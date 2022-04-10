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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Южном направлении враг выпустил 3 ракеты по Николаевщине. Уничтожено 83 оккупанта, 13 единиц техники, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о ситуации на Южном направлении.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Текущая оперативная обстановка в Одесской области от представителя оперативного командования "Південь". Слава Украине! Уважаемые жители и защитники юга Украины!"

В Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.

С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и прокуратура приступили к фиксации преступлений российских оккупантов в селе Ольховка на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Под многочисленными артиллерийскими обстрелами наши военнослужащие продолжают удерживать освобожденные от оккупантов территории. Среди трофеев защитников Украины – многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" противника.

Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны вражеские потери составили 84 орка и 13 единиц техники.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит разоблачение надводной обстановки и разведку.

Напоминаем, что в Одесской области длится комендантский час, соблюдаем установленные ограничения и не нарушаем их".

Также смотрите: Нельзя исключать следующую попытку орков "взять Киев за 2 дня", - Кличко

Автор: 

Николаевская область (2116) Одесская область (3560) ВСУ (6574) Херсонская область (4741)


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Топ комментарии
+9
Хлопці, тримайтеся , перемога буде за нами !
Слава Украіні !!

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10.04.2022 23:36
+5
По заголовку можно подумать что 83 орка умерло от своих же трёх ракет))
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10.04.2022 23:52
+2
чекаємо 12 квітня. бульбохуйла старше ***** на далекий схід виманило. долетить він хоч до середини сибіру? чи його не по спортивному, на злеті з мінська, ***** зніме? й скаже, шо це 100500 разів знищене ппо всу зробила. хоча варіантів у нього на такому далекому шляху для младшєнького зрадника море ))
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10.04.2022 23:39
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В данный момент там что то так бахнуло, что слышно было в Херсоне. Уточняют, что случилось, надеемся без жертв.
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10.04.2022 23:31 Ответить
Если так, надеюсь в воздухе взорвалось, так как при прилетеле вряд ли был бы такой звук
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10.04.2022 23:35 Ответить
таки, ипануло знатно - домик шатнуло. но бывало и хуже - плафоны люстры звякали друг о дружку.
по сообщению от Кима ранен только охранник (чего не уточняется)
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10.04.2022 23:40 Ответить
важно. венесуэла загужает штатовские танкеры. руськии скромно стоят в очереди. даже если их загрузят не факт что они доедут до росии. хз.
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10.04.2022 23:34 Ответить
Хлопці, тримайтеся , перемога буде за нами !
Слава Украіні !!

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10.04.2022 23:36 Ответить
чекаємо 12 квітня. бульбохуйла старше ***** на далекий схід виманило. долетить він хоч до середини сибіру? чи його не по спортивному, на злеті з мінська, ***** зніме? й скаже, шо це 100500 разів знищене ппо всу зробила. хоча варіантів у нього на такому далекому шляху для младшєнького зрадника море ))
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10.04.2022 23:39 Ответить
По заголовку можно подумать что 83 орка умерло от своих же трёх ракет))
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10.04.2022 23:52 Ответить
..тоже обратил внимание! У Бутусова редакторы набраны с ПТУшным образованием ... Проколы на проколе. )))
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11.04.2022 00:21 Ответить
Видимо с партии Слуга народа по набирали.
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11.04.2022 09:18 Ответить
Майже сто орків тут, мінімум 50 писали на Донбасі, ще під Харковом сьогодні насипали добряче... Непогано. Гетьман Залужний сказав на 20 тис. чекайте скоро, ЗСУ наказ виконують!
Слава Україні!!!
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11.04.2022 00:51 Ответить
Треба активувати Нептуни, Гарпуни і розхерачити до біса той флот, підмоги не буде їм вже. Ну а потім цілитись по пусковим розрахункам і на міст не забудьмо.
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11.04.2022 07:31 Ответить
Які Нептуни і Гарпуни... Велике будівництво і білоруський асфальт. І взагалі замість того щоб знищити керченський міст, розмінували території між окупованим Кримом і поки що окупованим Херсоном.
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11.04.2022 09:52 Ответить
Нептуни були заплановано переоснастити за нові бази - Татра. Бо на КРАЗівський не пройшли випробувань. Правда на даний момент їх дуже мало, Велике крадівництво внесло свої корективи. По Гарпунам нічого не скажу.
Але ще Брити готують до постачання важкого озброєння саме цього призначення.
По розмінуванню перешийка взагалі нонсенс на ряду зі зрадою.
Керченський міст дуже важко розвалити, бо там зараз охорона, як мошкви. Але доти. поки в орди є тут (в Чорному морі) флот, буде дуже не легко нам. Навіть без моста, можуть таритись в тому ж Новоросійську.
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11.04.2022 10:17 Ответить
 
 