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Новости Агрессия России против Украины Война
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Около 200 священников УПЦ МП поставили подписи за проведение церковного трибунала для патриарха Кирилла

кирил

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата собирают подписи под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей под обращением "с иском против патриарха Кирилла".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук.

Он написал: "Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла".

По состоянию на 11.04.22 01:01 обращение подписал 191 священник из разных епархий УПЦ МП.

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В открытом обращении, в частности, говорится: "Мы, священники Украинской Православной Церкви, в эти трагические дни, когда идет жестокая война Российской Федерации против Украины, считаем своим пастырским долгом обратиться ко всей полноте Всемирного Православия".

"Действия патриарха Кирилла вызвали массовое возмущение среди духовенства и верующих Украинской Православной Церкви", – отмечают священники.

В обращении священники призывают Предстоятелей Поместных Православных Церквей "осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины".

А также рассмотреть публичные заявления Кирилла и "на всеправославном уровне доктрину "русского мира", которую в течение многих лет пропагандирует патриарх Кирилл и которая  стала одним из идейных оправданий войны Российской Федерации против Украины".

После рассмотрения "дать этой доктрине оценку с точки зрения православного учения и в случае осуждения этой доктрины, привлечь патриаха Кирилла к ответственности и лишить права занимать патриарший престол".

Автор: 

Кирилл (1083) священник (227) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+59
Переход в ПЦУ этих 200 церквей - гораздо эфективнее проведення церковного трибуналу
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11.04.2022 01:46
+39
А также признать Русскую православную церковь Московского патриархата террористической организацией фашистского толка.
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11.04.2022 01:49
+30
Анафему гундяеву!
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11.04.2022 01:43
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"говорят, царь - ненастоящий!!"
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11.04.2022 01:40 Ответить
Ни о чем -- сраку свою прикрывают лицемерные ублюдки !!! Только ПЦУ !!! Остальные за поребрик идут
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11.04.2022 03:38 Ответить
Це ти мені відповів, чи комент на новину написав?
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11.04.2022 06:54 Ответить
Буде розкол в "росколиков з РПЦ-КГБ"
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11.04.2022 08:58 Ответить
Анафему гундяеву!
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11.04.2022 01:43 Ответить
Переход в ПЦУ этих 200 церквей - гораздо эфективнее проведення церковного трибуналу
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11.04.2022 01:46 Ответить
100500%
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11.04.2022 01:48 Ответить
Правильнее будет если они будут заниматься "подрывной" работой внутри, а не умоют руки и тихо уйдут.
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11.04.2022 02:10 Ответить
Це не "подрьівная" робота, це спроба очищення церкви зсередини. Якщо не вийде - тоді, мабуть, перейдуть в інший патріархат. Але гундяя все одно треба засудити.
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11.04.2022 02:36 Ответить
Спроби очищення лайна закінчуються великим смородом.
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11.04.2022 04:09 Ответить
Оно-то да, но подрывать там нечего. Помните как служительница церкви накатала заяву на дьякона за то, что то высказался против войны? Нет в параше церкви. Была она в совке под КГБ, а сейчас под ФСБ - никакими богами там и не пахнет.
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11.04.2022 02:51 Ответить
Коли вже суспільство України позбудеться дитячої наївности?
Внутрішні драчки церковної ієрархії за владу такі ж брутальні як і подібні процеси у впливових політичних партіях.
Не знаю розклад сил у гундяєвській канцелярії але не маю жодного сумніву що ініциатива такого "заколоту" на теренах України прийшла саме звідти.
Адже не йдеться про принципову незгоду з ідеологічною базою діяльности даної церкви і офіційного виходу певної регіональної фракції з підпорядкування центру. Мова про "критику" чинного важдя, у випадку успіху місце якого хтось має посісти.
І ви бажаєте щоб ці попи зі всим їхнім брудом, схильністю до інтриг і підлісті, влилися у середовище Української національної церкви?
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11.04.2022 05:51 Ответить
Підтримую думку,що дане звернення -СПРОБА "ПЕРЕВЕДЕННЯ СТРІЛОК".

Зберегти ФСБ-шне кубло РПЦ , формально "зливши" Гундяєва..
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11.04.2022 08:57 Ответить
Церкви - це дуже правильно. А от що робити зі священниками, які тримали схрони зброї та їжі, зустрічаючи окупантів? Вони тепер хочуть в нашу УПЦ, щоб і надалі працювати на свій рейх.
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11.04.2022 09:52 Ответить
уходите ребятки в УПЦ и не позортесь в МП.
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11.04.2022 01:48 Ответить
Правильнее будет если они будут заниматься "подрывной" работой внутри, а не умоют руки и тихо уйдут.
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11.04.2022 02:08 Ответить
Так вони ж в УПЦ!!!!
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11.04.2022 06:53 Ответить
Вони в РПЦвУ...Але щоб дурити затурканих прихожан використовують абревіатуру "упц"..Іхній вожак орест березоський, в ватних колах відомий за поганялом "митрополит онуфрій" - є постійним членом "священного синоду рпц", а точніше другою людиною в рпц після гундяя...Тобто він є одним з керівників сталінської рпц...Може Ви забули, як цей лжемитрополит не підняв свій ватний зад, коли вшановували загиблих українських воїнів???Висновки робіть самі.
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11.04.2022 11:15 Ответить
Не знаю, про що ти пишеш.
Юридично є УПЦ МП і ПЦУ. Ці абревіатурі зареєстровані офіційно.
Так ти написав - нехай переходять до УПЦ. Так вони ж саме звідти!
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11.04.2022 11:38 Ответить
Ну по перше я Вам не "тикав". По друге, я написав про те, що так звана "упц" є лише частиною гундяївської секти.Це написано в їхньому "статуті". По третє, зареєстрована режимом кучми частина моспатріархату в Україні як "упц" не міняє нічого в суті їхньої служби кремлю. І по четверте, я не писав нічого про "перехід". Це зробив попередній шановний дописувач, тому уважніше читайте хто що написав...І ведіть себе нормально..І ще одне: гундяївська секта, яка діє в Україні під вивіскою "упц" , має бути притягнена до кримінальної відповідальності за сприяння московській агресії, кремлівський неонацизм і колаборанство, а прикладів співпраці гундяївських попів з окумантами більше ніж достатньо..Так що думайте, шановний
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11.04.2022 14:03 Ответить
Вибачте, шановний.
Я поспіхом не помітив, що на моє конкретне зауваження до конкретного дописувача, відповіла інша людина.
Потрібно було коротко написати - "це не я".
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11.04.2022 15:44 Ответить
нічого в них не вийде. Інші 14тисяч тільки по Україні - не підтримають. Не обов'язково всі будуть проти, але половина з них просто будуть "утримались". На додачу: всі інші приходи поза Україною - всі будуть проти.

А це означає, що десь понад двісті парафій в Україні скоро/згодом переходять до ПЦУ.
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11.04.2022 01:48 Ответить
А также признать Русскую православную церковь Московского патриархата террористической организацией фашистского толка.
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11.04.2022 01:49 Ответить
Сегодня Кирил призывал людей поддержать власть, а тоисть Путина.
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11.04.2022 01:51 Ответить
трибунал це як мертвому припарка. кіріл його на прутні вертів
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11.04.2022 02:01 Ответить
У храмі ПЦУ на Волині замироточили ікони (ФОТО)
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11.04.2022 02:05 Ответить
Правильно делают.
Но я удивляюсь почему Запад не ввел санкции на Гундяева и на структуру которую он возглавляет - РПЦ.
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11.04.2022 02:06 Ответить
Запад винен?
А чому українська влада не забороняє філію рпц в Україні?
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11.04.2022 04:11 Ответить
Пусть подотрется индульгенцией от путла. А Н А Ф Е М А !!!
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11.04.2022 02:06 Ответить
вчора срана гундяйка закликала кацапо-орду гуртуватися навколо пуйла

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11.04.2022 02:17 Ответить
Феесбешна секта хоче "перевзутися" аби залишитися в Україні і знову паскудити. Геть з України! Тварюки прокляті в віках! Сектанти і холуї *****, українофоби і україноненавистники, зрадники і наводчики катів на власну паству. Мраз-зота. Огидні жирні покручі...
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11.04.2022 02:23 Ответить
Які підписи? Копняка під зад! Знали, за що проповідували!
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11.04.2022 02:24 Ответить
Ці 200 священики або наївні,або одівають маску патріотичності.В Україні церква і державна влада є розділена,а на кацапщині,ще з 17 століття,після Ніконовської реформи,церква є підпорядкована владі і є такою самою державною структурою як поліція і військо.Патріархів на кацапщині не вибирають священики між собою.Їх "назначають" в Кремлі.Подавати позов на Гундяя за те,що він нібито з своєї ініціативи благословляє кацапів на війну в Україні,це теж саме,що подати в трибунал на Шойгу як на такого,який сам особисто вирішив ввести війська на українську територію.
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11.04.2022 02:33 Ответить
Патріарх мав змогу відмовитись, або навіть почати боротися з сатанинською владою. Таке вже бувало в історії, і влада була значно жорстокіша, ніж теперішня рашистська. Гундяй не той - золотом спокусився. Анафему йому!
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11.04.2022 02:45 Ответить
Світлано,ви розумієте що на кацапії церква є власністю держави і Патріарха там назначають в Кремлі?Кирило-це "виконавчий директор" в державній структурі.Якщо він почне поводити себе не так,"як прописано в його трудовому договорі",його просто звільнять і назначать іншого.А як ви собі уявляєте,повстання російської церкви проти російської влади?Подивіться на карту кацапії-вона наполовину складена з тюркських і азіатських народностей,які не то що православними,вони християнами не є!Якщо російська церква втратить підтримку держави і її перестануть утримувати з російської скарбниці,то вона,зникнути-не зникне,але перетвориться на релігійну меншину.
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11.04.2022 04:34 Ответить
ще раз.. це така спроба"відтягнути час"... Авось рашка і ЗЕ-влада в "Мирній Угоді" пропишуть якусь "автокефалію" РПЦ в У ,зберігши всю ФСБ-шну "кадру" в рясах...
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11.04.2022 08:59 Ответить
Павло,Зе не ангел,але ви ж не думаєте,що священики УПЦ РП є настільки дурні і не розуміють,що після всіх звірств,які кацапи вчиняють на окупованих територіях,вони(УПЦ РП) ризикують втратити половину прихожан і з багатої самодостатньої церкви,впасти до рівня секти?
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11.04.2022 12:20 Ответить
очередная мимикрия московских попцов-фарисеев!..нельзя на эту мякину в Украине вестись, пусть в своем сатанате хоть на уши становятся и судят фарисейским своим судом хоть всех своих фарисеев! нах с Украины!
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11.04.2022 02:38 Ответить
"УПЦ моцковские консервы" Включают план Б,,Переобуване,,для дальнейшей подрывной деятельности.
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11.04.2022 02:50 Ответить
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11.04.2022 02:54 Ответить
Яка сумна новина!
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11.04.2022 08:19 Ответить
Ніяких МП в Україні не має бути, ці пройдисвіти хочуть відбілитись кількома фразами засудження, які нічого не значать!
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11.04.2022 02:56 Ответить
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11.04.2022 02:58 Ответить
БАРЫГУ НА МЫЛО !!!
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11.04.2022 02:59 Ответить
Схоже цирк для вірян, щоб в ПЦУ не піти.
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11.04.2022 03:48 Ответить
В 2014 році Гундяєв так само благословляв кацапів на вбивства, але московські попи мовчали чомусь.
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11.04.2022 04:41 Ответить
довго ж думали............... чи прихожани розбіглися??
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11.04.2022 04:47 Ответить
І ?
На кого це розраховано ?

Чому ви не переходите в ПЦУ ?
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11.04.2022 05:25 Ответить
На дурників і розраховано.
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11.04.2022 05:45 Ответить
цю гидоту - моспархат, спочатку треба знищити, а потім судити кожного попа окремо.
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11.04.2022 05:46 Ответить
В ООН предупредили, что мир станет непригодным для жизни, если страны не пересмотрят энергетическую политику.
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11.04.2022 05:46 Ответить
Де русскій карабль знаєш?
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11.04.2022 06:02 Ответить
Ці курви второпали, що ні пині, ні гуні незабаром вже не буде, через це вирішили зіграти на випередження, щоб зберегти хоч якусь частку парафій і впливу. Навіть ще місяць тому, не кажучи вже про 2014, ряджені гебісти плекали зовсім інші надії, та догодливо підспівували мацкві. Дуже ницо тепер виглядає їх прозріння на фоні багаторічної незмінної риторики МП та самого гуні. Цей фарс доводить лиш одне - ніякої московитської церкви в Україні не має бути!
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11.04.2022 06:08 Ответить
Заворушилися чорти гундяєвські
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11.04.2022 06:37 Ответить
Не верю!! Москалям верить нельзя!
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11.04.2022 07:11 Ответить
Усі служителі фсбешної секти мають гуртом перейти до УПЦ. Їм на це треба дати 24 години. В іншому разі мають діяти закони воєнного часу. Ніякі підписи під собачими грамотами не позбавляють цих вражин відповідальности перед державою і її народом. У них руки давно в крові ,як і в гундяйки.
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11.04.2022 07:23 Ответить
Лживые потворы! А выйти из МП не судьба?
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11.04.2022 07:29 Ответить
Ці падли в рясах напишуть що завгодно, та на кого завгодно, аби їм і далі дозволили обманювати стадо віруючих ідіотів.
Вони навіть з легкістю проміняють свого єврейського бога на арабського
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11.04.2022 08:11 Ответить
Не нужно уходить. Нужно подрывать изнутри. Уйти всегда можно.
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11.04.2022 08:41 Ответить
Зачем им идти в украинскую церковь? Пусть сначала почистят эти авгиеви конюшни. Потом видно будет, принимать их или нет к себе.
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11.04.2022 08:43 Ответить
І шо, погони фсб зірвуть з нього? А з себе?
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11.04.2022 08:52 Ответить
Гундяєв має бути засуджений!!!
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11.04.2022 08:53 Ответить
не думаю..

що цього року якось масово будуть св"ятити паски в московських церквах Бучі,Ірпеня,Харкова,Волновахи,Сєвєродонецька,Сум і Чернігова...

Про Київ не скажу..Замалі руйнування для прочистки спроституйованим рашентелебаченням мізкам...
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11.04.2022 09:02 Ответить
Попи рятують свою шкуру. Зрозуміли щоб врятувати свої матеріальні статки і гареми. Треба новий Пахан, не такий стрьомний.
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11.04.2022 09:07 Ответить
Граждане верующие,будьте осторожны!Некоторые попы раздают прихожанам молитвы якобы за мир.Читайте внимательно,на практике вы будете молиться за русских солдат,звоните в СБУ
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11.04.2022 09:24 Ответить
Не вірю!!! Ви@лядкі москальські геть з України.
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11.04.2022 10:50 Ответить
чуют ссуки куда ветер дует.....
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11.04.2022 10:59 Ответить
 
 