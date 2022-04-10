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Новости Война
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Российские оккупанты могут совершить наступление на Днепр из Изюма для того, чтобы продвинуться на Донбасс, - The New York Times

місто,дніпро

Российские оккупанты могут провести наступление из Изюма на город Днепр – стратегическую цель в контексте борьбы за Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских военных аналитиков.

"Бои обострились вокруг Изюма после того, как Москва объявила о своем намерении сосредоточить свои боевые действия на востоке, выведя десятки тысяч войск с севера после противостояния более жесткому, чем ожидалось, украинскому сопротивлению", - говорится в сообщении.

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"Мы уже много дней говорим о том, как важен для них Изюм", - отметил чиновник Пентагона.

По словам источника, оккупантам необходим Изюм, чтобы удерживать свои передовые линии фронта и позволить им продвинуться в Днепр и другие стратегически важные города на Донбассе.

Автор: 

Днепр (4408)


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Топ комментарии
+21
Пока фашист в плену,его самку пользуют хачи

https://twitter.com/i/status/1513172480554323979 https://twitter.com/i/status/1513172480554323979

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10.04.2022 21:11
+21
Що за маячня?!! Дніпро стратегічне місто на Донбасі??!!
Може в НьюЙорк таймс це одне і те ж, але на глобусі України трохи по іншому.
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10.04.2022 21:19
+16
нихера себе! с Изюма на Днепр!!
На вертолётах что ли?
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10.04.2022 21:16
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Пока фашист в плену,его самку пользуют хачи

https://twitter.com/i/status/1513172480554323979 https://twitter.com/i/status/1513172480554323979

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10.04.2022 21:11 Ответить
У кавказкого "джигита " , и толще и длиннее , достаёт от гланд до вагины , и наоборот
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10.04.2022 22:09 Ответить
Ну ну
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10.04.2022 21:13 Ответить
Все, що треба знати про керівництво держави та його наміри що до країни.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів про ситуацію в Маріуполі та побажав народу України триматися, боротися та перемагати.

Захисники Маріуполя з полку Нацгвардії "Азов" стверджують, що з ними вже понад два тижні ніхто з найвищого політичного керівництва країни не виходив на зв'язок. Зокрема, про це https://twitter.com/Polk_Azov/status/1513151884240031748?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513151884240031748%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Fukraine%2F4468188-s-zaschytnykamy-**********-nykto-ne-sviazyvaetsia-2-nedely-azov заявив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Ви замислювалися про те, як тут перебувати, як боротися в таких умовах, що відчувають захисники Маріуполя? Це коли тобі пишуть смс "Як у тебе справи, друже?", а ти п'ять хвилин тому поклав у чорний мішок побратима, якого знав сім років.

Це коли вчорашній взводник, якому 22 роки, командує батальйоном, командує краще за полкана, який все своє життя отримував зарплату від держави, це коли відділення азовців штурмує роту елітного спецназу…

Коли наші дівчатка роблять з того, що є, суп, а він тобі у рот не лізе, бо через кілька кварталів помирає дитина з голоду, і ти не можеш їм допомогти…

Це політики, які розповідають, що "ми їх підтримуємо, ми постійно на зв'язку", але вже більш як два тижні ніхто не бере слухавку і ніхто ні з ким не спілкується", - розповів Святослав Паламар.

При цьому Паламар побажав народу України триматися, боротися та перемагати.
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10.04.2022 21:31 Ответить
От Изюма до Днепра, около 250 км, и только 2 дороги, сомневаюсь что это правильное решение...
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10.04.2022 21:16 Ответить
Какой бы кацап не пошёл - всё равно придёт на тот свет
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10.04.2022 21:40 Ответить
До Павлограда как минимум три (по которым им не пройти) , а от Павлограда всего одна ,Которую преодолеть оч сложно. Так что Йух им по всей морде.
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10.04.2022 22:18 Ответить
Може на Павлоград, а не Дніпро?
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10.04.2022 21:16 Ответить
Павлоград им никто не отдаст. Костьми лягу но не пущу.
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10.04.2022 22:20 Ответить
нихера себе! с Изюма на Днепр!!
На вертолётах что ли?
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10.04.2022 21:16 Ответить
Скорей всего на пепелаце
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10.04.2022 22:44 Ответить
могут и хотят- две большие разници -так говорят в Жемчужине у моря??
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10.04.2022 21:16 Ответить
Ну и в Днепре тогда отгребут по полной
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10.04.2022 21:17 Ответить
Що за маячня?!! Дніпро стратегічне місто на Донбасі??!!
Може в НьюЙорк таймс це одне і те ж, але на глобусі України трохи по іншому.
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10.04.2022 21:19 Ответить
Ну давайте ще пару колон пустіть, побільше м'яса грузіть, цього разу ну точно вийде!
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10.04.2022 21:20 Ответить
цілком можливо, орки недаремно бомбять аеропорт Дніпра щодня.

Якщо *********** і мости Дніпра, то такий план і є.

На їхньому шляху лише одне велике місто Павлоград, яке можна обійти.

Відстань від Ізюму до Дніпра 230 км
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10.04.2022 21:23 Ответить
Так это наоборот хреново, колонне нужно где то закрепляться, а ехать по дороге 230 км, это самоубийство, колонну просто разобьют, так как ограничений нету и можно валить со всех орудий
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10.04.2022 21:29 Ответить
нехай так і станеться
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10.04.2022 21:33 Ответить
наверное Псаки на полставки в газете подрабатывает,большая знаток географии
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10.04.2022 21:23 Ответить
У вас в Усть-Кукуйскє кромє Псакі ще кого знають? Обаму? Вони вдвох вам обосцяли під'їзди?
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10.04.2022 21:52 Ответить
Як тут раніше хтось дуже-дуже влучно замітив:
У Америки найкраща розвідка, але ледь не найгірші "аналітики"...
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10.04.2022 21:24 Ответить
Что эти идиоты курят? Где Изюм и где Днепр...
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10.04.2022 21:26 Ответить
ничего не понял, где Днепр, а где Донбасс
бред какой то
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10.04.2022 21:26 Ответить
Там где и уланбатор на месте киева)
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10.04.2022 21:42 Ответить
Посмотри на карту боевых действий , всё стаёт понятным . Изюм - Павлоград - Гуляйполе . Котёл не виданных масштабов .

Только *** им по всей морде.
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10.04.2022 23:04 Ответить
https://liveuamap.com/?zoom=11&ll=48.05835,34.60144
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10.04.2022 23:05 Ответить
Нет у них сил идти к Днепру. Понты. Также, как и Харьков брать. Сейчас у них одна цель - юго-восток. Но и там не всё так гладко для орков. Ресурсы не безграничны. Наступление стопорится.
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10.04.2022 21:30 Ответить
самое главное - рашка непредсказуема...и в ее шараханьи может не быть никакой логики или понятности для нормального человека...поэтому рассуждение любого военного эксперта, это прежде всего его виденье картины или военного театра (как хотите)...а "мясник" , командующий раша-марадёрами будет действовать по своему а не по "законам ведения войны"
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10.04.2022 21:33 Ответить
Две белых на ЖД. Ой не туда)
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10.04.2022 21:39 Ответить
Куда -куда? На Днепр? они - это серьезно? Взять миллионник, в котором каждый мечтает подержать оккупанта за глотку!! Не, у нас - суровые мужики. Мама Одесса, дай им правильное погонялово! а то у нас ржут все и нам некогда))))))
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10.04.2022 21:41 Ответить
На хера еще "аналитика" из заморских газет здесь? Своих паникеров хватает.
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10.04.2022 21:48 Ответить
Іноземні оналітікі оналізіруют нашу війну по глобусу. У самому оналізі закладені глибокі оналітичні знання: вдарити в лоб по мільйонному місту, щоби відкрити свій зад під українські війська, але все це заради великої мети - оточення кількох містечок на Донеччині... Додам тільки ще такий пасаж від наших телевізійних марафонців: "орки просуваються в районі Великого Бурлука, імовірно з метою наступу на Харків, Маріуполь і Одесу". Той оналіз ще оналітичніший. Складається враження, що ворожа розвідка через кретинів вкидає нам усілякі страхи та грає на нервах. Все, припиняємо займатися х@етой і витрачати час.
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10.04.2022 21:50 Ответить
Знаємо вже
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10.04.2022 22:10 Ответить
это как бы в разных направлениях...Они собираются идти по линии Павлоград - Лозовая максимум, да и то обосрутся...
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10.04.2022 22:15 Ответить
Акуеть он Сусанин! Такой может и до лондона довести за перу дней.
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10.04.2022 22:21 Ответить
Ага, они уже и Киев и Харьков и Чернигов за 48 часов взяли, остался только марш-бросок 250 км от Изюма до Днепра. Что они там курят в НьюЙорк Таймс?
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10.04.2022 22:23 Ответить
А якщо,американці мали на увазі Запоріжжя,а не Дніпро?
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10.04.2022 22:34 Ответить
Аналитики от бога, видел я эту статья на английском, они испугались колонны орков в городке Верхний Булук чтоль, это далеко за Харьковом на территории РФ... И предположили, что она каким-то образом направиться на Днепр. Товарищи вообще не понимают, как теперь идёт война спустя 46 дней. Теперь движения колонн в глубину страны практически нереальное дело. Тем более на пути на Днепр куча населенных пунктов, и достаточно большой Павлоград.
Короче очередная колбаса, "Киев падёт в течении 72 часов" и т.п.
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10.04.2022 22:55 Ответить
 
 