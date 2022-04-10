Из Украины во время войны уехали некоторые олигархи, действующие и бывшие нардепы, - Данилов
Среди людей, выехавших из Украины во время войны – олигархи, депутаты прошлого и нынешнего созывов, в том числе киевские застройщики.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Речь идет об олигархах, о депутатах прошлого или этого созывов. Этих людей не так много. У нас есть понимание относительно определенных лиц, особенно тех, кто был, например, киевскими застройщиками", - отметил он.
"Мы это отслеживаем. Даже если они каким-то образом попали за границу, это не значит, что они не намерены возвращаться", – сказал секретарь СНБО.
По его словам, "они находятся в Монако, есть целое поселение богатых людей под Варшавой",
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Може це Кий, Щек, Хорів і сестра їхня Либідь?
Чи просто зачищає місце на ринку забудови Києва під потрібних людей з ОПУ?
Інша справа - вивезена незадекларована валюта. Але це інша стаття.
До того ж вони не самі виїхали, а з родичами молодшого віку (20-30 років) і чоловічої статі.
Alver
@Alla91748059
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https://twitter.com/Alla91748059/status/1512919208497192966 19 ч
Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на беларусь и россию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?),
данілов воздух сотрясал..................
По сравнению с Пастором, который занимал эту должность до тебя, ты полное ничтожество.
Знаем точно что многие депутаты и еже с ними, во главе с Колей-котлетой (Тищенко) сидели на западной и хорошо и безопасно себя чухали, пока жители Киева бегали в бомбоубежище. Другие по зеленому коридору. в сопровождении полиции пересекали границу (есть куча видео от людей в очереди на границе, только их ни где не показывают). А потом их объявят великими командирами теробороны и незаменимыми волонтерами.....
І з чим порівнювати? З кількістю зелених депутатів Ради?