Российские оккупанты могут совершить наступление на Днепр из Изюма для того, чтобы продвинуться на Донбасс, - The New York Times

Российские оккупанты могут провести наступление из Изюма на город Днепр – стратегическую цель в контексте борьбы за Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских военных аналитиков.

"Бои обострились вокруг Изюма после того, как Москва объявила о своем намерении сосредоточить свои боевые действия на востоке, выведя десятки тысяч войск с севера после противостояния более жесткому, чем ожидалось, украинскому сопротивлению", - говорится в сообщении.

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"Мы уже много дней говорим о том, как важен для них Изюм", - отметил чиновник Пентагона.

По словам источника, оккупантам необходим Изюм, чтобы удерживать свои передовые линии фронта и позволить им продвинуться в Днепр и другие стратегически важные города на Донбассе.