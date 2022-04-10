На Восточном направлении уничтожено 26 оккупантов, 1 БМП и 2 вертолета, - ОТГ "Схід"

В течение суток, 10 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "Ответным огнем украинские защитники уничтожили: личного состава – 26; БМП/БТР – 1; АО – 2; вертолётов – 2; БПЛА – 1".

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