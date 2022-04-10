Министр обороны Словакии подтвердил переговоры с Украиной о продаже САУ Zuzana
В правительстве Словакии подтвердили данные о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.
Об этом сказал министр обороны Словакии Ярослав Над после публикаций в СМИ по этой теме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры", – сказал министр обороны во время теледебатов. Других деталей он не раскрыл.
Ранее словацкие СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что обсуждается приобретение Украиной 16 САУ.
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Шасі машини - модифікація https://uk.wikipedia.org/wiki/Tatra_815 Tatra 815 колісною формулою 8×8, моторне відділення перенесено в корму машини. Машина здатна розвертатись по колу радіусом 14 м.
Під час стрільби з гармати машина стабілізується чотирма гідравлічними опорами, що знаходяться між другою та третьою віссю.
Башта та кабіна водія легкоброньовані, забезпечують захист від уламків та куль калібру 7,62 мм. Гармата ділить башту на дві частини з кондиціонуванням повітря.
Основне озброєння - гармата калібру 155 мм і 45 калібрів завдовжки (близько 7000 мм) має кути піднесення -3.5°…+ 70°, башта повертається за азимутом -60°…+60°.
Максимальна відстань до цілі при використанні спеціальних снарядів ERFB-BB та зарядом номер 10 становить більше 39 км.
При автоматичній перезарядці максимальний темп стрільби протягом першої хвилини - 6 пострілів на хвилину, потім 5 пострілів за хвилину.
При ручному заряджанні темп стрільби дорівнює 2 постріли за хвилину.
Автоматична перезарядка дає можливість стрільби «залпом» (MRSI - Multiple Rounds Simultaneous Impact), тобто, зміна заряду, траєкторії, тощо, призводить до того, що певна кількість снарядів може вразити ціль майже одночасно.
Бортовий комп'ютер забезпечує автоматичну прив'язку до місцевості. Машини також можуть обмінюватись інформацією між собою та отримувати дані з командного пункту.
Додаткову амуніцію підвозить транспортно-заряджальна машина Zuzana MV.
Боекомплект - 21 снаряд, который полностью отстреливается за 2.5 минуты. Дальность от 40 км. (стандартный 155 мм) до 60 км. (управляемый). Просто пулемёт какой-то.
https://www.youtube.com/watch?v=nhJoTtj1Q_E