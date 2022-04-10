Нельзя исключать следующую попытку орков "взять Киев за 2 дня", - Кличко
Киевский городской голова Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.
"Друзья! То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от желания захватить столицу. Поэтому нельзя исключать следующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне. Оккупанты продолжают зверствовать и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались. Это сегодня мы с Владимиром отметили в эфире одного из крупнейших американских телеканалов ABC", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 НБ
показать весь комментарий10.04.2022 22:26
+13 Юрий Педаченко
показать весь комментарий10.04.2022 22:24
+10 Reception Office
показать весь комментарий10.04.2022 22:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там,інша логіка. Інша
Взагалі, нам конче необхідно буде по всьому кордону з рашкою і білорашкою встановлювати підрозділи ЗСУ з фортифікаційними спорудами найкращих зразків. Гроші НЕ ШКОДУВАТИ.
Той відповідає: "Ну я в неё ем".
В такому стані вже тиждень, але ніхто в кіоск не лізе і не мародерить!