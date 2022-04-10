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Новости Война
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Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий, - Шмыгаль

війна

Первыми средства получат Киевщина, Черниговщина, Сумщина и Житомирщина.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Направляем из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры", - говорится в сообщении.

400 млн грн для Киевской области. По 250 млн грн Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн для Житомирщины.

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Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разбор разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

"Это только первый этап, и впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", - подытожил глава правительства.

Автор: 

Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+25
Никто не отменял велыке крадивныцтво
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10.04.2022 20:47
+22
умом зебыдло не понять. а шо, война кончилась?
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10.04.2022 20:47
+21
В голове говЗЕкомандующего она даже не начиналась...
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10.04.2022 20:51
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Никто не отменял велыке крадивныцтво
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10.04.2022 20:47 Ответить
Читай статью. Это не будивныцтво, а банальная инфраструктура.
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10.04.2022 20:48 Ответить
ремонтировать надо,вот только украдут больше(
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10.04.2022 20:48 Ответить
так може під час воєнного стану і застрелити за таке можна
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10.04.2022 20:57 Ответить
Значит знают точно, где боёв уже не будет. Переговорщики переговорили уже все давно
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10.04.2022 21:42 Ответить
умом зебыдло не понять. а шо, война кончилась?
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10.04.2022 20:47 Ответить
В голове говЗЕкомандующего она даже не начиналась...
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10.04.2022 20:51 Ответить
рано. орки буду гасить по новостроям. эти деньги пригодятся позже.
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10.04.2022 20:48 Ответить
Alex


@alexdisko80

·
https://twitter.com/alexdisko80/status/1513143759139221507 4 ч



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https://twitter.com/prof_preobr @prof_preobr

Я тут подумал; А зачем России армия, если её противники сами себя бомбят, расстреливают, насилуют и грабят.
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10.04.2022 20:49 Ответить
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10.04.2022 20:49 Ответить
Все возмущающиеся. Прочитайте статью. Я сам против строек и прочего, но восстановление инфраструктуры для жизнеобеспечение очень важно. Чтобы весь регион не превратился в пустошь.
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10.04.2022 20:49 Ответить
Мы тут на цензоре читаем не статью. Мы читаем заголовки, и сразу комментируем.
Либо "зрада", либо "перемога".
Выбор заложен уже в заголовке.
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10.04.2022 20:51 Ответить
А читай там, где преЗЕдент работает 28 часов в сутки -24часа 3,14здит, а остальное время гениально руководит
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10.04.2022 20:56 Ответить
в нас в кожного на відміну від тебе ще є своя голова... і свої думки
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10.04.2022 20:57 Ответить
А ви не читайте...йдіть в ютуб послухайте побрехеньки арістовіча...
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10.04.2022 20:59 Ответить
Як би ж у зелені не було тирси в голові.
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10.04.2022 20:56 Ответить
Эти деньги пойдут на места. Конечно, кто-то будет красть, но в целом это мелочи. Смотри. Есть вещи которые окупают себя быстро и стоят дешево, а есть которые окупают медленно и стоят дорого. Бомбить их одинаково легко. Но сейчас надо восстанавливать вещи, которые быстро себя оккупят. А остальное - там большую стройку или еще что-то оставить на какое-то другое время.
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10.04.2022 20:59 Ответить
Всі гроші мають йти зараз на війну!

Або на виробництво товарів для війни!
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10.04.2022 20:51 Ответить
служил шмигалька премиером
шмигалька деньги розкрадал
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10.04.2022 20:54 Ответить
Таке враження, що впевнені в тому, що в ці області більше не зайдуть, а от на Харків не виділили, мабуть з Харковом вже все вирішено(((
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10.04.2022 20:54 Ответить
Первое дело опять дороги строить, чтобы кацапские танки опять за два дня под Киев доехали, а уж опосля
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10.04.2022 20:57 Ответить
Спочатку звільнюють захоплені території ...
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10.04.2022 20:57 Ответить
А ПВО? Или зачем покупать, лучше скыглить по как зебил, и потом если разбомбят снова, то снова можно еще миллиард выделить!
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10.04.2022 21:04 Ответить
Людям надо куда-то возвращаться. Людям нужен газ, электричество, вода и канализация. "Зраду" тут находят только те, кто по 10-15 человек в школьных классах не жил неделями.
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10.04.2022 21:05 Ответить
А нікого розстріляти не потрібно за розкрадання майна, коли у нас іде війна?
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10.04.2022 21:07 Ответить
Не шукайте зраду, мова тільки про першочергові потреби, чи в Стоянку, Овруч, Народичі, Ірпінь, Чернігів - ми будемо перелітати над зруйнованими мостами, і світло в селах не потрібно? Мова про критичну інфраструктуру, ніби
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10.04.2022 21:09 Ответить
Вы *********? Вже дороги збудували для руських танків.
Зброю купуйте, вилупки!
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10.04.2022 21:14 Ответить
обожлите бабло делить,вам скорей бы отстраиваться,давно не ******* ничего,сами говорите. О вероятности повторных атак на Киев,Суммы .
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10.04.2022 22:56 Ответить
ЗЕленые, не забудьте, что вы заморозили людям помощь - 6 500 грн., а им она сейчас как раз бы пригодилась!!!!
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11.04.2022 09:04 Ответить
 
 