" нашим військом. Ну, робить те, що нещодавно анонсував Арестович. На ці наради викликають Залужного. На цих нарадах - ті ж люди за присутності яких на іншій нараді була злита операція із затримання "вагнерівців". Важче на душі у мене було лише в перший день війни. От навіщо? Півтора місяці всі займались своїми справами: одні говорили, інші - командували Армією. Рейтингів злякались?"
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10.04.2022 19:34 Ответить
вони хочуть нас здати. підписати ганебну мирну угоду. путін же недаремно їх поставив, тепер вони виконують його план Б.
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10.04.2022 19:37 Ответить
Треба ліпити поБЕДОНОСЦЯ.
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10.04.2022 19:38 Ответить
поБЕДОносця будет вернее, коллега.
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10.04.2022 19:42 Ответить
Ми сміялись з бідоносця, думали нас не зачепить...
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10.04.2022 20:10 Ответить
Що там було ці півтора місяці можемо лише здогадуватись.
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10.04.2022 19:39 Ответить
Посилання є?
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10.04.2022 19:40 Ответить
"схоже, сталось те..."
а якщо ні? можна іншу хєрню тоді не читати?
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10.04.2022 19:52 Ответить
Фігасобі у Вас зв'язки. Знаєте коли, з ким та скільки часу проводить на нарадах президенти. Хто злякався рейтингів та чиїх ? У Зеленського рейтинг більше 90 %. У Залужного нема рейтингу. Єдиний, хто міг би хвилюватися за рейтинг так це Порошенко. Та й йому не варто. Є провали в підготовці до оборони і уся провина на владі. Після оголошення помилок, Зеленський вже не буде балотуватися на другий термін.
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10.04.2022 20:02 Ответить
Зв'язки на You Tube! Досить подивитись роліки з засідань під керівництвом Єрмака!
До речі! Погіршилась сітуація під Миколаївом,коли зезидент взяв його оборону під особистий контроль.
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10.04.2022 20:37 Ответить
А есть сомнения?Или надо посеять сомнения?Переговоры отметают все сомнения!
Следующий президент - Залужный!
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10.04.2022 21:06 Ответить
Ви особисто із Залужним спілкувалися ? Чи він якісь заяви робив? Якщо є зрада, то нема перемоги. Нема перемоги, то вже нема кому бути Президентом.
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11.04.2022 09:07 Ответить
А надо с кем-то общаться?Закрываются каналы, воспевается артист разговорного жанра, ведутся неуместные переговоры...Пока достойно выглядит только армия - а президентская компания - полным ходом, с шулерским использованием админрессурса.
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11.04.2022 11:27 Ответить
я сумніваюсь що він керує.
швидше вислуховує радиться і затвержує
а що там єрмак, то я теж не в захваті.
і чому не виходять на з,язок з азовцями в Маріуполі не зрозуміло.
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10.04.2022 20:12 Ответить
Зебіли і не залишали сраколизаня зе,окрім першого тижня,коли перелякані тікали світ за очі!
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10.04.2022 20:40 Ответить
Звідки така інфа? Чи ти бот засланий? Хоч би український VPN включив, щоб правдивіше виглядало.
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10.04.2022 20:35 Ответить
Хто на нараді наразі тут було. Залужного не запрошували і присутній є міністр. Питання ведення війни не було в плані,скоріше битові питання. Якщо ви думаєте, якщо зе зіграв наполеона, то він набрався розуму полководця. Зе знає,що він не може керувати ні тільки війною,а країною також
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10.04.2022 20:58 Ответить
Ну что, спасла вас разия? Зато как радостно кричали что благодаря разии в крыму мир и не стреляют.
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10.04.2022 19:36 Ответить
будут им и трупы и обстрелы. Предатели, вонючие крысы
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11.04.2022 00:11 Ответить
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10.04.2022 19:37 Ответить
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10.04.2022 19:38 Ответить
Пилосмоки правильно.
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10.04.2022 19:46 Ответить
Можна також - порохотяги.
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10.04.2022 19:53 Ответить
касаботяги, касаборозпорошувачі або інакше
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10.04.2022 20:18 Ответить
Маю надію що буде як у Бучі. Все під ноль. Пох. Хай загинуть всі місця які мені там дорогі, але разом з кацапньою та бувшими сусідами.
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10.04.2022 19:39 Ответить
Московія завжди всю свою історію воювала руками окупованих. В результаті проходило плавне "заміщення насеолення" - окуповані на той світ а в їх хати вїзджали "вєлікороси". В той же час зиск від захоплення нових територій отримували в москві і тому щиро раділи - наші цілі а "новим провінціалам" ще доводити і доводити кровю вірність імперії... Знову повторюю "Крим заслуговує на Росію" і скоро стане пусткою. Зрадники-кримчани потрібні не для того щоб стати "росіянами" а для того щоб здохнути в Україні воюючи за кримські вілли московських феодалів...
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10.04.2022 19:40 Ответить
...отже пора накладати арешти на незаконно набуте під час окупації майно в Криму
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10.04.2022 21:10 Ответить
Як арешти до деокупації? Це як "заочно їсти - скільки губами не плямкай а кендюх пустий."
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10.04.2022 21:37 Ответить
Рабссея собирает урожай мяса в обезвоженном Крыму.
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10.04.2022 19:40 Ответить
хоть камні з неба!
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10.04.2022 19:44 Ответить
Де танцюючий морячок?!
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10.04.2022 19:50 Ответить
Он уже один из первых на пол пути к Турции. Изо всех сил вёслами гребёт на спасательной шлюпке.
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10.04.2022 20:22 Ответить
Только по Стиксу!
Если еще Харон не выгнал.
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10.04.2022 20:42 Ответить
Харон - мздоимец, и без навлона его не пропустит. ))
У морячка его "сбережений" на него не хватит. Что у него за душой так только то, что "всё пропьём, но флот не опозорим".
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11.04.2022 02:24 Ответить
Возможно. Я,к сожалению,не знаток загробной жизни.
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11.04.2022 07:53 Ответить
Я тоже в ней не ас, пока ещё не умер. ))
Но кое-что из греческой мифологии помню.
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11.04.2022 10:27 Ответить
Явно больше меня!
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11.04.2022 16:37 Ответить
Не думаю, что намного.
Просто у меня лет в 9-10-ь книга "Мифы древней Греции" была настольной. ))
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11.04.2022 23:27 Ответить
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10.04.2022 21:53 Ответить
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10.04.2022 21:54 Ответить
Мадоросы убивайте кацапов командиров и сдавайтесь в плен.Вернетесь уже в освобожденный Крым живыми
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10.04.2022 19:52 Ответить
В сенсі "буде ,як в Бучі та Краматорську" ? Кацапня погрожує кримчанам , що влаштує їм там різню і закидає Крим Точками-У ? Ну кацапи таке можуть , але хай спершу зі свого Воронєжа все таки зачнуть ...
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10.04.2022 20:10 Ответить
они считают в Буче украинцы сами себя вырезали, и теперь идут в крым за крысчанами.
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11.04.2022 00:12 Ответить
Крымске военные с самого начала напали на Украину,знали на что шли.Крым будем возвращать одновременно со всеми нашими территориям
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10.04.2022 20:17 Ответить
"Для борьбы с этим фактором роспропаганда запугивает людей возможными обстрелами многоэтажек и гражданской инфраструктуры, мол, "идите воевать, потому что будет как в Буче и Краматорске!"

Просто прекрасно, какой тактичный ход пропагандонов! ))
Крымчанам так ненавязчиво и недвусмысленно дали понять, во что может превратится Крым, если они не пойдут "асвадаждать" Украину.
Вот и дождались "путенприди". Это уже даже не "камни с неба", это серьёзнее.
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10.04.2022 20:18 Ответить
Здохнуть за ху@ла повинен кожний крьісмопацак! Вьі ж разве не об єтом мечтали?
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10.04.2022 20:40 Ответить
Так они вообще-то мечтали о камнях с неба, насчёт сдохнуть их забыли предупредить.
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11.04.2022 02:26 Ответить
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10.04.2022 20:32 Ответить
Къырым БИЗИМ! Бир Миллет - Бир девлет, а Къырымтатар й Український Миллетлер - це агъа-къардаш! Хайырдыр иншАлла! Пароль: "урус - хынзыр киши, адам дегиль!".
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10.04.2022 20:42 Ответить
да, к сожалению огромное количество "зеленых орков" - это "бывшие" украинцы, днр-лнр-крымчаки, принудительно мобилизованные, ватники бежавшие в РФ в своё время... Их бросают в бой первыми... Чисто тактика орды
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10.04.2022 21:16 Ответить
А хто казав "хоть камни с неба"? ну, ось вони, собсно, які питання?
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10.04.2022 21:18 Ответить
 
 