После визита в Киев и Бучу канцлер Австрии Нехаммер едет на встречу к Путину
Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует в понедельник встретиться с президентом Путиным в Москве, сообщил спикер канцлера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
"Он едет туда, проинформировав Берлин, Брюссель и президента Украины Владимира Зеленского", – уточнил советник австрийского канцлера.
Днем ранее Карл Нехаммер посетил Киев, где заявил президенту Зеленскому о поддержке Украины.
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он с жириком встретился наедине только))
пусть во очередь встанет
там макрон столько звонил
- "Там Зеля сльозно просив вас прийняти капітуляцію, і він вже згоден на нейтральний статус та "компромісні" території" ?