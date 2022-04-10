В Днепропетровской области при выпасе скота мужчина подорвался на кассетном боеприпасе РФ, - прокуратура. ФОТО

В Днепропетровской области в результате подрыва на российском боеприпасе погиб мирный житель.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 10 апреля 2022 года житель села Филиал Синельниковского района на Днепропетровщине во время выпаса скота подорвался на сдетонировавшем кассетном боеприпасе РФ. В результате взрыва потерпевший получил многочисленные осколочные ранения и скончался на месте.

Отмечается, что оккупанты в течение последних дней несколько раз обстреливали окрестности областного центра запрещенными боеприпасами, которые могут взорваться в течение 40 часов после обстрела. Такие действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия.

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Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).