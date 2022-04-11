Около 200 священников УПЦ МП поставили подписи за проведение церковного трибунала для патриарха Кирилла
Священники Украинской православной церкви Московского патриархата собирают подписи под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей под обращением "с иском против патриарха Кирилла".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук.
Он написал: "Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла".
По состоянию на 11.04.22 01:01 обращение подписал 191 священник из разных епархий УПЦ МП.
В открытом обращении, в частности, говорится: "Мы, священники Украинской Православной Церкви, в эти трагические дни, когда идет жестокая война Российской Федерации против Украины, считаем своим пастырским долгом обратиться ко всей полноте Всемирного Православия".
"Действия патриарха Кирилла вызвали массовое возмущение среди духовенства и верующих Украинской Православной Церкви", – отмечают священники.
В обращении священники призывают Предстоятелей Поместных Православных Церквей "осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины".
А также рассмотреть публичные заявления Кирилла и "на всеправославном уровне доктрину "русского мира", которую в течение многих лет пропагандирует патриарх Кирилл и которая стала одним из идейных оправданий войны Российской Федерации против Украины".
После рассмотрения "дать этой доктрине оценку с точки зрения православного учения и в случае осуждения этой доктрины, привлечь патриаха Кирилла к ответственности и лишить права занимать патриарший престол".
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Внутрішні драчки церковної ієрархії за владу такі ж брутальні як і подібні процеси у впливових політичних партіях.
Не знаю розклад сил у гундяєвській канцелярії але не маю жодного сумніву що ініциатива такого "заколоту" на теренах України прийшла саме звідти.
Адже не йдеться про принципову незгоду з ідеологічною базою діяльности даної церкви і офіційного виходу певної регіональної фракції з підпорядкування центру. Мова про "критику" чинного важдя, у випадку успіху місце якого хтось має посісти.
І ви бажаєте щоб ці попи зі всим їхнім брудом, схильністю до інтриг і підлісті, влилися у середовище Української національної церкви?
Зберегти ФСБ-шне кубло РПЦ , формально "зливши" Гундяєва..
Юридично є УПЦ МП і ПЦУ. Ці абревіатурі зареєстровані офіційно.
Так ти написав - нехай переходять до УПЦ. Так вони ж саме звідти!
Я поспіхом не помітив, що на моє конкретне зауваження до конкретного дописувача, відповіла інша людина.
Потрібно було коротко написати - "це не я".
А це означає, що десь понад двісті парафій в Україні скоро/згодом переходять до ПЦУ.
Но я удивляюсь почему Запад не ввел санкции на Гундяева и на структуру которую он возглавляет - РПЦ.
А чому українська влада не забороняє філію рпц в Україні?
На кого це розраховано ?
Чому ви не переходите в ПЦУ ?
Вони навіть з легкістю проміняють свого єврейського бога на арабського
що цього року якось масово будуть св"ятити паски в московських церквах Бучі,Ірпеня,Харкова,Волновахи,Сєвєродонецька,Сум і Чернігова...
Про Київ не скажу..Замалі руйнування для прочистки спроституйованим рашентелебаченням мізкам...