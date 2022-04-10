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Новости Война
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На Донецком и Луганском направлениях 10 апреля уничтожено 5 танков, 8 артсистем и 3 вертолета оккупантов, - пресс-центр ОС

донбас,оос

Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты 4 атаки врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, 10 апреля, украинские защитники уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков", говорится в сообщении.

Всего в течение недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийских системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов и 5 крылатых ракет противника.

Читайте: На Восточном направлении уничтожено 26 оккупантов, 1 БМП и 2 вертолета, - ОТГ "Схід"

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
3 геліка -- це чудова новина! І взагалі, сьогодні гарні трофеї. Так тримати!
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10.04.2022 22:30
+14
да сегодня удачная охота. Слава Украине!
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10.04.2022 22:32
+11
пилоты хоть в курсах, что у нас комисионка открылась?
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10.04.2022 22:30
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у вертолетов агония уже, больше десятки влетают самбикам
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10.04.2022 22:26 Ответить
пилоты хоть в курсах, что у нас комисионка открылась?
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10.04.2022 22:30 Ответить
3 геліка -- це чудова новина! І взагалі, сьогодні гарні трофеї. Так тримати!
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10.04.2022 22:30 Ответить
да сегодня удачная охота. Слава Украине!
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10.04.2022 22:32 Ответить
Касап как лягушка кричит и лезет в рот ужу.
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10.04.2022 22:34 Ответить
от нас люди уезжат домой. куда? астанавитесь. я понимаю желание вернуться домой но пока не время!
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10.04.2022 22:38 Ответить
смотря куда и смотря в каких условиях они были
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10.04.2022 22:42 Ответить
я не знаю. пока поживите у нас. жизнь дороже. есть все условия. оставьте ностальгию на немого потом.
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10.04.2022 22:49 Ответить
Залужный пишет,что третий десяток начался))))
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10.04.2022 22:43 Ответить
Не писал он такого. Написал что скоро 20000.
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10.04.2022 22:46 Ответить
А москворотий планктон вже навіть не рахують. Пропоную втрати живої сили мордора оприлюднюювати в тоннах.
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10.04.2022 22:49 Ответить
Не.... они такие дохлые. Пришлось проехать мимо их поста под Сумами (уже давно, на велосипеде ехал, так что никаких военных тайн.. да и откуда они у меня?) - такое говно стояло, чуть больше автомата, мне почти 60 - придушил бы. Мразь и мерзость. И одет был.... бог мой - сумский бомж одет лучше.
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10.04.2022 23:10 Ответить
не знаю кому вірити... чи сводкам за каждий день.., чи пресцентру ОС... пресцентр дає цифри за свій напрямок, які більші за цифри сводок за всі фронти... приклад, за неділю ОС збило 6 вертольотів, сводка з 02.04 по 10.04 дала - 3, це за 9 днів. 02.04 було збито 134, 10.04 було збито 137 геліків. різниця аж 3.
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10.04.2022 22:55 Ответить
Є угруповування "Південь". Є угруповування "Центр". Є угруповування "Схід". Є "сили ООС"... Всі працюють. На всіх роботи вистачає.
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10.04.2022 23:19 Ответить
Орест, ти посил зрозумів?
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10.04.2022 23:27 Ответить
 
 