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После визита в Киев и Бучу канцлер Австрии Нехаммер едет на встречу к Путину

австрія,негаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует в понедельник встретиться с президентом Путиным в Москве, сообщил спикер канцлера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

"Он едет туда, проинформировав Берлин, Брюссель и президента Украины Владимира Зеленского", – уточнил советник австрийского канцлера.

Днем ранее Карл Нехаммер посетил Киев, где заявил президенту Зеленскому о поддержке Украины.

Также смотрите: Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж

Австрия (809) Нехаммер Карл (43)


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Топ комментарии
+69
"Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість у Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі європейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (з цим якраз усе дуже добре), а з ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбригів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропагандисти змогли б представити своїм локшиноносцям, як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу та наших ЗСУ. У народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, як виглядає, такими поступками можна забрати щось у ще декого. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по дорослому, щоб не піднялися, а отакий гнилий мир, який підірве Україну, але при тому зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ці плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашингтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще потиснути пуйла та вийти на реальну перемогу буде простимульована новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями та фінансовими гарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде в Київ, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борису Джонсону за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.
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10.04.2022 20:05
+66
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний біля зеленої опи:

- Фффу! Від найпідступніших ворогів ніби відбився, капітуляції не допустив. Тепер можна йти спокійно лупашити мoZZk@лів.










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6 Comments

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10.04.2022 20:02
+52
"Защитники Мариуполя из полка Нацгвардии Азов утверждают, что с ними уже никто не связывается из высшего политического руководства страны больше двух недель."

І як це розуміти?
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10.04.2022 20:03
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Передати, що Найвеличніший Підписант згоден?
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10.04.2022 20:29 Ответить
Це велика помилка, їздити до ***** на поклон. Мала бути цілковита ізоляція, а тепер він виглядає як хан, до якого всі їздять на поклон.
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10.04.2022 20:29 Ответить
Нєфуй робити пацику...
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10.04.2022 20:31 Ответить
После этой поездке к ***** каски-2.
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10.04.2022 20:34 Ответить
Таки підтверджується те, що цей канцлер мав схилити зє до договорняків, і саме тому до Києва ще й Борис приїхав, щоб відговорити від договорняків
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10.04.2022 20:35 Ответить
аха, щаз он встретится
он с жириком встретился наедине только))
пусть во очередь встанет
там макрон столько звонил
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10.04.2022 20:37 Ответить
Разведданные повезет?
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10.04.2022 20:44 Ответить
Не быть тебе Хаммером, нехаммер!
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10.04.2022 20:45 Ответить
очередной "гонец" ... только от кого?
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10.04.2022 20:58 Ответить
Руку жать гитлеру едет.
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10.04.2022 21:05 Ответить
Тепер той австрієць замість абрамовіча,іздить до куйла і від куйла з посланнями,походу єрмаку він підходить.Але Джонсон пересрав всю маліну,видно Борис знає що зе оточує половина зрадників тому і примчався після візиту того козачка засланого,і тет а тет з зе переговорив.
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10.04.2022 21:06 Ответить
І що він йому скаже?
- "Там Зеля сльозно просив вас прийняти капітуляцію, і він вже згоден на нейтральний статус та "компромісні" території" ?
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10.04.2022 21:56 Ответить
Німеччина, Австрія і деякі інші країни все ще хочуть проводити політику умиротворення пуйла ради свого комфорту і достатку - ось і відповідь на питання чому нас не беруть в ЄС і НАТО. Вони не хочуть відмовлятися від своїх звичних прибутків ради України.
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10.04.2022 21:15 Ответить
ЄС навіть реально дієвих санкцій проти російської недоімперії не може запровадити і пуйло це знає,якби це було не так,він би цю війну не починав.
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10.04.2022 21:24 Ответить
Австрияки это ******** которые с удовольствием сосут рашкинскй член. Как и Венгры и Немцы с Французами. От Австрияков нужно всегда ждать подлянки и не поолрачиватся спиной
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10.04.2022 21:19 Ответить
там ему х..ло расскажет что это, мол Украина сама себя обстреливает, вон у Бульбафюрера спросите, он не даст соврать ...
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10.04.2022 21:38 Ответить
там всі сидять на баблі від крисьониша, там і наші "божественні" бізнесмени також вносили налічманом, ще з часів Віті Ростовського. А та "дівуля" МІД, де крисьониш "гуляв" на весіллі, ясна річ, з тієї ж партії, що ця фруктеса і працює разом із Шредерком в Газпромі. Там все, за крисьонишем, схвачено. А привіз капітулірен, і більш нічого. А 10 рукий херувім з ОПи вже хотів танцювати "вальс Бостон" і скормити піплу все що було за недоразумение.
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10.04.2022 22:25 Ответить
Австрия - ******** страна. Дешёвые проститутки. Поехал жать ***** руки и танцевать на коленях перед военным преступником. Мразь австрийская.
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10.04.2022 22:46 Ответить
Очередной Евро лошара....
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10.04.2022 23:24 Ответить
Да, австрийский канцлер - казачок от путина, купленный ценой на газ по 274$, как и мадьярский негодяй.
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11.04.2022 02:51 Ответить
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