Из Украины во время войны уехали некоторые олигархи, действующие и бывшие нардепы, - Данилов

Среди людей, выехавших из Украины во время войны – олигархи, депутаты прошлого и нынешнего созывов, в том числе киевские застройщики.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет об олигархах, о депутатах прошлого или этого созывов. Этих людей не так много. У нас есть понимание относительно определенных лиц, особенно тех, кто был, например, киевскими застройщиками", - отметил он.

"Мы это отслеживаем. Даже если они каким-то образом попали за границу, это не значит, что они не намерены возвращаться", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, "они находятся в Монако, есть целое поселение богатых людей под Варшавой",

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