Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий, - Шмыгаль

Первыми средства получат Киевщина, Черниговщина, Сумщина и Житомирщина.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Направляем из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры", - говорится в сообщении.

400 млн грн для Киевской области. По 250 млн грн Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн для Житомирщины.

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Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разбор разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

"Это только первый этап, и впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", - подытожил глава правительства.