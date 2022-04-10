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Новости Война
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"Скоро будет 20 тыс.! Следите за обновлениями", - Минобороны о потерях российских оккупантов

міноборони,залужний

Министерство обороны анонсировало новые потери российских оккупантов на территории Украины.

Об этом министерство сообщило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Скоро будет 20 тысяч! Следите за обновлениями", - говорится в сообщении.

Очевидно, речь идет о потерях российских оккупантов на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны - около 19,3 тыс. человек, 152 самолета, 137 вертолетов, 722 танка и 1 911 бронированных машин

Минобороны (9312) потери (4380)


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Топ комментарии
+64
От хто дійсно радує щодня, так це ЗСУ
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10.04.2022 22:53
+54
Легше вбити тисячі рабсіян, ніж очистити ОПУ від Арахамій-Єрмаків-Подоляків...
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10.04.2022 22:52
+51
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10.04.2022 23:02
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нихрена се! Ну, мой батискабль так глубоко в их информационные ***** не погружается, поэтому я как-то не в курсах. А ханты с мансями тоже едут?
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11.04.2022 00:08 Ответить
)) за хантов пока новостей не попадалось. может сапоги закончились )))))) а тувинцев нашёл
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11.04.2022 00:15 Ответить
херасе! какие мирные буддисты ...
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11.04.2022 00:23 Ответить
По Миколаєві тільки що гахнуло,син по відео з другом розмовляв і ракета, вперше побачив вживу, що таке війна. Тримайтесь і бережіть себе
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10.04.2022 23:17 Ответить
Це був натяк на удар чотирма Точками-У під Харковом, де вбили пару тисяч москалів та купу техніки сьогодні?
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10.04.2022 23:20 Ответить
пора переиздавать

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10.04.2022 23:20 Ответить
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10.04.2022 23:20 Ответить
главное - правильный ракурс

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10.04.2022 23:32 Ответить
Клас !!!
Зберегла.
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11.04.2022 05:38 Ответить
На справді, у мене таке враження, що ВСУ ЗАНИЖУЄ втрати ворога!
Увесь день слідкуєш за новинами, а наступного дня бачиш, що по вчорашнім новинам повинно було більше вбитих орків додатись.
А ще великий колони 200-х та 300-х, що виїжджали до Беларусі, які ми зовсім не перерахували.
(а з тою "медициною у Белорусі багато 300-х стало 200-ими...)
Перший раз у житті бачу, коли так "обережно і лячно" поводяться зі своїми досягненнями.
Дивне відчуття.
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10.04.2022 23:44 Ответить
а кто тебе скажет правду - сколько у тебя яблок...?
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11.04.2022 00:03 Ответить
Це все добре, але Маріуполь важливіше. Хлопці і дівчата там б'ються як леви
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10.04.2022 23:59 Ответить
Вірю в ЗСУ!
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11.04.2022 00:19 Ответить
Привіт. Все добре ?
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11.04.2022 05:33 Ответить
Зелена зграя зрадників на чолі із Зе починають цькувати Залужного! Муляє зрадникам те що ми маємо шанси перемогти
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11.04.2022 00:42 Ответить
БОНУС !!!
ЮВІЛЕЙНОМУ 20000-му 200-му орку,

Особисто від мене

ОСИКОВИЙ КІЛОК

пішьітє в лічку.
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11.04.2022 00:53 Ответить
Ракета потрапила на Банкову?
Та ні, це у єрмаковського кодла бомбонуло від фотки...
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11.04.2022 08:01 Ответить
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