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На 11 апреля назначено шесть дополнительных эвакуационных поездов c Луганщины и Донбасса, - Гайдай

укрзалізниця,евакуація

В понедельник, 11 апреля, для усиления эвакуации населения из Луганской и Донецкой областей увеличено до 6 количество эвакуационных поездов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграм-канале в понедельник утром.

"Усилена эвакуация – на 11 апреля назначены шесть дополнительных эвакуационных поездов с Луганщины и Донбасса", – написал он.

В частности, в Луганской области со станции в Новозолотаровке в 14:00 отправится поезд 5501 Новозолотаровка – Лозовая.

В Донецкой области  со станции Славянск в 11:20 отправится поезд 274/273 Славянск – Львов.

В Покровске будет отправлено еще четыре поезда: в 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь; в 14:00 – 241/242 Покровск – Львов; в 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп; в 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если местные власти советуют людям эвакуироваться, то надо ехать, - Верещук

эвакуация (2069) Донецкая область (9603) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Гелікоптер був,долетів,забрав поранених і був збитий. Це було у Бутусова. Так вони уже приречені,їх просто віддали історії,не зважаючи на людські прохання. Питання залишаються, Як можна читати таке,коли вчора було,що склад збережено і він не є критичним, як можна було врятувати екіпаж з тонучого корабля,чому не набрали допомогу з тих 400000 ,яких тепер призивають орки. Маріуполь це на сьогодні велика таємниця, та мабуть не тільки на сьогодні. Урок ЗСУ не здано,якщо місто загине. Не мої слова
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11.04.2022 09:30 Ответить
Командування написало, що це фейк, сторінку зламано.
Але у світлі висказувань азовців дуже схоже на правду.
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11.04.2022 11:58 Ответить
Вибачте,але Бутусов уже написав як є,так що багато запитань
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11.04.2022 12:27 Ответить
Це і так ясно, що там робиться. Але зараз фейків забагато.
Або нам просто брешуть.
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11.04.2022 13:26 Ответить
 
 