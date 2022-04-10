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Новости Война
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Министр обороны Словакии подтвердил переговоры с Украиной о продаже САУ Zuzana

сау,zuzana

В правительстве Словакии подтвердили данные о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Об этом сказал министр обороны Словакии Ярослав Над после публикаций в СМИ по этой теме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры", – сказал министр обороны во время теледебатов. Других деталей он не раскрыл.

Ранее словацкие СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что обсуждается приобретение Украиной 16 САУ.

Читайте также: Словакия ведет переговоры с Украиной о поставке 155-мм гаубиц Zuzana, - СМИ

Автор: 

оружие (10208) Словакия (979)


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Топ комментарии
+17
Клоуни за три роки не купили жодної одиниці військової техніки українських виробників, а коли настала війна, почали завалювати замовленнями іноземців. Тварюки - одним словом.
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10.04.2022 23:01
+14
*****, Петро витратив півтори мільярда гривень на ЗСУ. Я як киянин, дякую ППО за ППО,. Думаю, що це скажуть решта киян, у чиї дома не поцілили прямі балістичні ракети. Були руйнування, були жертви від збитих ракет. Але жертв було б набагато більше. Ше урод, з початку війни Порох за власний кошт сформував 206 батальйон, який витягував з Ірпіня цивільних людей. Допомагала робити це йому дружина, Марина. Крім цього, він озброїв, одягнув і інші формування тероборони, привіз гуманітарку в Чернігів.Ти ********, скажеш, що він піариться. Так ви ж підараси потім скажете, що він на Мальдівах живота грів. Я у тебе чепушило запитати хочу, звідки перша ледя відосіки пише. Нехай хоч на Банкову вийде. Я на час війни вирішив не критикувати владу, но через такого підаряк ти, не втримася.
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10.04.2022 23:36
+11
155мм НАТОвский калибр, автозаряжание, экипаж 3 человека, БК - 40 выстрелов, 6 выстрелов в минуту.
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10.04.2022 22:58
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Была инфа про 16 САУ Zuzana, тут,видимо, описка ( номер 2 только поступает в ВС Словакии).
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10.04.2022 22:53 Ответить
пинг понг.
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10.04.2022 22:55 Ответить
Красавица Сюзанна, надает по морде кацапским нацистам
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10.04.2022 22:57 Ответить
А как там Даны? Воюют или у люськи во дворе ОП стоят?
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10.04.2022 22:57 Ответить
155мм НАТОвский калибр, автозаряжание, экипаж 3 человека, БК - 40 выстрелов, 6 выстрелов в минуту.
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10.04.2022 22:58 Ответить
Сузанна, Сузанна, просто Челентано.
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10.04.2022 22:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TN6-oHPI968 Susanna, Susanna, Susanna, Susanna Mon amour
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10.04.2022 23:03 Ответить
Словаки, поспішіть, будь ласка, нам дуже треба ще на вчора!
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10.04.2022 23:00 Ответить
Клоуни за три роки не купили жодної одиниці військової техніки українських виробників, а коли настала війна, почали завалювати замовленнями іноземців. Тварюки - одним словом.
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10.04.2022 23:01 Ответить
та фактично все, чим зараз воюємо було вироблено або модернізовано за Пороха. Ну, окрім автоматів.
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10.04.2022 23:16 Ответить
більше ніж яневтік асфальта поклав !
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10.04.2022 23:22 Ответить
Може маєте цифри якісь?
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10.04.2022 23:32 Ответить
за останні 3 роки не закуплено жодної каски ,жодного бронижелету , ракетна програма заморожена , армія так і не перейшла на ******* харчування . ! мало ?
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11.04.2022 00:27 Ответить
*****, Петро витратив півтори мільярда гривень на ЗСУ. Я як киянин, дякую ППО за ППО,. Думаю, що це скажуть решта киян, у чиї дома не поцілили прямі балістичні ракети. Були руйнування, були жертви від збитих ракет. Але жертв було б набагато більше. Ше урод, з початку війни Порох за власний кошт сформував 206 батальйон, який витягував з Ірпіня цивільних людей. Допомагала робити це йому дружина, Марина. Крім цього, він озброїв, одягнув і інші формування тероборони, привіз гуманітарку в Чернігів.Ти ********, скажеш, що він піариться. Так ви ж підараси потім скажете, що він на Мальдівах живота грів. Я у тебе чепушило запитати хочу, звідки перша ледя відосіки пише. Нехай хоч на Банкову вийде. Я на час війни вирішив не критикувати владу, но через такого підаряк ти, не втримася.
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10.04.2022 23:36 Ответить
Тупой олень отрезвись
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10.04.2022 23:59 Ответить
******, я тебе витяг із спаму. Знаеш для чого, щоб ще раз лишній раз доказати форумчанам, що ти підар. Я впевнений, що тебе задрот при зачатії, твій батяня зробив велику помилку, не витерши об фіранку. А тепер по суті. До війни, я в день отримував від 500 до 1000 доларів США в день. Для Києва це небагато, враховуючи що треба платити податки. У Пороха мені просити нічого не треба, я самодостатня людина. Падаль, скажи мені, ти хоч копійку нашим воїнам перерахував, та хер там. Ти по життю чмо і ним здохнеш. Так, тут форумчани мене знають як порохобота, років з десять. А ти недолуге, у той час повзав під столом і на своє гавно казав буба.
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11.04.2022 00:18 Ответить
Вопрос в том, что покупая НАТОвскую артилерию - мы получаем бездонные колодец боеприпасами. Так что, так или иначе - но эти покупки\поставки - нужны.
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10.04.2022 23:48 Ответить
Хватит грызть друг друга. После войны будет время.
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11.04.2022 00:20 Ответить
Краще буде як німці одобрять "продаж" 100 топових САУ, кращі в світі -якісь панцери
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10.04.2022 23:03 Ответить
Одне іншому не заважає.
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10.04.2022 23:41 Ответить
У немцев хорошая, но не лучшая. У шведов далеко не хуже.
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10.04.2022 23:48 Ответить
Перша версія прийнята на озброєння Словацької армії в 1998 році.

Шасі машини - модифікація https://uk.wikipedia.org/wiki/Tatra_815 Tatra 815 колісною формулою 8×8, моторне відділення перенесено в корму машини. Машина здатна розвертатись по колу радіусом 14 м.

Під час стрільби з гармати машина стабілізується чотирма гідравлічними опорами, що знаходяться між другою та третьою віссю.

Башта та кабіна водія легкоброньовані, забезпечують захист від уламків та куль калібру 7,62 мм. Гармата ділить башту на дві частини з кондиціонуванням повітря.

Основне озброєння - гармата калібру 155 мм і 45 калібрів завдовжки (близько 7000 мм) має кути піднесення -3.5°…+ 70°, башта повертається за азимутом -60°…+60°.

Максимальна відстань до цілі при використанні спеціальних снарядів ERFB-BB та зарядом номер 10 становить більше 39 км.

При автоматичній перезарядці максимальний темп стрільби протягом першої хвилини - 6 пострілів на хвилину, потім 5 пострілів за хвилину.

При ручному заряджанні темп стрільби дорівнює 2 постріли за хвилину.

Автоматична перезарядка дає можливість стрільби «залпом» (MRSI - Multiple Rounds Simultaneous Impact), тобто, зміна заряду, траєкторії, тощо, призводить до того, що певна кількість снарядів може вразити ціль майже одночасно.

Бортовий комп'ютер забезпечує автоматичну прив'язку до місцевості. Машини також можуть обмінюватись інформацією між собою та отримувати дані з командного пункту.

Додаткову амуніцію підвозить транспортно-заряджальна машина Zuzana MV.
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10.04.2022 23:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mRTzKDm7Vb4 Собственно, Сюзанна на полигоне. Сюзанна хорошая девочка, Сюзанна умеет одновременно поражать цель 4-мя снарядами, выстреливая их подряд по разным навесным траекториям.
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10.04.2022 23:16 Ответить
Шведский "Лучник" тоже хороший мальчик. Полностью автоматизирован, экипаж 3 человека и сидят вне установки в бронированном отсеке. Время подоготовки к бою и выход из боя 30 секунд.
Боекомплект - 21 снаряд, который полностью отстреливается за 2.5 минуты. Дальность от 40 км. (стандартный 155 мм) до 60 км. (управляемый). Просто пулемёт какой-то.
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11.04.2022 00:05 Ответить
Забыл написать. 8 выстрелов в минуту.
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11.04.2022 00:09 Ответить
Угу, а и сам большой фанат "Archer". Но, нажаль, эта красота Украине пока недоступна.
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11.04.2022 00:14 Ответить
Короче, женим Арчера и Сюзанну и благославляем их на свадебное путешествие....в Украину!
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11.04.2022 00:27 Ответить
Вот он хороший мальчик "Лучник":
https://www.youtube.com/watch?v=nhJoTtj1Q_E
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11.04.2022 00:43 Ответить
При правильном подходе няшная штука. Выстрелил и вали на новую позицию. Для украинской полупартизанской войны самое то.
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10.04.2022 23:40 Ответить
И, кстати, хорошая девочка Сюзанна способна поражать цели на расстоянии 14 км тактическим ядерным боеприпасом М48( снят с вооружения в ВС США, но могла же парочка где-то заваляться)
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10.04.2022 23:47 Ответить
Джек пот для орков, сразу две Z)
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11.04.2022 00:07 Ответить
 
 