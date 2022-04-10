На Южном направлении враг выпустил 3 ракеты по Николаевщине. Уничтожено 83 оккупанта, 13 единиц техники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о ситуации на Южном направлении.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Текущая оперативная обстановка в Одесской области от представителя оперативного командования "Південь". Слава Украине! Уважаемые жители и защитники юга Украины!"

В Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.

С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.

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Под многочисленными артиллерийскими обстрелами наши военнослужащие продолжают удерживать освобожденные от оккупантов территории. Среди трофеев защитников Украины – многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" противника.

Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны вражеские потери составили 84 орка и 13 единиц техники.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит разоблачение надводной обстановки и разведку.

Напоминаем, что в Одесской области длится комендантский час, соблюдаем установленные ограничения и не нарушаем их".

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