"Оккупанты лупят, непрерывно лупят", - глава Лисичанской ВГА Заика о ситуации в городе

В Лисичанске в Луганской области не хватает врачей и фармацевтов, город находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Лисичанска Луганской области Александр Заика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы держимся, но российские оккупанты лупят непрерывно лупят... Работаем с полицией, они садятся за автобусы, ездят и вывозят людей. Такая ситуация", - сказал он.

По его словам, эвакуация продолжается каждый день, но в Лисичанске остается по предварительным подсчетам около 20 тысяч человек.

"Идет эвакуация, если не прилетело, люди сидят, если прилетело - выезжают, такая ситуация. Убеждаю выезжать, чтобы наши военные работали, нашим военным надо предоставить путь, чтобы наверняка наша победа была, им надо работать", - сказал Заика.

Также он сообщил, что в городе не хватает врачей и фармацевтов.

"Сегодня привезли очень много лекарств, но специалистов очень мало, сюда никто не хочет ехать работать, мы давали клич, нужны фармацевты, чтобы они разбирали лекарства, потому что названия не совпадают с нашими украинскими. Нам не хватает врачей", - сказал председатель ВГА.

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