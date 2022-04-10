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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нельзя исключать следующую попытку орков "взять Киев за 2 дня", - Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"Друзья! То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от желания захватить столицу. Поэтому нельзя исключать следующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне. Оккупанты продолжают зверствовать и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались. Это сегодня мы с Владимиром отметили в эфире одного из крупнейших американских телеканалов ABC", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Возвращаться в Киев рано, действия врага могут быть непредсказуемыми, - городская военная администрация. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19154) Киев (25501) Кличко Виталий (4637)


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Топ комментарии
+16
Якщо радник єрмака - "дєвочка-конфетка" люся арєстовіч - мліючим голосом муркотить що наступу на Київ не буде то варто все полишити і ретельно готуватися саме до наступу.
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10.04.2022 22:26
+13
Хочешь мира -- готовься к войне. Оборудовать позиции надо. Для этого есть масса коммунальных служб
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10.04.2022 22:24
+10
Да, в Києві є простір для мародерства. Мрія окупанта, прямо, в них слюни до пола течуть- стільки пральних машин для їх шалав. Мародерства- єдина мотивація цієї убогої армії...
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10.04.2022 22:17
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орки будуть кричати що все захоплять аби всу не пішли їх ******* а були на місцях в обороні
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10.04.2022 22:14 Ответить
Да, в Києві є простір для мародерства. Мрія окупанта, прямо, в них слюни до пола течуть- стільки пральних машин для їх шалав. Мародерства- єдина мотивація цієї убогої армії...
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10.04.2022 22:17 Ответить
Кличко не хочет что бы жители в Киев возвращались? Нахер это говорить? Нужно запускать экономику там где нет боевых действий!!
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10.04.2022 22:17 Ответить
не хочет, чтобы "уставшие от войны", своими действиями свернули оборону Киева. Если б в 2019 не сошли б с пути наращивания армии то путин побоялся бы напасть, ведь у нас было б куча наступательного оружия, снесли б все в оркостане.
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10.04.2022 23:06 Ответить
К меня блин вопрос, какого чёрта эти утырки говорят что нет наступательного вооружения, как они надеялись заходить на Донбас и Крым???
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10.04.2022 23:25 Ответить
Украина не собиралась военным путем брать Крым и Донбасс, это знают также и на россии. потому и напали потому что знают что ответки не будет, а санкции пока подействуют путин уже сдохнет и ему будет все равно.
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12.04.2022 16:57 Ответить
Это, похоже, говорит для того, чтобы не отводили войска от Киева.
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11.04.2022 09:37 Ответить
пора переиздавать

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10.04.2022 22:18 Ответить
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10.04.2022 23:11 Ответить
Я не ежик, я Йожеф. Та понял, не плюйся только
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11.04.2022 02:47 Ответить
Откуда ждать наступление, Виталик? Шо ты несешь? С востока, после Донбасса пойдут прям сразу маршем в фиг знает сколько километров, чтобы взять левый берег Киева, где нет ничего интересного для рашистов? Или с Юга по Одесской трассе, колону выстроят у всех на виду и маршем пойдут? Они тыпилы но не на столько же. Не ну можно перебросить опять снова на север и опять маршем с беларуси пойти, но опять же это снова будет все видно, как на ладоне
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10.04.2022 22:19 Ответить
Тем более сейчас там укрепрайоны полным ходом строят
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10.04.2022 22:20 Ответить
это правда? а то до войны никто не х* не делал...Будм надеяться, сейчас хоть выводы сделали....
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10.04.2022 23:30 Ответить
Земля підсихає,місця знайомі,шляхи відновлюються,розміновано. Угруповання тримається в очікуванні сприятливого моменту
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10.04.2022 22:28 Ответить
Места знакомы, где полным ходом получили писдулей? Не говоря уже про зеленку, где теперь фиг поймешь из какого куста тебя джавелин или стугна настигнет. Забудьте про наступление на Киев, до конца года его не будет, ну до середины осени, пока листва не спадет с деревьев. Ну а про ту группировку, что осталась на севере, это покоцанная группировка, которая выполняет демонстрационные действия, аля бульба армия на Волынском направлении, чтобы сдерживать нашу группировку под Киевом, это не ударная группировка от слова совсем. Не говоря о том, а кто сказал, что там на севере их не ждут сюрпризы прямо перед границей от нас?
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10.04.2022 22:40 Ответить
Ну,непотрібно переконувати мене. Маємо справу з гебістським щуром. Воно Незаспокоїться доки є м'ясо назабій. Й доки незаб'є,усіх ,своїх холопів.
Там,інша логіка. Інша
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10.04.2022 22:46 Ответить
Хочешь мира -- готовься к войне. Оборудовать позиции надо. Для этого есть масса коммунальных служб
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10.04.2022 22:24 Ответить
Фортифікація - то ціла наука. Комунальні служби таке не осилять. У Другу Світову війну протитанкові рови рили місцеві жителі під керівництвом військових. Київський укріпрайон будували десяток років у 30-ті роки минулого сторіччя. Наразі від нього є залишки дотів вздовж річки Ірпінь. Після побудови тої мережі дотів була проблема підтримувати їх у належному придатному для експлуатації стані, оснащенні зброєю і прикріпленими до КіУР бойовими підрозділами. До самого початку війни в червні 1941 року так це питання до кінця і не було вирішене. Доти були, а обороняти нікому і нічим. Орки на нас скоріш за все знову полізуть, як це було в Чечні. Як не в цьому році, то залижуть рани і полізуть пізніше. Тому лінію оборони робити треба. Може зараз тамчасову, а пізніше капітальну. Бо цей ворог буде жити поряд з нами завжди і загроза від нього існуватиме завжди. Це ситуація, як у Ізраїлю з арабами.
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10.04.2022 22:54 Ответить
Тільки робити за Іванковом, а не перед Києвом. А то Київ врятували, а тисячі мирних в по дорозі до Києва - рашисти закатували і вбили
Взагалі, нам конче необхідно буде по всьому кордону з рашкою і білорашкою встановлювати підрозділи ЗСУ з фортифікаційними спорудами найкращих зразків. Гроші НЕ ШКОДУВАТИ.
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10.04.2022 23:20 Ответить
В итоге немцы ударили с севера войсками, которые шли на москву. Киевский котел 1941-го года считается самым серьезным военным поражением в мировой истории. С другой стороны, из-за этого москва была спасена. Гитлеровские генералы были категорически против против перенаправления части группы армий Центр на окружение Киева. Но фюрер настоял. Тактически эта была лёгкая, лакомая добыча. Но стратегически немцы в итоге проиграли. К зиме 1941-го пошли массовые поставки по ленд-лизу и отбиваться сссру стало легче. А если бы немцы захватили москву в конце лета 1941-го, как и планировалось, куда бы пошла мировая история, одному Богу известно
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11.04.2022 03:11 Ответить
Дурно було,б того нерозуміти
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10.04.2022 22:24 Ответить
Якщо радник єрмака - "дєвочка-конфетка" люся арєстовіч - мліючим голосом муркотить що наступу на Київ не буде то варто все полишити і ретельно готуватися саме до наступу.
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10.04.2022 22:26 Ответить
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11.04.2022 07:35 Ответить
І на жаль це цілком реально! Всі вже забули інтерв'ю Путіна, де він говорив, що вони поперед військових будуть гнати жінок і дітей! Згадайте скільки дітей вони вивезли та заручників, а чи готовий до такої війни наш хворий на крайній гуманізм верховний головнокомандувач, чи буде здавати все без бою як в Криму?!
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10.04.2022 22:27 Ответить
Орки были до Бучи, сейчас это российские нацисты.
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10.04.2022 22:27 Ответить
Доречі ,хло незаспокоїться,доки незнищить збройні формування орди
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10.04.2022 22:34 Ответить
Тренер питає у боксера: "Зачем тебе голова?"
Той відповідає: "Ну я в неё ем".
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10.04.2022 22:36 Ответить
Кацапів називають орками , щоб після війни можна було казати , що Україна воювала не з кацапами - московитами , не з московією ,а з орками ??
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10.04.2022 22:36 Ответить
Є військова адміністрація Києва, потрібно слухати її а не заробітчанина Віталіка Долю, він просто не взмозі забезпечити роботу міста при повернені біженців
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10.04.2022 22:49 Ответить
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10.04.2022 23:04 Ответить
Ну да, верещучка, яка гуманітарку оркам дарує і загорілий притула, який сидить десь в приватному будинку і гроші собі на картку збирає були б кращим вибором. Серйозно? Мера кияни вибрали, не скигли
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11.04.2022 07:04 Ответить
В моєму районі (Київ) стоїть розбитий кіоск. На півметра від землі зламано ролети та розбито скло. Ймовірно врізалася вантажівка. У вікно видно, що на підлозі лежать (цілі!) пляшки с іноземними соусами, оливковою олією, джемами, коробки з печивом та макаронами.
В такому стані вже тиждень, але ніхто в кіоск не лізе і не мародерить!
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11.04.2022 07:55 Ответить
в рот они возьмут а не Киев!
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11.04.2022 11:23 Ответить
 
 