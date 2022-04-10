Нельзя исключать следующую попытку орков "взять Киев за 2 дня", - Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"Друзья! То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от желания захватить столицу. Поэтому нельзя исключать следующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне. Оккупанты продолжают зверствовать и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались. Это сегодня мы с Владимиром отметили в эфире одного из крупнейших американских телеканалов ABC", - говорится в сообщении.

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