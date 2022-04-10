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Новости Война
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В Днепропетровской области при выпасе скота мужчина подорвался на кассетном боеприпасе РФ, - прокуратура. ФОТО

В Днепропетровской области в результате подрыва на российском боеприпасе погиб мирный житель.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области при выпасе скота мужчина подорвался на кассетном боеприпасе РФ, - прокуратура 01

По данным следствия, 10 апреля 2022 года житель села Филиал Синельниковского района на Днепропетровщине во время выпаса скота подорвался на сдетонировавшем кассетном боеприпасе РФ. В результате взрыва потерпевший получил многочисленные осколочные ранения и скончался на месте.

В Днепропетровской области при выпасе скота мужчина подорвался на кассетном боеприпасе РФ, - прокуратура 02

Отмечается, что оккупанты в течение последних дней несколько раз обстреливали окрестности областного центра запрещенными боеприпасами, которые могут взорваться в течение 40 часов после обстрела. Такие действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия.

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Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

минирование (1446) жертвы (2071) Днепропетровская область (3928)


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10.04.2022 21:09 Ответить
ПОМка.
Ну ленты-стабилизаторы издалека же видно, нахера подходить!!!
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10.04.2022 21:24 Ответить
а он что это знал? лежит себе и лежит.
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10.04.2022 22:00 Ответить
с гражданским населением работа не ведется ((
Люди ходят мимо, не понимая, что у ПОМ или малозаметные четыре датчика цели, либо сейсмодатчик подрыва, а противотанковые имеют магнитный взрыватель, который среагирует даже на велосипед.
Стабилизаторы-парашюты кассеты КПОМ видны издалека. Если увидел - значит считай что ты уже на минном поле. Каждый КПОМ выстреливает по четыре ПОМ-2 или ПОМ-3.
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10.04.2022 22:14 Ответить
Ці лишайні любителі балалайкою щі мішати тільки з мирними і вміють воювати... і то на відстані
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10.04.2022 22:51 Ответить
Ну у нас же немає Марафону цілодобового безтолкового! У нас же по тв лише корисну інфу журналюги подають! Лікбез з населенням так регулярно проводять що аж всі все вивчили! Уроди.
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11.04.2022 00:16 Ответить
 
 