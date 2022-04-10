"Скоро будет 20 тыс.! Следите за обновлениями", - Минобороны о потерях российских оккупантов
Министерство обороны анонсировало новые потери российских оккупантов на территории Украины.
Об этом министерство сообщило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Скоро будет 20 тысяч! Следите за обновлениями", - говорится в сообщении.
Очевидно, речь идет о потерях российских оккупантов на территории Украины.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны - около 19,3 тыс. человек, 152 самолета, 137 вертолетов, 722 танка и 1 911 бронированных машин
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+64 Oleksandr Onys
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+54 Alex 13 #514728
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Зберегла.
Увесь день слідкуєш за новинами, а наступного дня бачиш, що по вчорашнім новинам повинно було більше вбитих орків додатись.
А ще великий колони 200-х та 300-х, що виїжджали до Беларусі, які ми зовсім не перерахували.
(а з тою "медициною у Белорусі багато 300-х стало 200-ими...)
Перший раз у житті бачу, коли так "обережно і лячно" поводяться зі своїми досягненнями.
Дивне відчуття.
ЮВІЛЕЙНОМУ 20000-му 200-му орку,
Особисто від мене
ОСИКОВИЙ КІЛОК
пішьітє в лічку.
Та ні, це у єрмаковського кодла бомбонуло від фотки...