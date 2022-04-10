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Во время ракетных обстрелов аэропорта Днепра ранения получили шесть спасателей, - ОВА

ракета

В результате повторного обстрела оккупантами аэродрома в Днепре ранения получили 6 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас шесть раненых спасателей. Они в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирали завалы на месте утренней атаки", – говорится в сообщении.

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аэропорт (1509) Днепр (4408) ГСЧС (4960) Резниченко Валентин (475)


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Почерк православного игила. Бить по спасателям.
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10.04.2022 19:39 Ответить
на тому напрямку ппо відсутне взагалі
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10.04.2022 20:53 Ответить
 
 