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Новости Агрессия России против Украины Война
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За 10 апреля уничтожены 1 самолет, 4 вертолета, 3 беспилотника и 3 крылатых ракеты, - Воздушные Силы

су

За 10 апреля Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожены 11 Воздушных Сил российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов: один самолет (Су-34); четыре вертолета (Ми-24, Ка-52); ); три крылатые ракеты (Х-59). Информация уточняется.

Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов".

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беспилотник (3576) крылатые ракеты (879) самолет (3589) вертолёт (1104) Воздушные силы (2283)


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Топ комментарии
+16
то не та колона. та велика колона рухалась через Козачу Лопань в сторону Харкова. от її сьогодні там і зажарили. Дуже щільно. Залужний навіть анонсував рубікон в 20000 втрат в орків. Зранку було 19300.
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11.04.2022 01:23
+14
Ізюмську теж потрощили. Правда, не так сильно, але "здоров'ячко вже не те.. не те.."
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11.04.2022 01:31
+13
Що там с кацапською колоною під Ізюмом? Чекаємо на новини. Кажуть більше 100 одиниць техніки та до 2000 гарних рускіх. Сподіваюсь дуже; що правда
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11.04.2022 01:11
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Героям слава !!
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11.04.2022 01:10 Ответить
Що там с кацапською колоною під Ізюмом? Чекаємо на новини. Кажуть більше 100 одиниць техніки та до 2000 гарних рускіх. Сподіваюсь дуже; що правда
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11.04.2022 01:11 Ответить
то не та колона. та велика колона рухалась через Козачу Лопань в сторону Харкова. от її сьогодні там і зажарили. Дуже щільно. Залужний навіть анонсував рубікон в 20000 втрат в орків. Зранку було 19300.
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11.04.2022 01:23 Ответить
Ізюмську теж потрощили. Правда, не так сильно, але "здоров'ячко вже не те.. не те.."
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11.04.2022 01:31 Ответить
Дайте ссилочку,теж хочу щось приємне на сон почитати.
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11.04.2022 01:50 Ответить
https://glavred.info/war/sozhgli-more-orkov-s-tehnikoy-pod-harkovom-vsu-unichtozhili-kolonnu-rf-10362290.html
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11.04.2022 02:56 Ответить
Ого! Розбушувався розбишака не на жарт!

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11.04.2022 05:11 Ответить
Це колона від 8 квітня чи від 12 квітня?
Коли вже нарешті 20 000 візьмемо?
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11.04.2022 08:27 Ответить
непонятно в каких единицах считать фарш и испарившиеся организмы, и как в том металлоломе можно посчитать технику ... Тут бы со счёта не сбиться.
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11.04.2022 02:07 Ответить
Очевидно, точний підрахунок здійснити не вийде. Ну бо як порахувати, скільки орків було на початку, коли в кінці було знайдено певну їх кількість "одним шматком", а також в якості бонусу різні запчастини - окремо кінцівки верхні та нижні, туловіща і бошки. Причому спроби скласти конструктор з "бонусів" і полічити складене не вийде через недокомплект одних запчастин і надлишок інших.
Тому рахуватимуть якось інакше. Наприклад, було три БТГр. Відловили у полях та лісосмугах, скажімо, 30 орканізмів. Дюжина приплелася здатися самостійно. Ще 40 орканізмів на момент знаходження іноді подавали ознаки життя. Решту можна вважати новоприставленими.
Якось так.
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11.04.2022 05:37 Ответить
Учора теж бачив збиття ракети. Точніше, як уламки впали, немов гімно.
Не вистачало лише звуку https://youtu.be/CQeezCdF4mk sad trombone (ква-ква-ква-квааа) на "честь" "успіху" кацапських ракетних військ.
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11.04.2022 01:20 Ответить
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11.04.2022 01:35 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 06:49 Ответить
Те, що кацапи почали масово використовувати старющу Х-59 - свідчить, що запаси більш-менш точних АСП вже не безмежні
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11.04.2022 08:09 Ответить
 
 