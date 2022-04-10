Во время ракетных обстрелов аэропорта Днепра ранения получили шесть спасателей, - ОВА
В результате повторного обстрела оккупантами аэродрома в Днепре ранения получили 6 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"У нас шесть раненых спасателей. Они в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирали завалы на месте утренней атаки", – говорится в сообщении.
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Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий10.04.2022 19:39 Ответить Мне нравится 6
Алекс Леонов
показать весь комментарий10.04.2022 20:53 Ответить Мне нравится 0
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