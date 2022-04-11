Со стороны РФ возможны провокации на территории Приднестровья, - Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины не исключают вероятности проведения российской армией провокационных действий на территории Приднестровья.
Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства", - говорится в сообщении.
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Какие доказательства на международном уровне что ПМР существует?
РФную базу заблокировать на 2 месяца и никого не выпускать даже с белым флагом - собаки сами себя сожрут.