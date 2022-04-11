На 11 апреля назначено шесть дополнительных эвакуационных поездов c Луганщины и Донбасса, - Гайдай

В понедельник, 11 апреля, для усиления эвакуации населения из Луганской и Донецкой областей увеличено до 6 количество эвакуационных поездов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграм-канале в понедельник утром.

"Усилена эвакуация – на 11 апреля назначены шесть дополнительных эвакуационных поездов с Луганщины и Донбасса", – написал он.

В частности, в Луганской области со станции в Новозолотаровке в 14:00 отправится поезд 5501 Новозолотаровка – Лозовая.

В Донецкой области со станции Славянск в 11:20 отправится поезд 274/273 Славянск – Львов.

В Покровске будет отправлено еще четыре поезда: в 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь; в 14:00 – 241/242 Покровск – Львов; в 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп; в 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы.

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