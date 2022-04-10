"Если кто выходит на демонстрацию с российским флагом, то он автоматически поддерживает государство, ведущее войну на истребление против Украины", - посол в Германии Мельник

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал запретить русские флаги и другие государственные символы РФ на пророссийских акциях в Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Использование всех официальных символов государства-агрессора - например российский флаг - должно быть запрещено законом до тех пор, пока Россия ведет эту войну на истребление против украинского народа", - сказал Мельник в интервью информагентству dpa.

Демонстрация российской символики не имеет ничего общего со свободой мысли, а является "прославлением варварской агрессии" в центре Европы, убежден украинский дипломат. Поэтому он проведет "очень конкретные переговоры" с правительством Германии по этому поводу, заверил Мельник. "Я вообще не понимаю, почему немецкие политики закрывают на это глаза", – сказал он.

"Если кто-то выходит на демонстрацию с российским флагом, то он автоматически поддерживает государство, ведущее войну на истребление против Украины и нашего гражданского населения", - аргументировал украинский посол.

В последнее время в ряде городов Германии прошли пророссийские акции. К примеру, 9 апреля по улицам Штутгарта проехал длинный кортеж автомобилей с множеством российских флагов на капотах. Главным лозунгом автопробега было "Против дискриминации русскоговорящих". Демонстранты требовали "остановить русофобию" и выступали "против дискриминации русскоязычных детей в школах".

В минувшее воскресенье, то есть в день, когда стало известно о зверствах российских военных в Буче, аналогичный автопробег в Берлине вызвал волну возмущения.