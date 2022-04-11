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Новости Война
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"Оккупанты лупят, непрерывно лупят", - глава Лисичанской ВГА Заика о ситуации в городе

війна

В Лисичанске в Луганской области не хватает врачей и фармацевтов, город находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Лисичанска Луганской области Александр Заика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы держимся, но российские оккупанты лупят непрерывно лупят... Работаем с полицией, они садятся за автобусы, ездят и вывозят людей. Такая ситуация", - сказал он.

По его словам, эвакуация продолжается каждый день, но в Лисичанске остается по предварительным подсчетам около 20 тысяч человек.

"Идет эвакуация, если не прилетело, люди сидят, если прилетело - выезжают, такая ситуация. Убеждаю выезжать, чтобы наши военные работали, нашим военным надо предоставить путь, чтобы наверняка наша победа была, им надо работать", - сказал Заика.

Также он сообщил, что в городе не хватает врачей и фармацевтов.

"Сегодня привезли очень много лекарств, но специалистов очень мало, сюда никто не хочет ехать работать, мы давали клич, нужны фармацевты, чтобы они разбирали лекарства, потому что названия не совпадают с нашими украинскими. Нам не хватает врачей", - сказал председатель ВГА.

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Северодонецк (333) обстрел (27057) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+9
боюсь спросить ,а чего не выезжают? Может ждут-с?Асвабадителей и рускаго мира?Как то инертно-не прилетело,сидят,прилетело -ну сделали одолжение выехали.
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11.04.2022 00:30
+4
Й, гатитимуть. Доки незнищені
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11.04.2022 00:24
+3
А гатити у відповідь не пробували?
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11.04.2022 00:27
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Й, гатитимуть. Доки незнищені
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11.04.2022 00:24 Ответить
А гатити у відповідь не пробували?
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11.04.2022 00:27 Ответить
Надо пару боевых гусей отправить
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11.04.2022 00:29 Ответить
злізь з дивану та йди в артелеристи і покажи як гатити і чим.
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11.04.2022 09:18 Ответить
надіюсь що ЗСУ почули вас...
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11.04.2022 00:29 Ответить
боюсь спросить ,а чего не выезжают? Может ждут-с?Асвабадителей и рускаго мира?Как то инертно-не прилетело,сидят,прилетело -ну сделали одолжение выехали.
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11.04.2022 00:30 Ответить
Замість того ,щоб строчити безкорисні коменти ,зосередьте свої зусилля на створення негативного іміджу маскалів у всьому світі.ГУГЛ перекладач вам допоже донести інвормацію про звірства кацапні в нашій країні.Зосередьте свої зусилля на корсні речі.
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11.04.2022 00:34 Ответить
...а что у вас водяные пистолеты? ....вь...***** им, что бы ноги потные себе в рот засунули...эти твари.
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11.04.2022 00:34 Ответить
‼️"Ми воюємо з дегенератами, кримінальними ублюдками у яких світогляд сформований на вбивство нас тільки тому, що ми українці. Вони вбивали дітей, вони ґвалтували дітей. Родинами вбиті люди зі зв'язаними руками. Вони й полишали тіла своїх вбитих. Їм важливіші були награбовані мікрохвильовки, коври, а не тіла своїх" - заявив комбат батальйону "Свобода" територіальної оборони Києва Петро Кузик.
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11.04.2022 00:37 Ответить
І ще всіх любителів нікчемної маскальської мови ,звикайте до того ,що розмовляти і писати цією нікчемною мовою ,це принижувати себе. Маскальска мова ,це мова нікчем,це мова варварів ,це мова вбивць,мова дикарів.
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11.04.2022 00:40 Ответить
А если они обучены математике, это тоже никчемная лженаука? А ничего что Бучу зачищали от оккупантов русскоговорящие?
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11.04.2022 01:14 Ответить
Это классический "диванный воин", который вместо того, чтобы воевать с рашистами, воюет с языком. Удобненько и безопасно. Разговор с такими смысла не имеет.
И ты прав - на фронте сейчас большинство рускоговорящие. И ****** русню на чисто русском языке. Но ему это не интересно, т.к. у него свои - диванные войны ...
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11.04.2022 08:18 Ответить
Для любителів маскальської мови , звикайте ,що це мова вбивць,варварів ,гвалтівників
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11.04.2022 00:45 Ответить
Ты хочешь сказать что Русь в финоугрии образовалась? История ваша, товарищ майор, лживая. Кацапы к русскому языку имеют такое же отношение как и например армяне. Поэтому претензии излишни. Их язык мордовский, тувинский, татарский, Коми, бурятский
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11.04.2022 01:23 Ответить
руцький миръ ломится в двери
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11.04.2022 00:52 Ответить
 
 