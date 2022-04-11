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В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры, - Гайдай

луганщина

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил об уничтожении всей инфраструктуры региона в результате обстрела со стороны российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гайдай написал в телеграм-канале в понедельник утром.

"Атака под Золотым отбита, впрочем, врагом обстрелян каждый город Луганщины", - отметил Гайдай.

Он отметил, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры. "Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продовольствием. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали гатить по домам", – написал председатель ОВА.

По его словам, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.
В то же время на линии фронта Луганщины и Донбасса отбиты четыре атаки врага – уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем противника.

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Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+5
Так цапи звільняють українців.
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11.04.2022 08:44
+5
Прийде і наш час, наші хлопці надішлють відповідь по містам мордора
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11.04.2022 08:49
+4
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079078062106 Sergey Melnikoff

Я думал ненавидеть вас сильнее уже просто невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разбили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте ***** всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступен.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небесах» - отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «***** шастать!»

А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить: «Помните страну, которая ******* свинособак?»
Отож. Добрий вечір, ми з України!
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11.04.2022 09:00
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Так цапи звільняють українців.
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11.04.2022 08:44 Ответить
Звільняють Україну від українців Паскуди рашистські.
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11.04.2022 08:51 Ответить
Прийде і наш час, наші хлопці надішлють відповідь по містам мордора
показать весь комментарий
11.04.2022 08:49 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079078062106 Sergey Melnikoff

Я думал ненавидеть вас сильнее уже просто невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разбили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте ***** всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступен.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небесах» - отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «***** шастать!»

А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить: «Помните страну, которая ******* свинособак?»
Отож. Добрий вечір, ми з України!
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11.04.2022 09:00 Ответить
трохи надоїдає це ниття. в чернігові вже все відмінно? знищений на 80% чернігів уже відновлений? проблем вже там нема? а то їх голова тут по 100 раз на дню репетував, що все пропало. кому вигідна ця паніка?
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11.04.2022 09:00 Ответить
Скоро решающая битва💥 Не сомневаюсь в подавляющем преимущевстве наших войск над ***********❗👊 Деклассируют как щенков.
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11.04.2022 09:14 Ответить
Краще займайтеся заарештованими лярдами кацапні. Нехай платять. А відбудувати- не питання. Чи знову українцям за свій рахунок? Гетманцев вже тре спітнілі ручки.
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11.04.2022 09:15 Ответить
это только разрушения на подконтрольной Украины территории, а в ордило нет
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11.04.2022 10:12 Ответить
 
 