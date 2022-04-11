Около 200 священников УПЦ МП поставили подписи за проведение церковного трибунала для патриарха Кирилла

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата собирают подписи под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей под обращением "с иском против патриарха Кирилла".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук.

Он написал: "Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла".

По состоянию на 11.04.22 01:01 обращение подписал 191 священник из разных епархий УПЦ МП.

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В открытом обращении, в частности, говорится: "Мы, священники Украинской Православной Церкви, в эти трагические дни, когда идет жестокая война Российской Федерации против Украины, считаем своим пастырским долгом обратиться ко всей полноте Всемирного Православия".

"Действия патриарха Кирилла вызвали массовое возмущение среди духовенства и верующих Украинской Православной Церкви", – отмечают священники.

В обращении священники призывают Предстоятелей Поместных Православных Церквей "осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины".

А также рассмотреть публичные заявления Кирилла и "на всеправославном уровне доктрину "русского мира", которую в течение многих лет пропагандирует патриарх Кирилл и которая стала одним из идейных оправданий войны Российской Федерации против Украины".

После рассмотрения "дать этой доктрине оценку с точки зрения православного учения и в случае осуждения этой доктрины, привлечь патриаха Кирилла к ответственности и лишить права занимать патриарший престол".