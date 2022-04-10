На Восточном направлении уничтожено 26 оккупантов, 1 БМП и 2 вертолета, - ОТГ "Схід"
В течение суток, 10 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "Ответным огнем украинские защитники уничтожили: личного состава – 26; БМП/БТР – 1; АО – 2; вертолётов – 2; БПЛА – 1".
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Наразі нарешті є рішення про ленд-ліз, ВБ оголосила про постачання танків. А ще б літаків на додачу і тоді можна планувати наступальні операції, звільнювати загарбані території.
Или ты сраный орк?