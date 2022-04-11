За 10 апреля уничтожены 1 самолет, 4 вертолета, 3 беспилотника и 3 крылатых ракеты, - Воздушные Силы
За 10 апреля Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожены 11 Воздушных Сил российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования Воздушных Сил.
В сообщении отмечается: "10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов: один самолет (Су-34); четыре вертолета (Ми-24, Ка-52); ); три крылатые ракеты (Х-59). Информация уточняется.
Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов".
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Героям слава !!
Коли вже нарешті 20 000 візьмемо?
Тому рахуватимуть якось інакше. Наприклад, було три БТГр. Відловили у полях та лісосмугах, скажімо, 30 орканізмів. Дюжина приплелася здатися самостійно. Ще 40 орканізмів на момент знаходження іноді подавали ознаки життя. Решту можна вважати новоприставленими.
Якось так.
Не вистачало лише звуку https://youtu.be/CQeezCdF4mk sad trombone (ква-ква-ква-квааа) на "честь" "успіху" кацапських ракетних військ.