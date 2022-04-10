На Южном направлении враг выпустил 3 ракеты по Николаевщине. Уничтожено 83 оккупанта, 13 единиц техники, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о ситуации на Южном направлении.
Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".
В сообщении отмечается: "Текущая оперативная обстановка в Одесской области от представителя оперативного командования "Південь". Слава Украине! Уважаемые жители и защитники юга Украины!"
В Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.
С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.
Под многочисленными артиллерийскими обстрелами наши военнослужащие продолжают удерживать освобожденные от оккупантов территории. Среди трофеев защитников Украины – многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" противника.
Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны вражеские потери составили 84 орка и 13 единиц техники.
Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит разоблачение надводной обстановки и разведку.
Напоминаем, что в Одесской области длится комендантский час, соблюдаем установленные ограничения и не нарушаем их".
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по сообщению от Кима ранен только охранник (чего не уточняется)
Слава Украіні !!
Слава Україні!!!
Але ще Брити готують до постачання важкого озброєння саме цього призначення.
По розмінуванню перешийка взагалі нонсенс на ряду зі зрадою.
Керченський міст дуже важко розвалити, бо там зараз охорона, як мошкви. Але доти. поки в орди є тут (в Чорному морі) флот, буде дуже не легко нам. Навіть без моста, можуть таритись в тому ж Новоросійську.