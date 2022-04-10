Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий, - Шмыгаль
Первыми средства получат Киевщина, Черниговщина, Сумщина и Житомирщина.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Направляем из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры", - говорится в сообщении.
400 млн грн для Киевской области. По 250 млн грн Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн для Житомирщины.
Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разбор разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.
"Это только первый этап, и впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", - подытожил глава правительства.
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@alexdisko80
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https://twitter.com/alexdisko80/status/1513143759139221507 4 ч
В ответ
https://twitter.com/prof_preobr @prof_preobr
Я тут подумал; А зачем России армия, если её противники сами себя бомбят, расстреливают, насилуют и грабят.
Либо "зрада", либо "перемога".
Выбор заложен уже в заголовке.
Або на виробництво товарів для війни!
шмигалька деньги розкрадал
Зброю купуйте, вилупки!