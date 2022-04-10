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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении уничтожено 26 оккупантов, 1 БМП и 2 вертолета, - ОТГ "Схід"

схід,оту

В течение суток, 10 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "Ответным огнем украинские защитники уничтожили: личного состава – 26; БМП/БТР – 1; АО – 2; вертолётов – 2; БПЛА – 1".

Также читайте: 10 апреля гуманитарными коридорами эвакуировано 2824 человека, - Верещук

атака (374) ВСУ (6574)


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это те которые неубиваемые? вы еще не воевали с Украиной, козлы.
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10.04.2022 21:50 Ответить
ЦЕНЗОРу: російські фашистські ---- українською мовою це москальські кацапи
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10.04.2022 21:55 Ответить
москвинські, москаль це вояк, москвин - національність. ))
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10.04.2022 22:34 Ответить
Когда Херсон освобождать будете? Люди делают что могут, геройски противостоят оккупантам. Чем дольше города будут оккупированы, тем меньше шансов их освободить. Смешно. 400 тысячная армия не провела ни одной значимой наступательной операции против 150 тысяч потрепанных орков.
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10.04.2022 21:56 Ответить
В Україні немає достатньої кількості наступального озброєння.
Наразі нарешті є рішення про ленд-ліз, ВБ оголосила про постачання танків. А ще б літаків на додачу і тоді можна планувати наступальні операції, звільнювати загарбані території.
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10.04.2022 22:06 Ответить
бери автомат и иди вперед. Умник под чужим флагом.
Или ты сраный орк?
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10.04.2022 22:11 Ответить
Кацапы убивают тысячами в оккупированных городах ! Але...! Какое 26 оккупантов ? Они там в Министерствах Украины что то курят ?
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10.04.2022 23:00 Ответить
сегодня под Харьковом только 1 тыс положили, но то на другом направлении
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11.04.2022 00:08 Ответить
 
 