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"Если кто выходит на демонстрацию с российским флагом, то он автоматически поддерживает государство, ведущее войну на истребление против Украины", - посол в Германии Мельник

німеччина

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал запретить русские флаги и другие государственные символы РФ на пророссийских акциях в Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Использование всех официальных символов государства-агрессора - например российский флаг - должно быть запрещено законом до тех пор, пока Россия ведет эту войну на истребление против украинского народа", - сказал Мельник в интервью информагентству dpa.

Демонстрация российской символики не имеет ничего общего со свободой мысли, а является "прославлением варварской агрессии" в центре Европы, убежден украинский дипломат. Поэтому он проведет "очень конкретные переговоры" с правительством Германии по этому поводу, заверил Мельник. "Я вообще не понимаю, почему немецкие политики закрывают на это глаза", – сказал он.

"Если кто-то выходит на демонстрацию с российским флагом, то он автоматически поддерживает государство, ведущее войну на истребление против Украины и нашего гражданского населения", - аргументировал украинский посол.

В последнее время в ряде городов Германии прошли пророссийские акции. К примеру, 9 апреля по улицам Штутгарта проехал длинный кортеж автомобилей с множеством российских флагов на капотах. Главным лозунгом автопробега было "Против дискриминации русскоговорящих". Демонстранты требовали "остановить русофобию" и выступали "против дискриминации русскоязычных детей в школах".

В минувшее воскресенье, то есть в день, когда стало известно о зверствах российских военных в Буче, аналогичный автопробег в Берлине вызвал волну возмущения.

Автор: 

Германия (6946) россия (95454) флаг (934) Мельник Андрей (228)


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Топ комментарии
+38
Анулируйте визы этим ублюдкам и пусть машут теми тряпками на своей любимой параше
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10.04.2022 21:45
+32
А чого ж це патріоти сросії не в себе дома мітингують а в "презрених гейропах"?
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10.04.2022 21:46
+32
Вони руські німці. Я коли чую розмови в метро або в других місцях проти України, просто говорю перестати пропаганду бо мій наступний крок виклик поліції . Бабулі на лавочках роти закривають,просто порекомендувала запастись соняшниковим насінням для своїх орків.
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10.04.2022 21:50
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Анулируйте визы этим ублюдкам и пусть машут теми тряпками на своей любимой параше
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10.04.2022 21:45 Ответить
Вони руські німці. Я коли чую розмови в метро або в других місцях проти України, просто говорю перестати пропаганду бо мій наступний крок виклик поліції . Бабулі на лавочках роти закривають,просто порекомендувала запастись соняшниковим насінням для своїх орків.
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10.04.2022 21:50 Ответить
Не "руські" , а російські !
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10.04.2022 21:59 Ответить
Нема у них ні орфографії ні правил написання. Рашисти,орки,нелюди і просто пусте місце,як ті що проти Україні воюють,так і в Німеччині
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10.04.2022 22:05 Ответить
Руські - від слова Русь (Русь - це Україна ) . Русский українською мовою є росіянин , не руський !
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10.04.2022 22:11 Ответить
До війни ніхто ніколи не писав на них "руські". А зараз невідомо звідки вилізло і доволі багато. Підозрюю що через московські хитрі технології і московських ботів, які рядяться під українців. Кожного хто пише "руські" я підозрюю одним із них, навіть якщо він поряд буде писати: "Слава Україні".
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10.04.2022 22:48 Ответить
Московити.
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10.04.2022 22:32 Ответить
Краще писати-руцкіє або орки))))
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10.04.2022 22:07 Ответить
кацапи свинособачі ...
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10.04.2022 22:12 Ответить
Ну що ви,пане Мельник. Це називається "Мі імєєм право на свайё мнєніє". Ну а те, що це "мнєніє" махрових нацистів демократичну Європу мало турбує.
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10.04.2022 21:46 Ответить
А чого ж це патріоти сросії не в себе дома мітингують а в "презрених гейропах"?
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10.04.2022 21:46 Ответить
партизаны-подпольщики!
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10.04.2022 22:16 Ответить
Агентура московитів.
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10.04.2022 22:31 Ответить
как же,у себя дома жрать нечего и жить нужно в бараке а в европе они в шоколаде.ещё те твари хитрожопые!
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11.04.2022 11:30 Ответить
Домой не помойку пускай едут. Нех нацистам в Германии пользоваться ненавистным миром
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10.04.2022 21:49 Ответить
Россия-сегодняшние фашисты,Германия-бывшие фашисты.Это братские фашистские народы,так что всё естественно
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10.04.2022 21:52 Ответить
сховалися на загниваючому заході і кажуть путлєр хароший,
а якого хєра ти не живеш в тій параші а в німеччині

щось ніхто не каже що в параші всі мови дискримінуються

в параші б всіх одразу повязали
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10.04.2022 21:54 Ответить
Я б така щоб зібрати всю ту свору і відправити на історичну родіну
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10.04.2022 21:56 Ответить
Вони тому і вийшли.
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10.04.2022 21:55 Ответить
Поддерживать росию, значит поддерживать войну. Дискриминация справедлива и понятна.... всем кроме рашистов.
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10.04.2022 21:55 Ответить
їх діаспори - це бойові групи, для захоплення територій, вже століттями... а наївні європейці думають що гроші і відкриті кордони зробили з кацапів людей... їм це буде коштувати дуже багато крові
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10.04.2022 21:55 Ответить
23 лютого був важкий день,як будто все завмерло в відчуттів біди і горя. Ми були в консула України в Мюнхені. Консул з Черкас. Ніколи не забуду принижень, некомпетентність і зверхність з його боку. Хотілося написати скаргу, а тут війна. Ніколи не забуду голос брата. Європа з вами, ми вмираємо разом з вами і піднімаємось разом з вашими Перемогами. Бережіть себе і Україну
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10.04.2022 21:56 Ответить
з Черкас також перемовник від руSSкого міра Запроданець - хахол мідінскій.... "савпадєніє....-НЄ думаю..."
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10.04.2022 22:10 Ответить
ми вмираємо разом з вами і піднімаємось разом з вашими Перемогами
🙏
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10.04.2022 23:34 Ответить
Все правильно кажете, пане Мельник.
Але ситий Захід - первертно толерантний, щоб не сказати інакше.

Тут минулої неділі, коли газети по цілому світу вийшли з описом звірств на Київщині, державний канал присвятив кілька годин московитській "культурі", зокрема, =євґєнію анєґіну=.

Це запрошують якось москальського піаніста. І симвонічний оркестр Монреаля видав пояснення на запит українців і не лише: ці =грулі= вірують, що присутність москаля сприятиме поширенню меседжу про мир (???) та надії, що музика лунає сильніше, ніж зброя (с)

Тепер петицію підписуємо.

До цих недоумків не доходить, що то не лише х**ло і його верхівка такі, а вся москальня за одиничними винятками. І то - до певної межі.
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10.04.2022 22:05 Ответить
*симфонічний
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10.04.2022 23:44 Ответить
Да, блин, это даже нельзя назвать дискриминацией.... Это совершенно справедливая ненависть к раше....
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10.04.2022 22:06 Ответить
Німці -скалічена ,згвалтована ,залякана нація.
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10.04.2022 22:08 Ответить
Німці ,скалічена,згвалтована ,нещасна нація і кацапи теж скалічена ,збочена нація гвалтівників!
ВАРТІ ОДИН ОДНОГО!!!
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10.04.2022 22:12 Ответить
....Штайнмаєр почав "прозрівати"...і вже щось залепетав про Гаагу для путіна та шойгу...

дякуючи Послу України п.Мельнику, який постійно палить німецьку вату-адептів руSSкого міра...
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10.04.2022 22:14 Ответить
На жаль в Греції нема такого консула чи посла. Ні чути ніякого протесту проти автопробігів русні. Нагло на другий день після новин з Бучі. Та вони ще й хитріщі за наших мітінгуючіх. долучають до своїх зборищ ще й греків. В Салоніках вийшли не тільки з прапорами рашки . а й грецькими. кричали Єллада-росія-ортодоксия (Греція-росія- православіе) Як їх греки будуть розганяти?
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10.04.2022 22:33 Ответить
пишите жалобу в МИД на посла!
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10.04.2022 23:35 Ответить
Германии нужно отключить российские тв каналы - а она этого до сих пор не сделала
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10.04.2022 22:38 Ответить
не только германии,в израиле тоже!а в словакии есть российсое тв?
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11.04.2022 11:32 Ответить
Усіх, хто приймав участь у цих афтапрабєгах вже розшукують, перевіряють та будуть викидати у рідні єпєня.

Готуйтеся, рускамірци!
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10.04.2022 23:06 Ответить
Автопробежчиков "русского мира" - депортировать обратно на их обветованную землю.
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10.04.2022 23:16 Ответить
К сожалению, в моей компании есть и так называемые «пониматели Путина». Я думаю, что они смотрят только российские программы. В Германии эта русская буква Z приравнивается к свастике и может быть наказуема до 5 лет лишения свободы.
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10.04.2022 23:22 Ответить
Вони вже усі мають громадянство Німеччини? Якщо ні, то нехай збирають валізи на історичну батьківщину. США, Канада, Німеччина через два тиждні повикидають цих расєян нахій.
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10.04.2022 23:54 Ответить
Це вже якась ну дуже відверта кацапофобія, я б сказав...
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10.04.2022 23:57 Ответить
К несчастью они не просто имеют гражданство Германии, но и получили его 30 лет тому. Так что тут сложно что-то сделать. Здесь из дому выселить нельзя, если жилец платит и не творит чего-то совсем противоправного. У меня соседка такая: всех в доме достала своими жалобами на шум - помыться после 10 нельзя. Достала даже владельца дома, но он не может её выставить по закону.
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10.04.2022 23:59 Ответить
немцы как были фашистами - так и остались. Как и венгрия с италией.
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10.04.2022 23:36 Ответить
Чемодан, вокзал, Рассея - депортировать на ... к скрепам, онучам и ценностям Мордора!
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10.04.2022 23:45 Ответить
Говорят в Москве задержали человека с книгой "Война и мир"
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11.04.2022 00:21 Ответить
Уничтожение Германии начинается с Берлина - свинособаки его окупир
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11.04.2022 08:00 Ответить
Рвали- их там не мерено. Они его засрали и отравили. Либеральность немцев приведёт к тому , что они ее взорвут , они будут орать, что ,, это исконно русская земля,,..Германия будет иметь дичайший геморой с одноклеточными.
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11.04.2022 08:05 Ответить
Рвали. Все засрут и отравят. Германия будет иметь много проблем с одноклеточными свинособаками. Не бывает русских немцев - бывают только генетические вырожденцы , биологический мусор
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11.04.2022 08:08 Ответить
а сколько таких ублюдков у нас в израиле!как грязи!
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11.04.2022 11:27 Ответить
 
 