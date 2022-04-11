В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры, - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил об уничтожении всей инфраструктуры региона в результате обстрела со стороны российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гайдай написал в телеграм-канале в понедельник утром.

"Атака под Золотым отбита, впрочем, врагом обстрелян каждый город Луганщины", - отметил Гайдай.

Он отметил, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры. "Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продовольствием. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали гатить по домам", – написал председатель ОВА.

По его словам, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

В то же время на линии фронта Луганщины и Донбасса отбиты четыре атаки врага – уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем противника.

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