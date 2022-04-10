Войска РФ накапливают силы и постараются выполнить "план минимум" по захвату востока Украины, - Маляр
Оккупанты сейчас накапливают силы и постараются выполнить свой "план минимум" по захвату востока Украины.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Что сейчас кажется какой-то стабилизацией, – на самом деле это не так. Сейчас враг накапливает свои силы. Никакого затишья нет и никакой стабилизации нет. Просто сейчас российская армия пытается выполнить свой "план минимум", а это у них – восток Украины", - объяснила она.
Маляр отметила, что российские войска, вероятно, будут корректировать свои планы, поэтому нужно адекватно понимать, что все равно конечной целью является вся Украина.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Планы российских оккупантов остаются угрожающими, - Маляр
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45-та ніч війни. Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру, Павлограду та Синельниково. Б'ють по інфраструктурі, залізницях та нафтобазах. Також обстрілювали прифронтовий Харків та міста на підконтрольній Україні частині Донбасу.
На фронтах за ніч істотних змін не сталось.
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Маріуполь - становище дуже важке. Не про все зараз можна казати публічно, але фактом є те, що українські захисники терміново потребують допомоги. Бої в оточенні тривають вже 45 днів, запаси поступово вичерпуються, тим більше, що їм приходиться ще і допомагати цивільним мешканцям, по мірі можливості. В блоковане місто не можна доставити ні підкріплень, ні ***********, ні вивезти звідти поранених. Те, що там відбувається зараз - це Сталінград, Будапешт, Берлін, Алеппо і Мосул разом узяті. Повторюся, що для України порятунок Маріуполя - це питання державного престижу, без жодних виключень.
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Росіяни продовжують зосереджувати війська під Ізюмом, на Харківщині для початку свого анонсованого наступу на Донбасі. Інформація про нові колони техніки та БТГ надходить щодня. Також триває планування та налагодження взаємодії між з'єднаннями, чим і займається новий командувач «спецоперації» генерал армії Дворніков. Думаю, цей наступ почнеться вже у другій половині наступного тижня.
@sergonaumovich
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https://twitter.com/sergonaumovich/status/1513214003308339211 1 ч
Шикардос!
https://twitter.com/i/status/1513214003308339211