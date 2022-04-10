После визита в Киев и Бучу канцлер Австрии Нехаммер едет на встречу к Путину

Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует в понедельник встретиться с президентом Путиным в Москве, сообщил спикер канцлера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

"Он едет туда, проинформировав Берлин, Брюссель и президента Украины Владимира Зеленского", – уточнил советник австрийского канцлера.

Днем ранее Карл Нехаммер посетил Киев, где заявил президенту Зеленскому о поддержке Украины.

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