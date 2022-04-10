Во время ракетных обстрелов аэропорта Днепра ранения получили шесть спасателей, - ОВА

В результате повторного обстрела оккупантами аэродрома в Днепре ранения получили 6 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас шесть раненых спасателей. Они в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирали завалы на месте утренней атаки", – говорится в сообщении.

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