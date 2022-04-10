На Донецком и Луганском направлениях 10 апреля уничтожено 5 танков, 8 артсистем и 3 вертолета оккупантов, - пресс-центр ОС

Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты 4 атаки врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, 10 апреля, украинские защитники уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков", говорится в сообщении.

Всего в течение недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийских системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов и 5 крылатых ракет противника.

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