За 10 апреля уничтожены 1 самолет, 4 вертолета, 3 беспилотника и 3 крылатых ракеты, - Воздушные Силы

За 10 апреля Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожены 11 Воздушных Сил российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов: один самолет (Су-34); четыре вертолета (Ми-24, Ка-52); ); три крылатые ракеты (Х-59). Информация уточняется.

Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов".

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