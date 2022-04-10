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Новости Агрессия России против Украины Война
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Донбасс страдает от обстрелов россиян: за сегодня есть погибшие, раненые, разрушенные дома и школа. ФОТОрепортаж

46-й день сопротивления Украины широкомасштабному российскому вторжению. Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Россияне продолжают обстрелы по всей линии фронта.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ
 

Донбасс страдает от обстрелов россиян: за сегодня есть погибшие, раненые, разрушенные дома и школа 01
Донбасс страдает от обстрелов россиян: за сегодня есть погибшие, раненые, разрушенные дома и школа 02
"Сегодня наибольший ущерб они нанесли на Угледарском, Марьинском, Авдеевском направлениях. В Угледаре в результате артиллерийского обстрела погиб по меньшей мере один человек, повреждены 4 многоквартирных дома. В Марьинке и Авдеевке в результате вражеского огня разрушены частные разрушены частные жилые дома, в Красногоровке - одно из образовательных учреждений. В Покровске от взрыва боеприпаса ранения получил пожилой мужчина".

Донбасс страдает от обстрелов россиян: за сегодня есть погибшие, раненые, разрушенные дома и школа 03
Донбасс страдает от обстрелов россиян: за сегодня есть погибшие, раненые, разрушенные дома и школа 04

обстрел (27043) Донецкая область (9590) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+6
руССкій мір прішол...
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10.04.2022 19:55
+6
почему идут обстрелы только по территории подконтрольной Украине, а не горит ордило
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10.04.2022 20:02
+4
Господи, що творять ці ублюдки.
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10.04.2022 19:59
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руССкій мір прішол...
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10.04.2022 19:55 Ответить
Господи, що творять ці ублюдки.
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10.04.2022 19:59 Ответить
почему идут обстрелы только по территории подконтрольной Украине, а не горит ордило
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10.04.2022 20:02 Ответить
Кто вам сказал, что не горит?
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10.04.2022 20:27 Ответить
В Донецке уже месяц весело.
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10.04.2022 20:27 Ответить
1. Не месяц, а 8 лет
2. Не в Донецке, а на окраинах, там где нарыты окопы и действующие огневые точки.
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10.04.2022 21:03 Ответить
В Донецке, в Донецке. Текстильщик и 5 участок окраинами не назовешь. Хотя последние несколько дней потише.
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11.04.2022 17:28 Ответить
Ну, южная окраина Текстильщика и от южной до западной окраины Петровского района, это и есть окраины Донецка. Это во-первых. Во-вторых, даже по истечении 8 лет, до сих пор еще есть такие особо одаренные, которые кроют в хвост и в гриву "киевскую хунту" в то время, когда "из под их окон" херачат гаубицы "народных молиционеров"
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11.04.2022 18:03 Ответить
Те кто кроют имеют совершенно иное мировоззрение. Им бессмысленно что либо объяснять.
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11.04.2022 20:36 Ответить
"Маленькі" українці лупають Голіафа, а "великі" зелені арахамії вмовляють ЗСУ на компроміси з рашистами.








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10.04.2022 20:24 Ответить
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10.04.2022 20:37 Ответить
 
 