Российские оккупанты могут совершить наступление на Днепр из Изюма для того, чтобы продвинуться на Донбасс, - The New York Times
Российские оккупанты могут провести наступление из Изюма на город Днепр – стратегическую цель в контексте борьбы за Донбасс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских военных аналитиков.
"Бои обострились вокруг Изюма после того, как Москва объявила о своем намерении сосредоточить свои боевые действия на востоке, выведя десятки тысяч войск с севера после противостояния более жесткому, чем ожидалось, украинскому сопротивлению", - говорится в сообщении.
"Мы уже много дней говорим о том, как важен для них Изюм", - отметил чиновник Пентагона.
По словам источника, оккупантам необходим Изюм, чтобы удерживать свои передовые линии фронта и позволить им продвинуться в Днепр и другие стратегически важные города на Донбассе.
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https://twitter.com/i/status/1513172480554323979 https://twitter.com/i/status/1513172480554323979
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів про ситуацію в Маріуполі та побажав народу України триматися, боротися та перемагати.
Захисники Маріуполя з полку Нацгвардії "Азов" стверджують, що з ними вже понад два тижні ніхто з найвищого політичного керівництва країни не виходив на зв'язок. Зокрема, про це https://twitter.com/Polk_Azov/status/1513151884240031748?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513151884240031748%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Fukraine%2F4468188-s-zaschytnykamy-**********-nykto-ne-sviazyvaetsia-2-nedely-azov заявив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Ви замислювалися про те, як тут перебувати, як боротися в таких умовах, що відчувають захисники Маріуполя? Це коли тобі пишуть смс "Як у тебе справи, друже?", а ти п'ять хвилин тому поклав у чорний мішок побратима, якого знав сім років.
Це коли вчорашній взводник, якому 22 роки, командує батальйоном, командує краще за полкана, який все своє життя отримував зарплату від держави, це коли відділення азовців штурмує роту елітного спецназу…
Коли наші дівчатка роблять з того, що є, суп, а він тобі у рот не лізе, бо через кілька кварталів помирає дитина з голоду, і ти не можеш їм допомогти…
Це політики, які розповідають, що "ми їх підтримуємо, ми постійно на зв'язку", але вже більш як два тижні ніхто не бере слухавку і ніхто ні з ким не спілкується", - розповів Святослав Паламар.
При цьому Паламар побажав народу України триматися, боротися та перемагати.
На вертолётах что ли?
Може в НьюЙорк таймс це одне і те ж, але на глобусі України трохи по іншому.
Якщо *********** і мости Дніпра, то такий план і є.
На їхньому шляху лише одне велике місто Павлоград, яке можна обійти.
Відстань від Ізюму до Дніпра 230 км
У Америки найкраща розвідка, але ледь не найгірші "аналітики"...
бред какой то
Только *** им по всей морде.
Короче очередная колбаса, "Киев падёт в течении 72 часов" и т.п.