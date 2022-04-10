Донбасс страдает от обстрелов россиян: за сегодня есть погибшие, раненые, разрушенные дома и школа. ФОТОрепортаж
46-й день сопротивления Украины широкомасштабному российскому вторжению. Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Россияне продолжают обстрелы по всей линии фронта.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ
"Сегодня наибольший ущерб они нанесли на Угледарском, Марьинском, Авдеевском направлениях. В Угледаре в результате артиллерийского обстрела погиб по меньшей мере один человек, повреждены 4 многоквартирных дома. В Марьинке и Авдеевке в результате вражеского огня разрушены частные разрушены частные жилые дома, в Красногоровке - одно из образовательных учреждений. В Покровске от взрыва боеприпаса ранения получил пожилой мужчина".
Топ комментарии
+6 Бандерівець
показать весь комментарий10.04.2022 19:55
+6 Aleks_15
показать весь комментарий10.04.2022 20:02
+4 Ольга Мартынюк #458587
показать весь комментарий10.04.2022 19:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Не в Донецке, а на окраинах, там где нарыты окопы и действующие огневые точки.