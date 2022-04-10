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Новости Война
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Из Украины во время войны уехали некоторые олигархи, действующие и бывшие нардепы, - Данилов

кордон

Среди людей, выехавших из Украины во время войны – олигархи, депутаты прошлого и нынешнего созывов, в том числе киевские застройщики.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет об олигархах, о депутатах прошлого или этого созывов. Этих людей не так много. У нас есть понимание относительно определенных лиц, особенно тех, кто был, например, киевскими застройщиками", - отметил он.

"Мы это отслеживаем. Даже если они каким-то образом попали за границу, это не значит, что они не намерены возвращаться", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, "они находятся в Монако, есть целое поселение богатых людей под Варшавой",

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет ведет собственный перечень коллаборантов и надеется увидеть в списке СНБО "всех этих симоненков, лукашей, портновых, рабиновичей, кив и других одиозных персон, а также ведущих, которые им подпевали"

Данилов Алексей (1066)


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Топ комментарии
+62
Да ти шо! І медведчук? І портнов? А що ж сбу і дбр робили?
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10.04.2022 20:39
+39


Alver


@Alla91748059

·
https://twitter.com/Alla91748059/status/1512919208497192966 19 ч



Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на беларусь и россию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?),
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10.04.2022 20:42
+39
Зелені суки не ловлять зрадників олігархів і депутатів, вони в них поза законом, депутат Юрченко наркоман і подонок таке творить і йому нічого. Зеленський пригрів у себе всяку гидоту і кришує олігархів , такий у нас клоун у владі, який Маріуполь забув уже що його треба визволяти , люди в біді, помирають,військові без допомоги, з ними навіть не зв'язуються ,а Зеленському пох. Що це робиться люди добрі?
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10.04.2022 20:48
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Да ти шо! І медведчук? І портнов? А що ж сбу і дбр робили?
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10.04.2022 20:39 Ответить
Коиидори забезпечували
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10.04.2022 20:42 Ответить
калідори
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10.04.2022 21:01 Ответить
І каклєта з конпотом
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10.04.2022 22:27 Ответить
*Улыбаемся и машем парни, улыбаемся и машем* ось що вони робили
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10.04.2022 20:42 Ответить
Зелені суки не ловлять зрадників олігархів і депутатів, вони в них поза законом, депутат Юрченко наркоман і подонок таке творить і йому нічого. Зеленський пригрів у себе всяку гидоту і кришує олігархів , такий у нас клоун у владі, який Маріуполь забув уже що його треба визволяти , люди в біді, помирають,військові без допомоги, з ними навіть не зв'язуються ,а Зеленському пох. Що це робиться люди добрі?
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10.04.2022 20:48 Ответить
Як що.., Баканов наприклад в засаді сидів.
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10.04.2022 20:49 Ответить
засада була в премьер залі ресторану колі котлети
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10.04.2022 20:50 Ответить
...бєзопасне сопровождєніє, звичайно не безкоштовно.
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10.04.2022 21:46 Ответить
Слідкували, щоб Порох 100-й раз "не втік"...
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10.04.2022 22:01 Ответить
Хвамілії в студію! Інакше це все трьоп.
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10.04.2022 20:39 Ответить
дЕрьмак не велел бзДанилову называть фамилии
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10.04.2022 20:46 Ответить
Якось дивно Данілов вказує на якихось київських забудовників...
Може це Кий, Щек, Хорів і сестра їхня Либідь?
Чи просто зачищає місце на ринку забудови Києва під потрібних людей з ОПУ?
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10.04.2022 20:57 Ответить
Наприклад - Суркіси - і нардепи, і олігархи і одному флаконі.
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10.04.2022 21:03 Ответить
ну, обом Суркісам вже за 60... навіть за 65... тут з цього боку до них претензій нуль.
Інша справа - вивезена незадекларована валюта. Але це інша стаття.
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10.04.2022 21:08 Ответить
Але вони нардепи.
До того ж вони не самі виїхали, а з родичами молодшого віку (20-30 років) і чоловічої статі.
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10.04.2022 21:19 Ответить
В старшого не знаю, а в ігорька - дві дівки, причому меньшій десь коло 25
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10.04.2022 23:08 Ответить
Гриша Суркіс вивіз двох своїх онуків: Олексія Борисова (28 років) та Кулеша Микиту (20 років).
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10.04.2022 23:20 Ответить
Буде доречним їх не впускати до України, лишивши громадянства та майна на території України
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10.04.2022 20:40 Ответить
Вони зараз таким же чином повернуться... і будуть виставлять фотки із блокпостів... "я нікуди не тікав, я в ТРО"
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10.04.2022 20:50 Ответить
10-14 лютого,був масовий свал...
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10.04.2022 20:40 Ответить
ванек Баканов вернулся?
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10.04.2022 20:42 Ответить
позавчора засвітився

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10.04.2022 21:23 Ответить
Ух ты, какой бравый воен. И где ж этот герой воевал 3 недели, интересно?
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10.04.2022 21:46 Ответить
"на колчаковских фронтах" чуть не ранен был
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11.04.2022 00:26 Ответить


Alver


@Alla91748059

·
https://twitter.com/Alla91748059/status/1512919208497192966 19 ч



Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на беларусь и россию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?),
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10.04.2022 20:42 Ответить
Ну це ж елементарно - щоб від самої себе захищатись))
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10.04.2022 23:17 Ответить
зачем выступать, если без фамилий?
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10.04.2022 20:42 Ответить
Щоб показать "бурную деятельность". Вони суки працюють.
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10.04.2022 20:45 Ответить
Все зависит в конце от итога кто пригодится а кого можно и слить
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11.04.2022 01:11 Ответить
Прізвища?
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10.04.2022 20:43 Ответить
Цікаво , а хто цю мразоту випустив із Украіни і за яку суму ?
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10.04.2022 20:45 Ответить
Я так понимаю вытер против конкретных конкурентов!"Киґвські забудівники" - уж никак не олигархи ...
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10.04.2022 20:46 Ответить
Ватан, ти так вважаєш, бо він не поїхав на мацкву лизати дупу? Так от, царь вирішив "денаціоналізувати" Україну іще як тільки прийшов до влади. Питання було тільки в часі нападу.
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10.04.2022 20:51 Ответить
А що він не так написав?
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10.04.2022 20:53 Ответить
Ватан, причем конченный - ты. Герой- боневтик? Так с Украины невтиклы миллионы людей, которые не в бункере, как крысы сидят, как твой урод зеленожопый, а под обстрелами, и тысячи потерянных жизней на совести этой зеленой мрази. Страну готовил , падаль , к сдаче *****, а не к войне, о которой его предупредили еще в 2021 году. Мы все помним- и проваленные военные заказы, и посаженные по выдуманным поводам военные и патриоты с волонтерами, и снабжение армии на уровне 30% от запланированного бюджета, и Вагнергейт, и разминированный Чонгар, и шашлычки на майские и многое другое. Все суки зеленожопые- есть как и их "бох"- предатели Украины, готовые простить любое преступление этой сволочи, потому как их уговорили на канале г+г- что он "вяличайший лидор". Зеленый зомбиленд= тупому пуйловскому зомбиленду.
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10.04.2022 21:03 Ответить
Завтра скажуть, що це вони фури блокували... ну а потім-нагороди!
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10.04.2022 20:47 Ответить
Шабунін, Рибошабка і інші елітні солдати грантоїдницьких війск теж серед тих, хто на контролі?)))
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10.04.2022 20:49 Ответить
сукі, так, данілов? не повірили владі.
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10.04.2022 20:50 Ответить
Не владі, а спасали свої шкури, та вивозили награбоване.
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10.04.2022 20:52 Ответить
Аа.
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10.04.2022 20:59 Ответить
служил данілов у зеленского
данілов воздух сотрясал..................
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10.04.2022 20:52 Ответить
Занялся бы ты мужик, чем то полезным!
По сравнению с Пастором, который занимал эту должность до тебя, ты полное ничтожество.
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10.04.2022 20:52 Ответить
Интересно, а где "бородая бабушка" окопался, он же везде в розыске, может если только у мадьяр сидит
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10.04.2022 20:53 Ответить
в Дніпрі він. заліг на матраси. ні копійки не дав нікому. чекає капітуляцію.
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10.04.2022 20:59 Ответить
Внесите фамилии в студию, пусть все знают кто они, а так обратно бла-бла.
Знаем точно что многие депутаты и еже с ними, во главе с Колей-котлетой (Тищенко) сидели на западной и хорошо и безопасно себя чухали, пока жители Киева бегали в бомбоубежище. Другие по зеленому коридору. в сопровождении полиции пересекали границу (есть куча видео от людей в очереди на границе, только их ни где не показывают). А потом их объявят великими командирами теробороны и незаменимыми волонтерами.....
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10.04.2022 20:54 Ответить
... це військова таємниця, вони зараз під прикриттям виконують секретні завдання в ОАЕ, Кіпрі, Мальдівах, - аля-штірліци. Нагорода чекає "хєроєв".
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10.04.2022 21:51 Ответить
Певно будуть кошмарити Європейську Солідарність. Зеля злопам'ятний
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10.04.2022 20:55 Ответить
ЄС вся в Україні. а от слуги через одного повтікали.
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10.04.2022 21:00 Ответить
де дівся "президент" Мураев? щось взагалі не чути після 24
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10.04.2022 20:55 Ответить
мураєв-найпідліша тварина
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10.04.2022 21:34 Ответить
Та ви шо, а як же буковельська багата республіка, ББР? Там де "слуги" сидять.
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10.04.2022 20:56 Ответить
Так шо там Данілов по зливу вагнерівців....
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10.04.2022 20:57 Ответить
Суперпроверка на "вшивость"
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10.04.2022 20:59 Ответить
Данило, якщо вони виїхали за кордон, мені не по ***, чи хочуть вони повертатися чи ні. По законах воєнного часу, нахер на шконку.
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10.04.2022 20:59 Ответить
та пусть пистуют. Украина чище будет. ну и это не окончательный вариант. напомню штаты контролируют каждый доллар. нигде не спрячутся. вот кайманы сегодня заблокировали 13.7 млрд. вы думаете это сделали кайманы? вы ошибаетесь.
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10.04.2022 21:00 Ответить
Серед людей, які виїхали з України під час війни,(Данілов, під час війни з країни втікають,а не виїзджають - дезертири і зрадники.) - олігархи, депутати минулого і нинішнього скликань, у тому числі київські забудовники.
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10.04.2022 21:01 Ответить
Беня в бункері
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10.04.2022 21:02 Ответить
у путина
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11.04.2022 01:14 Ответить
Всі ці олігархи-зрвдники повинні стати підсудним.
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10.04.2022 21:09 Ответить
Данілов, хто випустив сімкйку Суркіса, де призовники, хто випустив Медведчука, Портнова та іншу шваль ?! Хтось за порушення закону відповів ?!
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10.04.2022 21:12 Ответить
прізвища, країна повинна знати "своїх хероїв", щоб морди не переплутати коли будем п...ть
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10.04.2022 21:13 Ответить
УСІХ ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА КОНФІСКУВАТИ МАЙНО В УКРАЇНІ, А ПРИ ПОВЕРНЕННІ ВІДДАТИ ПІД СУД, а після заборона на їх діяльність до 10 років...!!!
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10.04.2022 21:18 Ответить
А где СПИСОК? И почему им не вручит повестку а если больше 60 лет-то не отобрать собственностиь и бизнес в пользу ВСУ?
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10.04.2022 21:21 Ответить
та пусть платят по 100 куе в месяц и сидят там нах - деньги армии нужнее...
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10.04.2022 21:30 Ответить
от *****, а то ви раніше не знали де в них нерухомість ...І як це вони виїхали туди під час війни , якщо діє заборона перетину кордону для чоловіків до 60 ? а якщо вже виїхали то нах вони вам здалися ?
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10.04.2022 21:27 Ответить
«Не так багато» це скільки?!
І з чим порівнювати? З кількістю зелених депутатів Ради?
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10.04.2022 21:37 Ответить
За час війни всі ці "дєятелі" такі рила наїли і теж не сильно бідують, хоч і в Україні.
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10.04.2022 21:42 Ответить
Надеюсь всем было за 60 или 70 ? Сучня...
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10.04.2022 22:28 Ответить
у опзж так и есть в основном
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11.04.2022 01:15 Ответить
Вы не понимаете, это ж Патриоты Украины выехали!
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10.04.2022 22:31 Ответить
А хто випустив 95 й квартал в Польщу , вони що , інваліди ?
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10.04.2022 22:38 Ответить
Приедут назад и будут опять воровать , бабло перемагае зло..,
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11.04.2022 01:13 Ответить
КАК !!!???
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11.04.2022 04:21 Ответить
чому не опубліковані списки цих люде? чому ці люди безпепешконо пересікають кордон? чому ці люди не призвані в армію? скільки разів за кордон їздив відпочтвати і гуляти сам данілов?
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24.07.2022 09:39 Ответить
 
 