"Если кто выходит на демонстрацию с российским флагом, то он автоматически поддерживает государство, ведущее войну на истребление против Украины", - посол в Германии Мельник
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал запретить русские флаги и другие государственные символы РФ на пророссийских акциях в Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Использование всех официальных символов государства-агрессора - например российский флаг - должно быть запрещено законом до тех пор, пока Россия ведет эту войну на истребление против украинского народа", - сказал Мельник в интервью информагентству dpa.
Демонстрация российской символики не имеет ничего общего со свободой мысли, а является "прославлением варварской агрессии" в центре Европы, убежден украинский дипломат. Поэтому он проведет "очень конкретные переговоры" с правительством Германии по этому поводу, заверил Мельник. "Я вообще не понимаю, почему немецкие политики закрывают на это глаза", – сказал он.
"Если кто-то выходит на демонстрацию с российским флагом, то он автоматически поддерживает государство, ведущее войну на истребление против Украины и нашего гражданского населения", - аргументировал украинский посол.
В последнее время в ряде городов Германии прошли пророссийские акции. К примеру, 9 апреля по улицам Штутгарта проехал длинный кортеж автомобилей с множеством российских флагов на капотах. Главным лозунгом автопробега было "Против дискриминации русскоговорящих". Демонстранты требовали "остановить русофобию" и выступали "против дискриминации русскоязычных детей в школах".
В минувшее воскресенье, то есть в день, когда стало известно о зверствах российских военных в Буче, аналогичный автопробег в Берлине вызвал волну возмущения.
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а якого хєра ти не живеш в тій параші а в німеччині
щось ніхто не каже що в параші всі мови дискримінуються
в параші б всіх одразу повязали
🙏
Але ситий Захід - первертно толерантний, щоб не сказати інакше.
Тут минулої неділі, коли газети по цілому світу вийшли з описом звірств на Київщині, державний канал присвятив кілька годин московитській "культурі", зокрема, =євґєнію анєґіну=.
Це запрошують якось москальського піаніста. І симвонічний оркестр Монреаля видав пояснення на запит українців і не лише: ці =грулі= вірують, що присутність москаля сприятиме поширенню меседжу про мир (???) та надії, що музика лунає сильніше, ніж зброя (с)
Тепер петицію підписуємо.
До цих недоумків не доходить, що то не лише х**ло і його верхівка такі, а вся москальня за одиничними винятками. І то - до певної межі.
ВАРТІ ОДИН ОДНОГО!!!
дякуючи Послу України п.Мельнику, який постійно палить німецьку вату-адептів руSSкого міра...
Готуйтеся, рускамірци!