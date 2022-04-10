Войска РФ накапливают силы и постараются выполнить "план минимум" по захвату востока Украины, - Маляр

Оккупанты сейчас накапливают силы и постараются выполнить свой "план минимум" по захвату востока Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Что сейчас кажется какой-то стабилизацией, – на самом деле это не так. Сейчас враг накапливает свои силы. Никакого затишья нет и никакой стабилизации нет. Просто сейчас российская армия пытается выполнить свой "план минимум", а это у них – восток Украины", - объяснила она.

Маляр отметила, что российские войска, вероятно, будут корректировать свои планы, поэтому нужно адекватно понимать, что все равно конечной целью является вся Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планы российских оккупантов остаются угрожающими, - Маляр