Министр обороны Словакии подтвердил переговоры с Украиной о продаже САУ Zuzana

В правительстве Словакии подтвердили данные о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Об этом сказал министр обороны Словакии Ярослав Над после публикаций в СМИ по этой теме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры", – сказал министр обороны во время теледебатов. Других деталей он не раскрыл.

Ранее словацкие СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что обсуждается приобретение Украиной 16 САУ.

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