"Скоро будет 20 тыс.! Следите за обновлениями", - Минобороны о потерях российских оккупантов

Министерство обороны анонсировало новые потери российских оккупантов на территории Украины.

Об этом министерство сообщило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Скоро будет 20 тысяч! Следите за обновлениями", - говорится в сообщении.

Очевидно, речь идет о потерях российских оккупантов на территории Украины.

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