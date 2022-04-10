Донбасс страдает от обстрелов россиян: за сегодня есть погибшие, раненые, разрушенные дома и школа. ФОТОрепортаж

46-й день сопротивления Украины широкомасштабному российскому вторжению. Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Россияне продолжают обстрелы по всей линии фронта.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ







"Сегодня наибольший ущерб они нанесли на Угледарском, Марьинском, Авдеевском направлениях. В Угледаре в результате артиллерийского обстрела погиб по меньшей мере один человек, повреждены 4 многоквартирных дома. В Марьинке и Авдеевке в результате вражеского огня разрушены частные разрушены частные жилые дома, в Красногоровке - одно из образовательных учреждений. В Покровске от взрыва боеприпаса ранения получил пожилой мужчина".



